Самые популярные Недавно добавленные Поставщики управляемого хостинга - Самые популярные приложения - Грузия

Поставщики управляемого хостинга арендуют компьютерные серверы, которые полностью управляются и обслуживаются поставщиком услуг. Эти услуги направлены на передачу на аутсорсинг обязанностей, которые обычно выполняют администраторы локальных серверов, таких как настройка оборудования, установка программного обеспечения и текущее обслуживание системы. Управляемый хостинг может обслуживать как виртуальные частные серверы (VPS), так и выделенные серверы. Он в основном используется организациями, стремящимися избежать обязательств по внутреннему управлению серверами, поскольку эффективное администрирование серверов требует значительного времени и ИТ-опыта. Выбирая управляемый хостинг, организации могут перенаправить свои ресурсы на другие приоритеты, сосредоточившись исключительно на управлении размещенными веб-сайтами и учетными записями электронной почты. Кроме того, провайдеры управляемого хостинга часто включают в свои предложения расширенные функции безопасности, автоматическое резервное копирование и обнаружение вредоносных программ. Эти услуги часто пересекаются с традиционным хостингом веб-сайтов, при этом некоторые провайдеры специализируются на управляемом хостинге для конкретных систем управления контентом.