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Поставщики управляемых DNS используют вычислительные мощности для эффективной обработки веб-трафика клиентов. Эти провайдеры используют объединенные ресурсы центров обработки данных для поддержки трафика между различными веб-сайтами, приложениями и сетями клиентов. Пользователи могут управлять DNS-трафиком через веб-панель или настольное приложение, обеспечивая такие функции, как предотвращение аварийного переключения, аутентификация посетителей и управление данными DNS. Кроме того, некоторые провайдеры включают функции безопасности для защиты от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS). В дополнение к своим услугам DNS многие управляемые провайдеры также выполняют функции регистраторов доменов или предлагают услуги регистрации доменов. Однако автономным службам регистрации доменов обычно не хватает расширенных возможностей управления сетевым трафиком, которые есть в интегрированных управляемых решениях DNS, вместо этого основное внимание уделяется предоставлению пользователям возможности резервировать домены веб-сайтов.
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Control D
controld.com
Control D — это платформа для фильтрации DNS и перенаправления трафика, позволяющая блокировать нежелательный контент и улучшать безопасность с помощью протоколов Secure DNS.
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy — это приложение для управления DNS, позволяющее пользователям легко настраивать и оптимизировать свои доменные записи.
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS – приложение для управления DNS, предоставляющее услуги бесплатного и премиум хостинга DNS с поддержкой различных типов записей.
StackPath
stackpath.com
StackPath - это платформа облачных вычислений, предлагающая услуги по доставке контента и безопасности для улучшения веб-эффективности.
Loopia
loopia.com
Loopia – шведский хостинг-провайдер, предлагающий услуги регистрации доменов, веб-хостинга и создания сайтов с акцентом на удобство и безопасность.
WPMU DEV
wpmudev.com
Платформа WPMU DEV управляет несколькими сайтами WordPress, предлагая плагины, хостинг, безопасность и аналитику в одном интерфейсе.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer предоставляет надежные и безопасные решения для хостинга и управления доменами для отдельных лиц и предприятий.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint — платформа для управления центрами обработки данных с инструментами мониторинга, облачными сервисами и решениями по кибербезопасности.
MonoVM
monovm.com
MonoVM предлагает услуги VPS-хостинга, включая управление серверами и регистрацию доменов, обеспечивая поддержку и гибкие решения для пользователей.
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