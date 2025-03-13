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Программное обеспечение управляемых DNS-провайдеров
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Программное обеспечение управляемых DNS-провайдеров - Самые популярные приложения

Поставщики управляемых DNS используют вычислительные мощности для эффективной обработки веб-трафика клиентов. Эти провайдеры используют объединенные ресурсы центров обработки данных для поддержки трафика между различными веб-сайтами, приложениями и сетями клиентов. Пользователи могут управлять DNS-трафиком через веб-панель или настольное приложение, обеспечивая такие функции, как предотвращение аварийного переключения, аутентификация посетителей и управление данными DNS. Кроме того, некоторые провайдеры включают функции безопасности для защиты от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS). В дополнение к своим услугам DNS многие управляемые провайдеры также выполняют функции регистраторов доменов или предлагают услуги регистрации доменов. Однако автономным службам регистрации доменов обычно не хватает расширенных возможностей управления сетевым трафиком, которые есть в интегрированных управляемых решениях DNS, вместо этого основное внимание уделяется предоставлению пользователям возможности резервировать домены веб-сайтов.

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Control D

Control D

controld.com

Control D — это платформа для фильтрации DNS и перенаправления трафика, позволяющая блокировать нежелательный контент и улучшать безопасность с помощью протоколов Secure DNS.

DNS Made Easy

DNS Made Easy

dnsmadeeasy.com

DNS Made Easy — это приложение для управления DNS, позволяющее пользователям легко настраивать и оптимизировать свои доменные записи.

ClouDNS

ClouDNS

cloudns.net

ClouDNS – приложение для управления DNS, предоставляющее услуги бесплатного и премиум хостинга DNS с поддержкой различных типов записей.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath - это платформа облачных вычислений, предлагающая услуги по доставке контента и безопасности для улучшения веб-эффективности.

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia – шведский хостинг-провайдер, предлагающий услуги регистрации доменов, веб-хостинга и создания сайтов с акцентом на удобство и безопасность.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

Платформа WPMU DEV управляет несколькими сайтами WordPress, предлагая плагины, хостинг, безопасность и аналитику в одном интерфейсе.

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer предоставляет надежные и безопасные решения для хостинга и управления доменами для отдельных лиц и предприятий.

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint — платформа для управления центрами обработки данных с инструментами мониторинга, облачными сервисами и решениями по кибербезопасности.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

MonoVM предлагает услуги VPS-хостинга, включая управление серверами и регистрацию доменов, обеспечивая поддержку и гибкие решения для пользователей.

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