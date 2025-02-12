Программное обеспечение управляемых DNS-провайдеров - Самые популярные приложения - Суринам

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Поставщики управляемых DNS используют вычислительные мощности для эффективной обработки веб-трафика клиентов. Эти провайдеры используют объединенные ресурсы центров обработки данных для поддержки трафика между различными веб-сайтами, приложениями и сетями клиентов. Пользователи могут управлять DNS-трафиком через веб-панель или настольное приложение, обеспечивая такие функции, как предотвращение аварийного переключения, аутентификация посетителей и управление данными DNS. Кроме того, некоторые провайдеры включают функции безопасности для защиты от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS). В дополнение к своим услугам DNS многие управляемые провайдеры также выполняют функции регистраторов доменов или предлагают услуги регистрации доменов. Однако автономным службам регистрации доменов обычно не хватает расширенных возможностей управления сетевым трафиком, которые есть в интегрированных управляемых решениях DNS, вместо этого основное внимание уделяется предоставлению пользователям возможности резервировать домены веб-сайтов.
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DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy предлагает доступные услуги управления DNS, которые просты в управлении и невероятно быстры. Настройте за считанные минуты и наслаждайтесь самым быстрым и надежным управляемым DNS в отрасли.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американский поставщик платформ периферийных вычислений со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Команду основателей возглавил Лэнс Кросби, который также стал соучредителем SoftLayer Technologies, приобретенной IBM в 2013 году.
Control D
controld.com
Control D — это настраиваемая платформа DNS-фильтрации и перенаправления трафика, которая использует протоколы Secure DNS, такие как DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS и DNS-over-QUIC, с поддержкой устаревшего DNS. - Блокировать вредоносные угрозы - Блокировать нежелательные типы контента по всей сети (реклама и трекеры, телеметрия IoT, контент для взрослых, социальные сети и т. д.) - Получать информацию о сетевых событиях и моделях использования с детализацией на уровне клиента - Перенаправлять трафик через прокси ( через DNS) для повышения конфиденциальности и безопасности. Наслаждайтесь превосходным пользовательским интерфейсом и простотой. Думайте об этом как о своем личном авторитетном преобразователе DNS для всего Интернета, который дает вам детальный контроль над тем, какие домены разрешаются, перенаправляются или блокируются.
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS обеспечивает быстрый и безопасный бесплатный DNS-хостинг и DNS-хостинг премиум-класса с глобальной сетью Anycast DNS.
Loopia
loopia.com
Loopia — крупнейший и ведущий хостинг-провайдер Швеции с 1999 года. Мы предлагаем простые, безопасные и надежные услуги с лучшей поддержкой на рынке.
TierPoint
tierpoint.com
В TierPoint мы встречаем наших клиентов на пути к цифровой и ИТ-трансформации, обеспечивая безопасность, независимость от облачных технологий и всегда находя решения для достижения бизнес-результатов. TierPoint опирается на комплексный портфель услуг: от общедоступных до частных и мультиарендных облаков, от колокейшна до аварийного восстановления, безопасности и многого другого.
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша универсальная платформа WordPress — оптимизируйте и управляйте несколькими сайтами WP с помощью наших отмеченных наградами плагинов, выделенного хостинга, мощных инструментов управления сайтами и 5-звездочной поддержки. С 2006 года WPMU DEV создает высококачественные решения WordPress, помогая более чем 900 000 разработчикам, фрилансерам, владельцам сайтов и агентствам развивать свой бизнес на WP.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer стремится предложить надежные, безопасные и доступные хостинговые решения для профессионалов и предприятий. DomainRacer обладает следующими функциями и преимуществами: • Неограниченное дисковое пространство SSD для быстрой и бесперебойной работы ваших веб-сайтов и приложений. • Технология LiteSpeed и платформа CloudLinux для увеличения скорости и стабильности ваших услуг хостинга в 21 раз. • Бесплатные сертификаты SSL и инструмент безопасности cPGuard для защиты данных и посетителей вашего сайта от киберугроз. • Бесплатное доменное имя (.in, .com) и инструмент SEO по умолчанию для повышения вашего присутствия в Интернете и повышения рейтинга. • Круглосуточная техническая поддержка и обслуживание клиентов, которые помогут вам решить любые проблемы или вопросы. • Конкурентоспособные цены и планы, соответствующие вашему бюджету и потребностям. • Центры обработки данных по всему миру, обеспечивающие оптимальную скорость и время безотказной работы ваших услуг хостинга.
MonoVM
monovm.com
Целью Monovm является предоставление платформы для реализации идей и присутствия бизнеса в Интернете. Воплотив это в жизнь для более чем 100 тысяч клиентов в течение 9 лет, мы разработали услуги, позволяющие каждому быть заметным в Интернете. Мы являемся универсальным поставщиком услуг веб-хостинга, и все услуги, связанные с хостингом, предоставляются под одной крышей. Мы предоставляем высококлассные выделенные серверы, Windows VPS, Linux VPS, RDP, SSD VPS, регистрацию доменов, веб-хостинг WordPress, веб-хостинг Linux и сертификаты SSL. Наши клиенты являются нашим приоритетом номер один, что делает наши услуги первоклассными, а гарантия качества является основой всех наших услуг. Мы здесь, чтобы дать людям возможность начать, расти и создавать имидж онлайн и оффлайн!
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