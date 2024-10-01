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Программное обеспечение управляемых DNS-провайдеров - Самые популярные приложения - Испания
Поставщики управляемых DNS используют вычислительные мощности для эффективной обработки веб-трафика клиентов. Эти провайдеры используют объединенные ресурсы центров обработки данных для поддержки трафика между различными веб-сайтами, приложениями и сетями клиентов. Пользователи могут управлять DNS-трафиком через веб-панель или настольное приложение, обеспечивая такие функции, как предотвращение аварийного переключения, аутентификация посетителей и управление данными DNS. Кроме того, некоторые провайдеры включают функции безопасности для защиты от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS). В дополнение к своим услугам DNS многие управляемые провайдеры также выполняют функции регистраторов доменов или предлагают услуги регистрации доменов. Однако автономным службам регистрации доменов обычно не хватает расширенных возможностей управления сетевым трафиком, которые есть в интегрированных управляемых решениях DNS, вместо этого основное внимание уделяется предоставлению пользователям возможности резервировать домены веб-сайтов.
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Control D
controld.com
Control D — это настраиваемая платформа DNS-фильтрации и перенаправления трафика, которая использует протоколы Secure DNS, такие как DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS и DNS-over-QUIC, с поддержкой устаревшего DNS. - Блокировать вредоносные угрозы - Блокировать нежелательные типы контента по всей сети (ре...
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy предлагает доступные услуги управления DNS, которые просты в управлении и невероятно быстры. Настройте за считанные минуты и наслаждайтесь самым быстрым и надежным управляемым DNS в отрасли.
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS обеспечивает быстрый и безопасный бесплатный DNS-хостинг и DNS-хостинг премиум-класса с глобальной сетью Anycast DNS.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американский поставщик платформ периферийных вычислений со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Команду основателей возглавил Лэнс Кросби, который также стал соучредителем SoftLayer Technologies, приобретенной IBM в 2013 году.
Loopia
loopia.com
Loopia — крупнейший и ведущий хостинг-провайдер Швеции с 1999 года. Мы предлагаем простые, безопасные и надежные услуги с лучшей поддержкой на рынке.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer стремится предложить надежные, безопасные и доступные хостинговые решения для профессионалов и предприятий. DomainRacer обладает следующими функциями и преимуществами: • Неограниченное дисковое пространство SSD для быстрой и бесперебойной работы ваших веб-сайтов и приложений. • Технологи...
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша универсальная платформа WordPress — оптимизируйте и управляйте несколькими сайтами WP с помощью наших отмеченных наградами плагинов, выделенного хостинга, мощных инструментов управления сайтами и 5-звездочной поддержки. С 2006 года WPMU DEV создает высококачественные решения WordPress, помогая...
TierPoint
tierpoint.com
В TierPoint мы встречаем наших клиентов на пути к цифровой и ИТ-трансформации, обеспечивая безопасность, независимость от облачных технологий и всегда находя решения для достижения бизнес-результатов. TierPoint опирается на комплексный портфель услуг: от общедоступных до частных и мультиарендных обл...
MonoVM
monovm.com
Целью Monovm является предоставление платформы для реализации идей и присутствия бизнеса в Интернете. Воплотив это в жизнь для более чем 100 тысяч клиентов в течение 9 лет, мы разработали услуги, позволяющие каждому быть заметным в Интернете. Мы являемся универсальным поставщиком услуг веб-хостинга,...