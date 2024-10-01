Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение управляемых DNS-провайдеров - Самые популярные приложения - Эритрея Самые популярные Недавно добавленные

Поставщики управляемых DNS используют вычислительные мощности для эффективной обработки веб-трафика клиентов. Эти провайдеры используют объединенные ресурсы центров обработки данных для поддержки трафика между различными веб-сайтами, приложениями и сетями клиентов. Пользователи могут управлять DNS-трафиком через веб-панель или настольное приложение, обеспечивая такие функции, как предотвращение аварийного переключения, аутентификация посетителей и управление данными DNS. Кроме того, некоторые провайдеры включают функции безопасности для защиты от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS). В дополнение к своим услугам DNS многие управляемые провайдеры также выполняют функции регистраторов доменов или предлагают услуги регистрации доменов. Однако автономным службам регистрации доменов обычно не хватает расширенных возможностей управления сетевым трафиком, которые есть в интегрированных управляемых решениях DNS, вместо этого основное внимание уделяется предоставлению пользователям возможности резервировать домены веб-сайтов.