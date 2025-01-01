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Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR)
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Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) предлагает предприятиям комплексные услуги по мониторингу безопасности и смягчению последствий. Поставщики MDR активно контролируют сети, конечные точки и другие ИТ-активы своих клиентов, выявляя и устраняя инциденты безопасности по мере их возникновения. При обнаружении угрозы поставщик MDR исследует и решает проблему, устраняя необходимость прямого участия клиента. Компании используют услуги MDR для защиты от онлайн-угроз без необходимости привлечения специального персонала службы безопасности на месте. MDR имеет сходство с программным обеспечением для реагирования на инциденты и обнаружения и реагирования на конечных точках, но решает эти проблемы с помощью модели управляемого обслуживания. Такой подход снижает потребность в непосредственном участии предприятий и обеспечивает повышенную безопасность без необходимости привлечения дополнительного персонала или собственных решений по обеспечению безопасности.

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Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason - платформа для защиты конечных точек, предлагающая обнаружение угроз и реагирование на инциденты с использованием методов анализа и машинного обучения.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.

Lockwell

Lockwell

lockwell.co

Lockwell — это приложение для защиты малого бизнеса от киберугроз с функциями хранения паролей, защиты устройств, VPN и мониторинга темной сети.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone обеспечивает защиту бизнес-устройств и облачных решений с помощью антивирусов, брандмауэров и управления безопасностью.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz - платформа кибербезопасности для управляемых поставщиков услуг, обеспечивающая защиту от угроз в реальном времени для данных и устройств.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.

Deepwatch

Deepwatch

deepwatch.com

Deepwatch — управляемая платформа безопасности, обеспечивающая мониторинг, обнаружение угроз и реагирование на инциденты для защиты предприятий 24/7.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Хеймдал — приложение для кибербезопасности, обеспечивающее защиту от вредоносных программ, вымогателей и угроз в интернете на различных устройствах и ОС.

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant - платформа кибербезопасности, предоставляющая решения для защиты организаций от кибератак и реагирования на инциденты.

Rapid7

Rapid7

rapid7.com

Rapid7 — платформа кибербезопасности для управления угрозами, уязвимостями и автоматизации мониторинга в реальном времени в ИТ-инфраструктуре организаций.

RocketCyber

RocketCyber

rocketcyber.com

RocketCyber — платформа для управления кибербезопасностью, обеспечивающая обнаружение угроз и реагирование на них через центральный мониторинг данных из разных источников.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira - платформа кибербезопасности для предотвращения утечек, обеспечивающая автоматическое обнаружение угроз и реагирование в режиме реального времени.

UnderDefense

UnderDefense

underdefense.com

UnderDefense - платформа для автоматизации безопасности и соблюдения норм, предлагающая круглосуточный мониторинг угроз и управление инцидентами.

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO - это облачная платформа для управления обнаружением и реагированием на киберугрозы, анализирующая данные и обеспечивающая мониторинг безопасности.

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