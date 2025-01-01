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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) предлагает предприятиям комплексные услуги по мониторингу безопасности и смягчению последствий. Поставщики MDR активно контролируют сети, конечные точки и другие ИТ-активы своих клиентов, выявляя и устраняя инциденты безопасности по мере их возникновения. При обнаружении угрозы поставщик MDR исследует и решает проблему, устраняя необходимость прямого участия клиента. Компании используют услуги MDR для защиты от онлайн-угроз без необходимости привлечения специального персонала службы безопасности на месте. MDR имеет сходство с программным обеспечением для реагирования на инциденты и обнаружения и реагирования на конечных точках, но решает эти проблемы с помощью модели управляемого обслуживания. Такой подход снижает потребность в непосредственном участии предприятий и обеспечивает повышенную безопасность без необходимости привлечения дополнительного персонала или собственных решений по обеспечению безопасности.