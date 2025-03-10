Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) - Самые популярные приложения - Ватикан

UnderDefense

underdefense.com

Платформа автоматизации безопасности и соответствия требованиям для полной защиты бизнеса 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. - Мониторинг и предотвращение угроз 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - Обнаружение, реагирование и устранение - Соответствие стандартам ISO 27001 и SOC 2 - Интеграция вашего стека безопасности Почему UnderDefense — ваш выбор? Полная интеграция с вашим текущим стеком безопасности. Не тратьте деньги и время на переработку или покупку новых инструментов безопасности, навязанных вам поставщиками услуг. Воспользуйтесь преимуществами независимого от продукта подхода и максимально быстрой окупаемости. Выберите технологию безопасности, и мы сделаем так, чтобы она работала лучше для вашего бизнеса 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Круглосуточная защита и превентивный поиск угроз Наш SOC никогда не спит. Мы круглосуточно ищем угрозы и заблаговременно уведомляем вас о необходимых мерах безопасности. Используйте расширенные отчеты об угрозах и подробные графики инцидентов, чтобы узнать, что и когда произойдет атака, а также интуитивно понять, где и почему то, что может произойти дальше. Снижение усталости от оповещений и выгорания сотрудников. Сэкономьте время вашей команды на ложных оповещениях и снизьте риски. Уменьшите шум оповещений на 80 % благодаря профессиональной тонкой настройке программного обеспечения, выполняемой нашими экспертами. Позвольте своим внутренним ресурсам безопасности сосредоточиться на превентивных мерах безопасности и решении сложных проблем, которые могут решить только люди. Мы делаем кибербезопасность простой, доступной и последовательной. Попробуйте UnderDefense MAXI бесплатно сегодня.