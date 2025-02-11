Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) - Самые популярные приложения - Сомали

Lockwell

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Lockwell — это самый простой и доступный способ защитить ваш малый бизнес от киберугроз. В эпоху, когда киберугрозы скрываются за каждым цифровым уголком, предприятиям требуется надежное интегрированное решение безопасности, которое защитит каждый аспект их присутствия в Интернете. Встречайте Lockwell, комплексный пакет кибербезопасности, тщательно разработанный для обеспечения беспрецедентной защиты в быстро развивающейся цифровой среде. Зашифрованное хранилище паролей. В основе любой стратегии безопасности лежит защита учетных записей. Хранилище паролей Lockwell со сквозным шифрованием — это не просто безопасное решение для хранения; это цифровая крепость. Независимо от того, импортируете ли вы или добавляете данные учетной записи вручную, каждая часть данных защищена уровнями шифрования. Интегрированная 2FA обеспечивает дополнительный уровень безопасности, а настраиваемые поля позволяют адаптировать хранение данных. Кроме того, встроенная функция совместной работы в команде обеспечивает беспрепятственный и безопасный обмен рабочими учетными записями и конфиденциальными данными компании между членами команды. Защита устройств с помощью Anti-Malware. В современном мире угрозы вредоносного ПО меняются ежедневно. Инструмент защиты от вредоносных программ нового поколения Lockwell всегда бдителен, гарантируя, что устройства вашей компании останутся невосприимчивыми к программам-вымогателям, вирусам и другим вредоносным объектам. Защита в режиме реального времени означает, что в тот момент, когда пользователь сталкивается с потенциально опасным файлом, наша система начинает действовать, выявляя и нейтрализуя угрозу. Пользователи также могут запускать сканирование вручную, обеспечивая уверенность в том, что их устройства останутся нетронутыми. VPN для безопасного просмотра: Интернет, огромный и бесценный, также является царством скрытых угроз. Благодаря VPN Lockwell ваша команда сможет безопасно перемещаться по цифровым магистралям. Каждый байт данных зашифрован, что обеспечивает защиту от незащищенных сетей, атак «человек посередине» и навязчивого отслеживания данных. Независимо от того, получаете ли вы доступ к конфиденциальным данным компании или просто просматриваете страницы, наш VPN обеспечивает невидимость от посторонних глаз. Круглосуточный мониторинг даркнета: «изнанка» Интернета, даркнет, является рынком скомпрометированных учетных данных. Круглосуточный мониторинг Локвэлла прочесывает это скрытое царство, гарантируя, что если ваши данные когда-либо найдутся здесь, вы узнаете об этом первыми. Мгновенные оповещения отправляются в момент обнаружения потенциального нарушения, что позволяет быстро принять корректирующие меры. Автоматизированный центр безопасности. Возможно, жемчужина комплекса Локвелла, Автоматизированный центр безопасности, является свидетельством нашей приверженности превентивной защите. Эта автономная организация постоянно отслеживает киберпространство, выявляя угрозы еще до того, как они материализуются. При обнаружении уязвимости, будь то слабый пароль, наличие вредоносного ПО или любая другая угроза, мгновенные оповещения отправляются по электронной почте и уведомлениям на рабочем столе. Это гарантирует, что ваша команда всегда будет на шаг впереди потенциальных нарушений. Почему стоит выбрать Локвелл? Автоматизировано по умолчанию: киберугрозы выявляются в режиме реального времени, а скоординированные оповещения обеспечивают оперативное реагирование. Экономия времени и затрат. Регулярный мониторинг выявляет неиспользуемое программное обеспечение или устройства, что приводит к ощутимой экономии времени и средств. Автономная работа: Автоматизированный центр безопасности работает независимо, легко интегрируясь со всеми инструментами безопасности, сводя к минимуму потребности в надзоре. ИТ-персонал не требуется: наслаждайтесь роскошью защиты высшего уровня без необходимости в выделенной ИТ-команде или длительном обучении. Локуэлл занимается не только кибербезопасностью; это обещание — обещание бескомпромиссной защиты, полной интеграции и душевного спокойствия, которого заслуживает каждый бизнес. Когда дело доходит до защиты от беспощадных кибератак, запирайтесь. Локвелл.