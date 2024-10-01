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Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) - Самые популярные приложения - Никарагуа
Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) предлагает предприятиям комплексные услуги по мониторингу безопасности и смягчению последствий. Поставщики MDR активно контролируют сети, конечные точки и другие ИТ-активы своих клиентов, выявляя и устраняя инциденты безопасности по мере их возникновения. При обнаружении угрозы поставщик MDR исследует и решает проблему, устраняя необходимость прямого участия клиента. Компании используют услуги MDR для защиты от онлайн-угроз без необходимости привлечения специального персонала службы безопасности на месте. MDR имеет сходство с программным обеспечением для реагирования на инциденты и обнаружения и реагирования на конечных точках, но решает эти проблемы с помощью модели управляемого обслуживания. Такой подход снижает потребность в непосредственном участии предприятий и обеспечивает повышенную безопасность без необходимости привлечения дополнительного персонала или собственных решений по обеспечению безопасности.
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Cybereason
cybereason.com
Cybereason — лидер в области защиты конечных точек, предлагающий обнаружение и реагирование на конечные точки, антивирус нового поколения, управляемый мониторинг и IR-услуги.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — это решение для обеспечения безопасности бизнеса, созданное с нуля для виртуализации и облака для предоставления услуг безопасности физическим конечным точкам, мобильным устройствам, виртуальным машинам в общедоступном облаке и почтовым серверам xchange. GravityZone — это единый продук...
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell — это самый простой и доступный способ защитить ваш малый бизнес от киберугроз. В эпоху, когда киберугрозы скрываются за каждым цифровым уголком, предприятиям требуется надежное интегрированное решение безопасности, которое защитит каждый аспект их присутствия в Интернете. Встречайте Lockwe...
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы...
Mandiant
mandiant.com
Mandiant предоставляет решения, которые защищают организации от атак кибербезопасности, используя инновационные технологии и опыт передовой.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch® — ведущая платформа управляемой безопасности для киберустойчивых предприятий. Платформа управляемой безопасности Deepwatch и эксперты по безопасности обеспечивают предприятиям киберустойчивость 24x7x365, быстрое обнаружение, оповещения с высокой точностью, снижение количества ложных сраба...
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, ориентированная на постоянные технологические инновации. С момента своего основания в 2014 году в Копенгагене, основанного на победной идее чемпионов мира CTF, компания Heimdal добилась впечатляющего роста, активно создавая продукты, пр...
Rapid7
rapid7.com
Ускорьте трансформацию облака с помощью решений по кибербезопасности, ориентированных на практиков. Повышайте уровень возможностей службы безопасности с помощью MDR, XDR, SIEM, информации об угрозах и виртуальных машин. Уверенно действуйте для предотвращения нарушений с ведущим партнером по MDR. Ор...
Blumira
blumira.com
Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное реш...
RocketCyber
rocketcyber.com
Управляемый SOC (операционный центр безопасности) RocketCyber — это управляемая служба обнаружения и реагирования, которая использует платформу мониторинга угроз RocketCyber для обнаружения вредоносной и подозрительной активности по трем критическим векторам атак: Конечная точка | Сеть | Облако....
UnderDefense
underdefense.com
Платформа автоматизации безопасности и соответствия требованиям для полной защиты бизнеса 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. - Мониторинг и предотвращение угроз 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - Обнаружение, реагирование и устранение - Соответствие стандартам ISO 27001 и SOC 2 - Интеграция вашего ст...
Defendify
defendify.com
Компания Defendify, основанная в 2017 году, является пионером в области комплексной кибербезопасности® для организаций с растущими потребностями в безопасности при поддержке экспертов, предлагающих постоянное руководство и поддержку. Обеспечивая несколько уровней защиты, Defendify представляет собой...
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO — это решение для управляемого обнаружения и реагирования, обеспечивающее базовую основу и возможности центра управления безопасностью государственного уровня, предоставляемого через облачную интерактивную платформу SOC. Он быстро обнаруживает, анализирует, расследует киберугрозы и реагирует...