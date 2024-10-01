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Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) - Самые популярные приложения - Латвия

Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) предлагает предприятиям комплексные услуги по мониторингу безопасности и смягчению последствий. Поставщики MDR активно контролируют сети, конечные точки и другие ИТ-активы своих клиентов, выявляя и устраняя инциденты безопасности по мере их возникновения. При обнаружении угрозы поставщик MDR исследует и решает проблему, устраняя необходимость прямого участия клиента. Компании используют услуги MDR для защиты от онлайн-угроз без необходимости привлечения специального персонала службы безопасности на месте. MDR имеет сходство с программным обеспечением для реагирования на инциденты и обнаружения и реагирования на конечных точках, но решает эти проблемы с помощью модели управляемого обслуживания. Такой подход снижает потребность в непосредственном участии предприятий и обеспечивает повышенную безопасность без необходимости привлечения дополнительного персонала или собственных решений по обеспечению безопасности.

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Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason — лидер в области защиты конечных точек, предлагающий обнаружение и реагирование на конечные точки, антивирус нового поколения, управляемый мониторинг и IR-услуги.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

GravityZone — это решение для обеспечения безопасности бизнеса, созданное с нуля для виртуализации и облака для предоставления услуг безопасности физическим конечным точкам, мобильным устройствам, виртуальным машинам в общедоступном облаке и почтовым серверам xchange. GravityZone — это единый продук...

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.

Lockwell

Lockwell

lockwell.co

Lockwell — это самый простой и доступный способ защитить ваш малый бизнес от киберугроз. В эпоху, когда киберугрозы скрываются за каждым цифровым уголком, предприятиям требуется надежное интегрированное решение безопасности, которое защитит каждый аспект их присутствия в Интернете. Встречайте Lockwe...

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы...

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками...

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant предоставляет решения, которые защищают организации от атак кибербезопасности, используя инновационные технологии и опыт передовой.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, ориентированная на постоянные технологические инновации. С момента своего основания в 2014 году в Копенгагене, основанного на победной идее чемпионов мира CTF, компания Heimdal добилась впечатляющего роста, активно создавая продукты, пр...

Deepwatch

Deepwatch

deepwatch.com

Deepwatch® — ведущая платформа управляемой безопасности для киберустойчивых предприятий. Платформа управляемой безопасности Deepwatch и эксперты по безопасности обеспечивают предприятиям киберустойчивость 24x7x365, быстрое обнаружение, оповещения с высокой точностью, снижение количества ложных сраба...

Rapid7

Rapid7

rapid7.com

Ускорьте трансформацию облака с помощью решений по кибербезопасности, ориентированных на практиков. Повышайте возможности службы безопасности с помощью MDR, XDR, SIEM, информации об угрозах и виртуальных машин.

RocketCyber

RocketCyber

rocketcyber.com

Управляемый SOC (операционный центр безопасности) RocketCyber ​​— это управляемая служба обнаружения и реагирования, которая использует платформу мониторинга угроз RocketCyber ​​для обнаружения вредоносной и подозрительной активности по трем критическим векторам атак: Конечная точка | Сеть | Облако....

UnderDefense

UnderDefense

underdefense.com

Платформа автоматизации безопасности и соответствия требованиям для полной защиты бизнеса 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. - Мониторинг и предотвращение угроз 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - Обнаружение, реагирование и устранение - Соответствие стандартам ISO 27001 и SOC 2 - Интеграция вашего ст...

Defendify

Defendify

defendify.com

Компания Defendify, основанная в 2017 году, является пионером в области комплексной кибербезопасности® для организаций с растущими потребностями в безопасности при поддержке экспертов, предлагающих постоянное руководство и поддержку. Обеспечивая несколько уровней защиты, Defendify представляет собой...

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO — это решение для управляемого обнаружения и реагирования, обеспечивающее базовую основу и возможности центра управления безопасностью государственного уровня, предоставляемого через облачную интерактивную платформу SOC. Он быстро обнаруживает, анализирует, расследует киберугрозы и реагирует...

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное реш...

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