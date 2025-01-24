Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) - Самые популярные приложения - о-в Мэн

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Программное обеспечение для управляемого обнаружения и реагирования (MDR) предлагает предприятиям комплексные услуги по мониторингу безопасности и смягчению последствий. Поставщики MDR активно контролируют сети, конечные точки и другие ИТ-активы своих клиентов, выявляя и устраняя инциденты безопасности по мере их возникновения. При обнаружении угрозы поставщик MDR исследует и решает проблему, устраняя необходимость прямого участия клиента. Компании используют услуги MDR для защиты от онлайн-угроз без необходимости привлечения специального персонала службы безопасности на месте. MDR имеет сходство с программным обеспечением для реагирования на инциденты и обнаружения и реагирования на конечных точках, но решает эти проблемы с помощью модели управляемого обслуживания. Такой подход снижает потребность в непосредственном участии предприятий и обеспечивает повышенную безопасность без необходимости привлечения дополнительного персонала или собственных решений по обеспечению безопасности.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — это решение для обеспечения безопасности бизнеса, созданное с нуля для виртуализации и облака для предоставления услуг безопасности физическим конечным точкам, мобильным устройствам, виртуальным машинам в общедоступном облаке и почтовым серверам xchange. GravityZone — это единый продукт с единой консолью управления, доступной в облаке, размещенном на Bitdefender, или в виде одного виртуального устройства, которое можно установить на территории компании, и он обеспечивает единую точку для развертывания, применения и управления политиками безопасности для любого количества конечных точек и любого типа, в любом месте. GravityZone обеспечивает несколько уровней безопасности для конечных точек и почтовых серверов Microsoft Exchange: защита от вредоносных программ с поведенческим мониторингом, защита от угроз нулевого дня, контроль приложений и изолированная программная среда, межсетевой экран, контроль устройств, контроль контента, защита от фишинга и антиспама.
Cybereason
cybereason.com
Cybereason — лидер в области защиты конечных точек, предлагающий обнаружение и реагирование на конечные точки, антивирус нового поколения, управляемый мониторинг и IR-услуги.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant предоставляет решения, которые защищают организации от атак кибербезопасности, используя инновационные технологии и опыт передовой.
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Rapid7
rapid7.com
Ускорьте трансформацию облака с помощью решений по кибербезопасности, ориентированных на практиков. Повышайте уровень возможностей службы безопасности с помощью MDR, XDR, SIEM, информации об угрозах и виртуальных машин. Уверенно действуйте для предотвращения нарушений с ведущим партнером по MDR. Организации по всему миру полагаются на технологии, услуги и исследования Rapid7 для своего безопасного развития. Видимость, аналитика и автоматизация, предоставляемые через наше облако Insight, упрощают сложную задачу и помогают командам безопасности уменьшать уязвимости, отслеживать вредоносное поведение, расследовать и пресекать атаки, а также автоматизировать рутинные задачи.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы защитим ваше облако. Вы ведете свой бизнес.
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками программ-вымогателей, потерей данных и пользовательскими рисками. Наша технология оптимизирует кибербезопасность, автоматизируя процесс обнаружения и реагирования на пользовательские данные, устройства, электронную почту и облачные каталоги — и все это на единой панели. В Guardz мы стремимся к вашему спокойствию и непрерывности бизнеса. Интеграция передовых технологий кибербезопасности с глубоким опытом в сфере страхования гарантирует постоянный мониторинг, управление и оптимизацию ваших мер безопасности.
Blumira
blumira.com
Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное решение сочетает в себе SIEM, видимость конечных точек и автоматическое реагирование, что позволяет снизить сложность, обеспечить широкий обзор и ускорить время реагирования. Наша автоматизированная платформа обнаруживает и немедленно сдерживает угрозы, облегчая нагрузку на ИТ-команды, которые не могут работать круглосуточно. Платформа включает в себя: - Управляемое обнаружение для автоматического поиска угроз для раннего выявления атак. - Автоматическое реагирование для немедленного сдерживания и блокировки угроз. - Один год хранения данных и возможность продления для обеспечения соответствия требованиям. - Расширенные отчеты и информационные панели для криминалистики и простого расследования. - Легкий агент. для обеспечения видимости и реагирования конечных точек — круглосуточная поддержка операций безопасности (SecOps) для решения критических приоритетных проблем.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO — это решение для управляемого обнаружения и реагирования, обеспечивающее базовую основу и возможности центра управления безопасностью государственного уровня, предоставляемого через облачную интерактивную платформу SOC. Он быстро обнаруживает, анализирует, расследует киберугрозы и реагирует на них.
Defendify
defendify.com
Компания Defendify, основанная в 2017 году, является пионером в области комплексной кибербезопасности® для организаций с растущими потребностями в безопасности при поддержке экспертов, предлагающих постоянное руководство и поддержку. Обеспечивая несколько уровней защиты, Defendify представляет собой универсальную, простую в использовании платформу, предназначенную для постоянного повышения кибербезопасности людей, процессов и технологий. С помощью Defendify организации оптимизируют оценку, тестирование, политику, обучение, обнаружение, реагирование и сдерживание кибербезопасности в одном консолидированном и экономичном решении по кибербезопасности. 3 уровня, 13 решений, 1 платформа, включая: • Управляемое обнаружение и реагирование • План реагирования на киберинциденты • Оповещения об угрозах кибербезопасности • Моделирование фишинга • Обучение по вопросам кибербезопасности • Видео по вопросам кибербезопасности • Плакаты и графики по вопросам кибербезопасности • Политика приемлемого использования технологий • Риски кибербезопасности Оценки • Тестирование на проникновение • Сканирование уязвимостей • Сканирование взломанных паролей • Сканирование безопасности веб-сайтов См. раздел Defendify в действии на сайте www.defendify.com.
UnderDefense
underdefense.com
Платформа автоматизации безопасности и соответствия требованиям для полной защиты бизнеса 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. - Мониторинг и предотвращение угроз 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - Обнаружение, реагирование и устранение - Соответствие стандартам ISO 27001 и SOC 2 - Интеграция вашего стека безопасности Почему UnderDefense — ваш выбор? Полная интеграция с вашим текущим стеком безопасности. Не тратьте деньги и время на переработку или покупку новых инструментов безопасности, навязанных вам поставщиками услуг. Воспользуйтесь преимуществами независимого от продукта подхода и максимально быстрой окупаемости. Выберите технологию безопасности, и мы сделаем так, чтобы она работала лучше для вашего бизнеса 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Круглосуточная защита и превентивный поиск угроз Наш SOC никогда не спит. Мы круглосуточно ищем угрозы и заблаговременно уведомляем вас о необходимых мерах безопасности. Используйте расширенные отчеты об угрозах и подробные графики инцидентов, чтобы узнать, что и когда произойдет атака, а также интуитивно понять, где и почему то, что может произойти дальше. Снижение усталости от оповещений и выгорания сотрудников. Сэкономьте время вашей команды на ложных оповещениях и снизьте риски. Уменьшите шум оповещений на 80 % благодаря профессиональной тонкой настройке программного обеспечения, выполняемой нашими экспертами. Позвольте своим внутренним ресурсам безопасности сосредоточиться на превентивных мерах безопасности и решении сложных проблем, которые могут решить только люди. Мы делаем кибербезопасность простой, доступной и последовательной. Попробуйте UnderDefense MAXI бесплатно сегодня.
RocketCyber
rocketcyber.com
Управляемый SOC (операционный центр безопасности) RocketCyber — это управляемая служба обнаружения и реагирования, которая использует платформу мониторинга угроз RocketCyber для обнаружения вредоносной и подозрительной активности по трем критическим векторам атак: Конечная точка | Сеть | Облако. Эта служба состоит из элитной команды ветеранов и экспертов в области безопасности, которые активно выслеживают и расследуют действия угроз, выполняют сортировку обнаруженных угроз и работают вместе с вашей командой над исправлением при обнаружении реальной угрозы.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, ориентированная на постоянные технологические инновации. С момента своего основания в 2014 году в Копенгагене, основанного на победной идее чемпионов мира CTF, компания Heimdal добилась впечатляющего роста, активно создавая продукты, предвосхищающие тенденции угроз. Компания предлагает многоуровневый пакет безопасности, который сочетает в себе предотвращение угроз, управление исправлениями и активами, управление правами конечных точек, а также антивирусную и почтовую безопасность, которые вместе защищают клиентов от кибератак и обеспечивают безопасность критической информации и интеллектуальной собственности. Компания Heimdal была признана идейным лидером в отрасли и получила множество международных наград как за свои решения, так и за создание образовательного контента. Линейка продуктов Heimdal в настоящее время состоит из 10 продуктов и 2 услуг. Первая категория включает в себя конечную точку предотвращения угроз, сеть предотвращения угроз, управление исправлениями и активами, управление привилегированным доступом, контроль приложений, антивирусную защиту конечных точек нового поколения, защиту от программ-вымогателей, безопасность электронной почты, предотвращение мошенничества с электронной почтой и удаленный рабочий стол. Последнее представлено Endpoint Detection & Response, а также eXtended Detection & Response, или сокращенно EDR и XDR. В настоящее время решения Heimdal в области кибербезопасности развернуты в более чем 45 странах и поддерживаются на региональном уровне из офисов в более чем 15 странах более чем 175 высококвалифицированными специалистами. Heimdal сертифицирован по стандарту ISAE 3000 и обеспечивает безопасность более 2 миллионов конечных точек более чем 10 000 компаний. Компания поддерживает своих партнеров без уступок на основе предсказуемости и масштабируемости. Общая цель — создание устойчивой экосистемы и стратегического партнерства.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch® — ведущая платформа управляемой безопасности для киберустойчивых предприятий. Платформа управляемой безопасности Deepwatch и эксперты по безопасности обеспечивают предприятиям киберустойчивость 24x7x365, быстрое обнаружение, оповещения с высокой точностью, снижение количества ложных срабатываний и автоматизированные действия. Мы работаем как продолжение команды по кибербезопасности, предоставляя непревзойденный опыт в области безопасности, беспрецедентную видимость вашей поверхности атаки, точное реагирование на угрозы и максимальную отдачу от ваших инвестиций в безопасность. Платформе управляемой безопасности Deepwatch доверяют многие ведущие мировые бренды, поскольку она повышает уровень безопасности, киберустойчивость и душевное спокойствие. Deepwatch — это: - Маркетинговый партнер года Splunk AMER 2023 - Победитель CRN Tech Innovators 2023 - Сертификация Great Place to Work® 2020-2023 - Лучшие стартап-работодатели 2023 года по версии Forbes - Инвестиции в акционерный капитал и стратегическое финансирование от Springcoast Capital Partners, Splunk Ventures и Vista Credit Партнеры: 180 миллионов долларов в 2023 году. Портфельная компания Goldman Sachs: инвестиции серии B в 53 миллиона долларов в 2020 году. Что мы делаем Платформа управляемой безопасности Deepwatch сочетает в себе наиболее полные расширенные возможности обнаружения и реагирования на угрозы, поддерживаемые экспертами по безопасности. В число экспертов Deepwatch входят отряды Deepwatch для круглосуточного мониторинга и поддержки, а также наша команда Deepwatch ATI (Adversary Tactics and Intelligence), которая постоянно ищет состязательные тактики и действенную информацию об угрозах. С нашей платформой вы получаете большую отдачу от существующих инструментов, повышенную видимость всей поверхности атак, сокращение количества оповещений и ложных срабатываний, а также постоянное улучшение состояния безопасности для максимизации вашей киберустойчивости.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell — это самый простой и доступный способ защитить ваш малый бизнес от киберугроз. В эпоху, когда киберугрозы скрываются за каждым цифровым уголком, предприятиям требуется надежное интегрированное решение безопасности, которое защитит каждый аспект их присутствия в Интернете. Встречайте Lockwell, комплексный пакет кибербезопасности, тщательно разработанный для обеспечения беспрецедентной защиты в быстро развивающейся цифровой среде. Зашифрованное хранилище паролей. В основе любой стратегии безопасности лежит защита учетных записей. Хранилище паролей Lockwell со сквозным шифрованием — это не просто безопасное решение для хранения; это цифровая крепость. Независимо от того, импортируете ли вы или добавляете данные учетной записи вручную, каждая часть данных защищена уровнями шифрования. Интегрированная 2FA обеспечивает дополнительный уровень безопасности, а настраиваемые поля позволяют адаптировать хранение данных. Кроме того, встроенная функция совместной работы в команде обеспечивает беспрепятственный и безопасный обмен рабочими учетными записями и конфиденциальными данными компании между членами команды. Защита устройств с помощью Anti-Malware. В современном мире угрозы вредоносного ПО меняются ежедневно. Инструмент защиты от вредоносных программ нового поколения Lockwell всегда бдителен, гарантируя, что устройства вашей компании останутся невосприимчивыми к программам-вымогателям, вирусам и другим вредоносным объектам. Защита в режиме реального времени означает, что в тот момент, когда пользователь сталкивается с потенциально опасным файлом, наша система начинает действовать, выявляя и нейтрализуя угрозу. Пользователи также могут запускать сканирование вручную, обеспечивая уверенность в том, что их устройства останутся нетронутыми. VPN для безопасного просмотра: Интернет, огромный и бесценный, также является царством скрытых угроз. Благодаря VPN Lockwell ваша команда сможет безопасно перемещаться по цифровым магистралям. Каждый байт данных зашифрован, что обеспечивает защиту от незащищенных сетей, атак «человек посередине» и навязчивого отслеживания данных. Независимо от того, получаете ли вы доступ к конфиденциальным данным компании или просто просматриваете страницы, наш VPN обеспечивает невидимость от посторонних глаз. Круглосуточный мониторинг даркнета: «изнанка» Интернета, даркнет, является рынком скомпрометированных учетных данных. Круглосуточный мониторинг Локвэлла прочесывает это скрытое царство, гарантируя, что если ваши данные когда-либо найдутся здесь, вы узнаете об этом первыми. Мгновенные оповещения отправляются в момент обнаружения потенциального нарушения, что позволяет быстро принять корректирующие меры. Автоматизированный центр безопасности. Возможно, жемчужина комплекса Локвелла, Автоматизированный центр безопасности, является свидетельством нашей приверженности превентивной защите. Эта автономная организация постоянно отслеживает киберпространство, выявляя угрозы еще до того, как они материализуются. При обнаружении уязвимости, будь то слабый пароль, наличие вредоносного ПО или любая другая угроза, мгновенные оповещения отправляются по электронной почте и уведомлениям на рабочем столе. Это гарантирует, что ваша команда всегда будет на шаг впереди потенциальных нарушений. Почему стоит выбрать Локвелл? Автоматизировано по умолчанию: киберугрозы выявляются в режиме реального времени, а скоординированные оповещения обеспечивают оперативное реагирование. Экономия времени и затрат. Регулярный мониторинг выявляет неиспользуемое программное обеспечение или устройства, что приводит к ощутимой экономии времени и средств. Автономная работа: Автоматизированный центр безопасности работает независимо, легко интегрируясь со всеми инструментами безопасности, сводя к минимуму потребности в надзоре. ИТ-персонал не требуется: наслаждайтесь роскошью защиты высшего уровня без необходимости в выделенной ИТ-команде или длительном обучении. Локуэлл занимается не только кибербезопасностью; это обещание — обещание бескомпромиссной защиты, полной интеграции и душевного спокойствия, которого заслуживает каждый бизнес. Когда дело доходит до защиты от беспощадных кибератак, запирайтесь. Локвелл.
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