Инструменты анализа вредоносного ПО - Самые популярные приложения

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Инструменты анализа вредоносного ПО необходимы для изоляции и расследования вредоносного программного обеспечения, обнаруженного на ИТ-ресурсах, конечных точках и приложениях компании. Эти инструменты обычно выявляют вредоносное ПО, а затем перемещают зараженные ресурсы в безопасную изолированную среду. В этой изолированной среде специалисты по безопасности анализируют код и поведение вредоносного ПО, чтобы понять его функциональность, оценить ущерб, который оно могло нанести, и разработать стратегии защиты от будущих атак. Эти инструменты используются группами безопасности и ИТ-специалистами, участвующими в реагировании на инциденты, анализе рисков и операциях по обеспечению безопасности. Собирая данные об обнаруженных вредоносных программах, они усиливают меры безопасности и предотвращают компрометацию системы аналогичными угрозами. Эта информация часто интегрируется с существующими системами анализа угроз и используется для проверки более широких сегментов ИТ-инфраструктуры, чтобы гарантировать, что вредоносное ПО не проникло в другие области.
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VirusTotal
virustotal.com
Virustotal анализирует подозрительные файлы и URL для обнаружения вредоносного ПО, используя множество антивирусных двигателей и делясь данными с сообществом.
ANY.RUN
any.run
ANY.RUN - облачный сервис анализа вредоносного ПО, позволяющий исследовать подозрительные файлы и URL в безопасной песочнице.
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
Гибридный анализ - это инструмент для бесплатного анализа вредоносных файлов с помощью Falcon Sandbox, предоставляющий отчеты о поведении и угрозах.
Threat Zone
threat.zone
Зона угрозы - это инструмент для анализа вредоносного ПО, позволяющий выявлять, оценивать и смягчать киберугрозы в реальном времени.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard - решение для кибербезопасности, анализирующее вредоносные документы и защищающее от угроз в электронных письмах и файлах.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.
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