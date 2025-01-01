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Инструменты анализа вредоносного ПО
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Инструменты анализа вредоносного ПО - Самые популярные приложения

Инструменты анализа вредоносного ПО необходимы для изоляции и расследования вредоносного программного обеспечения, обнаруженного на ИТ-ресурсах, конечных точках и приложениях компании. Эти инструменты обычно выявляют вредоносное ПО, а затем перемещают зараженные ресурсы в безопасную изолированную среду. В этой изолированной среде специалисты по безопасности анализируют код и поведение вредоносного ПО, чтобы понять его функциональность, оценить ущерб, который оно могло нанести, и разработать стратегии защиты от будущих атак. Эти инструменты используются группами безопасности и ИТ-специалистами, участвующими в реагировании на инциденты, анализе рисков и операциях по обеспечению безопасности. Собирая данные об обнаруженных вредоносных программах, они усиливают меры безопасности и предотвращают компрометацию системы аналогичными угрозами. Эта информация часто интегрируется с существующими системами анализа угроз и используется для проверки более широких сегментов ИТ-инфраструктуры, чтобы гарантировать, что вредоносное ПО не проникло в другие области.

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VirusTotal

VirusTotal

virustotal.com

Virustotal анализирует подозрительные файлы и URL для обнаружения вредоносного ПО, используя множество антивирусных двигателей и делясь данными с сообществом.

ANY.RUN

ANY.RUN

any.run

ANY.RUN - облачный сервис анализа вредоносного ПО, позволяющий исследовать подозрительные файлы и URL в безопасной песочнице.

Hybrid Analysis

Hybrid Analysis

hybrid-analysis.com

Гибридный анализ - это инструмент для бесплатного анализа вредоносных файлов с помощью Falcon Sandbox, предоставляющий отчеты о поведении и угрозах.

Threat Zone

Threat Zone

threat.zone

Зона угрозы - это инструмент для анализа вредоносного ПО, позволяющий выявлять, оценивать и смягчать киберугрозы в реальном времени.

DOCGuard

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard - решение для кибербезопасности, анализирующее вредоносные документы и защищающее от угроз в электронных письмах и файлах.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.

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