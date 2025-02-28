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Инструменты анализа вредоносного ПО необходимы для изоляции и расследования вредоносного программного обеспечения, обнаруженного на ИТ-ресурсах, конечных точках и приложениях компании. Эти инструменты обычно выявляют вредоносное ПО, а затем перемещают зараженные ресурсы в безопасную изолированную среду. В этой изолированной среде специалисты по безопасности анализируют код и поведение вредоносного ПО, чтобы понять его функциональность, оценить ущерб, который оно могло нанести, и разработать стратегии защиты от будущих атак. Эти инструменты используются группами безопасности и ИТ-специалистами, участвующими в реагировании на инциденты, анализе рисков и операциях по обеспечению безопасности. Собирая данные об обнаруженных вредоносных программах, они усиливают меры безопасности и предотвращают компрометацию системы аналогичными угрозами. Эта информация часто интегрируется с существующими системами анализа угроз и используется для проверки более широких сегментов ИТ-инфраструктуры, чтобы гарантировать, что вредоносное ПО не проникло в другие области.
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VirusTotal
virustotal.com
Анализируйте подозрительные файлы и URL-адреса для обнаружения типов вредоносного ПО и автоматически делитесь ими с сообществом безопасности.
ANY.RUN
any.run
Облачный сервис анализа вредоносного ПО. Поднимите свою информационную безопасность на новый уровень. Анализируйте подозрительную и вредоносную деятельность с помощью наших инновационных инструментов.
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
Отправьте вредоносное ПО на бесплатный анализ с помощью технологии Falcon Sandbox и Hybrid Analysis. Hybrid Analysis разрабатывает и лицензирует инструменты анализа для борьбы с вредоносным ПО.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. Освоение Coro занимает несколько минут и предназначено для того, чтобы исключить кибербезопасность из вашего списка дел. Coro оснащен искусственным интеллектом, который делает всю работу за вас. Наш ИИ устраняет 95% угроз, с остальными вы можете справиться с помощью уникальной технологии Coro «Решение в один клик». Коро считает, что вы имеете право на кибербезопасность корпоративного уровня, независимо от вашего размера. Получите кибербезопасность, какой вы еще никогда не видели. Попробуйте Коро сегодня.
Threat Zone
threat.zone
Threat.Zone — это автоматизированный и интерактивный инструмент на базе гипервизора для анализа вредоносных программ, позволяющий бороться с вредоносными программами нового поколения.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard — это передовое решение кибербезопасности, специализирующееся на обнаружении и анализе вредоносных документов. Используя передовые методы структурного анализа, DOCGuard выявляет угрозы в документах Office, PDF-файлах и других типах файлов, предоставляя подробные отчеты для повышения мер безопасности. Наша инновационная технология обеспечивает быстрое обнаружение с высокой точностью, помогая организациям защититься от развивающихся киберугроз. Встроенная интеграция SMTP: DOCGuard можно интегрировать с системами электронной почты для анализа входящих и исходящих электронных писем на наличие вредоносного контента. Добавляя дополнительный заголовок SMTP с вердиктом электронного письма, DOCGuard гарантирует, что получателям доходят только защищенные электронные письма, в то время как подозрительные электронные письма вызывают оповещения и блокируются при необходимости. Интеграция BCC: DOCGuard может использовать BCC (слепую копию) для анализа электронных писем, не прерывая обычный поток электронной почты. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг всех электронных писем, обеспечивая дополнительный уровень безопасности за счет обнаружения и блокировки вредоносного контента до того, как он достигнет предполагаемого получателя. Интеграция SOAR: платформы управления безопасностью, автоматизации и реагирования (SOAR) могут использовать API DOCGuard для проверки предупреждений и улучшения реагирования на инциденты. DOCGuard может предоставить подробный анализ подозрительных файлов, помогая службам безопасности более эффективно реагировать на угрозы. Реагирование на инциденты. Во время цифровой криминалистики и реагирования на инциденты (DFIR) DOCGuard можно использовать для анализа скомпрометированных документов и выявления индикаторов компрометации (IOC). Это помогает отследить источник атаки и понять тактику, используемую злоумышленниками. Интеграция с платформами обмена файлами: DOCGuard можно интегрировать с платформами обмена файлами, чтобы гарантировать, что общие документы
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