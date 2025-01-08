Инструменты анализа вредоносного ПО - Самые популярные приложения - Французская Полинезия

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard — это передовое решение кибербезопасности, специализирующееся на обнаружении и анализе вредоносных документов. Используя передовые методы структурного анализа, DOCGuard выявляет угрозы в документах Office, PDF-файлах и других типах файлов, предоставляя подробные отчеты для повышения мер безопасности. Наша инновационная технология обеспечивает быстрое обнаружение с высокой точностью, помогая организациям защититься от развивающихся киберугроз. Встроенная интеграция SMTP: DOCGuard можно интегрировать с системами электронной почты для анализа входящих и исходящих электронных писем на наличие вредоносного контента. Добавляя дополнительный заголовок SMTP с вердиктом электронного письма, DOCGuard гарантирует, что получателям доходят только защищенные электронные письма, в то время как подозрительные электронные письма вызывают оповещения и блокируются при необходимости. Интеграция BCC: DOCGuard может использовать BCC (слепую копию) для анализа электронных писем, не прерывая обычный поток электронной почты. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг всех электронных писем, обеспечивая дополнительный уровень безопасности за счет обнаружения и блокировки вредоносного контента до того, как он достигнет предполагаемого получателя. Интеграция SOAR: платформы управления безопасностью, автоматизации и реагирования (SOAR) могут использовать API DOCGuard для проверки предупреждений и улучшения реагирования на инциденты. DOCGuard может предоставить подробный анализ подозрительных файлов, помогая службам безопасности более эффективно реагировать на угрозы. Реагирование на инциденты. Во время цифровой криминалистики и реагирования на инциденты (DFIR) DOCGuard можно использовать для анализа скомпрометированных документов и выявления индикаторов компрометации (IOC). Это помогает отследить источник атаки и понять тактику, используемую злоумышленниками. Интеграция с платформами обмена файлами: DOCGuard можно интегрировать с платформами обмена файлами, чтобы гарантировать, что общие документы