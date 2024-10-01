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Инструменты анализа вредоносного ПО - Самые популярные приложения - Египет
Инструменты анализа вредоносного ПО необходимы для изоляции и расследования вредоносного программного обеспечения, обнаруженного на ИТ-ресурсах, конечных точках и приложениях компании. Эти инструменты обычно выявляют вредоносное ПО, а затем перемещают зараженные ресурсы в безопасную изолированную среду. В этой изолированной среде специалисты по безопасности анализируют код и поведение вредоносного ПО, чтобы понять его функциональность, оценить ущерб, который оно могло нанести, и разработать стратегии защиты от будущих атак. Эти инструменты используются группами безопасности и ИТ-специалистами, участвующими в реагировании на инциденты, анализе рисков и операциях по обеспечению безопасности. Собирая данные об обнаруженных вредоносных программах, они усиливают меры безопасности и предотвращают компрометацию системы подобными угрозами. Эта информация часто интегрируется с существующими системами анализа угроз и используется для проверки более широких сегментов ИТ-инфраструктуры, чтобы гарантировать, что вредоносное ПО не проникло в другие области.
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ANY.RUN
any.run
Облачный сервис анализа вредоносного ПО. Поднимите свою информационную безопасность на новый уровень. Анализируйте подозрительную и вредоносную деятельность с помощью наших инновационных инструментов.
VirusTotal
virustotal.com
Анализируйте подозрительные файлы и URL-адреса для обнаружения типов вредоносного ПО и автоматически делитесь ими с сообществом безопасности.
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
Отправьте вредоносное ПО на бесплатный анализ с помощью технологии Falcon Sandbox и Hybrid Analysis. Hybrid Analysis разрабатывает и лицензирует инструменты анализа для борьбы с вредоносным ПО.
Threat Zone
threat.zone
Threat.Zone — это автоматизированный и интерактивный инструмент на базе гипервизора для анализа вредоносных программ, позволяющий бороться с вредоносными программами нового поколения.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard — это передовое решение кибербезопасности, специализирующееся на обнаружении и анализе вредоносных документов. Используя передовые методы структурного анализа, DOCGuard выявляет угрозы в документах Office, PDF-файлах и других типах файлов, предоставляя подробные отчеты для повышения мер без...
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. О...