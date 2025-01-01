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Услуги машинного перевода
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Услуги машинного перевода - Самые популярные приложения

Услуги машинного перевода включают использование автоматизированных систем и алгоритмов для перевода текста или контента с одного языка на другой. Эти услуги используют передовые технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта для анализа и понимания смысла исходного текста, обеспечивая точные и связные переводы на целевой язык. Услуги машинного перевода широко используются в различных отраслях, включая бизнес, технологии, здравоохранение и научные круги, для облегчения общения и преодоления языковых барьеров в глобальном масштабе. Эти услуги обеспечивают эффективность, скорость и масштабируемость, что делает их ценными инструментами для частных лиц и организаций, ищущих экономичные решения для многоязычного общения и локализации контента.

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Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Google Translate - это бесплатное приложение для перевода текста и речи на более чем 100 языках, включая поддержку офлайн-переводов и возможность перевода изображений.

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator — бесплатный нейронный переводчик, предлагающий переводы между 11 языками. Он более точен, чем Google Translate и не содержит рекламы.

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Translator - приложение для перевода текста и речи на более чем 200 языках с поддержкой оффлайн-режима и распознавания текста в изображениях.

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Yandex Translate позволяет переводить тексты и изображения между более чем 90 языками, включая русский и английский, и работает в офлайн-режиме.

Lexibird

Lexibird

lexibird.com

Lexibird — это AI инструмент для перевода, редактирования и резюмирования текстов на разных языках, улучшающий навыки письма и упрощающий коммуникативные задачи.

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

Microsoft Translator Conversations - приложение для перевода в реальном времени, позволяющее общаться на разных языках в одном и групповом формате.

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

U-Dictionary — переводчик текстов на 108 языках с интегрированным словарем и удобным интерфейсом для изучения и общения.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

Naver Papago - универсальное приложение для перевода текста, голоса и изображений на несколько языков с функцией автономного перевода.

百度翻译

百度翻译

fanyi.baidu.com

Baidu Translate — это приложение для перевода текста, изображений и голоса, поддерживающее множество языков и предлагающее функции автономного перевода и реального времени.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Rask.ai — инструмент локализации видео, позволяющий переводить их более чем на 130 языков с помощью технологий озвучивания и клонирования голоса.

iTranslate

iTranslate

itranslate.com

iTranslate - это бесплатный переводчик, который предлагает текстовые переводы на более чем 100 языках и функции для перевода голоса и изображений.

Translate.com

Translate.com

translate.com

Translate.com - приложение для перевода текстов и документов на 90 языков с поддержкой разговорного перевода и 25K+ профессиональными переводчиками.

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Lingva Translate предоставляет переводы, не использует сервисы Google, что предотвращает отслеживание пользователей.

Google Translation Hub

Google Translation Hub

cloud.google.com

Google Translation Hub - это платформа для быстрого перевода документов на 135 языков с сохранением формата и возможностью настройки переводов.

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Dubverse - это платформа для дублирования видео на более чем 60 языках с использованием ИИ для создания субтитров и озвучки, упрощая процесс локализации.

有道翻译

有道翻译

fanyi.youdao.com

有道翻译 — это приложение для перевода текста и документов на разные языки, включая китайский, английский, русский и другие.

OpenL

OpenL

openl.io

OpenL — это инструмент для перевода, использующий ИИ. Он поддерживает более 15 языков и автоматически определяет язык текста для перевода.

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel — это платформа для перевода, которая помогает компаниям преодолевать языковые барьеры и предоставляет услуги перевода в реальном времени.

腾讯翻译君

腾讯翻译君

fanyi.qq.com

腾讯翻译君 - приложение для перевода текста, речи и изображений между несколькими языками, полезное для путешествий и международного общения.

火山翻译

火山翻译

translate.volcengine.com

火山翻译 — приложение для бесплатного онлайн-перевода более 100 языков, поддерживающее разнообразные темы и упрощающее общение.

ImTranslator

ImTranslator

imtranslator.net

ImTranslator - приложение для мгновенного перевода слов, фраз и текстов на более чем 100 языках с поддержкой голосового ввода и переводов изображений.

Multilings

Multilings

multilings.com

Multilings - это сервис на основе ИИ для перевода текстов, создания контента и управления многоязычным содержанием.

Transmonkey

Transmonkey

transmonkey.ai

Transmonkey — это программа для перевода с AI, поддерживающая более 130 языков и 30 форматов файлов, включая документы, изображения и видео.

Lingvanex

Lingvanex

lingvanex.com

Lingvanex — это приложение для перевода текста, речи и изображений, поддерживающее более 109 языков, с возможностью интеграции на различных платформах.

Systran

Systran

systransoft.com

Systran - это инструмент для перевода текста на более чем 50 языков с поддержкой адаптации для различных сфер, таких как юридическая или медицинская.

腾讯交互翻译

腾讯交互翻译

transmart.qq.com

腾讯交互翻译 - приложение для перевода в реальном времени, поддерживающее текстовый и голосовой перевод для общения на нескольких языках.

Language Weaver

Language Weaver

rws.com

Language Weaver - платформа нейронного машинного перевода, поддерживающая многократный перевод для организаций с акцентом на точность и интеграцию.

MachineTranslation

MachineTranslation

machinetranslation.com

MachineTranslation - приложение для машинного перевода текста между языками, поддерживающее множество языковых пар и интеграцию с различными платформами.

彩云小译

彩云小译

fanyi.caiyunapp.com

彩云小译 - это инструмент для онлайн-перевода текстов и документов разных форматов с поддержкой нескольких языков и простым интерфейсом.

Alexa Translations

Alexa Translations

alexatranslations.com

Alexa Translations предлагает AI-переводы для юридических и финансовых секторов, обеспечивая высококачественные и точные переводы документов.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing — платформа для краудтестирования мобильных и веб-приложений с участием более 90 000 тестировщиков для улучшения качества продуктов.

NiuTrans

NiuTrans

niutrans.com

NiuTrans — это приложение для перевода текстов и документов (PDF, Word, Excel, PPT), сохраняя оригинальное оформление и предлагая бесплатные страницы для перевода.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.

Blu Translate

Blu Translate

bluente.com

Blu Translate — платформа для быстрого и точного перевода документов различных форматов на несколько языков, включая юридические и финансовые тексты.

StringTranslate

StringTranslate

stringtranslate.com

StringTranslate — бесплатный переводчик, предоставляющий услуги перевода более 6000 слов без ограничений по количеству слов и использований.

Stepes

Stepes

stepes.com

Stepes — это приложение для перевода, предоставляющее услуги перевода текстов, документов и изображений на более чем 100 языках.

Checksub

Checksub

checksub.com

Checksub — это инструмент ИИ для генерации субтитров и перевода видео на более чем 200 языков, включая возможности озвучивания и редактирования.

Custom.MT

Custom.MT

custom.mt

Custom.MT - платформа машинного перевода для команд локализации и переводчиков, с настройкой моделей и инструментами для автоматизации.

Apertium

Apertium

apertium.org

Apertium - это платформа для машинного перевода, основанная на правилах, поддерживающая различные языки и позволяющая разработчикам интегрировать её в приложения.

TranslateFX

TranslateFX

translatefx.com

TranslateFX — это платформа для перевода юридических и финансовых документов с использованием ИИ. Экономит время и средства профессионалов.

Lilt

Lilt

lilt.com

LILT - это платформа ИИ для перевода и создания контента, предназначенная для лингвистов, локализационных команд и глобальных организаций.

Localize

Localize

localizejs.com

Localize — приложение для перевода SaaS-платформ, позволяющее быстро адаптировать веб-приложения и документацию на разные языки.

Tarjama AMT

Tarjama AMT

tarjama.com

Tarjama AMT - приложение для точного перевода с использованием технологии нейронного машинного перевода, поддерживающее несколько языков.

YOUS

YOUS

yous.ai

YOUS — это мессенджер с встроенным ИИ-переводчиком, поддерживающий аудио, видео и текстовые чаты на 17 языках с функциями транскрипции и шифрования.

Kagi Translate

Kagi Translate

translate.kagi.com

Kagi Translate предлагает точный перевод на 248 языках с функциями голосового ввода и вывода, позволяя пользователям легко общаться на разных языках.

Lingoedit

Lingoedit

lingoedit.com

Lingoedit - это инструмент для перевода и редактирования документов на 30+ языках, с возможностью настройки предложений и оптимизации грамматики.

ModelFront

ModelFront

modelfront.com

Приложение ModelFront AI улучшает качество перевода, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования человеком.

LegalTranslations.com

LegalTranslations.com

legaltranslations.com

LegalTranslations.com – это ИИ-инструмент для перевода юридических документов с возможностью проверки специалистами, обеспечивающий точность и безопасность переводов.

KantanMT

KantanMT

kantanai.io

KantanMT — платформа для машинного перевода, позволяющая организациям быстро и эффективно управлять переводами и улучшать качество локализации.

Textshuttle

Textshuttle

textshuttle.com

Textshuttle – приложение для перевода текстов на разные языки, обеспечивающее точные и контекстуальные переводы для улучшения коммуникации между пользователями.

GetGloby

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby - платформа для автоматизации перевода и локализации маркетинговых материалов с использованием ИИ, обеспечивающая точность и последовательность бренда.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Приложение Language I/O позволяет англоязычным командам поддержки общаться более чем на 100 языках в реальном времени с помощью машинного перевода.

Intento

Intento

inten.to

Intento разрабатывает AI-агентов для локализации контента, обеспечивая высококачественный перевод и интеграцию с бизнес-системами.

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