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Услуги машинного перевода включают использование автоматизированных систем и алгоритмов для перевода текста или контента с одного языка на другой. Эти услуги используют передовые технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта для анализа и понимания смысла исходного текста, обеспечивая точные и связные переводы на целевой язык. Услуги машинного перевода широко используются в различных отраслях, включая бизнес, технологии, здравоохранение и научные круги, для облегчения общения и преодоления языковых барьеров в глобальном масштабе. Эти услуги обеспечивают эффективность, скорость и масштабируемость, что делает их ценными инструментами для частных лиц и организаций, ищущих экономичные решения для многоязычного общения и локализации контента.
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Google Translate
translate.google.com
Google Translate - это бесплатное приложение для перевода текста и речи на более чем 100 языках, включая поддержку офлайн-переводов и возможность перевода изображений.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — бесплатный нейронный переводчик, предлагающий переводы между 11 языками. Он более точен, чем Google Translate и не содержит рекламы.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator - приложение для перевода текста и речи на более чем 200 языках с поддержкой оффлайн-режима и распознавания текста в изображениях.
Yandex Translate
translate.yandex.com
Yandex Translate позволяет переводить тексты и изображения между более чем 90 языками, включая русский и английский, и работает в офлайн-режиме.
Lexibird
lexibird.com
Lexibird — это AI инструмент для перевода, редактирования и резюмирования текстов на разных языках, улучшающий навыки письма и упрощающий коммуникативные задачи.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Microsoft Translator Conversations - приложение для перевода в реальном времени, позволяющее общаться на разных языках в одном и групповом формате.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
U-Dictionary — переводчик текстов на 108 языках с интегрированным словарем и удобным интерфейсом для изучения и общения.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.
네이버 파파고
papago.naver.com
Naver Papago - универсальное приложение для перевода текста, голоса и изображений на несколько языков с функцией автономного перевода.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Translate — это приложение для перевода текста, изображений и голоса, поддерживающее множество языков и предлагающее функции автономного перевода и реального времени.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai — инструмент локализации видео, позволяющий переводить их более чем на 130 языков с помощью технологий озвучивания и клонирования голоса.
iTranslate
itranslate.com
iTranslate - это бесплатный переводчик, который предлагает текстовые переводы на более чем 100 языках и функции для перевода голоса и изображений.
Translate.com
translate.com
Translate.com - приложение для перевода текстов и документов на 90 языков с поддержкой разговорного перевода и 25K+ профессиональными переводчиками.
Lingva Translate
lingva.ml
Lingva Translate предоставляет переводы, не использует сервисы Google, что предотвращает отслеживание пользователей.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Google Translation Hub - это платформа для быстрого перевода документов на 135 языков с сохранением формата и возможностью настройки переводов.
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse - это платформа для дублирования видео на более чем 60 языках с использованием ИИ для создания субтитров и озвучки, упрощая процесс локализации.
有道翻译
fanyi.youdao.com
有道翻译 — это приложение для перевода текста и документов на разные языки, включая китайский, английский, русский и другие.
OpenL
openl.io
OpenL — это инструмент для перевода, использующий ИИ. Он поддерживает более 15 языков и автоматически определяет язык текста для перевода.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel — это платформа для перевода, которая помогает компаниям преодолевать языковые барьеры и предоставляет услуги перевода в реальном времени.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
腾讯翻译君 - приложение для перевода текста, речи и изображений между несколькими языками, полезное для путешествий и международного общения.
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译 — приложение для бесплатного онлайн-перевода более 100 языков, поддерживающее разнообразные темы и упрощающее общение.
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator - приложение для мгновенного перевода слов, фраз и текстов на более чем 100 языках с поддержкой голосового ввода и переводов изображений.
Multilings
multilings.com
Multilings - это сервис на основе ИИ для перевода текстов, создания контента и управления многоязычным содержанием.
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey — это программа для перевода с AI, поддерживающая более 130 языков и 30 форматов файлов, включая документы, изображения и видео.
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex — это приложение для перевода текста, речи и изображений, поддерживающее более 109 языков, с возможностью интеграции на различных платформах.
Systran
systransoft.com
Systran - это инструмент для перевода текста на более чем 50 языков с поддержкой адаптации для различных сфер, таких как юридическая или медицинская.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
腾讯交互翻译 - приложение для перевода в реальном времени, поддерживающее текстовый и голосовой перевод для общения на нескольких языках.
Language Weaver
rws.com
Language Weaver - платформа нейронного машинного перевода, поддерживающая многократный перевод для организаций с акцентом на точность и интеграцию.
MachineTranslation
machinetranslation.com
MachineTranslation - приложение для машинного перевода текста между языками, поддерживающее множество языковых пар и интеграцию с различными платформами.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
彩云小译 - это инструмент для онлайн-перевода текстов и документов разных форматов с поддержкой нескольких языков и простым интерфейсом.
Alexa Translations
alexatranslations.com
Alexa Translations предлагает AI-переводы для юридических и финансовых секторов, обеспечивая высококачественные и точные переводы документов.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — платформа для краудтестирования мобильных и веб-приложений с участием более 90 000 тестировщиков для улучшения качества продуктов.
NiuTrans
niutrans.com
NiuTrans — это приложение для перевода текстов и документов (PDF, Word, Excel, PPT), сохраняя оригинальное оформление и предлагая бесплатные страницы для перевода.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate — платформа для быстрого и точного перевода документов различных форматов на несколько языков, включая юридические и финансовые тексты.
Stepes
stepes.com
Stepes — это приложение для перевода, предоставляющее услуги перевода текстов, документов и изображений на более чем 100 языках.
StringTranslate
stringtranslate.com
StringTranslate — бесплатный переводчик, предоставляющий услуги перевода более 6000 слов без ограничений по количеству слов и использований.
Checksub
checksub.com
Checksub — это инструмент ИИ для генерации субтитров и перевода видео на более чем 200 языков, включая возможности озвучивания и редактирования.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT - платформа машинного перевода для команд локализации и переводчиков, с настройкой моделей и инструментами для автоматизации.
Apertium
apertium.org
Apertium - это платформа для машинного перевода, основанная на правилах, поддерживающая различные языки и позволяющая разработчикам интегрировать её в приложения.
TranslateFX
translatefx.com
TranslateFX — это платформа для перевода юридических и финансовых документов с использованием ИИ. Экономит время и средства профессионалов.
Lilt
lilt.com
LILT - это платформа ИИ для перевода и создания контента, предназначенная для лингвистов, локализационных команд и глобальных организаций.
Localize
localizejs.com
Localize — приложение для перевода SaaS-платформ, позволяющее быстро адаптировать веб-приложения и документацию на разные языки.
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama AMT - приложение для точного перевода с использованием технологии нейронного машинного перевода, поддерживающее несколько языков.
YOUS
yous.ai
YOUS — это мессенджер с встроенным ИИ-переводчиком, поддерживающий аудио, видео и текстовые чаты на 17 языках с функциями транскрипции и шифрования.
Kagi Translate
translate.kagi.com
Kagi Translate предлагает точный перевод на 248 языках с функциями голосового ввода и вывода, позволяя пользователям легко общаться на разных языках.
Lingoedit
lingoedit.com
Lingoedit - это инструмент для перевода и редактирования документов на 30+ языках, с возможностью настройки предложений и оптимизации грамматики.
ModelFront
modelfront.com
Приложение ModelFront AI улучшает качество перевода, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования человеком.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com – это ИИ-инструмент для перевода юридических документов с возможностью проверки специалистами, обеспечивающий точность и безопасность переводов.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT — платформа для машинного перевода, позволяющая организациям быстро и эффективно управлять переводами и улучшать качество локализации.
Textshuttle
textshuttle.com
Textshuttle – приложение для перевода текстов на разные языки, обеспечивающее точные и контекстуальные переводы для улучшения коммуникации между пользователями.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby - платформа для автоматизации перевода и локализации маркетинговых материалов с использованием ИИ, обеспечивающая точность и последовательность бренда.
Language I/O
languageio.com
Приложение Language I/O позволяет англоязычным командам поддержки общаться более чем на 100 языках в реальном времени с помощью машинного перевода.
Intento
inten.to
Intento разрабатывает AI-агентов для локализации контента, обеспечивая высококачественный перевод и интеграцию с бизнес-системами.
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