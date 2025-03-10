Услуги машинного перевода - Самые популярные приложения - Ватикан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Услуги машинного перевода включают использование автоматизированных систем и алгоритмов для перевода текста или контента с одного языка на другой. Эти услуги используют передовые технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта для анализа и понимания смысла исходного текста, обеспечивая точные и связные переводы на целевой язык. Услуги машинного перевода широко используются в различных отраслях, включая бизнес, технологии, здравоохранение и научные круги, для облегчения общения и преодоления языковых барьеров в глобальном масштабе. Эти услуги обеспечивают эффективность, скорость и масштабируемость, что делает их ценными инструментами для частных лиц и организаций, ищущих экономичные решения для многоязычного общения и локализации контента.
Отправить новое приложение
Language Weaver
rws.com
Language Weaver - платформа нейронного машинного перевода, поддерживающая многократный перевод для организаций с акцентом на точность и интеграцию.
YOUS
yous.ai
Yous-это инструмент для обмена сообщениями, интегрированный с переводчиком на основе искусственного интеллекта, предназначенный для того, чтобы помочь отдельным лицам и предприятиям беспрепятственно общаться на разных языках. Этот инструмент поддерживает соединения с помощью аудио и видеопроводов, встреч и чатов, каждый из которых является улучшенным со встроенной функцией перевода. Функция перевода может интерпретировать на 17 различных языках, устраняя языковые барьеры и облегчая более эффективное глобальное общение. Наряду с ними, Yous также оснащен транскрипцией, преобразующим разговорной язык в формат текста для дополнительной доступности. Важным аспектом вашего внимания является его внимание к безопасности, заверяющие пользователям, что все встречи, вызовы и сообщения зашифрованы и надежно хранятся. Yous также предназначен для того, чтобы быть универсальным и доступным, доступным в качестве веб -приложения и в качестве мобильных приложений для iOS и Android. Благодаря непрерывному обучению вы обеспечивает высокую точность перевода. С точки зрения использования, доступны как бесплатные, так и платные планы, с дополнительными функциями, такими как телефонные звонки, предлагаемые в плане премиум -класса. Наконец, стоит отметить, что вы продвигаете понятие, что ИИ является более доступным выбором, чем человеческие переводчики.
NiuTrans
niutrans.com
NiuTrans — это приложение для перевода текстов и документов (PDF, Word, Excel, PPT), сохраняя оригинальное оформление и предлагая бесплатные страницы для перевода.
Systran
systransoft.com
Systran - это инструмент для перевода текста на более чем 50 языков с поддержкой адаптации для различных сфер, таких как юридическая или медицинская.
Apertium
apertium.org
Apertium - это платформа для машинного перевода, основанная на правилах, поддерживающая различные языки и позволяющая разработчикам интегрировать её в приложения.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby — это передовая SaaS-платформа, которая специализируется на переводе маркетинговых материалов и рекламных объявлений с использованием технологий искусственного интеллекта. Этот инструмент позволяет брендам расширять свое присутствие и выходить на новую аудиторию и рынки по всему миру. Благодаря возможности перевода на более чем 100 языков GetGloby гарантирует, что переводы будут адаптированы в соответствии с уникальным голосом бренда каждой компании, используя технологию искусственного интеллекта для поддержания последовательности и резонанса. Одной из ключевых особенностей GetGloby является механизм перевода, который сочетает в себе машинный перевод с расширенными возможностями транскреации. Эта передовая технология учитывает нюансы разных языков, сохраняя при этом суть и тон оригинального контента. Кроме того, GetGloby обеспечивает качество, нанимая местных рецензентов, которые привносят свой лингвистический опыт и культурные знания, чтобы обеспечить точность и беглость переводов. Запатентованная технология GetGloby включает в себя искусственный интеллект, сложные лингвистические алгоритмы и мониторинг тенденций поиска для обеспечения точных и высокопроизводительных преобразований. Инструмент использует машинное обучение и обработку естественного языка, включая GPT, для создания Jaga, первой системы перевода, разработанной для медиа-целей. Преодолевая языковые и культурные различия, GetGloby помогает компаниям эффективно взаимодействовать со своей целевой аудиторией, принадлежащей к разным языкам и культурам. Будь то перевод маркетинговых материалов для веб-сайтов, видео, информационных бюллетеней или рекламы на таких платформах, как Google, Bing, LinkedIn и TikTok, GetGloby предлагает комплексный набор услуг по переводу и настройке, которые помогают брендам беспрепятственно находить отклик у глобальной аудитории. В целом, GetGloby упрощает процесс международного маркетинга, сокращая затраты и время внедрения, обеспечивая при этом более качественные конверсии.
OpenL
openl.io
OpenL — это инструмент для перевода, использующий ИИ. Он поддерживает более 15 языков и автоматически определяет язык текста для перевода.
Checksub
checksub.com
Checksub — это инструмент ИИ для генерации субтитров и перевода видео на более чем 200 языков, включая возможности озвучивания и редактирования.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
腾讯翻译君 - приложение для перевода текста, речи и изображений между несколькими языками, полезное для путешествий и международного общения.
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译 — приложение для бесплатного онлайн-перевода более 100 языков, поддерживающее разнообразные темы и упрощающее общение.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
彩云小译 - это инструмент для онлайн-перевода текстов и документов разных форматов с поддержкой нескольких языков и простым интерфейсом.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
腾讯交互翻译 - приложение для перевода в реальном времени, поддерживающее текстовый и голосовой перевод для общения на нескольких языках.
MachineTranslation
machinetranslation.com
MachineTranslation - приложение для машинного перевода текста между языками, поддерживающее множество языковых пар и интеграцию с различными платформами.
Alexa Translations
alexatranslations.com
Alexa Translations предлагает AI-переводы для юридических и финансовых секторов, обеспечивая высококачественные и точные переводы документов.
StringTranslate
stringtranslate.com
StringTranslate — бесплатный переводчик, предоставляющий услуги перевода более 6000 слов без ограничений по количеству слов и использований.
Textshuttle
textshuttle.com
Беспрепятственное общение в вашем фирменном стиле с Textshuttle — на всех языках для всего вашего бизнеса. Инновационные решения для автоматической обработки речи на основе искусственного интеллекта преобразуют тон голоса и контент в индивидуальной манере и обеспечивают согласованное и безопасное общение во всей компании.
TranslateFX
translatefx.com
TranslateFX — это платформа для перевода юридических и финансовых документов с использованием ИИ. Экономит время и средства профессионалов.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT Сложная и мощная система KantanMT помогает организациям выйти на глобальные рынки, ускоряя доставку переводов – в большом масштабе! Традиционные решения MT сложны в использовании, труднодоступны, дороги в развертывании и технически сложны в обслуживании. KantanMT прост в доступе, использовании, обслуживании и развертывании. Это сложное и мощное решение для машинного перевода в простом в использовании пакете: для использования нашей платформы не требуются ни технические навыки, ни какие-либо специальные требования к оборудованию или программному обеспечению. Участники могут сразу же войти в систему и создать индивидуальные решения для машинного перевода на платформе KantanMT. Экспоненциальный рост создания контента и усилий по глобализации затрудняет успевание за объемами переводов. Машинный перевод — это жизнеспособная альтернатива для поставщиков услуг локализации, которые хотят развивать свой бизнес и переводить больше контента для своих клиентов. ** Настройка: создавайте передовые механизмы нейронного машинного перевода на основе данных вашей компании, используя ресурсы перевода (TMX, TBX или бесплатные наборы обучающих данных). Настройка механизмов с использованием внутри предметного контента и терминологии повысит точность вашего перевода, сократив время и затраты. ** Улучшение. Измеряйте беглость и точность перевода с помощью KantanBuildAnalytics — наглядного и интуитивно понятного интерфейса, который отображает показатели ваших систем и определяет области, требующие улучшения. Оцените производительность своих двигателей с помощью настроенных LQR, чтобы настроить свои двигатели и быстро создать готовые к производству решения MT! ** Развертывание: запускайте задания по переводу на платформе или органично интегрируйтесь с некоторыми из ведущих в отрасли CAT-инструментов. Управляйте возможностями машинного перевода с помощью автоматического масштабирования облачных развертываний с помощью KantanAPI.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT - платформа машинного перевода для команд локализации и переводчиков, с настройкой моделей и инструментами для автоматизации.
Lingoedit
lingoedit.com
Инструмент для перевода и редактирования документов на базе искусственного интеллекта! Миссия Lingoedit — разрушить языковые барьеры и облегчить глобальное общение с помощью более умных готовых подсказок. Инструмент Lingoedit предоставляет пользователям бесплатный доступ к высококачественным переводам и режимам редактирования документов, причем все это основано на передовых технологиях оперативного проектирования, обеспечивающих большую точность и аккуратность. Простой в использовании интерфейс и функции совместной работы Lingoedit делают перевод и редактирование доступными для пользователей всех уровней квалификации, что делает его идеальным для команд, работающих над международными проектами, изучающих язык, желающих практиковать свои навыки, и людей, желающих общаться, преодолевая языковые барьеры. Благодаря поддержке более чем 30 языков и возможности переводить контент поблочно, инструмент Lingoedit является идеальным решением для тех, кто хочет оптимизировать процесс перевода и редактирования.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate — платформа для быстрого и точного перевода документов различных форматов на несколько языков, включая юридические и финансовые тексты.
Stepes
stepes.com
Stepes — это приложение для перевода, предоставляющее услуги перевода текстов, документов и изображений на более чем 100 языках.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для перевода юридических документов и идеально подходящий для юридических фирм, корпораций и государственных учреждений. Этот продукт Tomedes обеспечивает точные и безопасные переводы контрактов и патентов с дополнительными услугами проверки человеком для обеспечения надежности и соответствия требованиям, специально разработанными для удовлетворения потребностей юридического сектора.
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama AMT - приложение для точного перевода с использованием технологии нейронного машинного перевода, поддерживающее несколько языков.
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey — это программа для перевода с AI, поддерживающая более 130 языков и 30 форматов файлов, включая документы, изображения и видео.
Kagi Translate
translate.kagi.com
Kagi Translate обеспечивает точный перевод на 248 языков, используя расширенные языковые модели. Войдите в свою учетную запись участника Kagi, чтобы получить больше функций: переводите по мере ввода, текст в речь, речь в текст, без бот-капчи и многое другое!
Lexibird
lexibird.com
Lexibird — это AI инструмент для перевода, редактирования и резюмирования текстов на разных языках, улучшающий навыки письма и упрощающий коммуникативные задачи.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — бесплатный нейронный переводчик, предлагающий переводы между 11 языками. Он более точен, чем Google Translate и не содержит рекламы.
iTranslate
itranslate.com
iTranslate - это бесплатный переводчик, который предлагает текстовые переводы на более чем 100 языках и функции для перевода голоса и изображений.
Lilt
lilt.com
LILT — это комплексная корпоративная платформа искусственного интеллекта для перевода и создания контента. Платформа ЛИЛТ предназначена для: 1. Лингвисты: LILT Contextual AI прогнозирует и адаптирует перевод в реальном времени, обеспечивая лучшее в отрасли качество и скорость перевода. 2. Группы локализации. Платформа LILT позволяет командам настраивать и управлять наиболее эффективным рабочим процессом за счет эффективного использования памяти переводов (TM), мгновенного/проверенного перевода и автоматического обмена контентом через соединители. 3. Глобальные организации. Платформа LILT подключается к крупным поставщикам ИИ и устанавливает периодичность автоматической и точной настройки в режиме реального времени для пользовательских LLM, адаптированных к потребностям бизнеса, раскрывая истинный потенциал ИИ от мультимодальности до генеративного ИИ.
Lingva Translate
lingva.ml
Lingva Translate предоставляет переводы, не использует сервисы Google, что предотвращает отслеживание пользователей.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator - приложение для перевода текста и речи на более чем 200 языках с поддержкой оффлайн-режима и распознавания текста в изображениях.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Microsoft Translator Conversations - приложение для перевода в реальном времени, позволяющее общаться на разных языках в одном и групповом формате.
네이버 파파고
papago.naver.com
Naver Papago - универсальное приложение для перевода текста, голоса и изображений на несколько языков с функцией автономного перевода.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.
Translate.com
translate.com
Translate.com - приложение для перевода текстов и документов на 90 языков с поддержкой разговорного перевода и 25K+ профессиональными переводчиками.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
U-Dictionary — переводчик текстов на 108 языках с интегрированным словарем и удобным интерфейсом для изучения и общения.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel — это платформа для перевода, которая помогает компаниям преодолевать языковые барьеры и предоставляет услуги перевода в реальном времени.
Yandex Translate
translate.yandex.com
Yandex Translate позволяет переводить тексты и изображения между более чем 90 языками, включая русский и английский, и работает в офлайн-режиме.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Translate — это приложение для перевода текста, изображений и голоса, поддерживающее множество языков и предлагающее функции автономного перевода и реального времени.
Google Translate
translate.google.com
Google Translate - это бесплатное приложение для перевода текста и речи на более чем 100 языках, включая поддержку офлайн-переводов и возможность перевода изображений.
Intento
inten.to
Intento создает агенты искусственного интеллекта для корпоративной локализации с использованием машинного перевода и многоязычного генеративного искусственного интеллекта. Его Enterprise Language Hub позволяет таким компаниям, как Procore и Subway, предоставлять единообразный и аутентичный языковой опыт на всех рынках и аудиториях. Он объединяет машинный перевод и генеративные модели ИИ в многоагентные рабочие процессы ИИ, настраивая их под данные клиента и интегрируя их в существующие программные системы клиентов для локализации, маркетинга, поддержки клиентов и других бизнес-функций. С Intento клиенты получают высококачественные переводы в реальном времени для всех пользователей и членов команды по всему миру. Enterprise Language Hub сертифицирован по стандарту ISO-27001, что обеспечивает высочайший уровень безопасности корпоративных решений GenAI в отраслях с высоким спросом. Intento также предлагает сертифицированную по стандарту ISO-9001 экспертную помощь по настройке и обслуживанию моделей MT и искусственного интеллекта и постоянно совершенствует эти модели с учетом новых данных и отзывов пользователей.
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse - это платформа для дублирования видео на более чем 60 языках с использованием ИИ для создания субтитров и озвучки, упрощая процесс локализации.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai — инструмент локализации видео, позволяющий переводить их более чем на 130 языков с помощью технологий озвучивания и клонирования голоса.
Multilings
multilings.com
Multilings - это сервис на основе ИИ для перевода текстов, создания контента и управления многоязычным содержанием.
Localize
localizejs.com
Localize — приложение для перевода SaaS-платформ, позволяющее быстро адаптировать веб-приложения и документацию на разные языки.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Google Translation Hub - это платформа для быстрого перевода документов на 135 языков с сохранением формата и возможностью настройки переводов.
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex — это приложение для перевода текста, речи и изображений, поддерживающее более 109 языков, с возможностью интеграции на различных платформах.
Language I/O
languageio.com
Программное обеспечение Language I/O позволяет группам поддержки клиентов, владеющим только английским языком (то есть говорящим только по-английски), общаться в чате, отправлять электронную почту и предоставлять поддержку самообслуживания на более чем 100 языках в режиме реального времени. Благодаря своей уникальной технологии машинного перевода он может организовать команду для выполнения точных и безопасных переводов для компании и отрасли в течение 24 часов. Его программное обеспечение соответствует требованиям GDPR и сертифицировано по стандарту ISO-27001 и интегрируется со всеми основными системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), включая Salesforce, Zendesk и Oracle. Предоставляя переводы агентам службы поддержки клиентов на платформах, которые они уже используют, это дает им возможность отвечать на запросы клиентов по электронной почте и в чате одним нажатием кнопки.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — платформа для краудтестирования мобильных и веб-приложений с участием более 90 000 тестировщиков для улучшения качества продуктов.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI делает перевод, выполняемый человеком, радикально более эффективным, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования или проверки человеком.
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator - приложение для мгновенного перевода слов, фраз и текстов на более чем 100 языках с поддержкой голосового ввода и переводов изображений.
有道翻译
fanyi.youdao.com
有道翻译 — это приложение для перевода текста и документов на разные языки, включая китайский, английский, русский и другие.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.