Услуги машинного перевода - Самые популярные приложения - Ватикан

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby — это передовая SaaS-платформа, которая специализируется на переводе маркетинговых материалов и рекламных объявлений с использованием технологий искусственного интеллекта. Этот инструмент позволяет брендам расширять свое присутствие и выходить на новую аудиторию и рынки по всему миру. Благодаря возможности перевода на более чем 100 языков GetGloby гарантирует, что переводы будут адаптированы в соответствии с уникальным голосом бренда каждой компании, используя технологию искусственного интеллекта для поддержания последовательности и резонанса. Одной из ключевых особенностей GetGloby является механизм перевода, который сочетает в себе машинный перевод с расширенными возможностями транскреации. Эта передовая технология учитывает нюансы разных языков, сохраняя при этом суть и тон оригинального контента. Кроме того, GetGloby обеспечивает качество, нанимая местных рецензентов, которые привносят свой лингвистический опыт и культурные знания, чтобы обеспечить точность и беглость переводов. Запатентованная технология GetGloby включает в себя искусственный интеллект, сложные лингвистические алгоритмы и мониторинг тенденций поиска для обеспечения точных и высокопроизводительных преобразований. Инструмент использует машинное обучение и обработку естественного языка, включая GPT, для создания Jaga, первой системы перевода, разработанной для медиа-целей. Преодолевая языковые и культурные различия, GetGloby помогает компаниям эффективно взаимодействовать со своей целевой аудиторией, принадлежащей к разным языкам и культурам. Будь то перевод маркетинговых материалов для веб-сайтов, видео, информационных бюллетеней или рекламы на таких платформах, как Google, Bing, LinkedIn и TikTok, GetGloby предлагает комплексный набор услуг по переводу и настройке, которые помогают брендам беспрепятственно находить отклик у глобальной аудитории. В целом, GetGloby упрощает процесс международного маркетинга, сокращая затраты и время внедрения, обеспечивая при этом более качественные конверсии.