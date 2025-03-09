Stepes

stepes.com

Stepes — первое в мире приложение для перевода, управляемое людьми, предоставляющее быстрые и точные услуги перевода на более чем 100 языков. Создайте учетную запись и введите текст, загрузите документы или сделайте снимок, и они быстро и точно переведутся. Вы также можете вызвать переводчиков на международные деловые встречи, конференции или помощь в поездке. Общайтесь с переводчиками, чтобы получить инструкции по проезду и экстренную помощь в переводе на большинство языков. Отправляйте текст, изображения или голосовые записи и получайте их точный перевод на лету или заказывайте услуги устного перевода профессиональными переводчиками. Глобальная сеть Stepes, состоящая из тысяч местных профессиональных лингвистов, готова работать и помочь вам со всеми вашими потребностями в языковом переводе. Независимо от того, являетесь ли вы компанией, которая ищет быстрые и качественные решения для корпоративного перевода, или частным лицом, которому нужна языковая помощь в поездках, Stepes — это приложение для перевода, которое вам нужно для наиболее точных и надежных переводов по требованию в любом месте. Их опытные переводчики специализируются в различных предметных областях, что делает их идеальными для языковых и устных переводов в широком спектре отраслей промышленности, таких как юриспруденция, медицина, финансы, информационные технологии, промышленность, инженерия, электронная коммерция, мода и многое другое. Stepes предоставляет самые быстрые профессиональные услуги перевода для транснациональных корпораций в глобальном масштабе. Они могут сделать это, позволяя своим переводчикам получать мгновенные уведомления о ваших запросах на перевод на свои мобильные устройства в любой точке земного шара, что позволяет им немедленно переводить на свои смартфоны или настольные компьютеры.