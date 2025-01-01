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Услуги машинного перевода
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Услуги машинного перевода - Самые популярные приложения

Услуги машинного перевода включают использование автоматизированных систем и алгоритмов для перевода текста или контента с одного языка на другой. Эти услуги используют передовые технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта для анализа и понимания смысла исходного текста, обеспечивая точные и связные переводы на целевой язык. Услуги машинного перевода широко используются в различных отраслях, включая бизнес, технологии, здравоохранение и научные круги, для облегчения общения и преодоления языковых барьеров в глобальном масштабе. Эти услуги обеспечивают эффективность, скорость и масштабируемость, что делает их ценными инструментами для частных лиц и организаций, ищущих экономичные решения для многоязычного общения и локализации контента.

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Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Google Translate - это бесплатное приложение для перевода текста и речи на более чем 100 языках, включая поддержку офлайн-переводов и возможность перевода изображений.

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator — бесплатный нейронный переводчик, предлагающий переводы между 11 языками. Он более точен, чем Google Translate и не содержит рекламы.

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Translator - приложение для перевода текста и речи на более чем 200 языках с поддержкой оффлайн-режима и распознавания текста в изображениях.

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Yandex Translate позволяет переводить тексты и изображения между более чем 90 языками, включая русский и английский, и работает в офлайн-режиме.

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

Microsoft Translator Conversations - приложение для перевода в реальном времени, позволяющее общаться на разных языках в одном и групповом формате.

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

Naver Papago - универсальное приложение для перевода текста, голоса и изображений на несколько языков с функцией автономного перевода.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

U-Dictionary — переводчик текстов на 108 языках с интегрированным словарем и удобным интерфейсом для изучения и общения.

iTranslate

iTranslate

itranslate.com

iTranslate - это бесплатный переводчик, который предлагает текстовые переводы на более чем 100 языках и функции для перевода голоса и изображений.

百度翻译

百度翻译

fanyi.baidu.com

Baidu Translate — это приложение для перевода текста, изображений и голоса, поддерживающее множество языков и предлагающее функции автономного перевода и реального времени.

Google Translation Hub

Google Translation Hub

cloud.google.com

Google Translation Hub - это платформа для быстрого перевода документов на 135 языков с сохранением формата и возможностью настройки переводов.

Lexibird

Lexibird

lexibird.com

Lexibird — это AI инструмент для перевода, редактирования и резюмирования текстов на разных языках, улучшающий навыки письма и упрощающий коммуникативные задачи.

Translate.com

Translate.com

translate.com

Translate.com - приложение для перевода текстов и документов на 90 языков с поддержкой разговорного перевода и 25K+ профессиональными переводчиками.

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Lingva Translate предоставляет переводы, не использует сервисы Google, что предотвращает отслеживание пользователей.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Rask.ai — инструмент локализации видео, позволяющий переводить их более чем на 130 языков с помощью технологий озвучивания и клонирования голоса.

有道翻译

有道翻译

fanyi.youdao.com

有道翻译 — это приложение для перевода текста и документов на разные языки, включая китайский, английский, русский и другие.

火山翻译

火山翻译

translate.volcengine.com

火山翻译 — приложение для бесплатного онлайн-перевода более 100 языков, поддерживающее разнообразные темы и упрощающее общение.

OpenL

OpenL

openl.io

OpenL — это инструмент для перевода, использующий ИИ. Он поддерживает более 15 языков и автоматически определяет язык текста для перевода.

Language Weaver

Language Weaver

rws.com

Language Weaver - платформа нейронного машинного перевода, поддерживающая многократный перевод для организаций с акцентом на точность и интеграцию.

Kagi Translate

Kagi Translate

translate.kagi.com

Kagi Translate предлагает точный перевод на 248 языках с функциями голосового ввода и вывода, позволяя пользователям легко общаться на разных языках.

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel — это платформа для перевода, которая помогает компаниям преодолевать языковые барьеры и предоставляет услуги перевода в реальном времени.

腾讯翻译君

腾讯翻译君

fanyi.qq.com

腾讯翻译君 - приложение для перевода текста, речи и изображений между несколькими языками, полезное для путешествий и международного общения.

Systran

Systran

systransoft.com

Systran - это инструмент для перевода текста на более чем 50 языков с поддержкой адаптации для различных сфер, таких как юридическая или медицинская.

ImTranslator

ImTranslator

imtranslator.net

ImTranslator - приложение для мгновенного перевода слов, фраз и текстов на более чем 100 языках с поддержкой голосового ввода и переводов изображений.

MachineTranslation

MachineTranslation

machinetranslation.com

MachineTranslation - приложение для машинного перевода текста между языками, поддерживающее множество языковых пар и интеграцию с различными платформами.

Multilings

Multilings

multilings.com

Multilings - это сервис на основе ИИ для перевода текстов, создания контента и управления многоязычным содержанием.

腾讯交互翻译

腾讯交互翻译

transmart.qq.com

腾讯交互翻译 - приложение для перевода в реальном времени, поддерживающее текстовый и голосовой перевод для общения на нескольких языках.

Transmonkey

Transmonkey

transmonkey.ai

Transmonkey — это программа для перевода с AI, поддерживающая более 130 языков и 30 форматов файлов, включая документы, изображения и видео.

Textshuttle

Textshuttle

textshuttle.com

Textshuttle – приложение для перевода текстов на разные языки, обеспечивающее точные и контекстуальные переводы для улучшения коммуникации между пользователями.

Alexa Translations

Alexa Translations

alexatranslations.com

Alexa Translations предлагает AI-переводы для юридических и финансовых секторов, обеспечивая высококачественные и точные переводы документов.

Custom.MT

Custom.MT

custom.mt

Custom.MT - платформа машинного перевода для команд локализации и переводчиков, с настройкой моделей и инструментами для автоматизации.

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Dubverse - это платформа для дублирования видео на более чем 60 языках с использованием ИИ для создания субтитров и озвучки, упрощая процесс локализации.

Lingvanex

Lingvanex

lingvanex.com

Lingvanex — это приложение для перевода текста, речи и изображений, поддерживающее более 109 языков, с возможностью интеграции на различных платформах.

NiuTrans

NiuTrans

niutrans.com

NiuTrans — это приложение для перевода текстов и документов (PDF, Word, Excel, PPT), сохраняя оригинальное оформление и предлагая бесплатные страницы для перевода.

Stepes

Stepes

stepes.com

Stepes — это приложение для перевода, предоставляющее услуги перевода текстов, документов и изображений на более чем 100 языках.

Blu Translate

Blu Translate

bluente.com

Blu Translate — платформа для быстрого и точного перевода документов различных форматов на несколько языков, включая юридические и финансовые тексты.

StringTranslate

StringTranslate

stringtranslate.com

StringTranslate — бесплатный переводчик, предоставляющий услуги перевода более 6000 слов без ограничений по количеству слов и использований.

彩云小译

彩云小译

fanyi.caiyunapp.com

彩云小译 - это инструмент для онлайн-перевода текстов и документов разных форматов с поддержкой нескольких языков и простым интерфейсом.

Checksub

Checksub

checksub.com

Checksub — это инструмент ИИ для генерации субтитров и перевода видео на более чем 200 языков, включая возможности озвучивания и редактирования.

Apertium

Apertium

apertium.org

Apertium - это платформа для машинного перевода, основанная на правилах, поддерживающая различные языки и позволяющая разработчикам интегрировать её в приложения.

TranslateFX

TranslateFX

translatefx.com

TranslateFX — это платформа для перевода юридических и финансовых документов с использованием ИИ. Экономит время и средства профессионалов.

Localize

Localize

localizejs.com

Localize — приложение для перевода SaaS-платформ, позволяющее быстро адаптировать веб-приложения и документацию на разные языки.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing — платформа для краудтестирования мобильных и веб-приложений с участием более 90 000 тестировщиков для улучшения качества продуктов.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.

Lilt

Lilt

lilt.com

LILT - это платформа ИИ для перевода и создания контента, предназначенная для лингвистов, локализационных команд и глобальных организаций.

Tarjama AMT

Tarjama AMT

tarjama.com

Tarjama AMT - приложение для точного перевода с использованием технологии нейронного машинного перевода, поддерживающее несколько языков.

YOUS

YOUS

yous.ai

YOUS — это мессенджер с встроенным ИИ-переводчиком, поддерживающий аудио, видео и текстовые чаты на 17 языках с функциями транскрипции и шифрования.

Lingoedit

Lingoedit

lingoedit.com

Lingoedit - это инструмент для перевода и редактирования документов на 30+ языках, с возможностью настройки предложений и оптимизации грамматики.

ModelFront

ModelFront

modelfront.com

Приложение ModelFront AI улучшает качество перевода, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования человеком.

Zoho Translate

Zoho Translate

zoho.com

Приложение Zoho Translate позволяет быстро переводить текст, речь и изображения, облегчая коммуникацию между людьми, говорящими на разных языках.

LegalTranslations.com

LegalTranslations.com

legaltranslations.com

LegalTranslations.com – это ИИ-инструмент для перевода юридических документов с возможностью проверки специалистами, обеспечивающий точность и безопасность переводов.

KantanMT

KantanMT

kantanai.io

KantanMT — платформа для машинного перевода, позволяющая организациям быстро и эффективно управлять переводами и улучшать качество локализации.

GetGloby

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby - платформа для автоматизации перевода и локализации маркетинговых материалов с использованием ИИ, обеспечивающая точность и последовательность бренда.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Приложение Language I/O позволяет англоязычным командам поддержки общаться более чем на 100 языках в реальном времени с помощью машинного перевода.

Intento

Intento

inten.to

Intento разрабатывает AI-агентов для локализации контента, обеспечивая высококачественный перевод и интеграцию с бизнес-системами.

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