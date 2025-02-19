Услуги машинного перевода - Самые популярные приложения - Чад

Google Translate

translate.google.com

Google Translate - это бесплатная многоязычная служба перевода нейронной машины, разработанная Google, для перевода текста и веб -сайтов с одного языка в другой. Он предлагает интерфейс веб -сайта, мобильное приложение для Android и iOS, а также интерфейс прикладного программирования, который помогает разработчикам создавать расширения браузера и программные приложения. По состоянию на сентябрь 2020 года Google Translate поддерживает 109 языков на различных уровнях и по состоянию на апрель 2016 года, заявили более 500 миллионов пользователей, причем более 100 миллиардов слов переведены ежедневно. и Европейский парламент документирует и стенограммы для сбора языковых данных. Вместо того, чтобы напрямую переводить языки, он сначала переводит текст на английский язык, а затем поворачивается на целевой язык в большинстве языковых комбинаций, которые он ставит в своей сетке, за несколькими исключениями, включая каталонский испаниш. Во время перевода он ищет шаблоны в миллионах документов, чтобы помочь решить, какие слова выбрать и как организовать их на целевом языке. Его точность, которая была подвергнута критике и высмеиванию несколько раз, была измерена, чтобы сильно различаться в разных языках. В ноябре 2016 года Google объявил, что Google Translate переключится на двигатель перевода нейронной машины - Google Neural Machine Translation (GNMT) - который переводит «целые предложения за раз, а не просто кусоч Выясните наиболее актуальный перевод, который затем он переставляет и приспосабливается, чтобы больше похож на человека, говорящий с правильной грамматикой ». Первоначально включенный только для нескольких языков в 2016 году, GNMT используется на всех 109 языках в списке Google Translate по состоянию на сентябрь 2020 года, за исключением языковой пары между английским и латинским.