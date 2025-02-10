Услуги машинного перевода - Самые популярные приложения - Сенегал

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Услуги машинного перевода включают использование автоматизированных систем и алгоритмов для перевода текста или контента с одного языка на другой. Эти услуги используют передовые технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта для анализа и понимания смысла исходного текста, обеспечивая точные и связные переводы на целевой язык. Услуги машинного перевода широко используются в различных отраслях, включая бизнес, технологии, здравоохранение и научные круги, для облегчения общения и преодоления языковых барьеров в глобальном масштабе. Эти услуги обеспечивают эффективность, скорость и масштабируемость, что делает их ценными инструментами для частных лиц и организаций, ищущих экономичные решения для многоязычного общения и локализации контента.
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Google Translate
translate.google.com
Google Translate — это бесплатная многоязычная служба нейронного машинного перевода, разработанная Google для перевода текста и веб-сайтов с одного языка на другой. Он предлагает интерфейс веб-сайта, мобильное приложение для Android и iOS, а также интерфейс программирования приложений, который помогает разработчикам создавать расширения для браузера и программные приложения. По состоянию на сентябрь 2020 года Google Translate поддерживает 109 языков на различных уровнях, а по состоянию на апрель 2016 года общее количество пользователей превысило 500 миллионов, при этом ежедневно переводится более 100 миллиардов слов. Он был запущен в апреле 2006 года как служба статистического машинного перевода и использовал возможности Организации Объединенных Наций. а также документы и стенограммы Европейского парламента для сбора лингвистических данных. Вместо прямого перевода языков он сначала переводит текст на английский, а затем переходит на целевой язык в большинстве языковых комбинаций, указанных в его сетке, за некоторыми исключениями, включая каталонско-испанский. Во время перевода он ищет закономерности в миллионах документов, чтобы решить, какие слова выбрать и как их расположить на целевом языке. Его точность, которую неоднократно критиковали и высмеивали, сильно различалась в зависимости от языка. В ноябре 2016 года Google объявил, что Google Translate перейдет на систему нейронного машинного перевода — Google Neural Machine Translation (GNMT), которая переводит «целые предложения за раз, а не просто по частям. В этом ему помогает более широкий контекст». найти наиболее подходящий перевод, который затем перекомпоновывается и адаптируется так, чтобы он больше походил на человеческую речь с правильной грамматикой». Первоначально GNMT был доступен только для нескольких языков в 2016 году, но по состоянию на сентябрь 2020 года он используется на всех 109 языках в списке Google Translate, за исключением языковой пары между английским и латынью.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — это бесплатная служба нейронного машинного перевода, запущенная 28 августа 2017 года и разработанная компанией DeepL GmbH (Linguee) со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Он получил положительную оценку в прессе, утверждающей, что он более точен и детализирован, чем Google Translate. В настоящее время DeepL предлагает переводы между следующими 11 языками и 110 языковыми парами: китайским (упрощенным), голландским, английским, французским, немецким, итальянским, японским, польским, Португальский, бразильский португальский, русский и испанский. Кроме того, для всех этих языков предлагаются приблизительные значения языковой эквивалентности с использованием двухэтапного процесса с использованием английского языка. На DeepL нет рекламы. Компания хочет заработать деньги, лицензируя интерфейс прикладного программирования для перевода.
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессионального качества без необходимости записи или найма актера озвучивания. И теперь вы можете сохранить свой собственный голос или тон закадрового голоса при дублировании. В начале апреля 2023 года Rask AI получил награду «Продукт дня» на Product Hunt, и в течение первых нескольких недель проект достиг первого рубежа в 10 000 регистраций! Команда сняла ограничения в 20 минут и 100 МБ для пользователей с подпиской. Теперь авторы могут без ограничений дублировать длинные видеоролики для YouTube или курсов. И еще один плюс - процесс дубляжа стал в три раза быстрее и эффективнее! Обнаружение и перевод нескольких динамиков — это уникальная функция, которая, по нашему мнению, отличает нас от других услуг. Команда Раска по искусственному интеллекту гордится тем, что одна из первых предоставила такой опыт. Инструменты полностью интегрированы с популярными видеоплатформами и сайтами социальных сетей, такими как YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter и TikTok. В начале мая команда добавит две замечательные функции. Вы синхронизируете движения губ с любым звуком. Вторая особенность – обобщение. Или просто это шорты. ИИ выберет из видео самые яркие моменты и превратит их в подборку самых пикантных эпизодов. Команда Rask AI разрушает языковые барьеры и помогает создателям контента и компаниям делиться своим контентом с различной аудиторией по всему миру, увеличивая потенциальный охват и влияние своего контента.
Yandex Translate
translate.yandex.com
Бесплатный онлайн-перевод с французского, русского, испанского, немецкого, итальянского и ряда других языков на английский и обратно, словарь с транскрипцией, произношением и примерами использования. Яндекс.Переводчик работает со словами, текстами и веб-страницами.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Преодолейте языковой барьер. Переведенные разговоры на разных устройствах, для чатов один на один и для взаимодействия в больших группах.
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate — ведущий бесплатный переводчик/преподаватель.
Apertium
apertium.org
Apertium — это платформа машинного перевода, основанная на правилах. Это бесплатное программное обеспечение, распространяемое на условиях Стандартной общественной лицензии GNU.
Kagi Translate
translate.kagi.com
Kagi Translate обеспечивает точный перевод на 248 языков, используя расширенные языковые модели. Войдите в свою учетную запись участника Kagi, чтобы получить больше функций: переводите по мере ввода, текст в речь, речь в текст, без бот-капчи и многое другое!
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby — это передовая SaaS-платформа, которая специализируется на переводе маркетинговых материалов и рекламных объявлений с использованием технологий искусственного интеллекта. Этот инструмент позволяет брендам расширять свое присутствие и выходить на новую аудиторию и рынки по всему миру. Благодаря возможности перевода на более чем 100 языков GetGloby гарантирует, что переводы будут адаптированы в соответствии с уникальным голосом бренда каждой компании, используя технологию искусственного интеллекта для поддержания последовательности и резонанса. Одной из ключевых особенностей GetGloby является механизм перевода, который сочетает в себе машинный перевод с расширенными возможностями транскреации. Эта передовая технология учитывает нюансы разных языков, сохраняя при этом суть и тон оригинального контента. Кроме того, GetGloby обеспечивает качество, нанимая местных рецензентов, которые привносят свой лингвистический опыт и культурные знания, чтобы обеспечить точность и беглость переводов. Запатентованная технология GetGloby включает в себя искусственный интеллект, сложные лингвистические алгоритмы и мониторинг тенденций поиска для обеспечения точных и высокопроизводительных преобразований. Инструмент использует машинное обучение и обработку естественного языка, включая GPT, для создания Jaga, первой системы перевода, разработанной для медиа-целей. Преодолевая языковые и культурные различия, GetGloby помогает компаниям эффективно взаимодействовать со своей целевой аудиторией, принадлежащей к разным языкам и культурам. Будь то перевод маркетинговых материалов для веб-сайтов, видео, информационных бюллетеней или рекламы на таких платформах, как Google, Bing, LinkedIn и TikTok, GetGloby предлагает комплексный набор услуг по переводу и настройке, которые помогают брендам беспрепятственно находить отклик у глобальной аудитории. В целом, GetGloby упрощает процесс международного маркетинга, сокращая затраты и время внедрения, обеспечивая при этом более качественные конверсии.
OpenL
openl.io
OpenL — это инструмент перевода на базе искусственного интеллекта, целью которого является объединение мира путем обеспечения беспрепятственного общения на разных языках. Инструмент автоматически определяет язык текста и переводит его на нужный язык одним нажатием кнопки. OpenL обеспечивает переводы на более чем 15 языков, включая английский, французский, испанский, японский и немецкий, среди других. Одной из выдающихся особенностей OpenL является его способность точно переводить термины и фразы, зависящие от контекста, что делает его жизнеспособным вариантом для профессиональных переводческих проектов. Этот инструмент позволяет пользователям применять кредиты за переводы, при этом определенная сумма кредитов предоставляется бесплатно, а также возможность перейти на профессиональную учетную запись для получения дополнительных функций. OpenL был создан с использованием высококачественных алгоритмов искусственного интеллекта, которые используют машинное обучение и обработку естественного языка для получения точных переводов. Инструмент был разработан lvwzhen и Matt и проиллюстрирован Icons 8 из Ouch!. Таким образом, OpenL — это надежный инструмент перевода с удобным интерфейсом, который может облегчить общение, преодолевая языковые барьеры.
Checksub
checksub.com
Checksub — это инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для создания субтитров и перевода ваших видео на более чем 200 языков. Его платформа также предоставляет возможности клонирования голоса и дублирования с помощью искусственного интеллекта с целью локализации видео для различной аудитории. Инструмент специализируется на создании качественных субтитров за короткий промежуток времени, преобразуя сценарии в синхронизированные видеосубтитры. Кроме того, пользователи могут настраивать стиль и анимацию субтитров, повышая эффективность их контента. Еще одна интегрированная функция — это «встраиваемые субтитры», с помощью которой вы можете экспортировать видео со встроенными субтитрами или в виде отдельного файла субтитров, предлагая дополнительную настройку с помощью стилей и анимации. После создания субтитров или дубляжа онлайн-редактор позволяет пользователям редактировать и восстанавливать любые предложения для их уточнения. Примечательно, что Checksub позволяет компаниям и частным лицам максимизировать эффективность своих видео, переводя их на несколько языков, расширяя охват социальных сетей и увеличивая аудиторию на таких платформах, как YouTube, без необходимости создавать новый контент. Этому инструменту доверяют и используют различные предприятия для различных случаев использования, таких как перевод обучающих видеороликов или масштабирование аудитории цифрового контента.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
Переводчик — это программное обеспечение для межъязыкового общения, созданное Tencent. Оно поддерживает несколько языков, таких как китайский, английский, японский и корейский. Оно обладает характеристиками точного, эффективного и стабильного перевода. Оно очень подходит для перевода за рубежом. путешествия, обмен валюты, международные офисы и т. д. для вас. Обеспечьте удобство перевода.
火山翻译
translate.volcengine.com
Huoshan Translation, бренд машинного перевода, принадлежащий ByteDance, поддерживает бесплатный онлайн-перевод более чем на 100 языков и поддерживает переводы в различных областях.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
Добро пожаловать на официальный сайт Цайюнь Сяои! Мы предоставляем эффективные и точные инструменты онлайн-перевода, включая перевод текста, перевод документов, перевод веб-страниц, базу данных терминов, плагины для браузера и услуги двуязычного сравнения. С помощью передовых технологий искусственного интеллекта Caiyun Xiaoyi может удовлетворить ваши потребности в многоязычном общении.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart — это продукт для перевода с использованием искусственного интеллекта, выпущенный Tencent AI Lab. Он может удовлетворить потребности пользователей в быстром переводе и использовать ручной перевод с использованием искусственного интеллекта для повышения эффективности и качества. TranSmart использует технологию интерактивного машинного перевода «человек-компьютер», разработанную командой, интегрирует множество передовых технологий, таких как машинный перевод нейронных сетей, статистический машинный перевод, метод ввода, семантическое понимание, интеллектуальный анализ данных и т. д., и сотрудничает с миллиардами двуязычных параллельных данных. Это искусственный интеллектуальный перевод. Интернет-продукты могут предоставлять пользователям интеллектуальную помощь в переводе в режиме реального времени, помогая пользователям выполнять задачи перевода лучше и быстрее.
MachineTranslation
machinetranslation.com
Сотрудники MachineTranslation.com стремятся помочь предприятиям преодолеть языковые барьеры с помощью передовых технологий. Их опыт в области машинного перевода позволяет нам предоставлять быстрые, экономичные и масштабируемые решения для всех ваших языковых потребностей. Являясь дочерней компанией Tomedes Group, с проверенным опытом обслуживания более 95 000 бизнес-клиентов, они обладают опытом и ноу-хау для предоставления исключительных услуг машинного перевода и консультирования. Если вам нужно постредактирование нескольких документов или полная интеграция машинного перевода в рабочий процесс вашего бизнеса, у них есть опыт, отвечающий вашим требованиям. Позвольте нам помочь вам расширить ваши глобальные горизонты с помощью услуг машинного перевода уже сегодня.
Alexa Translations
alexatranslations.com
Разрушьте языковые барьеры с помощью Alexa Translations — предоставляя профессиональные услуги перевода на базе искусственного интеллекта. и отраслевые переводчики. Alexa Translations предоставляет переводы с использованием искусственного интеллекта для крупнейших и наиболее престижных юридических, финансовых и государственных учреждений. Уникальное сочетание передовых технологий и профессиональных сертифицированных переводчиков позволяет создавать индивидуальные решения непревзойденного качества. Благодаря более чем двадцатилетнему успеху клиентов, отмеченному наградами, вы можете положиться на нас как на истинное продолжение вашей команды.
Systran
systransoft.com
Инструмент перевода для всего вашего текста. Легко переводите текст с помощью поля перевода SYSTRAN.
Language Weaver
rws.com
Language Weaver, входящая в группу RWS, является самой мощной, комплексной и адаптируемой платформой нейронного машинного перевода в мире. Language Weaver помогает глобальным предприятиям, правительствам, юридическим фирмам и финансовым учреждениям решать проблемы многоязычных данных и контента безопасно и в масштабе всей глобальной организации. Language Weaver — единственное комплексное решение, сочетающее в себе лучшие инновационные технологии искусственного интеллекта с человеческим опытом, позволяющее вам пройти последнюю милю в машинном переводе и перевести больше контента точно и за меньшее время.
Textshuttle
textshuttle.com
Беспрепятственное общение в вашем фирменном стиле с Textshuttle — на всех языках для всего вашего бизнеса. Инновационные решения для автоматической обработки речи на основе искусственного интеллекта преобразуют тон голоса и контент в индивидуальной манере и обеспечивают согласованное и безопасное общение во всей компании.
TranslateFX
translatefx.com
ИИ помогал профессионалам в юридическом и финансовом переводе. Экономьте время и деньги на переводе деловых документов всех видов. TranslateFX разрабатывает платформу для перевода документов с помощью искусственного интеллекта, используя последние достижения в области машинного обучения и обработки естественного языка.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT Сложная и мощная система KantanMT помогает организациям выйти на глобальные рынки, ускоряя доставку переводов – в большом масштабе! Традиционные решения MT сложны в использовании, труднодоступны, дороги в развертывании и технически сложны в обслуживании. KantanMT прост в доступе, использовании, обслуживании и развертывании. Это сложное и мощное решение для машинного перевода в простом в использовании пакете: для использования нашей платформы не требуются ни технические навыки, ни какие-либо специальные требования к оборудованию или программному обеспечению. Участники могут сразу же войти в систему и создать индивидуальные решения для машинного перевода на платформе KantanMT. Экспоненциальный рост создания контента и усилий по глобализации затрудняет успевание за объемами переводов. Машинный перевод — это жизнеспособная альтернатива для поставщиков услуг локализации, которые хотят развивать свой бизнес и переводить больше контента для своих клиентов. ** Настройка: создавайте передовые механизмы нейронного машинного перевода на основе данных вашей компании, используя ресурсы перевода (TMX, TBX или бесплатные наборы обучающих данных). Настройка механизмов с использованием внутри предметного контента и терминологии повысит точность вашего перевода, сократив время и затраты. ** Улучшение. Измеряйте беглость и точность перевода с помощью KantanBuildAnalytics — наглядного и интуитивно понятного интерфейса, который отображает показатели ваших систем и определяет области, требующие улучшения. Оцените производительность своих двигателей с помощью настроенных LQR, чтобы настроить свои двигатели и быстро создать готовые к производству решения MT! ** Развертывание: запускайте задания по переводу на платформе или органично интегрируйтесь с некоторыми из ведущих в отрасли CAT-инструментов. Управляйте возможностями машинного перевода с помощью автоматического масштабирования облачных развертываний с помощью KantanAPI.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT — это комплексная платформа машинного перевода, предназначенная для групп локализации, поставщиков языковых услуг (LSP), менеджеров по продуктам и переводчиков. Он предлагает передовые инструменты и услуги, предназначенные для улучшения процессов перевода посредством автоматизации и настройки. * Платформа перевода AI: доступ к ведущим моделям автоматического перевода, включая такие варианты, как OpenAI и ChatGPT, для удовлетворения разнообразных потребностей в переводе. * Точная настройка модели: настраивайте модели перевода для повышения точности за счет интеграции определенной терминологии и предпочтений в стиле. * Локальные варианты: развертывайте решения машинного перевода на собственном оборудовании для безопасной обработки конфиденциального контента. * Оценка машинного перевода: оценивайте производительность моделей перевода с помощью автоматизированных и человеческих оценок с помощью таких показателей, как BLEU и COMET. * Соответствие терминологии: обеспечьте последовательное использование терминологии в переводах, обогащая глоссарии и придерживаясь международных стандартов. * Семинары и обучение: участвуйте в семинарах, чтобы улучшить командные навыки в области языкового искусственного интеллекта и машинного перевода. * Возможности интеграции: подключайтесь к популярным системам перевода и управления контентом, таким как Trados, Smartling и memoQ, что упрощает рабочие процессы.
Lingoedit
lingoedit.com
Инструмент для перевода и редактирования документов на базе искусственного интеллекта! Миссия Lingoedit — разрушить языковые барьеры и облегчить глобальное общение с помощью более умных готовых подсказок. Инструмент Lingoedit предоставляет пользователям бесплатный доступ к высококачественным переводам и режимам редактирования документов, причем все это основано на передовых технологиях оперативного проектирования, обеспечивающих большую точность и аккуратность. Простой в использовании интерфейс и функции совместной работы Lingoedit делают перевод и редактирование доступными для пользователей всех уровней квалификации, что делает его идеальным для команд, работающих над международными проектами, изучающих язык, желающих практиковать свои навыки, и людей, желающих общаться, преодолевая языковые барьеры. Благодаря поддержке более чем 30 языков и возможности переводить контент поблочно, инструмент Lingoedit является идеальным решением для тех, кто хочет оптимизировать процесс перевода и редактирования.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate — это передовая платформа перевода, предназначенная для быстрого и точного перевода документов в различные форматы файлов. Используя современный машинный перевод в сочетании с запатентованной технологией искусственного интеллекта, Bluente обеспечивает контекстуально релевантные переводы для широкого спектра отраслей. * Обычно используется для: контрактов, юридических документов, маркетинговых материалов, финансовых отчетов, презентаций для клиентов, годовых отчетов, учебных материалов. * Популярные языки: с английского на китайский, с китайского на английский, с испанского на английский, с арабского на английский, с русского на английский. * Поддерживаемые типы файлов: Word (doc, docx, dotx, dotm), Excel (xls, xlsx), pdf, презентации (ppt, pptx), другие типы файлов (xml, odt, txt, rtf) и т. д. * Поддерживаемые языки: английский, китайский, испанский, арабский, португальский, индонезийский, японский, корейский, русский, французский, немецкий, итальянский, голландский, иврит, норвежский, польский, финский, венгерский и более 100 других языков.
Stepes
stepes.com
Stepes — первое в мире приложение для перевода, управляемое людьми, предоставляющее быстрые и точные услуги перевода на более чем 100 языков. Создайте учетную запись и введите текст, загрузите документы или сделайте снимок, и они быстро и точно переведутся. Вы также можете вызвать переводчиков на международные деловые встречи, конференции или помощь в поездке. Общайтесь с переводчиками, чтобы получить инструкции по проезду и экстренную помощь в переводе на большинство языков. Отправляйте текст, изображения или голосовые записи и получайте их точный перевод на лету или заказывайте услуги устного перевода профессиональными переводчиками. Глобальная сеть Stepes, состоящая из тысяч местных профессиональных лингвистов, готова работать и помочь вам со всеми вашими потребностями в языковом переводе. Независимо от того, являетесь ли вы компанией, которая ищет быстрые и качественные решения для корпоративного перевода, или частным лицом, которому нужна языковая помощь в поездках, Stepes — это приложение для перевода, которое вам нужно для наиболее точных и надежных переводов по требованию в любом месте. Их опытные переводчики специализируются в различных предметных областях, что делает их идеальными для языковых и устных переводов в широком спектре отраслей промышленности, таких как юриспруденция, медицина, финансы, информационные технологии, промышленность, инженерия, электронная коммерция, мода и многое другое. Stepes предоставляет самые быстрые профессиональные услуги перевода для транснациональных корпораций в глобальном масштабе. Они могут сделать это, позволяя своим переводчикам получать мгновенные уведомления о ваших запросах на перевод на свои мобильные устройства в любой точке земного шара, что позволяет им немедленно переводить на свои смартфоны или настольные компьютеры.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для перевода юридических документов и идеально подходящий для юридических фирм, корпораций и государственных учреждений. Этот продукт Tomedes обеспечивает точные и безопасные переводы контрактов и патентов с дополнительными услугами проверки человеком для обеспечения надежности и соответствия требованиям, специально разработанными для удовлетворения потребностей юридического сектора.
Tarjama AMT
tarjama.com
Машинный перевод на арабский язык (AMT) Tarjama — это передовое решение, предназначенное для улучшения процессов перевода, особенно для предприятий, работающих на арабоязычных рынках. Используя передовую технологию нейронного машинного перевода (NMT), Tarjama предлагает точные и контекстуально соответствующие переводы, адаптированные для различных отраслей.
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey — это программное обеспечение для перевода на базе искусственного интеллекта, которое поддерживает более 130 языков, включая английский, китайский, японский, арабский, французский, немецкий, иврит, индонезийский и так далее. С помощью переводчика, основанного на больших языковых моделях, вы можете перевести файл практически любого формата, будь то документ, изображение или видео.
Dubverse
dubverse.ai
В быстро меняющемся мире создания цифрового контента Dubverse.ai меняет правила игры как для производителей видео, преподавателей, так и для бизнеса. Эта инновационная платформа использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения процесса производства видео, уделяя особое внимание преодолению языковых барьеров и обеспечению универсальной доступности контента. В основе предложений Dubverse.ai лежит надежный механизм Synthetic Media, который расширяет творческие способности человека с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Процесс прост, но эффективен: * Субтитры с искусственным интеллектом: автоматически генерируйте точные субтитры на разных языках, повышая вовлеченность и понимание зрителя. * Преобразование текста в речь: преобразуйте текст в естественную озвучку, делая ваши видео более динамичными и доступными для более широкой аудитории. Dubverse.ai включает в себя набор функций, предназначенных для удовлетворения различных потребностей в создании контента: * Многоязычная поддержка. Благодаря поддержке более чем 60 языков создатели контента могут охватить глобальную аудиторию без языковых ограничений. * Выбор динамиков: выбирайте из широкого спектра голосов искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный вариант для тона и стиля вашего видео. * Редактор сценариев: интуитивно понятный редактор сценариев с переводом в реальном времени упрощает процесс редактирования. * Человеческие голоса: механизм преобразования текста в речь Dubverse.ai обеспечивает голоса, которые звучат естественно и привлекательно. * Встроенный общий доступ: легко сотрудничайте с другими и собирайте отзывы в одном месте. * Загружаемые субтитры: улучшите SEO и доступность вашего видео с помощью многоязычных субтитров.
Lilt
lilt.com
LILT — это комплексная корпоративная платформа искусственного интеллекта для перевода и создания контента. Платформа ЛИЛТ предназначена для: 1. Лингвисты: LILT Contextual AI прогнозирует и адаптирует перевод в реальном времени, обеспечивая лучшее в отрасли качество и скорость перевода. 2. Группы локализации. Платформа LILT позволяет командам настраивать и управлять наиболее эффективным рабочим процессом за счет эффективного использования памяти переводов (TM), мгновенного/проверенного перевода и автоматического обмена контентом через соединители. 3. Глобальные организации. Платформа LILT подключается к крупным поставщикам ИИ и устанавливает периодичность автоматической и точной настройки в режиме реального времени для пользовательских LLM, адаптированных к потребностям бизнеса, раскрывая истинный потенциал ИИ от мультимодальности до генеративного ИИ.
Lingva Translate
lingva.ml
Получает переводы без использования каких-либо служб Google, предотвращая их отслеживание.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator — это многоязычная облачная служба машинного перевода, предоставляемая Microsoft. Microsoft Translator интегрирован во множество продуктов для потребителей, разработчиков и предприятий; включая Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer и приложения Microsoft Translator для Windows, Windows Phone, iPhone и Apple Watch, а также для телефонов Android и Android Wear. Microsoft Translator также предлагает перевод текста и речи через облачные сервисы для бизнеса. Сервис для перевода текста через Translator Text API варьируется от бесплатного уровня, поддерживающего два миллиона символов в месяц, до платных уровней, поддерживающих миллиарды символов в месяц. Перевод речи через службы Microsoft Speech предлагается в зависимости от времени аудиопотока. По состоянию на май 2020 года служба поддерживает 73 языковые системы. Она также поддерживает 11 систем перевода речи, которые в настоящее время поддерживают функцию живого общения Microsoft Translator, Skype Translator и Skype для настольных компьютеров Windows, а также приложения Microsoft Translator для iOS и Android.
네이버 파파고
papago.naver.com
Папаго, умный переводчик с искусственным интеллектом, мечтает о мире, в котором люди смогут общаться без языковых барьеров. Навер Папаго
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локализации фраз — это уникальная языковая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет в одном месте инструменты перевода, оценки и автоматизации для предприятий и поставщиков языковых услуг. Он предлагает масштабируемость, независимый от поставщика подход и расширенную аналитику для оптимизации производительности. Готовое к использованию и имеющее доступ ко всем ключевым продуктам, оно упрощает запуск и быстрое масштабирование. Благодаря системе единого входа (SSO) и интуитивно понятному интерфейсу Phrase представляет собой удобную централизованную экосистему. Платформа локализации фраз включает в себя: Систему управления переводом фраз (Phrase TMS). Управление проектами перевода с помощью CAT-инструментов промышленного уровня. Phrase Strings. Удобный для разработчиков инструмент для локализации программного обеспечения, игр и копий веб-сайтов. Phrase Orchestrator. Настраиваемые рабочие процессы без кода, которые автоматизируют ваше руководство. Phrase Analytics Глубокие данные для оптимизации затрат, качества и скорости Phrase Language AI Быстрый и безопасный машинный перевод с учетом вашей терминологии Phrase Custom AI Машинный перевод на базе искусственного интеллекта с использованием вашего собственного контента Phrase Portal Безопасный, немедленный и интуитивно понятный доступ к расширенным возможностям локализации Technology Phrase Quality Technologies Оценивает и проверяет, чтобы гарантировать постоянное соответствие вашего контента стандартам качества. Интеграция Более 50 интеграций с принципом «включай и работай» для быстрого развертывания.
Translate.com
translate.com
Экспертные языковые решения для бизнеса любого размера. 25 тысяч+ профессиональных переводчиков. 90 языковых пар. Круглосуточный онлайн-переводчик. API.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Легко переводите тексты на 108 языков.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel устраняет языковые барьеры, чтобы бизнес мог процветать в разных культурах и географических регионах. Платформа Language Operations компании сочетает в себе передовой искусственный интеллект и работу человека для быстрых, эффективных и высококачественных переводов, которые со временем становятся все умнее. Unbabel помогает предприятиям выйти на новые глобальные рынки и укрепляет доверие клиентов, создавая более последовательный, высококачественный многоязычный клиентский опыт в сфере маркетинга и обслуживания клиентов. Unbabel легко подключается к самым популярным платформам CRM и чата, чтобы беспрепятственно доставлять переводы в рамках существующих рабочих процессов по каналам цифровой поддержки, таким как чат, электронная почта или ответы на часто задаваемые вопросы. Все это управляется через портал, где клиенты могут контролировать потоки перевода, отслеживать ключевые показатели, такие как скорость или качество, и выполнять другие задачи для практического использования различных языков в своем бизнесе. Компания Unbabel, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, штат Калифорния, работает с ведущими командами поддержки клиентов таких брендов, как Facebook, Microsoft, Booking.com и Uber, чтобы легко общаться с клиентами по всему миру, независимо от того, на каком языке они говорят. Платформа языковых операций включает в себя: * Расширенный машинный перевод * Портал * Канал * Интеграции * Редакторы
百度翻译
fanyi.baidu.com
Платформа перевода с использованием искусственного интеллекта нового поколения, созданная Baidu Translation, предоставляет пользователям универсальные интеллектуальные решения для перевода и чтения сценариев на иностранных языках, включая перевод с использованием искусственного интеллекта, шлифовку английского языка, двуязычный обзор, грамматический анализ и другие возможности. интеллектуальная эпоха Непревзойденный ускоритель повышения производительности перевода.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Intento
inten.to
Intento создает агенты искусственного интеллекта для корпоративной локализации с использованием машинного перевода и многоязычного генеративного искусственного интеллекта. Его Enterprise Language Hub позволяет таким компаниям, как Procore и Subway, предоставлять единообразный и аутентичный языковой опыт на всех рынках и аудиториях. Он объединяет машинный перевод и генеративные модели ИИ в многоагентные рабочие процессы ИИ, настраивая их под данные клиента и интегрируя их в существующие программные системы клиентов для локализации, маркетинга, поддержки клиентов и других бизнес-функций. С Intento клиенты получают высококачественные переводы в реальном времени для всех пользователей и членов команды по всему миру. Enterprise Language Hub сертифицирован по стандарту ISO-27001, что обеспечивает высочайший уровень безопасности корпоративных решений GenAI в отраслях с высоким спросом. Intento также предлагает сертифицированную по стандарту ISO-9001 экспертную помощь по настройке и обслуживанию моделей MT и искусственного интеллекта и постоянно совершенствует эти модели с учетом новых данных и отзывов пользователей.
NiuTrans
niutrans.com
Облачная платформа перевода Mavericks обеспечивает перевод текста и функции перевода документов PDF/Word/Excel/ppt; при переводе документа сохраняется исходный макет текста, а также предоставляются бесплатные страницы перевода каждый день для удовлетворения ежедневных потребностей в переводе, а также поддерживается загрузка двуязычных переводов. оригинальный перевод.
Multilings
multilings.com
Multilings — это служба машинного обучения на основе нейронного искусственного интеллекта, которая обеспечивает наилучший человеческий результат для перевода текста, написания контента, плагиата, голосового перевода и т. д. Лучше всего подходит для маркетологов, авторов контента, исследователей, студентов и всех остальных.
Localize
localizejs.com
Localize — это решение для перевода без кода для платформ SaaS, позволяющее легко переводить веб-приложение, панель мониторинга, документацию API и многое другое. При использовании традиционных решений, а также при их собственной разработке могут потребоваться месяцы, чтобы предложить пользователям многоязычную поддержку. С помощью Localize вы можете перевести свою SaaS-платформу всего за несколько часов, что позволит вам выйти на новые рынки и порадовать клиентов по всему миру.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Быстрый перевод. Сохранение формата. Прозрачное ценообразование. Сделайте свои документы многоязычными одним щелчком мыши. Переводите с одного на множество языков за один шаг! Легко переводите контент на 135 языков с помощью интуитивно понятного и удобного для бизнеса интерфейса и при необходимости интегрируйте обратную связь с людьми. Translation Hub позволяет предприятиям настраивать рабочие нагрузки по переводу и управлять ими в ранее недостижимых масштабах и затратах. - Быстрый перевод PDF-файлов, Word и Powerpoints. - Полное сохранение формата - Настраивайте переводы с помощью собственных моделей или используйте модель нейронного машинного перевода Google. - Единое, прозрачное ценообразование
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex предоставляет комплексный набор инструментов машинного перевода и распознавания речи. Основная функциональность включает перевод текста, голоса, изображений и документов, поддерживая широкий спектр приложений. В наборе инструментов используются методы нейронного машинного перевода для повышения эффективности и производительности. Пользователи имеют возможность переводить текст, речь и даже текст на изображениях, файлах и веб-сайтах на 109 языков. Программное обеспечение также предлагает как облачные, так и локальные решения для перевода, обеспечивая конфиденциальность данных. Ключевым отличием является способность Lingvanex переводить более 10 000 пар перевода, что свидетельствует о его широких лингвистических возможностях. Lingvanex спроектирован так, чтобы его можно было легко интегрировать в продукты на различных платформах, включая Linux, Windows, MacOS, Интернет и мобильные устройства. Одна из его особенностей — пользовательские глоссарии — позволяют пользователям определять переводы для определенных слов и фраз. Инструмент доступен на различных платформах, включая настольные компьютеры (Windows и MacOS), мобильные устройства (iOS и Android), различные расширения браузера и даже для личных сообщений через чат-ботов.
Language I/O
languageio.com
Программное обеспечение Language I/O позволяет группам поддержки клиентов, владеющим только английским языком (то есть говорящим только по-английски), общаться в чате, отправлять электронную почту и предоставлять поддержку самообслуживания на более чем 100 языках в режиме реального времени. Благодаря своей уникальной технологии машинного перевода он может организовать команду для выполнения точных и безопасных переводов для компании и отрасли в течение 24 часов. Его программное обеспечение соответствует требованиям GDPR и сертифицировано по стандарту ISO-27001 и интегрируется со всеми основными системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), включая Salesforce, Zendesk и Oracle. Предоставляя переводы агентам службы поддержки клиентов на платформах, которые они уже используют, это дает им возможность отвечать на запросы клиентов по электронной почте и в чате одним нажатием кнопки.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, инженерам, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально проверенных специалистов, которые тестируют реальные устройства в реальных средах на сотнях комбинаций устройств. . Мы проверим ваше программное обеспечение на доступность, качество перевода, местные и культурные нюансы, чтобы вы могли получить известность на каждом рынке, на котором вы работаете или собираетесь запустить его. Сотни ведущих брендов, включая Meta, Microsoft, Google, BBC и iHeartMedia, полагаются на Global Платформа тестирования приложений для улучшения качества своих продуктов со скоростью, которая позволяет командам Agile и DevOps выпускать выпуски более регулярно и получать важную обратную связь для устранения проблем или внесения критических улучшений в работу пользователя.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI делает перевод, выполняемый человеком, радикально более эффективным, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования или проверки человеком.
ImTranslator
imtranslator.net
Сервис ImTranslator Translation предназначен для мгновенного перевода слов, фраз и текстов на многие языки. Если вам понадобится инструмент перевода для общения с друзьями, родственниками или деловыми партнерами, поездки за границу или изучения языков, наш ImTranslator всегда готов помочь вам.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation обеспечивает мгновенный и бесплатный полнотекстовый перевод, перевод веб-страниц, перевод документов и PDF-файлов на китайский, английский, японский, корейский, французский, немецкий, русский, испанский, португальский, вьетнамский, индонезийский, итальянский, голландский и тайский перевод. , перевод DOC, перевод PPT, ручной перевод, синхронный перевод и другие услуги.
StringTranslate
stringtranslate.com
Лучший в мире переводчик более 6000 слов. Мы предоставляем бесплатные услуги перевода по всему миру. Ограничений на количество слов и количество раз нет. Вам не обязательно быть участником, чтобы воспользоваться услугой.
YOUS
yous.ai
YOUS — это инструмент для обмена сообщениями, интегрированный с переводчиком на основе искусственного интеллекта, призванный помочь частным лицам и предприятиям беспрепятственно общаться на разных языках. Этот инструмент поддерживает соединения посредством аудио- и видеозвонков, встреч и чатов, причем каждая функция дополнена встроенной функцией перевода. Функция перевода может переводить на 17 различных языков, устраняя языковые барьеры и способствуя более эффективному глобальному общению. Помимо этого, YOUS также поддерживает транскрипцию, преобразующую разговорную речь в текстовый формат для большей доступности. Важным аспектом YOUS является внимание к безопасности, гарантирующее пользователям, что все встречи, звонки и сообщения зашифрованы и надежно хранятся. YOUS также разработан как универсальный и доступный, доступный в виде веб-приложения и мобильных приложений для iOS и Android. Благодаря непрерывному обучению YOUS обеспечивает высокую точность перевода. Что касается использования, доступны как бесплатные, так и платные планы, а в премиум-плане предлагаются дополнительные функции, такие как телефонные звонки. Наконец, стоит отметить, что YOUS продвигает идею о том, что ИИ является более доступным выбором, чем переводчики-люди.
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