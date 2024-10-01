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Услуги машинного перевода - Самые популярные приложения - Никарагуа
Услуги машинного перевода включают использование автоматизированных систем и алгоритмов для перевода текста или контента с одного языка на другой. Эти услуги используют передовые технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта для анализа и понимания смысла исходного текста, обеспечивая точные и связные переводы на целевой язык. Услуги машинного перевода широко используются в различных отраслях, включая бизнес, технологии, здравоохранение и научные круги, для облегчения общения и преодоления языковых барьеров в глобальном масштабе. Эти услуги обеспечивают эффективность, скорость и масштабируемость, что делает их ценными инструментами для частных лиц и организаций, ищущих экономичные решения для многоязычного общения и локализации контента.
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Google Translate
translate.google.com
Google Translate — это бесплатная многоязычная служба нейронного машинного перевода, разработанная Google для перевода текста и веб-сайтов с одного языка на другой. Он предлагает интерфейс веб-сайта, мобильное приложение для Android и iOS, а также интерфейс программирования приложений, который помог...
Claude
claude.ai
Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator — это многоязычная облачная служба машинного перевода, предоставляемая Microsoft. Microsoft Translator интегрирован во множество продуктов для потребителей, разработчиков и предприятий; включая Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Tra...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Бесплатный онлайн-перевод с французского, русского, испанского, немецкого, итальянского и ряда других языков на английский и обратно, словарь с транскрипцией, произношением и примерами использования. Яндекс.Переводчик работает со словами, текстами и веб-страницами.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Легко переводите тексты на 108 языков.
Lingva Translate
lingva.ml
Получает переводы без использования каких-либо служб Google, предотвращая их отслеживание.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — это бесплатная служба нейронного машинного перевода, запущенная 28 августа 2017 года и разработанная компанией DeepL GmbH (Linguee) со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Он получил положительную оценку в прессе, утверждающей, что он более точен и детализирован, чем Google Translat...
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Преодолейте языковой барьер. Переведенные разговоры на разных устройствах, для чатов один на один и для взаимодействия в больших группах.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...
네이버 파파고
papago.naver.com
Папаго, умный переводчик с искусственным интеллектом, мечтает о мире, в котором люди смогут общаться без языковых барьеров. Навер Папаго
百度翻译
fanyi.baidu.com
Платформа перевода с использованием искусственного интеллекта нового поколения, созданная Baidu Translation, предоставляет пользователям универсальные интеллектуальные решения для перевода и чтения сценариев на иностранных языках, включая перевод с использованием искусственного интеллекта, шлифовку ...
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate — ведущий бесплатный переводчик/преподаватель.
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессион...
Translate.com
translate.com
Экспертные языковые решения для бизнеса любого размера. 25 тысяч+ профессиональных переводчиков. 90 языковых пар. Круглосуточный онлайн-переводчик. API.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Быстрый перевод. Сохранение формата. Прозрачное ценообразование. Сделайте свои документы многоязычными одним щелчком мыши. Переводите с одного на множество языков за один шаг! Легко переводите контент на 135 языков с помощью интуитивно понятного и удобного для бизнеса интерфейса и при необходимости...
Dubverse
dubverse.ai
В быстро меняющемся мире создания цифрового контента Dubverse.ai меняет правила игры как для производителей видео, преподавателей, так и для бизнеса. Эта инновационная платформа использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения процесса производства видео, уделяя особое вн...
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation обеспечивает мгновенный и бесплатный полнотекстовый перевод, перевод веб-страниц, перевод документов и PDF-файлов на китайский, английский, японский, корейский, французский, немецкий, русский, испанский, португальский, вьетнамский, индонезийский, итальянский, голландский и тайский...
Unbabel
unbabel.com
Unbabel устраняет языковые барьеры, чтобы бизнес мог процветать в разных культурах и географических регионах. Платформа Language Operations компании сочетает в себе передовой искусственный интеллект и работу человека для быстрых, эффективных и высококачественных переводов, которые со временем стан...
OpenL
openl.io
OpenL — это инструмент перевода на базе искусственного интеллекта, целью которого является объединение мира путем обеспечения беспрепятственного общения на разных языках. Инструмент автоматически определяет язык текста и переводит его на нужный язык одним нажатием кнопки. OpenL обеспечивает перевод...
Multilings
multilings.com
Multilings — это служба машинного обучения на основе нейронного искусственного интеллекта, которая обеспечивает наилучший человеческий результат для перевода текста, написания контента, плагиата, голосового перевода и т. д. Лучше всего подходит для маркетологов, авторов контента, исследователей, сту...
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex предоставляет комплексный набор инструментов машинного перевода и распознавания речи. Основная функциональность включает перевод текста, голоса, изображений и документов, поддерживая широкий спектр приложений. В наборе инструментов используются методы нейронного машинного перевода для пов...
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локализации фраз — это уникальная языковая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет в одном месте инструменты перевода, оценки и автоматизации для предприятий и поставщиков языковых услуг. Он предлагает масштабируемость, независимый от поставщика подход и расширенную...
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
Переводчик — это программное обеспечение для межъязыкового общения, созданное Tencent. Оно поддерживает несколько языков, таких как китайский, английский, японский и корейский. Оно обладает характеристиками точного, эффективного и стабильного перевода. Оно очень подходит для перевода за рубежом. пут...
ImTranslator
imtranslator.net
Сервис ImTranslator Translation предназначен для мгновенного перевода слов, фраз и текстов на многие языки. Если вам понадобится инструмент перевода для общения с друзьями, родственниками или деловыми партнерами, поездки за границу или изучения языков, наш ImTranslator всегда готов помочь вам.
Systran
systransoft.com
Инструмент перевода для всего вашего текста. Легко переводите текст с помощью поля перевода SYSTRAN.
火山翻译
translate.volcengine.com
Huoshan Translation, бренд машинного перевода, принадлежащий ByteDance, поддерживает бесплатный онлайн-перевод более чем на 100 языков и поддерживает переводы в различных областях.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart — это продукт для перевода с использованием искусственного интеллекта, выпущенный Tencent AI Lab. Он может удовлетворить потребности пользователей в быстром переводе и использовать ручной перевод с использованием искусственного интеллекта для повышения эффек...
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
Добро пожаловать на официальный сайт Цайюнь Сяои! Мы предоставляем эффективные и точные инструменты онлайн-перевода, включая перевод текста, перевод документов, перевод веб-страниц, базу данных терминов, плагины для браузера и услуги двуязычного сравнения. С помощью передовых технологий искусственно...
NiuTrans
niutrans.com
Облачная платформа перевода Mavericks обеспечивает перевод текста и функции перевода документов PDF/Word/Excel/ppt; при переводе документа сохраняется исходный макет текста, а также предоставляются бесплатные страницы перевода каждый день для удовлетворения ежедневных потребностей в переводе, а такж...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, инженерам, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально проверенных ...
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey — это программное обеспечение для перевода на базе искусственного интеллекта, которое поддерживает более 130 языков, включая английский, китайский, японский, арабский, французский, немецкий, иврит, индонезийский и так далее. С помощью переводчика, основанного на больших языковых моделях,...
Language Weaver
rws.com
Language Weaver, входящая в группу RWS, является самой мощной, комплексной и адаптируемой платформой нейронного машинного перевода в мире. Language Weaver помогает глобальным предприятиям, правительствам, юридическим фирмам и финансовым учреждениям решать проблемы многоязычных данных и контента безо...
StringTranslate
stringtranslate.com
Лучший в мире переводчик более 6000 слов. Мы предоставляем бесплатные услуги перевода по всему миру. Ограничений на количество слов и количество раз нет. Вам не обязательно быть участником, чтобы воспользоваться услугой.
Alexa Translations
alexatranslations.com
Разрушьте языковые барьеры с помощью Alexa Translations — предоставляя профессиональные услуги перевода на базе искусственного интеллекта. и отраслевые переводчики. Alexa Translations предоставляет переводы с использованием искусственного интеллекта для крупнейших и наиболее престижных юридических,...
Stepes
stepes.com
Stepes — первое в мире приложение для перевода, управляемое людьми, предоставляющее быстрые и точные услуги перевода на более чем 100 языков. Создайте учетную запись и введите текст, загрузите документы или сделайте снимок, и они быстро и точно переведутся. Вы также можете вызвать переводчиков на ме...
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate — это передовая платформа перевода, предназначенная для быстрого и точного перевода документов в различные форматы файлов. Используя современный машинный перевод в сочетании с запатентованной технологией искусственного интеллекта, Bluente обеспечивает контекстуально релевантные перевод...
MachineTranslation
machinetranslation.com
Сотрудники MachineTranslation.com стремятся помочь предприятиям преодолеть языковые барьеры с помощью передовых технологий. Их опыт в области машинного перевода позволяет нам предоставлять быстрые, экономичные и масштабируемые решения для всех ваших языковых потребностей. Являясь дочерней компанией...
Checksub
checksub.com
Checksub — это инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для создания субтитров и перевода ваших видео на более чем 200 языков. Его платформа также предоставляет возможности клонирования голоса и дублирования с помощью искусственного интеллекта с целью локализации видео для разли...
Apertium
apertium.org
Apertium — это платформа машинного перевода, основанная на правилах. Это бесплатное программное обеспечение, распространяемое на условиях Стандартной общественной лицензии GNU.
Localize
localizejs.com
Localize — это решение для перевода без кода для платформ SaaS, позволяющее легко переводить веб-приложение, панель мониторинга, документацию API и многое другое. При использовании традиционных решений, а также при их собственной разработке могут потребоваться месяцы, чтобы предложить пользователя...
Tarjama AMT
tarjama.com
Машинный перевод на арабский язык (AMT) Tarjama — это передовое решение, предназначенное для улучшения процессов перевода, особенно для предприятий, работающих на арабоязычных рынках. Используя передовую технологию нейронного машинного перевода (NMT), Tarjama предлагает точные и контекстуально соотв...
YOUS
yous.ai
YOUS — это инструмент для обмена сообщениями, интегрированный с переводчиком на основе искусственного интеллекта, призванный помочь частным лицам и предприятиям беспрепятственно общаться на разных языках. Этот инструмент поддерживает соединения посредством аудио- и видеозвонков, встреч и чатов, при...
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI делает перевод, выполняемый человеком, радикально более эффективным, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования или проверки человеком.
Lilt
lilt.com
LILT — это комплексная корпоративная платформа искусственного интеллекта для перевода и создания контента. Платформа ЛИЛТ предназначена для: 1. Лингвисты: LILT Contextual AI прогнозирует и адаптирует перевод в реальном времени, обеспечивая лучшее в отрасли качество и скорость перевода. 2. Группы л...
Lingoedit
lingoedit.com
Инструмент для перевода и редактирования документов на базе искусственного интеллекта! Миссия Lingoedit — разрушить языковые барьеры и облегчить глобальное общение с помощью более умных готовых подсказок. Инструмент Lingoedit предоставляет пользователям бесплатный доступ к высококачественным перево...
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для перевода юридических документов и идеально подходящий для юридических фирм, корпораций и государственных учреждений. Этот продукт Tomedes обеспечивает точные и безопасные переводы контрактов и патентов с дополнител...
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT — это комплексная платформа машинного перевода, предназначенная для групп локализации, поставщиков языковых услуг (LSP), менеджеров по продуктам и переводчиков. Он предлагает передовые инструменты и услуги, предназначенные для улучшения процессов перевода посредством автоматизации и настро...
KantanMT
kantanai.io
KantanMT Сложная и мощная система KantanMT помогает организациям выйти на глобальные рынки, ускоряя доставку переводов – в большом масштабе! Традиционные решения MT сложны в использовании, труднодоступны, дороги в развертывании и технически сложны в обслуживании. KantanMT прост в доступе, использов...
TranslateFX
translatefx.com
ИИ помогал профессионалам в юридическом и финансовом переводе. Экономьте время и деньги на переводе деловых документов всех видов. TranslateFX разрабатывает платформу для перевода документов с помощью искусственного интеллекта, используя последние достижения в области машинного обучения и обработки...
Textshuttle
textshuttle.com
Беспрепятственное общение в вашем фирменном стиле с Textshuttle — на всех языках для всего вашего бизнеса. Инновационные решения для автоматической обработки речи на основе искусственного интеллекта преобразуют тон голоса и контент в индивидуальной манере и обеспечивают согласованное и безопасное об...
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby — это передовая SaaS-платформа, которая специализируется на переводе маркетинговых материалов и рекламных объявлений с использованием технологий искусственного интеллекта. Этот инструмент позволяет брендам расширять свое присутствие и выходить на новую аудиторию и рынки по всему миру. Благ...
Language I/O
languageio.com
Программное обеспечение Language I/O позволяет группам поддержки клиентов, владеющим только английским языком (то есть говорящим только по-английски), общаться в чате, отправлять электронную почту и предоставлять поддержку самообслуживания на более чем 100 языках в режиме реального времени. Благодар...
Intento
inten.to
Intento создает агенты искусственного интеллекта для корпоративной локализации с использованием машинного перевода и многоязычного генеративного искусственного интеллекта. Его Enterprise Language Hub позволяет таким компаниям, как Procore и Subway, предоставлять единообразный и аутентичный языковой ...