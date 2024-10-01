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Услуги машинного перевода - Самые популярные приложения - Намибия
Услуги машинного перевода включают использование автоматизированных систем и алгоритмов для перевода текста или контента с одного языка на другой. Эти услуги используют передовые технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта для анализа и понимания смысла исходного текста, обеспечивая точные и связные переводы на целевой язык. Услуги машинного перевода широко используются в различных отраслях, включая бизнес, технологии, здравоохранение и научные круги, для облегчения общения и преодоления языковых барьеров в глобальном масштабе. Эти услуги обеспечивают эффективность, скорость и масштабируемость, что делает их ценными инструментами для частных лиц и организаций, ищущих экономичные решения для многоязычного общения и локализации контента.
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Google Translate
translate.google.com
Google Translate — это бесплатная многоязычная служба нейронного машинного перевода, разработанная Google для перевода текста и веб-сайтов с одного языка на другой. Он предлагает интерфейс веб-сайта, мобильное приложение для Android и iOS, а также интерфейс программирования приложений, который помог...
Claude
claude.ai
Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Платформа перевода с использованием искусственного интеллекта нового поколения, созданная Baidu Translation, предоставляет пользователям универсальные интеллектуальные решения для перевода и чтения сценариев на иностранных языках, включая перевод с использованием искусственного интеллекта, шлифовку ...
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate — ведущий бесплатный переводчик/преподаватель.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation обеспечивает мгновенный и бесплатный полнотекстовый перевод, перевод веб-страниц, перевод документов и PDF-файлов на китайский, английский, японский, корейский, французский, немецкий, русский, испанский, португальский, вьетнамский, индонезийский, итальянский, голландский и тайский...
火山翻译
translate.volcengine.com
Huoshan Translation, бренд машинного перевода, принадлежащий ByteDance, поддерживает бесплатный онлайн-перевод более чем на 100 языков и поддерживает переводы в различных областях.
NiuTrans
niutrans.com
Облачная платформа перевода Mavericks обеспечивает перевод текста и функции перевода документов PDF/Word/Excel/ppt; при переводе документа сохраняется исходный макет текста, а также предоставляются бесплатные страницы перевода каждый день для удовлетворения ежедневных потребностей в переводе, а такж...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — это бесплатная служба нейронного машинного перевода, запущенная 28 августа 2017 года и разработанная компанией DeepL GmbH (Linguee) со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Он получил положительную оценку в прессе, утверждающей, что он более точен и детализирован, чем Google Translat...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator — это многоязычная облачная служба машинного перевода, предоставляемая Microsoft. Microsoft Translator интегрирован во множество продуктов для потребителей, разработчиков и предприятий; включая Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Tra...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Бесплатный онлайн-перевод с французского, русского, испанского, немецкого, итальянского и ряда других языков на английский и обратно, словарь с транскрипцией, произношением и примерами использования. Яндекс.Переводчик работает со словами, текстами и веб-страницами.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Легко переводите тексты на 108 языков.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Преодолейте языковой барьер. Переведенные разговоры на разных устройствах, для чатов один на один и для взаимодействия в больших группах.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...
네이버 파파고
papago.naver.com
Папаго, умный переводчик с искусственным интеллектом, мечтает о мире, в котором люди смогут общаться без языковых барьеров. Навер Папаго
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессион...
Translate.com
translate.com
Экспертные языковые решения для бизнеса любого размера. 25 тысяч+ профессиональных переводчиков. 90 языковых пар. Круглосуточный онлайн-переводчик. API.
Lingva Translate
lingva.ml
Получает переводы без использования каких-либо служб Google, предотвращая их отслеживание.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Быстрый перевод. Сохранение формата. Прозрачное ценообразование. Сделайте свои документы многоязычными одним щелчком мыши. Переводите с одного на множество языков за один шаг! Легко переводите контент на 135 языков с помощью интуитивно понятного и удобного для бизнеса интерфейса и при необходимости...
Dubverse
dubverse.ai
В быстро меняющемся мире создания цифрового контента Dubverse.ai меняет правила игры как для производителей видео, преподавателей, так и для бизнеса. Эта инновационная платформа использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения процесса производства видео, уделяя особое вн...
Unbabel
unbabel.com
Unbabel устраняет языковые барьеры, чтобы бизнес мог процветать в разных культурах и географических регионах. Платформа Language Operations компании сочетает в себе передовой искусственный интеллект и работу человека для быстрых, эффективных и высококачественных переводов, которые со временем стан...
Multilings
multilings.com
Multilings — это служба машинного обучения на основе нейронного искусственного интеллекта, которая обеспечивает наилучший человеческий результат для перевода текста, написания контента, плагиата, голосового перевода и т. д. Лучше всего подходит для маркетологов, авторов контента, исследователей, сту...
OpenL
openl.io
OpenL — это инструмент перевода на базе искусственного интеллекта, целью которого является объединение мира путем обеспечения беспрепятственного общения на разных языках. Инструмент автоматически определяет язык текста и переводит его на нужный язык одним нажатием кнопки. OpenL обеспечивает перевод...
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex предоставляет комплексный набор инструментов машинного перевода и распознавания речи. Основная функциональность включает перевод текста, голоса, изображений и документов, поддерживая широкий спектр приложений. В наборе инструментов используются методы нейронного машинного перевода для пов...
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локализации фраз — это уникальная языковая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет в одном месте инструменты перевода, оценки и автоматизации для предприятий и поставщиков языковых услуг. Он предлагает масштабируемость, независимый от поставщика подход и расширенную...
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
Переводчик — это программное обеспечение для межъязыкового общения, созданное Tencent. Оно поддерживает несколько языков, таких как китайский, английский, японский и корейский. Оно обладает характеристиками точного, эффективного и стабильного перевода. Оно очень подходит для перевода за рубежом. пут...
ImTranslator
imtranslator.net
Сервис ImTranslator Translation предназначен для мгновенного перевода слов, фраз и текстов на многие языки. Если вам понадобится инструмент перевода для общения с друзьями, родственниками или деловыми партнерами, поездки за границу или изучения языков, наш ImTranslator всегда готов помочь вам.
Systran
systransoft.com
Инструмент перевода для всего вашего текста. Легко переводите текст с помощью поля перевода SYSTRAN.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart — это продукт для перевода с использованием искусственного интеллекта, выпущенный Tencent AI Lab. Он может удовлетворить потребности пользователей в быстром переводе и использовать ручной перевод с использованием искусственного интеллекта для повышения эффек...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, инженерам, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально проверенных ...
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
Добро пожаловать на официальный сайт Цайюнь Сяои! Мы предоставляем эффективные и точные инструменты онлайн-перевода, включая перевод текста, перевод документов, перевод веб-страниц, базу данных терминов, плагины для браузера и услуги двуязычного сравнения. С помощью передовых технологий искусственно...
Language Weaver
rws.com
Language Weaver, входящая в группу RWS, является самой мощной, комплексной и адаптируемой платформой нейронного машинного перевода в мире. Language Weaver помогает глобальным предприятиям, правительствам, юридическим фирмам и финансовым учреждениям решать проблемы многоязычных данных и контента безо...
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey — это программное обеспечение для перевода на базе искусственного интеллекта, которое поддерживает более 130 языков, включая английский, китайский, японский, арабский, французский, немецкий, иврит, индонезийский и так далее. С помощью переводчика, основанного на больших языковых моделях,...
StringTranslate
stringtranslate.com
Лучший в мире переводчик более 6000 слов. Мы предоставляем бесплатные услуги перевода по всему миру. Ограничений на количество слов и количество раз нет. Вам не обязательно быть участником, чтобы воспользоваться услугой.
Stepes
stepes.com
Stepes — первое в мире приложение для перевода, управляемое людьми, предоставляющее быстрые и точные услуги перевода на более чем 100 языков. Создайте учетную запись и введите текст, загрузите документы или сделайте снимок, и они быстро и точно переведутся. Вы также можете вызвать переводчиков на ме...
Alexa Translations
alexatranslations.com
Разрушьте языковые барьеры с помощью Alexa Translations — предоставляя профессиональные услуги перевода на базе искусственного интеллекта. и отраслевые переводчики. Alexa Translations предоставляет переводы с использованием искусственного интеллекта для крупнейших и наиболее престижных юридических,...
Checksub
checksub.com
Checksub — это инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для создания субтитров и перевода ваших видео на более чем 200 языков. Его платформа также предоставляет возможности клонирования голоса и дублирования с помощью искусственного интеллекта с целью локализации видео для разли...
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate — это передовая платформа перевода, предназначенная для быстрого и точного перевода документов в различные форматы файлов. Используя современный машинный перевод в сочетании с запатентованной технологией искусственного интеллекта, Bluente обеспечивает контекстуально релевантные перевод...
MachineTranslation
machinetranslation.com
Сотрудники MachineTranslation.com стремятся помочь предприятиям преодолеть языковые барьеры с помощью передовых технологий. Их опыт в области машинного перевода позволяет нам предоставлять быстрые, экономичные и масштабируемые решения для всех ваших языковых потребностей. Являясь дочерней компанией...
Apertium
apertium.org
Apertium — это платформа машинного перевода, основанная на правилах. Это бесплатное программное обеспечение, распространяемое на условиях Стандартной общественной лицензии GNU.
Localize
localizejs.com
Localize — это решение для перевода без кода для платформ SaaS, позволяющее легко переводить веб-приложение, панель мониторинга, документацию API и многое другое. При использовании традиционных решений, а также при их собственной разработке могут потребоваться месяцы, чтобы предложить пользователя...
Tarjama AMT
tarjama.com
Машинный перевод на арабский язык (AMT) Tarjama — это передовое решение, предназначенное для улучшения процессов перевода, особенно для предприятий, работающих на арабоязычных рынках. Используя передовую технологию нейронного машинного перевода (NMT), Tarjama предлагает точные и контекстуально соотв...
YOUS
yous.ai
YOUS — это инструмент для обмена сообщениями, интегрированный с переводчиком на основе искусственного интеллекта, призванный помочь частным лицам и предприятиям беспрепятственно общаться на разных языках. Этот инструмент поддерживает соединения посредством аудио- и видеозвонков, встреч и чатов, при...
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI делает перевод, выполняемый человеком, радикально более эффективным, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования или проверки человеком.
Lilt
lilt.com
LILT — это комплексная корпоративная платформа искусственного интеллекта для перевода и создания контента. Платформа ЛИЛТ предназначена для: 1. Лингвисты: LILT Contextual AI прогнозирует и адаптирует перевод в реальном времени, обеспечивая лучшее в отрасли качество и скорость перевода. 2. Группы л...
Lingoedit
lingoedit.com
Инструмент для перевода и редактирования документов на базе искусственного интеллекта! Миссия Lingoedit — разрушить языковые барьеры и облегчить глобальное общение с помощью более умных готовых подсказок. Инструмент Lingoedit предоставляет пользователям бесплатный доступ к высококачественным перево...
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для перевода юридических документов и идеально подходящий для юридических фирм, корпораций и государственных учреждений. Этот продукт Tomedes обеспечивает точные и безопасные переводы контрактов и патентов с дополнител...
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT — это комплексная платформа машинного перевода, предназначенная для групп локализации, поставщиков языковых услуг (LSP), менеджеров по продуктам и переводчиков. Он предлагает передовые инструменты и услуги, предназначенные для улучшения процессов перевода посредством автоматизации и настро...
KantanMT
kantanai.io
KantanMT Сложная и мощная система KantanMT помогает организациям выйти на глобальные рынки, ускоряя доставку переводов – в большом масштабе! Традиционные решения MT сложны в использовании, труднодоступны, дороги в развертывании и технически сложны в обслуживании. KantanMT прост в доступе, использов...
TranslateFX
translatefx.com
ИИ помогал профессионалам в юридическом и финансовом переводе. Экономьте время и деньги на переводе деловых документов всех видов. TranslateFX разрабатывает платформу для перевода документов с помощью искусственного интеллекта, используя последние достижения в области машинного обучения и обработки...
Textshuttle
textshuttle.com
Беспрепятственное общение в вашем фирменном стиле с Textshuttle — на всех языках для всего вашего бизнеса. Инновационные решения для автоматической обработки речи на основе искусственного интеллекта преобразуют тон голоса и контент в индивидуальной манере и обеспечивают согласованное и безопасное об...
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby — это передовая SaaS-платформа, которая специализируется на переводе маркетинговых материалов и рекламных объявлений с использованием технологий искусственного интеллекта. Этот инструмент позволяет брендам расширять свое присутствие и выходить на новую аудиторию и рынки по всему миру. Благ...
Language I/O
languageio.com
Языковой ввод-вывод гарантирует, что любой агент службы поддержки клиентов может общаться с любым клиентом по любому каналу на любом языке. Благодаря возможностям искусственного интеллекта ваша модель «следуй за солнцем» теперь поддерживает все языки мира, будь то чат, голосовая связь или электронна...
Intento
inten.to
Intento создает агенты искусственного интеллекта для корпоративной локализации с использованием машинного перевода и многоязычного генеративного искусственного интеллекта. Его Enterprise Language Hub позволяет таким компаниям, как Procore и Subway, предоставлять единообразный и аутентичный языковой ...