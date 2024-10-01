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Услуги машинного перевода - Самые популярные приложения - Куба

Услуги машинного перевода включают использование автоматизированных систем и алгоритмов для перевода текста или контента с одного языка на другой. Эти услуги используют передовые технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта для анализа и понимания смысла исходного текста, обеспечивая точные и связные переводы на целевой язык. Услуги машинного перевода широко используются в различных отраслях, включая бизнес, технологии, здравоохранение и научные круги, для облегчения общения и преодоления языковых барьеров в глобальном масштабе. Эти услуги обеспечивают эффективность, скорость и масштабируемость, что делает их ценными инструментами для частных лиц и организаций, ищущих экономичные решения для многоязычного общения и локализации контента.

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Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Google Translate — это бесплатная многоязычная служба нейронного машинного перевода, разработанная Google для перевода текста и веб-сайтов с одного языка на другой. Он предлагает интерфейс веб-сайта, мобильное приложение для Android и iOS, а также интерфейс программирования приложений, который помог...

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator — это бесплатная служба нейронного машинного перевода, запущенная 28 августа 2017 года и разработанная компанией DeepL GmbH (Linguee) со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Он получил положительную оценку в прессе, утверждающей, что он более точен и детализирован, чем Google Translat...

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Translator — это многоязычная облачная служба машинного перевода, предоставляемая Microsoft. Microsoft Translator интегрирован во множество продуктов для потребителей, разработчиков и предприятий; включая Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Tra...

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Бесплатный онлайн-перевод с французского, русского, испанского, немецкого, итальянского и ряда других языков на английский и обратно, словарь с транскрипцией, произношением и примерами использования. Яндекс.Переводчик работает со словами, текстами и веб-страницами.

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

Легко переводите тексты на 108 языков.

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

Преодолейте языковой барьер. Переведенные разговоры на разных устройствах, для чатов один на один и для взаимодействия в больших группах.

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

Папаго, умный переводчик с искусственным интеллектом, мечтает о мире, в котором люди смогут общаться без языковых барьеров. Навер Папаго

百度翻译

百度翻译

fanyi.baidu.com

Платформа перевода с использованием искусственного интеллекта нового поколения, созданная Baidu Translation, предоставляет пользователям универсальные интеллектуальные решения для перевода и чтения сценариев на иностранных языках, включая перевод с использованием искусственного интеллекта, шлифовку ...

iTranslate Web

iTranslate Web

itranslate.com

iTranslate — ведущий бесплатный переводчик/преподаватель.

Translate.com

Translate.com

translate.com

Экспертные языковые решения для бизнеса любого размера. 25 тысяч+ профессиональных переводчиков. 90 языковых пар. Круглосуточный онлайн-переводчик. API.

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Получает переводы без использования каких-либо служб Google, предотвращая их отслеживание.

Google Translation Hub

Google Translation Hub

cloud.google.com

Быстрый перевод. Сохранение формата. Прозрачное ценообразование. Сделайте свои документы многоязычными одним щелчком мыши. Переводите с одного на множество языков за один шаг! Легко переводите контент на 135 языков с помощью интуитивно понятного и удобного для бизнеса интерфейса и при необходимости...

有道翻译

有道翻译

fanyi.youdao.com

Youdao Translation обеспечивает мгновенный и бесплатный полнотекстовый перевод, перевод веб-страниц, перевод документов и PDF-файлов на китайский, английский, японский, корейский, французский, немецкий, русский, испанский, португальский, вьетнамский, индонезийский, итальянский, голландский и тайский...

OpenL

OpenL

openl.io

OpenL — это инструмент перевода на базе искусственного интеллекта, целью которого является объединение мира путем обеспечения беспрепятственного общения на разных языках. Инструмент автоматически определяет язык текста и переводит его на нужный язык одним нажатием кнопки. OpenL обеспечивает перевод...

Lingvanex

Lingvanex

lingvanex.com

Lingvanex предоставляет комплексный набор инструментов машинного перевода и распознавания речи. Основная функциональность включает перевод текста, голоса, изображений и документов, поддерживая широкий спектр приложений. В наборе инструментов используются методы нейронного машинного перевода для пов...

Systran

Systran

systransoft.com

Инструмент перевода для всего вашего текста. Легко переводите текст с помощью поля перевода SYSTRAN.

ImTranslator

ImTranslator

imtranslator.net

Сервис ImTranslator Translation предназначен для мгновенного перевода слов, фраз и текстов на многие языки. Если вам понадобится инструмент перевода для общения с друзьями, родственниками или деловыми партнерами, поездки за границу или изучения языков, наш ImTranslator всегда готов помочь вам.

腾讯翻译君

腾讯翻译君

fanyi.qq.com

Переводчик — это программное обеспечение для межъязыкового общения, созданное Tencent. Оно поддерживает несколько языков, таких как китайский, английский, японский и корейский. Оно обладает характеристиками точного, эффективного и стабильного перевода. Оно очень подходит для перевода за рубежом. пут...

火山翻译

火山翻译

translate.volcengine.com

Huoshan Translation, бренд машинного перевода, принадлежащий ByteDance, поддерживает бесплатный онлайн-перевод более чем на 100 языков и поддерживает переводы в различных областях.

StringTranslate

StringTranslate

stringtranslate.com

Лучший в мире переводчик более 6000 слов. Мы предоставляем бесплатные услуги перевода по всему миру. Ограничений на количество слов и количество раз нет. Вам не обязательно быть участником, чтобы воспользоваться услугой.

NiuTrans

NiuTrans

niutrans.com

Облачная платформа перевода Mavericks обеспечивает перевод текста и функции перевода документов PDF/Word/Excel/ppt; при переводе документа сохраняется исходный макет текста, а также предоставляются бесплатные страницы перевода каждый день для удовлетворения ежедневных потребностей в переводе, а такж...

彩云小译

彩云小译

fanyi.caiyunapp.com

Добро пожаловать на официальный сайт Цайюнь Сяои! Мы предоставляем эффективные и точные инструменты онлайн-перевода, включая перевод текста, перевод документов, перевод веб-страниц, базу данных терминов, плагины для браузера и услуги двуязычного сравнения. С помощью передовых технологий искусственно...

腾讯交互翻译

腾讯交互翻译

transmart.qq.com

Tencent Interactive Translation TranSmart — это продукт для перевода с использованием искусственного интеллекта, выпущенный Tencent AI Lab. Он может удовлетворить потребности пользователей в быстром переводе и использовать ручной перевод с использованием искусственного интеллекта для повышения эффек...

Apertium

Apertium

apertium.org

Apertium — это платформа машинного перевода, основанная на правилах. Это бесплатное программное обеспечение, распространяемое на условиях Стандартной общественной лицензии GNU.

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