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Услуги машинного перевода - Самые популярные приложения - Коста-Рика
Услуги машинного перевода включают использование автоматизированных систем и алгоритмов для перевода текста или контента с одного языка на другой. Эти услуги используют передовые технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта для анализа и понимания смысла исходного текста, обеспечивая точные и связные переводы на целевой язык. Услуги машинного перевода широко используются в различных отраслях, включая бизнес, технологии, здравоохранение и научные круги, для облегчения общения и преодоления языковых барьеров в глобальном масштабе. Эти услуги обеспечивают эффективность, скорость и масштабируемость, что делает их ценными инструментами для частных лиц и организаций, ищущих экономичные решения для многоязычного общения и локализации контента.
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Google Translate
translate.google.com
Google Translate — это бесплатная многоязычная служба нейронного машинного перевода, разработанная Google для перевода текста и веб-сайтов с одного языка на другой. Он предлагает интерфейс веб-сайта, мобильное приложение для Android и iOS, а также интерфейс программирования приложений, который помог...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — это бесплатная служба нейронного машинного перевода, запущенная 28 августа 2017 года и разработанная компанией DeepL GmbH (Linguee) со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Он получил положительную оценку в прессе, утверждающей, что он более точен и детализирован, чем Google Translat...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator — это многоязычная облачная служба машинного перевода, предоставляемая Microsoft. Microsoft Translator интегрирован во множество продуктов для потребителей, разработчиков и предприятий; включая Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Tra...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Бесплатный онлайн-перевод с французского, русского, испанского, немецкого, итальянского и ряда других языков на английский и обратно, словарь с транскрипцией, произношением и примерами использования. Яндекс.Переводчик работает со словами, текстами и веб-страницами.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Легко переводите тексты на 108 языков.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Преодолейте языковой барьер. Переведенные разговоры на разных устройствах, для чатов один на один и для взаимодействия в больших группах.
네이버 파파고
papago.naver.com
Папаго, умный переводчик с искусственным интеллектом, мечтает о мире, в котором люди смогут общаться без языковых барьеров. Навер Папаго
百度翻译
fanyi.baidu.com
Платформа перевода с использованием искусственного интеллекта нового поколения, созданная Baidu Translation, предоставляет пользователям универсальные интеллектуальные решения для перевода и чтения сценариев на иностранных языках, включая перевод с использованием искусственного интеллекта, шлифовку ...
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate — ведущий бесплатный переводчик/преподаватель.
Translate.com
translate.com
Экспертные языковые решения для бизнеса любого размера. 25 тысяч+ профессиональных переводчиков. 90 языковых пар. Круглосуточный онлайн-переводчик. API.
Lingva Translate
lingva.ml
Получает переводы без использования каких-либо служб Google, предотвращая их отслеживание.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Быстрый перевод. Сохранение формата. Прозрачное ценообразование. Сделайте свои документы многоязычными одним щелчком мыши. Переводите с одного на множество языков за один шаг! Легко переводите контент на 135 языков с помощью интуитивно понятного и удобного для бизнеса интерфейса и при необходимости...
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation обеспечивает мгновенный и бесплатный полнотекстовый перевод, перевод веб-страниц, перевод документов и PDF-файлов на китайский, английский, японский, корейский, французский, немецкий, русский, испанский, португальский, вьетнамский, индонезийский, итальянский, голландский и тайский...
OpenL
openl.io
OpenL — это инструмент перевода на базе искусственного интеллекта, целью которого является объединение мира путем обеспечения беспрепятственного общения на разных языках. Инструмент автоматически определяет язык текста и переводит его на нужный язык одним нажатием кнопки. OpenL обеспечивает перевод...
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex предоставляет комплексный набор инструментов машинного перевода и распознавания речи. Основная функциональность включает перевод текста, голоса, изображений и документов, поддерживая широкий спектр приложений. В наборе инструментов используются методы нейронного машинного перевода для пов...
ImTranslator
imtranslator.net
Сервис ImTranslator Translation предназначен для мгновенного перевода слов, фраз и текстов на многие языки. Если вам понадобится инструмент перевода для общения с друзьями, родственниками или деловыми партнерами, поездки за границу или изучения языков, наш ImTranslator всегда готов помочь вам.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
Переводчик — это программное обеспечение для межъязыкового общения, созданное Tencent. Оно поддерживает несколько языков, таких как китайский, английский, японский и корейский. Оно обладает характеристиками точного, эффективного и стабильного перевода. Оно очень подходит для перевода за рубежом. пут...
Systran
systransoft.com
Инструмент перевода для всего вашего текста. Легко переводите текст с помощью поля перевода SYSTRAN.
火山翻译
translate.volcengine.com
Huoshan Translation, бренд машинного перевода, принадлежащий ByteDance, поддерживает бесплатный онлайн-перевод более чем на 100 языков и поддерживает переводы в различных областях.
StringTranslate
stringtranslate.com
Лучший в мире переводчик более 6000 слов. Мы предоставляем бесплатные услуги перевода по всему миру. Ограничений на количество слов и количество раз нет. Вам не обязательно быть участником, чтобы воспользоваться услугой.
NiuTrans
niutrans.com
Облачная платформа перевода Mavericks обеспечивает перевод текста и функции перевода документов PDF/Word/Excel/ppt; при переводе документа сохраняется исходный макет текста, а также предоставляются бесплатные страницы перевода каждый день для удовлетворения ежедневных потребностей в переводе, а такж...
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
Добро пожаловать на официальный сайт Цайюнь Сяои! Мы предоставляем эффективные и точные инструменты онлайн-перевода, включая перевод текста, перевод документов, перевод веб-страниц, базу данных терминов, плагины для браузера и услуги двуязычного сравнения. С помощью передовых технологий искусственно...
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart — это продукт для перевода с использованием искусственного интеллекта, выпущенный Tencent AI Lab. Он может удовлетворить потребности пользователей в быстром переводе и использовать ручной перевод с использованием искусственного интеллекта для повышения эффек...
Apertium
apertium.org
Apertium — это платформа машинного перевода, основанная на правилах. Это бесплатное программное обеспечение, распространяемое на условиях Стандартной общественной лицензии GNU.