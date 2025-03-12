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Программное обеспечение для машинного обучения
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Программное обеспечение для машинного обучения - Самые популярные приложения

Программное обеспечение машинного обучения оптимизирует задачи, используя алгоритмы для получения результатов. Эти решения интегрированы в широкий спектр платформ и применяются в различных отраслях. Благодаря постоянному совершенствованию результатов за счет увеличения обработки данных они повышают как скорость, так и точность. Будь то финансовые услуги или сельское хозяйство, эти решения улучшают процессы и повышают эффективность. Примеры включают автоматизацию процессов, улучшение обслуживания клиентов, выявление рисков безопасности и обеспечение контекстного сотрудничества. Важно отметить, что конечные пользователи косвенно взаимодействуют с приложениями на основе машинного обучения, поскольку эти алгоритмы составляют основу систем искусственного интеллекта. Это очевидно в таких приложениях, как чат-боты и программное обеспечение для автоматического управления страховыми претензиями. Чтобы квалифицироваться как машинное обучение, продукты должны: * Обеспечивать возможности обучения и адаптации на основе данных. * Выступать в качестве основного источника интеллектуального обучения для приложений. * Принимайте входные данные из различных источников. * Производить результаты, которые конкретно решают проблемы, полученные на основе изученных данных.

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.

OpenAI Platform

OpenAI Platform

openai.com

Платформа OpenAI предлагает языковые модели для генерации текста, перевода и обработки данных с возможностью интеграции через API.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.

SAP

SAP

sap.com

Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.

V7

V7

v7labs.com

V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.

Prolific

Prolific

prolific.com

Prolific - платформа для сбора высококачественных данных от участников для исследований и обучения ИИ.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

Softcatalà Traductor

Softcatalà Traductor

softcatala.org

Softcatalà Traductor - инструмент для перевода с каталанского на испанский, английский, португальский и французский, основанный на технологии Apertium.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.

SAS

SAS

sas.com

Приложение SAS обеспечивает анализ данных и предсказательную аналитику с использованием ИИ, машинного обучения и глубокого обучения для различных отраслей.

SiMa.ai

SiMa.ai

sima.ai

SiMa.ai — платформа машинного обучения для встроенных приложений, обеспечивающая высокую производительность и энергоэффективность.

NVIDIA NGC

NVIDIA NGC

ngc.nvidia.com

NVIDIA NGC - облачная платформа для оптимизированного программного обеспечения GPU, поддерживающая разработку решений в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j - графическая база данных для хранения и анализа взаимосвязанных данных, применяемая в науке о данных и машинном обучении.

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

Riku.AI — это платформа для создания и настройки моделей ИИ без кода, позволяющая работать с несколькими языковыми моделями.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.

AI21 Labs

AI21 Labs

ai21.com

AI21 Labs предлагает платформу для разработки и использования ИИ, включая возможности обработки языковых моделей и интеграцию с различными инструментами.

Encord

Encord

encord.com

Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.

myLang

myLang

mylang.me

MyLang — это приложение для нейронного машинного перевода через API, поддерживающее 91 язык и защищающее личные данные.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.

NextBrain AI

NextBrain AI

nextbrain.ai

NextBrain AI - это платформа без кодирования для машинного обучения, позволяющая бизнесу интегрировать ИИ-решения и автоматизировать процессы.

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

Deep Block – приложение для безкодовой разработки моделей компьютерного зрения и анализа изображений высокого разрешения.

Gooey.AI

Gooey.AI

gooey.ai

Gooey.AI — платформа для интеграции частных и открытых AI решений, позволяющая разработчикам быстро настраивать и внедрять AI модели.

DataScale

DataScale

getdatascale.com

DataScale - это облачная платформа для управления данными и анализа, которая помогает автоматизировать поиск данных и визуализировать отношения между анализами.

BMC

BMC

bmc.com

Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

Bentocloud - это управляемая платформа для разработки и развертывания приложений ИИ, обеспечивающая автоматическое масштабирование ресурсов.

SAVVI AI

SAVVI AI

savviai.com

SAVVI AI помогает бизнесам быстро создавать и управлять AI-приложениями без необходимости в данных или инфраструктуре.

Muvi.com

Muvi.com

muvi.com

Muvi.com — платформа для потокового видео, позволяющая управлять контентом, кодированием и транскодированием для разных форматов и устройств.

Keysight

Keysight

keysight.com

Приложение Keysight предоставляет доступ к решениям для разработки и тестирования электронных проектов в различных отраслях.

Weka

Weka

weka.io

WEKA – это платформа для хранения, обработки и управления данными в облаке и локально, преобразующая статичные хранилища в потоки данных.

Sedai

Sedai

sedai.io

Sedai предоставляет облачную оптимизацию затрат и производительности с помощью ИИ, позволяя командам DevOps эффективно управлять ресурсами и масштабироваться.

Recombee

Recombee

recombee.com

Recombee – это сервис для предоставления персонализированных рекомендаций по продуктам и контенту, который помогает увеличить доходы и удовлетворенность пользователей.

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad - безопасный инструмент для перевода на более чем 120 языков, помогающий в многокультурной поддержке клиентов и переводе документов.

Codenull.ai

Codenull.ai

codenull.ai

Codenull.ai позволяет создавать модели ИИ без программирования. Используйте их для оптимизации портфолио, рекомендаций и выявления мошенничества.

ModelFront

ModelFront

modelfront.com

Приложение ModelFront AI улучшает качество перевода, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования человеком.

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Crossing Minds — платформа, предлагающая рекомендации для онлайн-открытий и вовлечения клиентов, основанная на глубоких технологиях машинного обучения.

Linguise

Linguise

linguise.com

Linguise — это автоматический инструмент перевода для веб-сайтов, который поддерживает более 85 языков и интегрируется с различными CMS для повышения трафика.

rellify

rellify

rellify.com

Rellify упрощает разработку контентных стратегий, позволяя создавать эффективные решения для получения измеримых результатов.

Geophysical Insights

Geophysical Insights

geoinsights.com

Приложение Geophysical Insights помогает анализировать геофизические данные, обеспечивая эффективную обработку и интерпретацию сейсмической информации.

Brightics AI

Brightics AI

brightics.ai

Brightics AI — интегрированная платформа ИИ для анализа больших данных, предлагающая визуализацию и поддержку принятия решений.

Digital Twin Consortium

Digital Twin Consortium

digitaltwinconsortium.org

Приложение Digital Twin Consortium облегчает сотрудничество между отраслями, учеными и государством для разработки и стандартизации технологий цифровых двойников.

Vivas.AI

Vivas.AI

vivas.ai

Vivas.AI — это платформа для доступа к AI-моделям, позволяющая разработчикам просто интегрировать их в приложения без необходимости создавать собственные модели.

Black Crow AI

Black Crow AI

blackcrow.ai

Black Crow AI помогает компаниям улучшать прибыльность, использует поведенческие данные для прогнозирования действий клиентов и повышения персонализации без ущерба для конфиденциальности.

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter предлагает решения на основе машинного обучения для персонализации контента на веб-сайтах и мобильных приложениях в реальном времени.

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Aidaptive — платформа ИИ и машинного обучения для электронной коммерции и гостиничного бизнеса, предлагающая персонализированные рекомендации и анализ данных.

Smarsh

Smarsh

smarsh.com

Smarsh — приложение для управления цифровыми коммуникациями и архивирования, помогает организациям соблюсти требования и снижает риски в коммуникационных данных.

Wiro

Wiro

wiro.ai

Wiro - облачный сервис для разработки и использования технологий ИИ и машинного обучения, упрощающий создание решений для различных отраслей.

DoubleVerify

DoubleVerify

doubleverify.com

DoubleVerify – это платформа для измерения и анализа цифровой рекламы, обеспечивающая безопасность бренда и совместимость рекламу с соответствующим контентом.

Shimoku

Shimoku

shimoku.com

Shimoku помогает командам использовать возможности ИИ: стартапы могут запускать AI SaaS, разработчики строят AI-приложения с 'Low-Code', а маркетологи используют выявленные ИИ возможности.

Zippin

Zippin

getzippin.com

Zippin позволяет покупателям совершать покупки без касс, используя технологии ИИ и датчики для автоматического отслеживания товаров.

Qualetics

Qualetics

qualetics.com

Qualetics – платформа ИИ для бизнеса, которая упрощает анализ данных и интеграцию решений ИИ в различные процессы для принятия более обоснованных решений.

B2Metric

B2Metric

b2metric.com

B2Metric - это платформа для анализа данных с использованием ИИ и машинного обучения, помогающая компаниям понимать поведение клиентов и оптимизировать взаимодействие.

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