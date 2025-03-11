Qualetics

qualetics.com

Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для решения сложных бизнес-задач и стимулирования роста. Qualetics работает с вашим продуктом, системой или процессом для сбора данных и их обработки, используя глубокие технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, НЛП, компьютерное зрение, текстовый анализ и т. д. Затем все практические аналитические данные представляются вашей команде в простой форме. -понятная информационная панель, предлагающая информацию как на верхнем, так и на микроуровне. Qualetics не только позволяет вам получить правильную информацию о данных, но и вашей команде легче их понять и принять меры. Платформа системы управления искусственным интеллектом Qualetics (AIMS) представляет собой комбинацию инструментов, необходимых для маршрутизации данных, поступающих из нескольких каналов, в сложные системы машинного обучения и предоставления информации понятным и беспрепятственным способом для потребления предприятиями.