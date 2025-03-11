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Программное обеспечение машинного обучения оптимизирует задачи, используя алгоритмы для получения результатов. Эти решения интегрированы в широкий спектр платформ и применяются в различных отраслях. Благодаря постоянному совершенствованию результатов за счет увеличения обработки данных они повышают как скорость, так и точность. Будь то финансовые услуги или сельское хозяйство, эти решения улучшают процессы и повышают эффективность. Примеры включают автоматизацию процессов, улучшение обслуживания клиентов, выявление рисков безопасности и обеспечение контекстного сотрудничества. Важно отметить, что конечные пользователи косвенно взаимодействуют с приложениями на основе машинного обучения, поскольку эти алгоритмы составляют основу систем искусственного интеллекта. Это очевидно в таких приложениях, как чат-боты и программное обеспечение для автоматического управления страховыми претензиями. Чтобы квалифицироваться как машинное обучение, продукты должны: * Обеспечивать возможности обучения и адаптации на основе данных. * Выступать в качестве основного источника интеллектуального обучения для приложений. * Принимайте входные данные из различных источников. * Производить результаты, которые конкретно решают проблемы, полученные на основе изученных данных.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
OpenAI Platform
openai.com
Платформа OpenAI предлагает языковые модели для генерации текста, перевода и обработки данных с возможностью интеграции через API.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
V7
v7labs.com
V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.
Prolific
prolific.com
Prolific - платформа для сбора высококачественных данных от участников для исследований и обучения ИИ.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
Softcatalà Traductor - инструмент для перевода с каталанского на испанский, английский, португальский и французский, основанный на технологии Apertium.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.
SAS
sas.com
Приложение SAS обеспечивает анализ данных и предсказательную аналитику с использованием ИИ, машинного обучения и глубокого обучения для различных отраслей.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai — платформа машинного обучения для встроенных приложений, обеспечивающая высокую производительность и энергоэффективность.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC - облачная платформа для оптимизированного программного обеспечения GPU, поддерживающая разработку решений в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI — это платформа для создания и настройки моделей ИИ без кода, позволяющая работать с несколькими языковыми моделями.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j - графическая база данных для хранения и анализа взаимосвязанных данных, применяемая в науке о данных и машинном обучении.
UiPath
uipath.com
UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs предлагает платформу для разработки и использования ИИ, включая возможности обработки языковых моделей и интеграцию с различными инструментами.
Encord
encord.com
Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.
myLang
mylang.me
MyLang — это приложение для нейронного машинного перевода через API, поддерживающее 91 язык и защищающее личные данные.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI - это платформа без кодирования для машинного обучения, позволяющая бизнесу интегрировать ИИ-решения и автоматизировать процессы.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block – приложение для безкодовой разработки моделей компьютерного зрения и анализа изображений высокого разрешения.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI — платформа для интеграции частных и открытых AI решений, позволяющая разработчикам быстро настраивать и внедрять AI модели.
DataScale
getdatascale.com
DataScale - это облачная платформа для управления данными и анализа, которая помогает автоматизировать поиск данных и визуализировать отношения между анализами.
BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud - это управляемая платформа для разработки и развертывания приложений ИИ, обеспечивающая автоматическое масштабирование ресурсов.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI помогает бизнесам быстро создавать и управлять AI-приложениями без необходимости в данных или инфраструктуре.
Muvi.com
muvi.com
Muvi.com — платформа для потокового видео, позволяющая управлять контентом, кодированием и транскодированием для разных форматов и устройств.
Keysight
keysight.com
Приложение Keysight предоставляет доступ к решениям для разработки и тестирования электронных проектов в различных отраслях.
Weka
weka.io
WEKA – это платформа для хранения, обработки и управления данными в облаке и локально, преобразующая статичные хранилища в потоки данных.
Sedai
sedai.io
Sedai предоставляет облачную оптимизацию затрат и производительности с помощью ИИ, позволяя командам DevOps эффективно управлять ресурсами и масштабироваться.
Recombee
recombee.com
Recombee – это сервис для предоставления персонализированных рекомендаций по продуктам и контенту, который помогает увеличить доходы и удовлетворенность пользователей.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad - безопасный инструмент для перевода на более чем 120 языков, помогающий в многокультурной поддержке клиентов и переводе документов.
Codenull.ai
codenull.ai
Codenull.ai позволяет создавать модели ИИ без программирования. Используйте их для оптимизации портфолио, рекомендаций и выявления мошенничества.
ModelFront
modelfront.com
Приложение ModelFront AI улучшает качество перевода, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования человеком.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — платформа, предлагающая рекомендации для онлайн-открытий и вовлечения клиентов, основанная на глубоких технологиях машинного обучения.
Linguise
linguise.com
Linguise — это автоматический инструмент перевода для веб-сайтов, который поддерживает более 85 языков и интегрируется с различными CMS для повышения трафика.
rellify
rellify.com
Rellify упрощает разработку контентных стратегий, позволяя создавать эффективные решения для получения измеримых результатов.
Geophysical Insights
geoinsights.com
Приложение Geophysical Insights помогает анализировать геофизические данные, обеспечивая эффективную обработку и интерпретацию сейсмической информации.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI — интегрированная платформа ИИ для анализа больших данных, предлагающая визуализацию и поддержку принятия решений.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Приложение Digital Twin Consortium облегчает сотрудничество между отраслями, учеными и государством для разработки и стандартизации технологий цифровых двойников.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI — это платформа для доступа к AI-моделям, позволяющая разработчикам просто интегрировать их в приложения без необходимости создавать собственные модели.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI помогает компаниям улучшать прибыльность, использует поведенческие данные для прогнозирования действий клиентов и повышения персонализации без ущерба для конфиденциальности.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter предлагает решения на основе машинного обучения для персонализации контента на веб-сайтах и мобильных приложениях в реальном времени.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — платформа ИИ и машинного обучения для электронной коммерции и гостиничного бизнеса, предлагающая персонализированные рекомендации и анализ данных.
Smarsh
smarsh.com
Smarsh — приложение для управления цифровыми коммуникациями и архивирования, помогает организациям соблюсти требования и снижает риски в коммуникационных данных.
Wiro
wiro.ai
Wiro была основана в 2023 году для удовлетворения растущего спроса на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в различных секторах. Wiro.ai делает машинное обучение доступным для всех в облаке, не жертвуя при этом удобством использования и функциями. Упрощенный и простой в использовании Wiro API позволяет быстро создавать и обслуживать продукт. Мы работаем над интеллектуальными решениями, которые могут помочь ускорить разработку приложений искусственного интеллекта. Наши рабочие станции, серверы и облачные сервисы с гиперконвергентной инфраструктурой помогают разработчикам, инженерам и исследователям.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify — ведущая программная платформа для измерения и анализа цифровых медиа. Миссия DoubleVerify — сделать экосистему цифровой рекламы сильнее, безопаснее и надежнее.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku позволяет различным командам использовать потенциал ИИ. Основатели стартапов могут запустить AI SaaS под руководством экспертов. Разработчики Python могут создавать приложения искусственного интеллекта с помощью «Low-Code». Маркетинг и продажи могут использовать возможности продаж, выявленные ИИ.
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшего потребительского опыта: навсегда устраняя очереди на кассах и самосканирующие устройства, а также позволяя покупателям быстро входить и выходить со своими покупками. Платформа Zippin использует отслеживание товаров и покупателей с помощью верхних камер, а также интеллектуальных датчиков на полках, что обеспечивает высочайший уровень точности даже в переполненных магазинах. Компания Zippin, основанная ветеранами отрасли из Amazon и SRI с глубоким опытом в области розничных технологий, искусственного интеллекта и компьютерного зрения, имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско и поддерживается Maven Ventures и Core Ventures Group.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для решения сложных бизнес-задач и стимулирования роста. Qualetics работает с вашим продуктом, системой или процессом для сбора данных и их обработки, используя глубокие технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, НЛП, компьютерное зрение, текстовый анализ и т. д. Затем все практические аналитические данные представляются вашей команде в простой форме. -понятная информационная панель, предлагающая информацию как на верхнем, так и на микроуровне. Qualetics не только позволяет вам получить правильную информацию о данных, но и вашей команде легче их понять и принять меры. Платформа системы управления искусственным интеллектом Qualetics (AIMS) представляет собой комбинацию инструментов, необходимых для маршрутизации данных, поступающих из нескольких каналов, в сложные системы машинного обучения и предоставления информации понятным и беспрепятственным способом для потребления предприятиями.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — это платформа анализа данных на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая позволяет командам по маркетингу, анализу данных и CRM лучше понимать тенденции и поведение клиентов. B2Metric использует машинное обучение для автоматизации анализа данных и получения прогнозной информации, которую можно использовать для улучшения взаимодействия, удержания и роста клиентов.
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