Программное обеспечение для машинного обучения - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение машинного обучения оптимизирует задачи, используя алгоритмы для получения результатов. Эти решения интегрированы в широкий спектр платформ и применяются в различных отраслях. Благодаря постоянному совершенствованию результатов за счет увеличения обработки данных они повышают как скорость, так и точность. Будь то финансовые услуги или сельское хозяйство, эти решения улучшают процессы и повышают эффективность. Примеры включают автоматизацию процессов, улучшение обслуживания клиентов, выявление рисков безопасности и обеспечение контекстного сотрудничества. Важно отметить, что конечные пользователи косвенно взаимодействуют с приложениями на основе машинного обучения, поскольку эти алгоритмы составляют основу систем искусственного интеллекта. Это очевидно в таких приложениях, как чат-боты и программное обеспечение для автоматического управления страховыми претензиями. Чтобы квалифицироваться как машинное обучение, продукты должны: * Обеспечивать возможности обучения и адаптации на основе данных. * Выступать в качестве основного источника интеллектуального обучения для приложений. * Принимайте входные данные из различных источников. * Производить результаты, которые конкретно решают проблемы, полученные на основе изученных данных.
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Muvi.com
muvi.com
Muvi.com — платформа для потокового видео, позволяющая управлять контентом, кодированием и транскодированием для разных форматов и устройств.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI помогает предприятиям создавать, запускать и управлять приложениями искусственного интеллекта за считанные минуты с помощью нашей запатентованной платформы практического искусственного интеллекта — не требуется никаких специалистов по обработке данных, уже существующих данных или специальной инфраструктуры. Помогите своей организации повысить эффективность на основе искусственного интеллекта, например снизить процент возврата ACH, прогнозировать списания, прогнозировать объем депозитов, увеличивать количество предложений по кредитам и многое другое. Работает в Excel или Google Sheets, а также через API, предоставляя возможности практического искусственного интеллекта уже сегодня.
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшего потребительского опыта: навсегда устраняя очереди на кассах и самосканирующие устройства, а также позволяя покупателям быстро входить и выходить со своими покупками. Платформа Zippin использует отслеживание товаров и покупателей с помощью верхних камер, а также интеллектуальных датчиков на полках, что обеспечивает высочайший уровень точности даже в переполненных магазинах. Компания Zippin, основанная ветеранами отрасли из Amazon и SRI с глубоким опытом в области розничных технологий, искусственного интеллекта и компьютерного зрения, имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско и поддерживается Maven Ventures и Core Ventures Group.
OpenAI Platform
openai.com
Платформа OpenAI предлагает языковые модели для генерации текста, перевода и обработки данных с возможностью интеграции через API.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI помогает компаниям любого размера повысить прибыльность благодаря возможностям прогнозирования на основе машинного обучения. Мы способствуем росту брендов электронной коммерции, раскрывая скрытую ценность уже имеющихся у вас данных о клиентах.
Weka
weka.io
WEKA помогает организациям, ориентированным на данные, беспрепятственно и устойчиво хранить, обрабатывать и управлять данными практически в любом месте, обеспечивая простоту использования облака и локальную производительность. Наша программно-определяемая облачная платформа данных превращает застойные хранилища данных в потоковые конвейеры данных, которые обеспечивают работу рабочих нагрузок нового поколения, таких как искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI — это универсальная торговая площадка для доступа к широкому спектру моделей искусственного интеллекта для различных вариантов использования в разных отраслях. Vivas.AI смещает баланс сил от инженеров ML к инженерам приложений. Разработчики приложений больше не обязаны разрабатывать модели самостоятельно, а просто используют их для создания своих любимых приложений, просто перетаскивая их на выбранную ими платформу с низким кодом. Пользователи могут проверять модели с помощью образцов данных и получать доступ к карточкам моделей, передовым практикам и ограничениям, чтобы гарантировать клиентам полную прозрачность и доверие к выбранным ими моделям. Бизнес-модель Vivas.AI является инклюзивной и направлена на создание рынка, на котором несколько поставщиков могут предлагать свои модели. Это делает рынок Vivas.AI гораздо более инклюзивным и широким. Короче говоря, Vivas.AI стремится стать «Uber» на рынке искусственного интеллекта и машинного обучения.
Keysight
keysight.com
Приложение Keysight предоставляет доступ к решениям для разработки и тестирования электронных проектов в различных отраслях.
BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Консорциум Digital Twin Consortium® является авторитетом в области цифровых двойников. Он объединяет промышленность, правительство и научные круги для обеспечения единообразия в терминологии, архитектуре, безопасности и совместимости технологий цифровых двойников. Он продвигает использование технологии цифровых двойников от аэрокосмической отрасли до природных ресурсов. Консорциум цифровых двойников — это глобальная экосистема пользователей, которые внедряют лучшие практики использования цифровых двойников и определяют требования к новым стандартам цифровых двойников. Консорциум цифровых двойников открыт для любого бизнеса, организации или юридического лица, проявляющего интерес к цифровым двойникам. Наши глобальные члены стремятся использовать цифровых двойников во всех своих операциях и цепочках поставок, а также учитывать передовые методы и требования стандартов для себя и своих клиентов.
DataScale
getdatascale.com
DataScale - это облачная платформа для управления данными и анализа, которая помогает автоматизировать поиск данных и визуализировать отношения между анализами.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku позволяет различным командам использовать потенциал ИИ. Основатели стартапов могут запустить AI SaaS под руководством экспертов. Разработчики Python могут создавать приложения искусственного интеллекта с помощью «Low-Code». Маркетинг и продажи могут использовать возможности продаж, выявленные ИИ.
myLang
mylang.me
MyLang — это приложение для нейронного машинного перевода через API, поддерживающее 91 язык и защищающее личные данные.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify — ведущая программная платформа для измерения и анализа цифровых медиа. Миссия DoubleVerify — сделать экосистему цифровой рекламы сильнее, безопаснее и надежнее.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для решения сложных бизнес-задач и стимулирования роста. Qualetics работает с вашим продуктом, системой или процессом для сбора данных и их обработки, используя глубокие технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, НЛП, компьютерное зрение, текстовый анализ и т. д. Затем все практические аналитические данные представляются вашей команде в простой форме. -понятная информационная панель, предлагающая информацию как на верхнем, так и на микроуровне. Qualetics не только позволяет вам получить правильную информацию о данных, но и вашей команде легче их понять и принять меры. Платформа системы управления искусственным интеллектом Qualetics (AIMS) представляет собой комбинацию инструментов, необходимых для маршрутизации данных, поступающих из нескольких каналов, в сложные системы машинного обучения и предоставления информации понятным и беспрепятственным способом для потребления предприятиями.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI — платформа для интеграции частных и открытых AI решений, позволяющая разработчикам быстро настраивать и внедрять AI модели.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI делает перевод, выполняемый человеком, радикально более эффективным, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования или проверки человеком.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI - это платформа без кодирования для машинного обучения, позволяющая бизнесу интегрировать ИИ-решения и автоматизировать процессы.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC - облачная платформа для оптимизированного программного обеспечения GPU, поддерживающая разработку решений в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
Wiro
wiro.ai
Wiro была основана в 2023 году для удовлетворения растущего спроса на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в различных секторах. Wiro.ai делает машинное обучение доступным для всех в облаке, не жертвуя при этом удобством использования и функциями. Упрощенный и простой в использовании Wiro API позволяет быстро создавать и обслуживать продукт. Мы работаем над интеллектуальными решениями, которые могут помочь ускорить разработку приложений искусственного интеллекта. Наши рабочие станции, серверы и облачные сервисы с гиперконвергентной инфраструктурой помогают разработчикам, инженерам и исследователям.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs предлагает платформу для разработки и использования ИИ, включая возможности обработки языковых моделей и интеграцию с различными инструментами.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI — это интегрированная платформа искусственного интеллекта, которая собирает и обрабатывает огромные объемы разрозненной информации для быстрого анализа и создания простых для понимания визуальных изображений с помощью искусственного интеллекта.
Codenull.ai
codenull.ai
Создайте любую модель ИИ, не написав ни единой строки кода. Используйте эти модели для оптимизации портфеля, роботов-консультантов, рекомендательных систем, обнаружения мошенничества и многого другого.
Geophysical Insights
geoinsights.com
Компания Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) была основана в 2008 году доктором Томом Смитом с целью применения методов машинного обучения для интерпретации сейсмических данных, чтобы снизить риск разведки нефти и газа и стоимость разработки месторождений. Вскоре после создания компании д-р Смит собрал лучших специалистов в отрасли для разработки следующего поколения программного обеспечения для интерпретации сейсмических данных. Миссия группы заключалась в том, чтобы применить машинное обучение к проблеме интерпретации сейсмических данных и предоставить новые возможности в готовом коммерческом программном продукте, который мог бы использовать любой ученый-геолог. Новый инструмент искусственного интеллекта, получивший название Paradise, будет иметь интуитивно понятный и элегантный интерфейс, который поможет ученым-геологам применять машинное обучение ко многим различным типам геологических исследований. В течение трех лет разработки, включая год полевых испытаний, Paradise был представлен в качестве коммерческого продукта на ежегодном съезде Общества геологоразведочных геофизиков (SEG) в 2013 году и с тех пор получил устойчивое признание во всем мире, в том числе национальными нефтяными компаниями (NOC) и международные нефтяные компании. Geophysical Insights продолжает наращивать возможности рабочей среды Paradise AI, которая позволяет получить более глубокое понимание сейсмической реакции с помощью технологий машинного обучения и глубокого обучения. Paradise — это решение для больших данных, созданное для работы с большими наборами данных, которое легко масштабируется от одной рабочей станции до предприятия. Используя комбинации контролируемых и неконтролируемых алгоритмов машинного обучения, которые поддерживаются вычислениями на графическом процессоре, сейсмические интерпретаторы могут извлекать больше информации из сейсмических и скважинных данных в Paradise, чем это было бы в противном случае возможно с помощью традиционных инструментов интерпретации.
rellify
rellify.com
Разработка контент-стратегии, обеспечивающей результаты, раньше была сложной задачей и требовала много времени и опыта. Теперь Rellify упрощает создание контент-стратегий, дающих измеримые результаты.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai — платформа машинного обучения для встроенных приложений, обеспечивающая высокую производительность и энергоэффективность.
Linguise
linguise.com
Linguise — это высококачественный инструмент автоматического перевода веб-сайтов. Увеличьте посещаемость своего веб-сайта с помощью облачных переводов AI на более чем 85 языков. Linguise имеет множество преимуществ перед традиционными и автоматическими системами перевода. Перевод веб-сайта может быть выполнен на WordPress, Joomla и всех CMS или конструкторах веб-сайтов, использующих PHP (большая часть инструментов). Среди них : * Полный сайт за 5 минут, независимо от размера * Переведено 100% контента, включая динамические элементы. * Превосходное качество перевода благодаря моделям «нейронного перевода». * Интерфейсный редактор перевода с пользовательским доступом к переводчику. * Индексирование страниц на всех соответствующих языках. * Увеличение трафика в среднем на 40%. * Очень низкое влияние на производительность * Перевести малый и средний веб-сайт 115 долларов США в год (или 15 долларов США в месяц) за 200 000 слов. * Один месяц совершенно бесплатно, и мы предлагаем бесплатную установку.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.
Prolific
prolific.com
Prolific - платформа для сбора высококачественных данных от участников для исследований и обучения ИИ.
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI — это платформа для создания и настройки моделей ИИ без кода, позволяющая работать с несколькими языковыми моделями.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
Softcatalà Traductor - инструмент для перевода с каталанского на испанский, английский, португальский и французский, основанный на технологии Apertium.
UiPath
uipath.com
UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block – приложение для безкодовой разработки моделей компьютерного зрения и анализа изображений высокого разрешения.
Smarsh
smarsh.com
Smarsh позволяет компаниям превратить надзор в прогнозирование, отображая критически важные для бизнеса сигналы в своих цифровых коммуникациях. Регулируемые организации всех размеров полагаются на портфель облачных решений Smarsh для сбора, хранения и контроля цифровых коммуникаций, которые помогают им выявлять нормативные и репутационные риски в своих коммуникационных данных до того, как эти риски станут штрафами или заголовками. Smarsh обслуживает глобальную клиентскую базу, охватывающую ведущие банки Северной Америки, Европы и Азии, а также ведущие брокерские фирмы, страховщики и зарегистрированные инвестиционные консультанты, а также государственные и местные правительственные учреждения США.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — это платформа искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), предназначенная для секторов электронной коммерции и гостиничного бизнеса. Платформа прогнозного искусственного интеллекта обеспечивает персонализированный опыт и повышение коэффициентов конверсии для брендов. Его ключевое предложение включает в себя механизм рекомендаций на базе искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для создания целевых предложений по продуктам, адаптированных для каждого клиента. Платформа предназначена для автономного преобразования анализа данных в полезную информацию, тем самым превращая бизнес, основанный только на данных, в управляемый аналитикой. Платформа также включает в себя функции интеграции, позволяющие предприятиям беспрепятственно подключать функциональные возможности платформ к существующим системам. Aidaptive получила признание за свой инновационный вклад в содействие высокоэффективной торговле и продолжает лидировать в предоставлении технологических решений ML для брендов и потребителей. Обратите внимание: хотя Aidaptive предлагает демо-версию и бесплатные прогнозируемые списки аудитории, условия и детали могут отличаться.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud - это управляемая платформа для разработки и развертывания приложений ИИ, обеспечивающая автоматическое масштабирование ресурсов.
V7
v7labs.com
V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
Encord
encord.com
Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — это платформа анализа данных на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая позволяет командам по маркетингу, анализу данных и CRM лучше понимать тенденции и поведение клиентов. B2Metric использует машинное обучение для автоматизации анализа данных и получения прогнозной информации, которую можно использовать для улучшения взаимодействия, удержания и роста клиентов.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — это безопасный, продвинутый инструмент перевода с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации многоязычного обслуживания клиентов и перевода документов. Его платформа позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойную многоязычную поддержку по каналам обмена сообщениями и справочным центрам, тем самым улучшая качество обслуживания клиентов по всему миру без дополнительных ресурсов. Что предлагает Lingpad: * Мгновенные переводы с помощью искусственного интеллекта: мгновенные и точные переводы с помощью искусственного интеллекта на более чем 120 языков. * Решения, ориентированные на обслуживание клиентов: адаптированы для групп поддержки и обеспечивают мгновенный локализованный ответ. * Локализация Справочного центра: простой перевод и поддержка многоязычных баз знаний, Справочного центра и часто задаваемых вопросов. * Перевод документов: поддержка более 40 типов файлов. * Технология контекстного искусственного интеллекта: понимает нюансы для более естественного перевода. * Автоматизация: оптимизирует ручные задачи, сокращая время и затраты. Преимущества: * Улучшите многоязычное обслуживание клиентов. * Расширяйтесь по всему миру без языковых ограничений. * Сократите эксплуатационные расходы и время, затрачиваемое на переводы. * Ускорьте время ответа с помощью мгновенных переводов. * Поддерживать последовательность во всех отношениях с клиентами. Испытайте все эти предложения и преимущества благодаря экономичным ценам Lingpad, разработанным для обеспечения максимальной отдачи от ваших инвестиций. Легко интегрируется с популярными платформами обслуживания клиентов: Zendesk; Домофон; Горгий; Передний; Фрешдеск Идеально подходит для: *Команды поддержки клиентов в любой отрасли. * Глобальный бизнес * Компании электронной коммерции * SaaS-провайдеры * Любая организация, нуждающаяся в эффективном многоязычном общении. * Любая организация, нуждающаяся в переводе с использованием искусственного интеллекта.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — это самая умная платформа, обеспечивающая полезные рекомендации, которые способствуют онлайн-поиску и взаимодействию. Компания Crossing Minds, основанная и возглавляемая всемирно известными пионерами искусственного интеллекта и основанная на последних достижениях в области глубокого обучения, мгновенно предоставляет точные рекомендации на основе сеансов, которые не нарушают и не ставят под угрозу конфиденциальность клиентов. Мы помогаем бизнесу привлекать своих клиентов. Мы помогаем людям открывать для себя продукты, которые им нравятся. Мы помогаем превратить любопытство в лояльность.
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический опыт работы с нашими услугами, присоединившись к 30-дневной неограниченной бесплатной пробной версии. Базируясь в Праге, мы обслуживаем более 300+ довольных клиентов по всему миру, которые рады поделиться своим опытом.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtube, Amazon и т. д.) создали для своих разделов, таких как «Рекомендуется вам» или «Вам может понравиться».
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
Sedai
sedai.io
Sedai обеспечивает оптимизацию затрат на облако и настройку производительности на основе искусственного интеллекта, позволяя командам DevOps и SRE максимизировать экономию в облаке, улучшить качество обслуживания клиентов и плавно масштабировать. С помощью Sedai компании могут добиться непрерывной оптимизации в режиме реального времени, адаптируемой к текущим изменениям и росту с минимальным вмешательством человека. Sedai позволяет облачным командам легко масштабировать и максимизировать рентабельность инвестиций, дополняя операции возможностями автономного управления облаком.
SAS
sas.com
Приложение SAS обеспечивает анализ данных и предсказательную аналитику с использованием ИИ, машинного обучения и глубокого обучения для различных отраслей.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j - графическая база данных для хранения и анализа взаимосвязанных данных, применяемая в науке о данных и машинном обучении.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
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