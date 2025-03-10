Программное обеспечение для машинного обучения - Самые популярные приложения - Ватикан

Geophysical Insights

geoinsights.com

Компания Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) была основана в 2008 году доктором Томом Смитом с целью применения методов машинного обучения для интерпретации сейсмических данных, чтобы снизить риск разведки нефти и газа и стоимость разработки месторождений. Вскоре после создания компании д-р Смит собрал лучших специалистов в отрасли для разработки следующего поколения программного обеспечения для интерпретации сейсмических данных. Миссия группы заключалась в том, чтобы применить машинное обучение к проблеме интерпретации сейсмических данных и предоставить новые возможности в готовом коммерческом программном продукте, который мог бы использовать любой ученый-геолог. Новый инструмент искусственного интеллекта, получивший название Paradise, будет иметь интуитивно понятный и элегантный интерфейс, который поможет ученым-геологам применять машинное обучение ко многим различным типам геологических исследований. В течение трех лет разработки, включая год полевых испытаний, Paradise был представлен в качестве коммерческого продукта на ежегодном съезде Общества геологоразведочных геофизиков (SEG) в 2013 году и с тех пор получил устойчивое признание во всем мире, в том числе национальными нефтяными компаниями (NOC) и международные нефтяные компании. Geophysical Insights продолжает наращивать возможности рабочей среды Paradise AI, которая позволяет получить более глубокое понимание сейсмической реакции с помощью технологий машинного обучения и глубокого обучения. Paradise — это решение для больших данных, созданное для работы с большими наборами данных, которое легко масштабируется от одной рабочей станции до предприятия. Используя комбинации контролируемых и неконтролируемых алгоритмов машинного обучения, которые поддерживаются вычислениями на графическом процессоре, сейсмические интерпретаторы могут извлекать больше информации из сейсмических и скважинных данных в Paradise, чем это было бы в противном случае возможно с помощью традиционных инструментов интерпретации.