Программное обеспечение для машинного обучения - Самые популярные приложения - Тувалу

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Программное обеспечение машинного обучения оптимизирует задачи, используя алгоритмы для получения результатов. Эти решения интегрированы в широкий спектр платформ и применяются в различных отраслях. Благодаря постоянному совершенствованию результатов за счет увеличения обработки данных они повышают как скорость, так и точность. Будь то финансовые услуги или сельское хозяйство, эти решения улучшают процессы и повышают эффективность. Примеры включают автоматизацию процессов, улучшение обслуживания клиентов, выявление рисков безопасности и обеспечение контекстного сотрудничества. Важно отметить, что конечные пользователи косвенно взаимодействуют с приложениями на основе машинного обучения, поскольку эти алгоритмы составляют основу систем искусственного интеллекта. Это очевидно в таких приложениях, как чат-боты и программное обеспечение для автоматического управления страховыми претензиями. Чтобы квалифицироваться как машинное обучение, продукты должны: * Обеспечивать возможности обучения и адаптации на основе данных. * Выступать в качестве основного источника интеллектуального обучения для приложений. * Принимайте входные данные из различных источников. * Производить результаты, которые конкретно решают проблемы, полученные на основе изученных данных.
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Muvi.com
muvi.com
Muvi является новаторской компанией по потоковым решениям с более чем десятилетиями опыта и предлагает широкий спектр продуктов на базе SaaS, адаптированных для потребностей по требованию и в прямом эфире. С такими предложениями, как Muvi One, Muvi Live, Muvi Flex и Muvi Playout, наряду с Muvi Player SDK и Alie, он предоставляет сквозные решения для потоковой передачи, хранения, хранения, дистрибуции и монетизации. Миссия Muvi состоит в том, чтобы расширить возможности предприятий всех размеров с гибкими, безопасными и настраиваемыми потоковыми платформами, революционизируя поставку контента во всем мире. Благодаря непоколебимой приверженности инновациям, Muvi стремится установить критерии отрасли и стать главным выбором для предприятий, выходящих на арену цифровой потоковой передачи.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI помогает предприятиям создавать, запускать и управлять приложениями искусственного интеллекта за считанные минуты с помощью нашей запатентованной платформы практического искусственного интеллекта — не требуется никаких специалистов по обработке данных, уже существующих данных или специальной инфраструктуры. Помогите своей организации повысить эффективность на основе искусственного интеллекта, например снизить процент возврата ACH, прогнозировать списания, прогнозировать объем депозитов, увеличивать количество предложений по кредитам и многое другое. Работает в Excel или Google Sheets, а также через API, предоставляя возможности практического искусственного интеллекта уже сегодня.
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшего потребительского опыта: навсегда устраняя очереди на кассах и самосканирующие устройства, а также позволяя покупателям быстро входить и выходить со своими покупками. Платформа Zippin использует отслеживание товаров и покупателей с помощью верхних камер, а также интеллектуальных датчиков на полках, что обеспечивает высочайший уровень точности даже в переполненных магазинах. Компания Zippin, основанная ветеранами отрасли из Amazon и SRI с глубоким опытом в области розничных технологий, искусственного интеллекта и компьютерного зрения, имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско и поддерживается Maven Ventures и Core Ventures Group.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности и потребностей человека. OpenAI стремится поставить это соответствие интересов на первое место — выше прибыли. Чтобы выполнить нашу миссию, мы должны охватить и оценить множество различных точек зрения, голосов и опыта, которые формируют весь спектр человечества. Наши инвестиции в многообразие, справедливость и инклюзивность продолжаются, реализуются посредством широкого спектра инициатив, отстаиваются и поддерживаются руководством. В OpenAI мы считаем, что искусственный интеллект потенциально может помочь людям решать огромные глобальные проблемы, и мы хотим, чтобы преимущества ИИ были широко распространены.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI помогает компаниям любого размера повысить прибыльность благодаря возможностям прогнозирования на основе машинного обучения. Мы способствуем росту брендов электронной коммерции, раскрывая скрытую ценность уже имеющихся у вас данных о клиентах.
Weka
weka.io
WEKA помогает организациям, ориентированным на данные, беспрепятственно и устойчиво хранить, обрабатывать и управлять данными практически в любом месте, обеспечивая простоту использования облака и локальную производительность. Наша программно-определяемая облачная платформа данных превращает застойные хранилища данных в потоковые конвейеры данных, которые обеспечивают работу рабочих нагрузок нового поколения, таких как искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI — это универсальная торговая площадка для доступа к широкому спектру моделей искусственного интеллекта для различных вариантов использования в разных отраслях. Vivas.AI смещает баланс сил от инженеров ML к инженерам приложений. Разработчики приложений больше не обязаны разрабатывать модели самостоятельно, а просто используют их для создания своих любимых приложений, просто перетаскивая их на выбранную ими платформу с низким кодом. Пользователи могут проверять модели с помощью образцов данных и получать доступ к карточкам моделей, передовым практикам и ограничениям, чтобы гарантировать клиентам полную прозрачность и доверие к выбранным ими моделям. Бизнес-модель Vivas.AI является инклюзивной и направлена на создание рынка, на котором несколько поставщиков могут предлагать свои модели. Это делает рынок Vivas.AI гораздо более инклюзивным и широким. Короче говоря, Vivas.AI стремится стать «Uber» на рынке искусственного интеллекта и машинного обучения.
Keysight
keysight.com
Keysight дает новаторам возможность исследовать, проектировать и воплощать в жизнь технологии, меняющие мир. Являясь ведущим глобальным партнером в области инноваций, компания Keysight, ориентированная на программное обеспечение, служит инженерам в сфере проектирования и разработки, позволяя им совершать прорывы будущего быстрее и с меньшими рисками. Компания Keysight использует свои преимущества в качестве ведущего мирового поставщика средств тестирования и измерений и сегодня позволяет инноваторам расширять границы проектирования, быстро решая задачи проектирования, эмуляции и тестирования, помогая создавать лучшие продукты. Если вы хотите улучшить процесс проектирования и разработки, оптимизировать и защитить свою сеть или использовать искусственный интеллект и цифровые двойники, чтобы получить преимущество в таких технологиях, как 6G, AV и EV, Интернет вещей или квантовые вычисления — компания Keysight ускоряет инновации во всем мире. рабочий процесс с интеллектуальной аналитикой, основанной на самых точных измерениях. Наше сочетание технологических знаний, опыта в области измерений и индивидуальных решений поможет вам уверенно двигаться вперед в нашем взаимосвязанном и динамичном мире. Keysight Technologies (NYSE: KEYS) — технологическая компания, входящая в индекс S&P 500, со штаб-квартирой в Санта-Розе, Калифорния, с офисами и производством по всему миру. Keysight владеет более чем 2000 патентами, а около 15 000 наших сотрудников работают почти с 32 000 клиентами по всему миру, чтобы начать технологические революции. Клиенты Keysight охватывают рынки коммуникаций, промышленной автоматизации, аэрокосмической и оборонной промышленности, автомобилестроения, энергетики, полупроводников и общей электроники.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инноваций, ведущим в отрасли решениям для автоматизации, операций и управления услугами в сочетании с непревзойденной гибкостью мы помогаем организациям освободить время и пространство, чтобы стать автономным цифровым предприятием, которое использует будущие возможности.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Консорциум Digital Twin Consortium® является авторитетом в области цифровых двойников. Он объединяет промышленность, правительство и научные круги для обеспечения единообразия в терминологии, архитектуре, безопасности и совместимости технологий цифровых двойников. Он продвигает использование технологии цифровых двойников от аэрокосмической отрасли до природных ресурсов. Консорциум цифровых двойников — это глобальная экосистема пользователей, которые внедряют лучшие практики использования цифровых двойников и определяют требования к новым стандартам цифровых двойников. Консорциум цифровых двойников открыт для любого бизнеса, организации или юридического лица, проявляющего интерес к цифровым двойникам. Наши глобальные члены стремятся использовать цифровых двойников во всех своих операциях и цепочках поставок, а также учитывать передовые методы и требования стандартов для себя и своих клиентов.
DataScale
getdatascale.com
Datascale — это система управления знаниями на основе искусственного интеллекта, которая помогает автоматизировать обнаружение данных и понять варианты использования данных. Развивайте идеи данных, систематизируйте сохраненные запросы и визуализируйте взаимосвязь разрозненных анализов. Наличие искусственного интеллекта для сохраненных запросов приведет к удалению настройки инфраструктуры. Вы сможете получить ценную информацию из своего каталога данных сразу же, когда вы и ваша команда будете вместе работать над нашими заметками по SQL.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku позволяет различным командам использовать потенциал ИИ. Основатели стартапов могут запустить AI SaaS под руководством экспертов. Разработчики Python могут создавать приложения искусственного интеллекта с помощью «Low-Code». Маркетинг и продажи могут использовать возможности продаж, выявленные ИИ.
myLang
mylang.me
Версия MyLang Me: нейронный машинный перевод для веб-сайта или приложения через API. * Непрерывное машинное обучение; * Добавление новых языков; * Защита личной информации; * Работа с HTML-разметкой. Версия Me включает 91 язык, включая китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, итальянский, японский, польский, португальский, румынский, русский, испанский, арабский, болгарский, чешский, датский, голландский, эстонский, финский, греческий, иврит. , венгерский, латвийский, литовский, словацкий, словенский, шведский, турецкий и т. д. Для версии Me вы можете присоединиться к нашей партнерской программе. Поделившись личной ссылкой, вы можете получить 15% от продаж. Версия MyLang Pro: унифицированный API для доступа к профессиональным словарям: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, API Yandex Cloud Translate. Единый API необходим для: * Снижение затрат на содержание вышеперечисленных словарей отдельно; * При автоматической маршрутизации вы получаете словарь, наиболее подходящий для выбранной языковой пары и направления по метрикам hLEPOR, GLUE, MultiNLI.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify — ведущая программная платформа для измерения и анализа цифровых медиа. Миссия DoubleVerify — сделать экосистему цифровой рекламы сильнее, безопаснее и надежнее.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для решения сложных бизнес-задач и стимулирования роста. Qualetics работает с вашим продуктом, системой или процессом для сбора данных и их обработки, используя глубокие технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, НЛП, компьютерное зрение, текстовый анализ и т. д. Затем все практические аналитические данные представляются вашей команде в простой форме. -понятная информационная панель, предлагающая информацию как на верхнем, так и на микроуровне. Qualetics не только позволяет вам получить правильную информацию о данных, но и вашей команде легче их понять и принять меры. Платформа системы управления искусственным интеллектом Qualetics (AIMS) представляет собой комбинацию инструментов, необходимых для маршрутизации данных, поступающих из нескольких каналов, в сложные системы машинного обучения и предоставления информации понятным и беспрепятственным способом для потребления предприятиями.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI — это платформа, которая объединяет лучшее из частного ИИ и искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, позволяя пользователям находить, настраивать и развертывать решения ИИ. Он предназначен в первую очередь для разработчиков и команд, стремящихся ускорить процесс внедрения ИИ. Он выделяется тем, что предлагает унифицированную платформу для различных рабочих процессов ИИ, тем самым устраняя необходимость в управлении отдельными учетными данными пользователей, правами доступа и выставлением счетов для различных моделей ИИ. Некоторые из его ключевых предложений включают доступ к частным и открытым моделям искусственного интеллекта от технологических гигантов и стартапов, таких как OpenAI, Google, Microsoft и ElevenLabs и других. Это также позволяет пользователям сравнивать и выбирать модели ИИ, наиболее подходящие для их нужд. Для повышения производительности Gooey.AI обеспечивает гибкость при создании рецептов ИИ с вариантами с минимальным кодированием и без него, что способствует быстрому созданию и развертыванию решений ИИ. Различные варианты использования, такие как маркетинг, разработка, финансы, некоммерческие организации, операции, а также брендинг и активация, могут использовать эти функции в своих интересах. Например, разработчики могут легко интегрировать и масштабировать свои продукты с моделями искусственного интеллекта, а финансовый сектор может создавать высококачественные отчеты из источников данных в реальном времени. Некоммерческие организации могут охватить свою разнообразную аудиторию на местных языках с помощью ботов на базе искусственного интеллекта. Более того, Gooey.AI размещает модели искусственного интеллекта из сообществ с открытым исходным кодом в своем масштабируемом кластере графических процессоров и облегчает интеграцию со сторонними API, коммуникационными платформами и службами общих рабочих процессов. Это помогает пользователям идти в ногу с новейшими инновациями в области искусственного интеллекта, не обременяя себя технологической логистикой. Наконец, для организаций, стремящихся измерить успех ИИ, Gooey.AI предлагает тематические исследования, демонстрирующие измеримые решения ИИ.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI делает перевод, выполняемый человеком, радикально более эффективным, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования или проверки человеком.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI — это платформа, предлагающая удобные для бизнеса решения машинного обучения без программирования. Это позволяет пользователям использовать возможности искусственного интеллекта без необходимости опыта программирования. Платформа предоставляет различные функции и преимущества, упрощающие процесс машинного обучения. Во-первых, NextBrain AI предлагает объясненное машинное обучение и практические идеи. Пользователи могут легко понимать результаты, полученные с помощью ИИ, и принимать обоснованные решения. Во-вторых, платформа обеспечивает быстрые и точные возможности машинного обучения благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Пользователи могут добиться замечательных результатов без технических знаний. Возможность подключения — еще одна ключевая особенность NextBrain AI. Платформа интегрируется с различными источниками данных и приложениями, позволяя пользователям использовать возможности своих данных и адаптировать решения искусственного интеллекта к своим конкретным потребностям. Кроме того, NextBrain AI предлагает усовершенствованный помощник по генеративному искусственному интеллекту, основанный на технологии языковой модели. Этот помощник позволяет пользователям легко изменять форму своих таблиц данных, предоставляя им полный контроль над своими данными. Использование NextBrain AI — простой процесс. Пользователи собирают и загружают свои данные на платформу, выбирают тип модели, которую они хотят построить, настраивают параметры обучения и позволяют платформе выполнять тяжелую работу. NextBrain AI обучает модель, предоставляет ценную информацию и прогнозы, которые пользователи могут использовать для принятия решений и вывода своего бизнеса на новый уровень. NextBrain AI продемонстрировал высокую производительность по сравнению с ведущими продуктами машинного обучения на рынке, такими как Azure Machine Learning, Amazon SageMaker и BigML. В целом, NextBrain AI дает компаниям возможность использовать возможности искусственного интеллекта с помощью удобных для пользователя решений машинного обучения без программирования.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC — это центр оптимизированного для графического процессора программного обеспечения для глубокого обучения, машинного обучения и высокопроизводительных вычислений (HPC), который берет на себя всю работу, поэтому специалисты по обработке и анализу данных, разработчики и исследователи могут сосредоточиться на создании решений, сборе информации и доставке. стоимость бизнеса
Wiro
wiro.ai
Wiro была основана в 2023 году для удовлетворения растущего спроса на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в различных секторах. Wiro.ai делает машинное обучение доступным для всех в облаке, не жертвуя при этом удобством использования и функциями. Упрощенный и простой в использовании Wiro API позволяет быстро создавать и обслуживать продукт. Мы работаем над интеллектуальными решениями, которые могут помочь ускорить разработку приложений искусственного интеллекта. Наши рабочие станции, серверы и облачные сервисы с гиперконвергентной инфраструктурой помогают разработчикам, инженерам и исследователям.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs создает для предприятий базовые модели и системы искусственного интеллекта, которые ускоряют использование GenAI в производстве. Обеспечьте наиболее важные корпоративные рабочие процессы точным, надежным и масштабируемым искусственным интеллектом, адаптированным к вашим конкретным потребностям.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI — это интегрированная платформа искусственного интеллекта, которая собирает и обрабатывает огромные объемы разрозненной информации для быстрого анализа и создания простых для понимания визуальных изображений с помощью искусственного интеллекта.
Codenull.ai
codenull.ai
Создайте любую модель ИИ, не написав ни единой строки кода. Используйте эти модели для оптимизации портфеля, роботов-консультантов, рекомендательных систем, обнаружения мошенничества и многого другого.
Geophysical Insights
geoinsights.com
Компания Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) была основана в 2008 году доктором Томом Смитом с целью применения методов машинного обучения для интерпретации сейсмических данных, чтобы снизить риск разведки нефти и газа и стоимость разработки месторождений. Вскоре после создания компании д-р Смит собрал лучших специалистов в отрасли для разработки следующего поколения программного обеспечения для интерпретации сейсмических данных. Миссия группы заключалась в том, чтобы применить машинное обучение к проблеме интерпретации сейсмических данных и предоставить новые возможности в готовом коммерческом программном продукте, который мог бы использовать любой ученый-геолог. Новый инструмент искусственного интеллекта, получивший название Paradise, будет иметь интуитивно понятный и элегантный интерфейс, который поможет ученым-геологам применять машинное обучение ко многим различным типам геологических исследований. В течение трех лет разработки, включая год полевых испытаний, Paradise был представлен в качестве коммерческого продукта на ежегодном съезде Общества геологоразведочных геофизиков (SEG) в 2013 году и с тех пор получил устойчивое признание во всем мире, в том числе национальными нефтяными компаниями (NOC) и международные нефтяные компании. Geophysical Insights продолжает наращивать возможности рабочей среды Paradise AI, которая позволяет получить более глубокое понимание сейсмической реакции с помощью технологий машинного обучения и глубокого обучения. Paradise — это решение для больших данных, созданное для работы с большими наборами данных, которое легко масштабируется от одной рабочей станции до предприятия. Используя комбинации контролируемых и неконтролируемых алгоритмов машинного обучения, которые поддерживаются вычислениями на графическом процессоре, сейсмические интерпретаторы могут извлекать больше информации из сейсмических и скважинных данных в Paradise, чем это было бы в противном случае возможно с помощью традиционных инструментов интерпретации.
rellify
rellify.com
Разработка контент-стратегии, обеспечивающей результаты, раньше была сложной задачей и требовала много времени и опыта. Теперь Rellify упрощает создание контент-стратегий, дающих измеримые результаты.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ — компания, занимающаяся машинным обучением, поставляющая первую в отрасли специализированную программно-ориентированную платформу MLSoC™. Благодаря производительности нажатием кнопки мы обеспечиваем легкое развертывание и масштабирование машинного обучения на встроенной периферии, позволяя клиентам решать любые проблемы компьютерного зрения, достигая при этом в 10 раз большей производительности при минимальном энергопотреблении. Первоначально ориентированная на приложения компьютерного зрения, SiMa.ai возглавляют технологи и ветераны бизнеса, которых поддерживает группа ведущих инвесторов, стремящихся помочь клиентам внедрить машинное обучение на своих платформах.
Linguise
linguise.com
Linguise — это высококачественный инструмент автоматического перевода веб-сайтов. Увеличьте посещаемость своего веб-сайта с помощью облачных переводов AI на более чем 85 языков. Linguise имеет множество преимуществ перед традиционными и автоматическими системами перевода. Перевод веб-сайта может быть выполнен на WordPress, Joomla и всех CMS или конструкторах веб-сайтов, использующих PHP (большая часть инструментов). Среди них : * Полный сайт за 5 минут, независимо от размера * Переведено 100% контента, включая динамические элементы. * Превосходное качество перевода благодаря моделям «нейронного перевода». * Интерфейсный редактор перевода с пользовательским доступом к переводчику. * Индексирование страниц на всех соответствующих языках. * Увеличение трафика в среднем на 40%. * Очень низкое влияние на производительность * Перевести малый и средний веб-сайт 115 долларов США в год (или 15 долларов США в месяц) за 200 000 слов. * Один месяц совершенно бесплатно, и мы предлагаем бесплатную установку.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ более простой и интуитивно понятной. Комплексное решение Dataloop охватывает полный жизненный цикл разработки ИИ, предлагая инструменты и функции, которые упрощают управление данными, аннотирование, выбор модели и развертывание. Платформа Dataloop построена с упором на сотрудничество, позволяя разработчикам, специалистам по данным и инженерам беспрепятственно работать вместе, разрушая традиционную разрозненность и способствуя инновациям. Ключевые функции включают в себя интуитивно понятный интерфейс перетаскивания для построения конвейеров данных, обширную библиотеку готовых элементов и моделей искусственного интеллекта, а также надежные возможности управления данными и аннотирования. Эти функции предназначены для того, чтобы дать разработчикам возможность быстро создавать прототипы, повторять и развертывать решения искусственного интеллекта, идя в ногу с быстро меняющимися требованиями рынка. Dataloop стремится продвигать разработку искусственного интеллекта, предоставляя платформу, ориентированную на разработчиков, которая решает сложности и проблемы искусственного интеллекта и управления данными. Целью Dataloop является демократизация разработки ИИ, позволяя каждой организации использовать возможности ИИ и продвигать свои инновационные решения.
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: Набор данных MNIST имеет уровень ошибок 3,4% и до сих пор цитируется в более чем 38 000 статьях. Набор данных ImageNet с его краудсорсинговыми метками имеет уровень ошибок 6%. Этот набор данных, возможно, лежит в основе самых популярных систем распознавания изображений, разработанных Google и Facebook. Системная ошибка в этих наборах данных имеет реальные последствия. Модели, обученные на данных, содержащих ошибки, вынуждены изучать эти ошибки, что приводит к ложным прогнозам или необходимости переобучения на постоянно растущих объемах данных, чтобы «отмыть» ошибки. Каждая отрасль начала понимать преобразующий потенциал искусственного интеллекта и инвестировать в него. Но революция преобразователей машинного обучения и неустанное внимание к оптимизации моделей машинного обучения достигают точки убывающей отдачи. Что еще есть?
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локализации фраз — это уникальная языковая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет в одном месте инструменты перевода, оценки и автоматизации для предприятий и поставщиков языковых услуг. Он предлагает масштабируемость, независимый от поставщика подход и расширенную аналитику для оптимизации производительности. Готовое к использованию и имеющее доступ ко всем ключевым продуктам, оно упрощает запуск и быстрое масштабирование. Благодаря системе единого входа (SSO) и интуитивно понятному интерфейсу Phrase представляет собой удобную централизованную экосистему. Платформа локализации фраз включает в себя: Систему управления переводом фраз (Phrase TMS). Управление проектами перевода с помощью CAT-инструментов промышленного уровня. Phrase Strings. Удобный для разработчиков инструмент для локализации программного обеспечения, игр и копий веб-сайтов. Phrase Orchestrator. Настраиваемые рабочие процессы без кода, которые автоматизируют ваше руководство. Phrase Analytics Глубокие данные для оптимизации затрат, качества и скорости Phrase Language AI Быстрый и безопасный машинный перевод с учетом вашей терминологии Phrase Custom AI Машинный перевод на базе искусственного интеллекта с использованием вашего собственного контента Phrase Portal Безопасный, немедленный и интуитивно понятный доступ к расширенным возможностям локализации Technology Phrase Quality Technologies Оценивает и проверяет, чтобы гарантировать постоянное соответствие вашего контента стандартам качества. Интеграция Более 50 интеграций с принципом «включай и работай» для быстрого развертывания.
Prolific
prolific.com
Prolific — это платформа, которая позволяет исследователям собирать высококачественные данные в большом масштабе от большого, проверенного пула участников исследований и специалистов. Используя платформу Prolific, исследователи могут нацеливать, связываться и управлять участниками исследований из разнообразного, проверенного и справедливого пула Prolific, чтобы проводить исследования, меняющие мир, и ИИ следующего поколения.
Riku.AI
riku.ai
Экспериментируйте с ИИ. Одна площадка, несколько провайдеров. Рику — хранилище вашего ИИ. творения и место для сохранения, распространения и экспериментов с новейшими технологиями. Riku — это универсальное решение для создания индивидуальных моделей с использованием технологии НЛП. Riku.AI объединяет лучшую большую языковую модель в одном месте, чтобы максимально упростить обучение, создание и совместное использование технологий искусственного интеллекта.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
ПереводчикПереводчик каталанский <> {испанский, английский, португальский, французский} на основе технологии Apertium.
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повторяющихся задач фронт- и бэк-офиса, в том числе выполняемых с использованием другого бизнес-программного обеспечения, такого как программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами или планирования ресурсов предприятия (ERP). В декабре 2020 года компания конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций и стала публичной 21 апреля 2021 года.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block — это инновационное программное обеспечение, которое революционизирует разработку и использование моделей компьютерного зрения без необходимости кодирования. Deep Block создавался более 6 лет, что дает ему возможность обрабатывать даже самые требовательные изображения с высоким разрешением. С Deep Block вы получаете доступ к самой быстрой в мире платформе на базе искусственного интеллекта для анализа изображений с высоким разрешением. Deep Block позволяет получить ценную информацию из широкого спектра изображений, включая данные дистанционного зондирования и микроскопии. Приступаете ли вы к крупномасштабному анализу изображений или изучаете возможности технологии машинного зрения, Deep Block позволяет вам делать это с беспрецедентной скоростью и эффективностью. Но это еще не все. Deep Block выходит за рамки простого предоставления платформы для анализа изображений. Он предлагает полный набор функций, призванных упростить весь процесс разработки модели машинного обучения. Deep Block охватывает все аспекты разработки моделей машинного обучения без кода — от инструментов аннотаций для подготовки обучающих данных до API и удобного интерфейса вывода Drag&Drop. Более того, он удовлетворяет уникальные требования корпоративных клиентов, предлагая различные варианты настройки. Оптимизация Deep Block для анализа изображений высокого разрешения, включая анализ микроскопических изображений и анализ данных дистанционного зондирования, делает его бесценным активом для таких отраслей, как оборонная, геопространственная и полупроводниковая промышленность. Эти отрасли часто сталкиваются с проблемой анализа больших объемов данных изображений, и Deep Block предлагает необходимое им решение. С Deep Block вы можете рассчитывать на быстрый, автоматизированный и точный анализ изображений с высоким разрешением. Независимо от того, работаете ли вы в сфере обороны, ГИС, метрологии или медико-биологических наук, Deep Block дает вам возможность извлекать значимую информацию и внедрять инновации в вашей области.
Smarsh
smarsh.com
Smarsh позволяет компаниям превратить надзор в прогнозирование, отображая критически важные для бизнеса сигналы в своих цифровых коммуникациях. Регулируемые организации всех размеров полагаются на портфель облачных решений Smarsh для сбора, хранения и контроля цифровых коммуникаций, которые помогают им выявлять нормативные и репутационные риски в своих коммуникационных данных до того, как эти риски станут штрафами или заголовками. Smarsh обслуживает глобальную клиентскую базу, охватывающую ведущие банки Северной Америки, Европы и Азии, а также ведущие брокерские фирмы, страховщики и зарегистрированные инвестиционные консультанты, а также государственные и местные правительственные учреждения США.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — это платформа искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), предназначенная для секторов электронной коммерции и гостиничного бизнеса. Платформа прогнозного искусственного интеллекта обеспечивает персонализированный опыт и повышение коэффициентов конверсии для брендов. Его ключевое предложение включает в себя механизм рекомендаций на базе искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для создания целевых предложений по продуктам, адаптированных для каждого клиента. Платформа предназначена для автономного преобразования анализа данных в полезную информацию, тем самым превращая бизнес, основанный только на данных, в управляемый аналитикой. Платформа также включает в себя функции интеграции, позволяющие предприятиям беспрепятственно подключать функциональные возможности платформ к существующим системам. Aidaptive получила признание за свой инновационный вклад в содействие высокоэффективной торговле и продолжает лидировать в предоставлении технологических решений ML для брендов и потребителей. Обратите внимание: хотя Aidaptive предлагает демо-версию и бесплатные прогнозируемые списки аудитории, условия и детали могут отличаться.
BentoCloud
bentoml.com
Бессерверное облако для ИИ. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений ИИ, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам ИИ. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам программного обеспечения создавать продукты искусственного интеллекта.
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, а также имеет функцию непрерывного обучения людей. Он предлагает несколько свойств аннотаций для улучшения качества данных для моделей ИИ. Благодаря таким функциям, как автоматическое аннотирование, аннотирование DICOM для медицинских изображений, управление наборами данных и моделями, V7 автоматизирует и оптимизирует различные задачи. Его инструменты аннотирования изображений и видео предназначены для повышения точности маркировки данных. Кроме того, он позволяет создавать и автоматизировать пользовательские конвейеры данных и имеет инструменты для автоматизации рабочих процессов оптического распознавания символов (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). V7 позволяет пользователям передавать задачи по аннотированию на аутсорсинг. Его можно использовать в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, энергетика, продукты питания и напитки, здравоохранение и многое другое. Он предлагает функции совместной работы для группового аннотирования в режиме реального времени, а также обеспечивает аналитику производительности разметки и модели. Кроме того, V7 также упрощает рабочие процессы аннотирования и обучения моделей, делая их более эффективными благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Благодаря улучшенной функции AutoAnnotate он повышает скорость и точность аннотаций. Платформа интегрируется, среди прочего, с AWS, Databricks и Voxel51 и поддерживает ряд типов данных, включая видео, изображения и текстовые данные.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных. Ее платформа поддерживает полный жизненный цикл искусственного интеллекта для исследования данных, маркировки данных, обучения моделей, оценки и вывода изображений, видео, текста и аудиоданных. Компания Clarifai со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, использует машинное обучение и глубокие нейронные сети для автоматической идентификации и анализа изображений, видео, текста и аудио. Clarifai позволяет пользователям внедрять технологию искусственного интеллекта в свои продукты через API, Mobile SDK и/или локальные решения.
Encord
encord.com
Encord — это комплексная платформа, которая позволяет использовать искусственный интеллект на основе ваших данных. Безопасно разрабатывайте, тестируйте и развертывайте системы прогнозного и генеративного искусственного интеллекта в любом масштабе, чтобы раскрыть потенциал машинного обучения. Создавайте высококачественные данные обучения, используйте конвейеры активного обучения, оценивайте качество моделей, выполняйте точную настройку моделей и многое другое — все на одной, простой в использовании платформе. * Аннотирование. Эффективно маркируйте любые визуальные модальности и управляйте крупномасштабными группами аннотаторов с помощью настраиваемых рабочих процессов и инструментов контроля качества. * Активный — тестируйте, проверяйте и оценивайте свои модели, а также выявляйте, курируйте и расставляйте приоритеты для наиболее ценных данных для маркировки, чтобы повысить производительность модели. * Apollo — обучение, точная настройка и управление собственными и базовыми моделями в масштабе для производственных приложений ИИ. * Ускорение — специализированные услуги по маркировке по требованию, которые помогут вам масштабироваться. Encord доверяют новаторские команды в области искусственного интеллекта в RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King’s College London, NHS, UHN, Royal Navy, Veo и многих других глобальных компаниях.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — это платформа анализа данных на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая позволяет командам по маркетингу, анализу данных и CRM лучше понимать тенденции и поведение клиентов. B2Metric использует машинное обучение для автоматизации анализа данных и получения прогнозной информации, которую можно использовать для улучшения взаимодействия, удержания и роста клиентов.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — это безопасный, продвинутый инструмент перевода с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации многоязычного обслуживания клиентов и перевода документов. Его платформа позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойную многоязычную поддержку по каналам обмена сообщениями и справочным центрам, тем самым улучшая качество обслуживания клиентов по всему миру без дополнительных ресурсов. Что предлагает Lingpad: * Мгновенные переводы с помощью искусственного интеллекта: мгновенные и точные переводы с помощью искусственного интеллекта на более чем 120 языков. * Решения, ориентированные на обслуживание клиентов: адаптированы для групп поддержки и обеспечивают мгновенный локализованный ответ. * Локализация Справочного центра: простой перевод и поддержка многоязычных баз знаний, Справочного центра и часто задаваемых вопросов. * Перевод документов: поддержка более 40 типов файлов. * Технология контекстного искусственного интеллекта: понимает нюансы для более естественного перевода. * Автоматизация: оптимизирует ручные задачи, сокращая время и затраты. Преимущества: * Улучшите многоязычное обслуживание клиентов. * Расширяйтесь по всему миру без языковых ограничений. * Сократите эксплуатационные расходы и время, затрачиваемое на переводы. * Ускорьте время ответа с помощью мгновенных переводов. * Поддерживать последовательность во всех отношениях с клиентами. Испытайте все эти предложения и преимущества благодаря экономичным ценам Lingpad, разработанным для обеспечения максимальной отдачи от ваших инвестиций. Легко интегрируется с популярными платформами обслуживания клиентов: Zendesk; Домофон; Горгий; Передний; Фрешдеск Идеально подходит для: *Команды поддержки клиентов в любой отрасли. * Глобальный бизнес * Компании электронной коммерции * SaaS-провайдеры * Любая организация, нуждающаяся в эффективном многоязычном общении. * Любая организация, нуждающаяся в переводе с использованием искусственного интеллекта.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — это самая умная платформа, обеспечивающая полезные рекомендации, которые способствуют онлайн-поиску и взаимодействию. Компания Crossing Minds, основанная и возглавляемая всемирно известными пионерами искусственного интеллекта и основанная на последних достижениях в области глубокого обучения, мгновенно предоставляет точные рекомендации на основе сеансов, которые не нарушают и не ставят под угрозу конфиденциальность клиентов. Мы помогаем бизнесу привлекать своих клиентов. Мы помогаем людям открывать для себя продукты, которые им нравятся. Мы помогаем превратить любопытство в лояльность.
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический опыт работы с нашими услугами, присоединившись к 30-дневной неограниченной бесплатной пробной версии. Базируясь в Праге, мы обслуживаем более 300+ довольных клиентов по всему миру, которые рады поделиться своим опытом.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtube, Amazon и т. д.) создали для своих разделов, таких как «Рекомендуется вам» или «Вам может понравиться».
IBM
ibm.com
Analytics IBM Cognos действует как ваш доверенный совместный пилот для бизнеса с целью сделать вас умнее, быстрее и более уверенно в ваших решениях, основанных на данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю-будь то ученый, бизнес-аналитик или специалист по IT-больше возможностей для выполнения соответствующего анализа таким образом, чтобы связаться с организационными целями. Он сокращает путешествие каждого пользователя от простой до сложной аналитики, позволяя им использовать данные для изучения неизвестных, выявлять новые отношения, получить более глубокое понимание результатов и оспаривать статус -кво. Визуализируйте, анализируйте и делятся действенными пониманиями о ваших данных с кем угодно в вашей организации с IBM Cognos Analytics.
Sedai
sedai.io
Sedai обеспечивает оптимизацию затрат на облако и настройку производительности на основе искусственного интеллекта, позволяя командам DevOps и SRE максимизировать экономию в облаке, улучшить качество обслуживания клиентов и плавно масштабировать. С помощью Sedai компании могут добиться непрерывной оптимизации в режиме реального времени, адаптируемой к текущим изменениям и росту с минимальным вмешательством человека. Sedai позволяет облачным командам легко масштабировать и максимизировать рентабельность инвестиций, дополняя операции возможностями автономного управления облаком.
SAS
sas.com
Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS предоставляет клиентам по всему миру СИЛУ ЗНАТЬ®.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — это система обработки данных и машинного обучения, которая использует связи в ваших данных для улучшения прогнозов. Он подключается к корпоративным экосистемам данных, поэтому вы можете быстро запустить в производство больше проектов по науке о данных. Используя каталог из более чем 65 предварительно настроенных графовых алгоритмов, ученые, работающие с данными, могут за секунды исследовать миллиарды точек данных, чтобы выявить скрытые связи и создать убедительные визуализации, которые приводят к более эффективному принятию решений заинтересованными сторонами. Практические бизнес-приложения и операции получают выгоду от контекстно-ориентированного анализа, который могут обеспечить только графы в таких проектах, как механизмы рекомендаций, обнаружение аномалий и мошенничества, оптимизация маршрутов, маркетинг, сетевой анализ и многое другое.
SAP
sap.com
SAP is the leading enterprise application and business AI company. They stand at the intersection of business and technology, where their innovations are designed to directly address real business challenges and produce real-world impacts. Their solutions are the backbone for the world’s most complex and demanding processes. Интегрированный портфель SAP объединяет элементы современных организаций - от рабочей силы и финансовых показателей до клиентов и цепочек поставок - в единую экосистему, которая стимулирует прогресс.
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