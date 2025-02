Программное обеспечение для машинного обучения - Самые популярные приложения - Сомали

myLang

mylang.me

Версия MyLang Me: нейронный машинный перевод для веб-сайта или приложения через API. * Непрерывное машинное обучение; * Добавление новых языков; * Защита личной информации; * Работа с HTML-разметкой. Версия Me включает 91 язык, включая китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, итальянский, японский, польский, португальский, румынский, русский, испанский, арабский, болгарский, чешский, датский, голландский, эстонский, финский, греческий, иврит. , венгерский, латвийский, литовский, словацкий, словенский, шведский, турецкий и т. д. Для версии Me вы можете присоединиться к нашей партнерской программе. Поделившись личной ссылкой, вы можете получить 15% от продаж. Версия MyLang Pro: унифицированный API для доступа к профессиональным словарям: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, API Yandex Cloud Translate. Единый API необходим для: * Снижение затрат на содержание вышеперечисленных словарей отдельно; * При автоматической маршрутизации вы получаете словарь, наиболее подходящий для выбранной языковой пары и направления по метрикам hLEPOR, GLUE, MultiNLI.