Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Категории

Программное обеспечение для машинного обучения - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва

Программное обеспечение машинного обучения оптимизирует задачи, используя алгоритмы для получения результатов. Эти решения интегрированы в широкий спектр платформ и применяются в различных отраслях. Благодаря постоянному совершенствованию результатов за счет увеличения обработки данных они повышают как скорость, так и точность. Будь то финансовые услуги или сельское хозяйство, эти решения улучшают процессы и повышают эффективность. Примеры включают автоматизацию процессов, улучшение обслуживания клиентов, выявление рисков безопасности и обеспечение контекстного сотрудничества. Важно отметить, что конечные пользователи косвенно взаимодействуют с приложениями на основе машинного обучения, поскольку эти алгоритмы составляют основу систем искусственного интеллекта. Это очевидно в таких приложениях, как чат-боты и программное обеспечение для автоматического управления страховыми претензиями. Чтобы квалифицироваться как машинное обучение, продукты должны: * Обеспечивать возможности обучения и адаптации на основе данных. * Выступать в качестве основного источника интеллектуального обучения для приложений. * Принимайте входные данные из различных источников. * Производить результаты, которые конкретно решают проблемы, полученные на основе изученных данных.

Отправить новое приложение


Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...

OpenAI Platform

OpenAI Platform

openai.com

OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для нес...

Prolific

Prolific

prolific.com

Prolific — это платформа, которая позволяет исследователям собирать высококачественные данные в большом масштабе от большого, проверенного пула участников исследований и специалистов. Используя платформу Prolific, исследователи могут нацеливать, связываться и управлять участниками исследований из ра...

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

Экспериментируйте с ИИ. Одна площадка, несколько провайдеров. Рику — хранилище вашего ИИ. творения и место для сохранения, распространения и экспериментов с новейшими технологиями. Riku — это универсальное решение для создания индивидуальных моделей с использованием технологии НЛП. Riku.AI объеди...

Softcatalà Traductor

Softcatalà Traductor

softcatala.org

ПереводчикПереводчик каталанский <> {испанский, английский, португальский, французский} на основе технологии Apertium.

SAP

SAP

sap.com

SAP — ведущая компания по производству корпоративных приложений и искусственного интеллекта для бизнеса. Они находятся на стыке бизнеса и технологий, где их инновации призваны напрямую решать реальные бизнес-задачи и оказывать реальное влияние. Их решения являются основой для самых сложных и требов...

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: ...

V7

V7

v7labs.com

V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, ...

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

SiMa.ai

SiMa.ai

sima.ai

SiMa.ai™ — компания, занимающаяся машинным обучением, поставляющая первую в отрасли специализированную программно-ориентированную платформу MLSoC™. Благодаря производительности нажатием кнопки мы обеспечиваем легкое развертывание и масштабирование машинного обучения на встроенной периферии, позволя...

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Платформа локализации фраз — это уникальная языковая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет в одном месте инструменты перевода, оценки и автоматизации для предприятий и поставщиков языковых услуг. Он предлагает масштабируемость, независимый от поставщика подход и расширенную...

NVIDIA NGC

NVIDIA NGC

ngc.nvidia.com

NGC — это центр оптимизированного для графического процессора программного обеспечения для глубокого обучения, машинного обучения и высокопроизводительных вычислений (HPC), который берет на себя всю работу, поэтому специалисты по обработке и анализу данных, разработчики и исследователи могут сосредо...

SAS

SAS

sas.com

Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

Deep Block — это инновационное программное обеспечение, которое революционизирует разработку и использование моделей компьютерного зрения без необходимости кодирования. Deep Block создавался более 6 лет, что дает ему возможность обрабатывать даже самые требовательные изображения с высоким разрешение...

AI21 Labs

AI21 Labs

ai21.com

AI21 Labs создает для предприятий базовые модели и системы искусственного интеллекта, которые ускоряют использование GenAI в производстве. Обеспечьте наиболее важные корпоративные рабочие процессы точным, надежным и масштабируемым искусственным интеллектом, адаптированным к вашим конкретным потребно...

myLang

myLang

mylang.me

Версия MyLang Me: нейронный машинный перевод для веб-сайта или приложения через API. * Непрерывное машинное обучение; * Добавление новых языков; * Защита личной информации; * Работа с HTML-разметкой. Версия Me включает 91 язык, включая китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, итал...

NextBrain AI

NextBrain AI

nextbrain.ai

NextBrain AI — это платформа, предлагающая удобные для бизнеса решения машинного обучения без программирования. Это позволяет пользователям использовать возможности искусственного интеллекта без необходимости опыта программирования. Платформа предоставляет различные функции и преимущества, упрощающ...

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ...

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j — это система обработки данных и машинного обучения, которая использует связи в ваших данных для улучшения прогнозов. Он подключается к корпоративным экосистемам данных, поэтому вы можете быстро запустить в производство больше проектов по науке о данных. Используя каталог из более чем 65 предв...

Gooey.AI

Gooey.AI

gooey.ai

Gooey.AI — это платформа, которая объединяет лучшее из частного ИИ и искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, позволяя пользователям находить, настраивать и развертывать решения ИИ. Он предназначен в первую очередь для разработчиков и команд, стремящихся ускорить процесс внедрения ИИ. О...

BMC

BMC

bmc.com

BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

Бессерверное облако для ИИ. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений ИИ, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам ИИ. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам программного обеспечения создавать продукты искусственного интеллекта.

DataScale

DataScale

getdatascale.com

Datascale — это система управления знаниями на основе искусственного интеллекта, которая помогает автоматизировать обнаружение данных и понять варианты использования данных. Развивайте идеи данных, систематизируйте сохраненные запросы и визуализируйте взаимосвязь разрозненных анализов. Наличие иск...

Keysight

Keysight

keysight.com

Keysight дает новаторам возможность исследовать, проектировать и воплощать в жизнь технологии, меняющие мир. Являясь ведущим глобальным партнером в области инноваций, компания Keysight, ориентированная на программное обеспечение, служит инженерам в сфере проектирования и разработки, позволяя им сове...

SAVVI AI

SAVVI AI

savviai.com

SAVVI AI помогает предприятиям создавать, запускать и управлять приложениями искусственного интеллекта за считанные минуты с помощью нашей запатентованной платформы практического искусственного интеллекта — не требуется никаких специалистов по обработке данных, уже существующих данных или специально...

Encord

Encord

encord.com

Encord — это комплексная платформа, которая позволяет использовать искусственный интеллект на основе ваших данных. Безопасно разрабатывайте, тестируйте и развертывайте системы прогнозного и генеративного искусственного интеллекта в любом масштабе, чтобы раскрыть потенциал машинного обучения. Создава...

Muvi.com

Muvi.com

muvi.com

Muvi — новаторская компания, занимающаяся потоковыми решениями, с более чем десятилетним опытом работы и предлагающая широкий спектр продуктов на базе SaaS, адаптированных для нужд потокового вещания по запросу и в режиме реального времени. Благодаря таким предложениям, как Muvi One, Muvi Live, Muv...

Recombee

Recombee

recombee.com

Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический о...

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad — это безопасный, продвинутый инструмент перевода с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации многоязычного обслуживания клиентов и перевода документов. Его платформа позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойную многоязычную поддержку по каналам обмена со...

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Aidaptive — это платформа искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), предназначенная для секторов электронной коммерции и гостиничного бизнеса. Платформа прогнозного искусственного интеллекта обеспечивает персонализированный опыт и повышение коэффициентов конверсии для брендов. Его к...

Codenull.ai

Codenull.ai

codenull.ai

Создайте любую модель ИИ, не написав ни единой строки кода. Используйте эти модели для оптимизации портфеля, роботов-консультантов, рекомендательных систем, обнаружения мошенничества и многого другого.

ModelFront

ModelFront

modelfront.com

ModelFront AI делает перевод, выполняемый человеком, радикально более эффективным, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования или проверки человеком.

Weka

Weka

weka.io

WEKA помогает организациям, ориентированным на данные, беспрепятственно и устойчиво хранить, обрабатывать и управлять данными практически в любом месте, обеспечивая простоту использования облака и локальную производительность. Наша программно-определяемая облачная платформа данных превращает застойн...

Sedai

Sedai

sedai.io

Sedai обеспечивает оптимизацию затрат на облако и настройку производительности с помощью искусственного интеллекта, позволяя командам DevOps и SRE максимизировать экономию в облаке, улучшить качество обслуживания клиентов и плавно масштабировать. С помощью Sedai компании могут добиться непрерывной о...

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Crossing Minds — это самая умная платформа, обеспечивающая полезные рекомендации, которые способствуют онлайн-поиску и взаимодействию. Компания Crossing Minds, основанная и возглавляемая всемирно известными пионерами искусственного интеллекта и основанная на последних достижениях в области глубокого...

rellify

rellify

rellify.com

Разработка контент-стратегии, обеспечивающей результаты, раньше была сложной задачей и требовала много времени и опыта. Теперь Rellify упрощает создание контент-стратегий, дающих измеримые результаты.

Vivas.AI

Vivas.AI

vivas.ai

Vivas.AI — это универсальная торговая площадка для доступа к широкому спектру моделей искусственного интеллекта для различных вариантов использования в разных отраслях. Vivas.AI смещает баланс сил от инженеров ML к инженерам приложений. Разработчики приложений больше не обязаны разрабатывать модели ...

Black Crow AI

Black Crow AI

blackcrow.ai

Black Crow AI помогает компаниям любого размера повысить прибыльность благодаря возможностям прогнозирования на основе машинного обучения. Мы способствуем росту брендов электронной коммерции, раскрывая скрытую ценность уже имеющихся у вас данных о клиентах.

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtub...

Smarsh

Smarsh

smarsh.com

Smarsh позволяет компаниям превратить надзор в прогнозирование, отображая критически важные для бизнеса сигналы в своих цифровых коммуникациях. Регулируемые организации всех размеров полагаются на портфель облачных решений Smarsh для сбора, хранения и контроля цифровых коммуникаций, которые помогают...

Linguise

Linguise

linguise.com

Linguise — это высококачественный инструмент автоматического перевода веб-сайтов. Увеличьте посещаемость своего веб-сайта с помощью облачных переводов AI на более чем 85 языков. Linguise имеет множество преимуществ перед традиционными и автоматическими системами перевода. Перевод веб-сайта может бы...

Geophysical Insights

Geophysical Insights

geoinsights.com

Компания Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) была основана в 2008 году доктором Томом Смитом с целью применения методов машинного обучения для интерпретации сейсмических данных, чтобы снизить риск разведки нефти и газа и стоимость разработки месторождений. Вскоре после создания ко...

Brightics AI

Brightics AI

brightics.ai

Brightics AI — это интегрированная платформа искусственного интеллекта, которая собирает и обрабатывает огромные объемы разрозненной информации для быстрого анализа и создания простых для понимания визуальных изображений с помощью искусственного интеллекта.

Wiro

Wiro

wiro.ai

Wiro была основана в 2023 году для удовлетворения растущего спроса на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в различных секторах. Wiro.ai делает машинное обучение доступным для всех в облаке, не жертвуя при этом удобством использования и функциями. Упрощенный и простой в использ...

DoubleVerify

DoubleVerify

doubleverify.com

DoubleVerify — ведущая программная платформа для измерения и анализа цифровых медиа. Миссия DoubleVerify — сделать экосистему цифровой рекламы сильнее, безопаснее и надежнее.

Shimoku

Shimoku

shimoku.com

Shimoku позволяет различным командам использовать потенциал ИИ. Основатели стартапов могут запустить AI SaaS под руководством экспертов. Разработчики Python могут создавать приложения искусственного интеллекта с помощью «Low-Code». Маркетинг и продажи могут использовать возможности продаж, выявле...

Digital Twin Consortium

Digital Twin Consortium

digitaltwinconsortium.org

Консорциум Digital Twin Consortium® является авторитетом в области цифровых двойников. Он объединяет промышленность, правительство и научные круги для обеспечения единообразия в терминологии, архитектуре, безопасности и совместимости технологий цифровых двойников. Он продвигает использование техноло...

Zippin

Zippin

getzippin.com

Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...

Qualetics

Qualetics

qualetics.com

Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для реше...

B2Metric

B2Metric

b2metric.com

B2Metric — это платформа анализа данных на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая позволяет командам по маркетингу, анализу данных и CRM лучше понимать тенденции и поведение клиентов. B2Metric использует машинное обучение для автоматизации анализа данных и получения прогнозной ...

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности