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Программное обеспечение для машинного обучения - Самые популярные приложения - Чехия
Программное обеспечение машинного обучения оптимизирует задачи, используя алгоритмы для получения результатов. Эти решения интегрированы в широкий спектр платформ и применяются в различных отраслях. Благодаря постоянному совершенствованию результатов за счет увеличения обработки данных они повышают как скорость, так и точность. Будь то финансовые услуги или сельское хозяйство, эти решения улучшают процессы и повышают эффективность. Примеры включают автоматизацию процессов, улучшение обслуживания клиентов, выявление рисков безопасности и обеспечение контекстного сотрудничества. Важно отметить, что конечные пользователи косвенно взаимодействуют с приложениями на основе машинного обучения, поскольку эти алгоритмы составляют основу систем искусственного интеллекта. Это очевидно в таких приложениях, как чат-боты и программное обеспечение для автоматического управления страховыми претензиями. Чтобы квалифицироваться как машинное обучение, продукты должны: * Обеспечивать возможности обучения и адаптации на основе данных. * Выступать в качестве основного источника интеллектуального обучения для приложений. * Принимайте входные данные из различных источников. * Производить результаты, которые конкретно решают проблемы, полученные на основе изученных данных.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для нес...
Prolific
prolific.com
Prolific — это платформа, которая позволяет исследователям собирать высококачественные данные в большом масштабе от большого, проверенного пула участников исследований и специалистов. Используя платформу Prolific, исследователи могут нацеливать, связываться и управлять участниками исследований из ра...
Riku.AI
riku.ai
Экспериментируйте с ИИ. Одна площадка, несколько провайдеров. Рику — хранилище вашего ИИ. творения и место для сохранения, распространения и экспериментов с новейшими технологиями. Riku — это универсальное решение для создания индивидуальных моделей с использованием технологии НЛП. Riku.AI объеди...
Softcatalà Traductor
softcatala.org
ПереводчикПереводчик каталанский <> {испанский, английский, португальский, французский} на основе технологии Apertium.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: ...
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, ...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ — компания, занимающаяся машинным обучением, поставляющая первую в отрасли специализированную программно-ориентированную платформу MLSoC™. Благодаря производительности нажатием кнопки мы обеспечиваем легкое развертывание и масштабирование машинного обучения на встроенной периферии, позволя...
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локализации фраз — это уникальная языковая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет в одном месте инструменты перевода, оценки и автоматизации для предприятий и поставщиков языковых услуг. Он предлагает масштабируемость, независимый от поставщика подход и расширенную...
Deep Block
deepblock.net
Deep Block — это инновационное программное обеспечение, которое революционизирует разработку и использование моделей компьютерного зрения без необходимости кодирования. Deep Block создавался более 6 лет, что дает ему возможность обрабатывать даже самые требовательные изображения с высоким разрешение...
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs создает для предприятий базовые модели и системы искусственного интеллекта, которые ускоряют использование GenAI в производстве. Обеспечьте наиболее важные корпоративные рабочие процессы точным, надежным и масштабируемым искусственным интеллектом, адаптированным к вашим конкретным потребно...
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC — это центр оптимизированного для графического процессора программного обеспечения для глубокого обучения, машинного обучения и высокопроизводительных вычислений (HPC), который берет на себя всю работу, поэтому специалисты по обработке и анализу данных, разработчики и исследователи могут сосредо...
myLang
mylang.me
Версия MyLang Me: нейронный машинный перевод для веб-сайта или приложения через API. * Непрерывное машинное обучение; * Добавление новых языков; * Защита личной информации; * Работа с HTML-разметкой. Версия Me включает 91 язык, включая китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, итал...
SAS
sas.com
Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI — это платформа, предлагающая удобные для бизнеса решения машинного обучения без программирования. Это позволяет пользователям использовать возможности искусственного интеллекта без необходимости опыта программирования. Платформа предоставляет различные функции и преимущества, упрощающ...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ...
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI — это платформа, которая объединяет лучшее из частного ИИ и искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, позволяя пользователям находить, настраивать и развертывать решения ИИ. Он предназначен в первую очередь для разработчиков и команд, стремящихся ускорить процесс внедрения ИИ. О...
BentoCloud
bentoml.com
Бессерверное облако для ИИ. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений ИИ, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам ИИ. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам программного обеспечения создавать продукты искусственного интеллекта.
DataScale
getdatascale.com
Datascale — это система управления знаниями на основе искусственного интеллекта, которая помогает автоматизировать обнаружение данных и понять варианты использования данных. Развивайте идеи данных, систематизируйте сохраненные запросы и визуализируйте взаимосвязь разрозненных анализов. Наличие иск...
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI помогает предприятиям создавать, запускать и управлять приложениями искусственного интеллекта за считанные минуты с помощью нашей запатентованной платформы практического искусственного интеллекта — не требуется никаких специалистов по обработке данных, уже существующих данных или специально...
Encord
encord.com
Encord — это комплексная платформа, которая позволяет использовать искусственный интеллект на основе ваших данных. Безопасно разрабатывайте, тестируйте и развертывайте системы прогнозного и генеративного искусственного интеллекта в любом масштабе, чтобы раскрыть потенциал машинного обучения. Создава...
Keysight
keysight.com
Keysight дает новаторам возможность исследовать, проектировать и воплощать в жизнь технологии, меняющие мир. Являясь ведущим глобальным партнером в области инноваций, компания Keysight, ориентированная на программное обеспечение, служит инженерам в сфере проектирования и разработки, позволяя им сове...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — это система обработки данных и машинного обучения, которая использует связи в ваших данных для улучшения прогнозов. Он подключается к корпоративным экосистемам данных, поэтому вы можете быстро запустить в производство больше проектов по науке о данных. Используя каталог из более чем 65 предв...
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический о...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — это безопасный, продвинутый инструмент перевода с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации многоязычного обслуживания клиентов и перевода документов. Его платформа позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойную многоязычную поддержку по каналам обмена со...
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — это платформа искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), предназначенная для секторов электронной коммерции и гостиничного бизнеса. Платформа прогнозного искусственного интеллекта обеспечивает персонализированный опыт и повышение коэффициентов конверсии для брендов. Его к...
Codenull.ai
codenull.ai
Создайте любую модель ИИ, не написав ни единой строки кода. Используйте эти модели для оптимизации портфеля, роботов-консультантов, рекомендательных систем, обнаружения мошенничества и многого другого.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — это самая умная платформа, обеспечивающая полезные рекомендации, которые способствуют онлайн-поиску и взаимодействию. Компания Crossing Minds, основанная и возглавляемая всемирно известными пионерами искусственного интеллекта и основанная на последних достижениях в области глубокого...
rellify
rellify.com
Разработка контент-стратегии, обеспечивающей результаты, раньше была сложной задачей и требовала много времени и опыта. Теперь Rellify упрощает создание контент-стратегий, дающих измеримые результаты.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI делает перевод, выполняемый человеком, радикально более эффективным, предсказывая, какие машинные переводы не требуют редактирования или проверки человеком.
Muvi.com
muvi.com
Muvi — новаторская компания, занимающаяся потоковыми решениями, с более чем десятилетним опытом работы и предлагающая широкий спектр продуктов на базе SaaS, адаптированных для нужд потокового вещания по запросу и в режиме реального времени. Благодаря таким предложениям, как Muvi One, Muvi Live, Muv...
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI — это универсальная торговая площадка для доступа к широкому спектру моделей искусственного интеллекта для различных вариантов использования в разных отраслях. Vivas.AI смещает баланс сил от инженеров ML к инженерам приложений. Разработчики приложений больше не обязаны разрабатывать модели ...
Weka
weka.io
WEKA помогает организациям, ориентированным на данные, беспрепятственно и устойчиво хранить, обрабатывать и управлять данными практически в любом месте, обеспечивая простоту использования облака и локальную производительность. Наша программно-определяемая облачная платформа данных превращает застойн...
Sedai
sedai.io
Sedai обеспечивает оптимизацию затрат на облако и настройку производительности на основе искусственного интеллекта, позволяя командам DevOps и SRE максимизировать экономию в облаке, улучшить качество обслуживания клиентов и плавно масштабировать. С помощью Sedai компании могут добиться непрерывной о...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtub...
Smarsh
smarsh.com
Smarsh позволяет компаниям превратить надзор в прогнозирование, отображая критически важные для бизнеса сигналы в своих цифровых коммуникациях. Регулируемые организации всех размеров полагаются на портфель облачных решений Smarsh для сбора, хранения и контроля цифровых коммуникаций, которые помогают...
Linguise
linguise.com
Linguise — это высококачественный инструмент автоматического перевода веб-сайтов. Увеличьте посещаемость своего веб-сайта с помощью облачных переводов AI на более чем 85 языков. Linguise имеет множество преимуществ перед традиционными и автоматическими системами перевода. Перевод веб-сайта может бы...
Geophysical Insights
geoinsights.com
Компания Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) была основана в 2008 году доктором Томом Смитом с целью применения методов машинного обучения для интерпретации сейсмических данных, чтобы снизить риск разведки нефти и газа и стоимость разработки месторождений. Вскоре после создания ко...
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI — это интегрированная платформа искусственного интеллекта, которая собирает и обрабатывает огромные объемы разрозненной информации для быстрого анализа и создания простых для понимания визуальных изображений с помощью искусственного интеллекта.
Wiro
wiro.ai
Wiro была основана в 2023 году для удовлетворения растущего спроса на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в различных секторах. Wiro.ai делает машинное обучение доступным для всех в облаке, не жертвуя при этом удобством использования и функциями. Упрощенный и простой в использ...
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify — ведущая программная платформа для измерения и анализа цифровых медиа. Миссия DoubleVerify — сделать экосистему цифровой рекламы сильнее, безопаснее и надежнее.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku позволяет различным командам использовать потенциал ИИ. Основатели стартапов могут запустить AI SaaS под руководством экспертов. Разработчики Python могут создавать приложения искусственного интеллекта с помощью «Low-Code». Маркетинг и продажи могут использовать возможности продаж, выявле...
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Консорциум Digital Twin Consortium® является авторитетом в области цифровых двойников. Он объединяет промышленность, правительство и научные круги для обеспечения единообразия в терминологии, архитектуре, безопасности и совместимости технологий цифровых двойников. Он продвигает использование техноло...
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI помогает компаниям любого размера повысить прибыльность благодаря возможностям прогнозирования на основе машинного обучения. Мы способствуем росту брендов электронной коммерции, раскрывая скрытую ценность уже имеющихся у вас данных о клиентах.
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для реше...
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — это платформа анализа данных на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая позволяет командам по маркетингу, анализу данных и CRM лучше понимать тенденции и поведение клиентов. B2Metric использует машинное обучение для автоматизации анализа данных и получения прогнозной ...