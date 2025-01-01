Программное обеспечение для управления лояльностью - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления лояльностью позволяет предприятиям создавать, контролировать и оценивать инициативы по обеспечению лояльности клиентов. Эти инструменты позволяют предприятиям распознавать как постоянных посетителей, так и потенциальных постоянных клиентов, облегчая предоставление стимулов, таких как скидки или бонусные баллы, для поощрения их возвращения. Программное обеспечение для управления лояльностью, которое в основном используется компаниями типа «бизнес-потребитель» (B2C), работающими в секторах розничной торговли, электронной коммерции, путешествий и гостеприимства, служит ценным активом для маркетинговых команд. Эти команды используют программное обеспечение для повышения удержания клиентов, оптимизации повторных продаж и увеличения общей пожизненной ценности клиента (CLV).
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Square
squareup.com
Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit — это платформа для покупки, отправки и отслеживания цифровых подарочных карт, поддерживающая программы вознаграждений и стимулов.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars - это платформа для автоматизации маркетинга и платежей, предлагающая настраиваемые вознаграждения и многоканальную связь с клиентами.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для создания программ лояльности, позволяющая компаниям вознаграждать клиентов за покупки и взаимодействия, улучшая удержание клиентов.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.
Stamped
stamped.io
Stamped - это платформа автоматизации маркетинга для электронной коммерции, обеспечивающая сбор и управление отзывами клиентов для повышения вовлеченности и доверия.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked - это платформа для создания интерактивных акций, ориентированных на вовлеченность клиентов, генерацию лидов и программы лояльности.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage Merchant - это платформа для управления запасами, заказами и клиентами, помогающая предприятиям оптимизировать их деятельность и увеличить эффективность.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.
Marsello
marsello.com
Marsello - платформа для цифрового маркетинга, объединяющая лояльность, email, SMS и автоматизацию для повышения вовлеченности и удержания клиентов.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen - платформа для создания и управления программами лояльности, повышающая вовлеченность и удержание клиентов через персонализированные вознаграждения.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify - платформа для управления купонами и лояльностью, которая помогает создавать, распространять и отслеживать рекламные кампании.
Talkable
talkable.com
Talkable - платформа для реферального и лояльностного маркетинга, помогающая брендам привлекать и удерживать клиентов через программы рекомендаций.
Lootly
lootly.io
Lootly - платформа для программ лояльности и рефералов, позволяющая интернет-магазинам управлять вознаграждениями и улучшать отношения с клиентами.
Gameball
gameball.co
Gameball - приложение для лояльности и вознаграждений, которое помогает предприятиям увеличить вовлеченность клиентов и удержание через игровые механики.
Paylode
paylode.com
Paylode — платформа для создания программ льгот для клиентов, предлагающая инструменты и ресурсы для повышения вовлеченности и удержания клиентов.
inCust
incust.com
inCust - платформа для управления жизненным циклом клиентов, предлагающая инструменты для привлечения, удержания клиентов, обработки платежей и анализа активности.
Poket
poket.com
Poket — программное обеспечение для управления программами лояльности, позволяющее бизнесам увеличивать повторные продажи и привлекать лояльных клиентов.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme - платформа лояльности для малых и средних бизнесов, позволяющая создавать цифровые карты лояльности и анализировать поведение клиентов.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.
Paystone
paystone.com
Paystone - платформа для малого бизнеса, объединяющая обработку платежей, программы лояльности и управление подарочными картами для улучшения взаимодействия с клиентами.
O4S
o4s.io
O4S - это технологическая платформа, которая помогает бизнесам управлять и оптимизировать свои партнерские отношения через аналитические инструменты и таргетинг.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — это программа для управления программами лояльности клиентов, которая отслеживает традиционный и цифровой маркетинг.
Shopuddy
shopuddy.com
Приложение Shopuddy позволяет малым предприятиям создавать цифровые подарочные карты и ваучеры для Apple Wallet и Google Wallet, а также управлять программами лояльности.
Propello
propello.com
Propello - платформа для лояльности клиентов с интеграцией защиты от мошенничества, фокусирующаяся на удержании, вовлечении и безопасности данных.
Nector
nector.io
Nector — приложение для лояльности, которое помогает бизнесу удерживать клиентов, настраивать программы лояльности и анализировать данные для оптимизации продаж.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — это цифровая платформа для программ лояльности, помогающая малым и средним бизнесам управлять своими инициативами по удержанию клиентов.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — приложение для управления лояльностью клиентов и взаимодействием с ними в розничной торговле, обрабатывающее данные из разных систем.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes – это платформа для онлайн-торговли, позволяющая собирать отзывы, создавать программы лояльности и анализировать тренды товаров.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Kangaroo Business - платформа для программ лояльности, позволяющая компаниям укреплять отношения с клиентами через персонализированные вознаграждения и интеграцию в бизнес-процессы.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo — платформа для создания программ лояльности, использующая AI для персонализации вознаграждений и аналитики данных, направленная на повышение вовлеченности клиентов.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud – платформа для управления лояльностью клиентов, позволяющая оптимизировать взаимодействие и анализ данных о клиентском поведении.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа для создания программ лояльности и реферальных систем, адаптированных к потребностям бизнеса в сферах здоровья, фитнеса и ритейла.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue - это автоматизированный менеджер лояльности для предприятий, который помогает строить отношения с клиентами через программы лояльности и аналитические инструменты.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy - это платформа для управления реферальными и программами лояльности, позволяющая компаниям повышать продажи и отслеживать эффективность маркетинга.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
LoyaltyLion - платформа для создания программ лояльности, помогающая бизнесу повышать удержание клиентов и их пожизненную ценность через взаимодействие и аналитику.
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo предлагает платформу для управления акциями, улучшая клиентский опыт и повышая конверсии через целевые предложения и вовлекающие онлайн-впечатления.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — цифровая платформа для лояльности, упрощает маркетинг для малого бизнеса, помогает связываться с клиентами и увеличивать количество повторных визитов.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency предоставляет цифровые вознаграждения от ведущих брендов и других наличных эквивалентов в 24 валютах по всему миру.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant помогает оффлайн-бизнесам управлять программами лояльности, предлагая CRM, белый лейбл приложения и интеграцию с POS для создания связей с клиентами.
Loyale
loyale.io
Loyale — облачная платформа для управления программами лояльности и маркетинга, интегрируется с различными сервисами и автоматизирует рабочие процессы.
Ackroo
ackroo.com
Ackroo — облачная платформа для управления лояльностью, подарочными картами и транзакциями, помогающая бизнесу оптимизировать маркетинг и продажи.
99minds
99minds.io
99minds — это маркетинговая платформа для вовлечения клиентов, управления подарочными картами и программами лояльности, поддерживающая интеграцию с eCommerce и POS-системами.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
LoopyLoyalty - веб-приложение для создания и управления цифровыми картами лояльности в Apple и Google Wallet без необходимости в технических знаниях.
TapMango Customer
tapmango.com
Приложение TapMango помогает клиентам участвовать в программах лояльности, получать вознаграждения и общаться с брендами для улучшения обслуживания.
AiTrillion
aitrillion.com
AiTrillion - это платформа автоматизации маркетинга для электронной коммерции с функциями программ лояльности, email-маркетинга и рекомендациями продуктов.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — платформа для удержания клиентов, объединяющая программы лояльности, отзывы и систему рекомендаций.
Influence.io
influence.io
Influence.io — решение для eCommerce, позволяющее создать программу лояльности и рефералов, где клиенты зарабатывают баллы и получают награды.
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Приложение Kangaroo Members помогает предприятиям управлять программами лояльности, позволяя пользователям зарабатывать вознаграждения за покупки и другие действия.
TapMango Merchant
tapmango.com
TapMango Merchant — платформа для создания программ лояльности, управления взаимодействиями с клиентами и анализа данных для повышения удержания клиентов.
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