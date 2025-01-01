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Программное обеспечение для управления лояльностью
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Программное обеспечение для управления лояльностью - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления лояльностью позволяет предприятиям создавать, контролировать и оценивать инициативы по обеспечению лояльности клиентов. Эти инструменты позволяют предприятиям распознавать как постоянных посетителей, так и потенциальных постоянных клиентов, облегчая предоставление стимулов, таких как скидки или бонусные баллы, для поощрения их возвращения. Программное обеспечение для управления лояльностью, которое в основном используется компаниями типа «бизнес-потребитель» (B2C), работающими в секторах розничной торговли, электронной коммерции, путешествий и гостеприимства, служит ценным активом для маркетинговых команд. Эти команды используют программное обеспечение для повышения удержания клиентов, оптимизации повторных продаж и увеличения общей пожизненной ценности клиента (CLV).

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Square

Square

squareup.com

Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.

Giftbit

Giftbit

giftbit.com

Giftbit — это платформа для покупки, отправки и отслеживания цифровых подарочных карт, поддерживающая программы вознаграждений и стимулов.

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Fivestars - это платформа для автоматизации маркетинга и платежей, предлагающая настраиваемые вознаграждения и многоканальную связь с клиентами.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io - платформа для создания программ лояльности, позволяющая компаниям вознаграждать клиентов за покупки и взаимодействия, улучшая удержание клиентов.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.

Stamped

Stamped

stamped.io

Stamped - это платформа автоматизации маркетинга для электронной коммерции, обеспечивающая сбор и управление отзывами клиентов для повышения вовлеченности и доверия.

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked - это платформа для создания интерактивных акций, ориентированных на вовлеченность клиентов, генерацию лидов и программы лояльности.

Sparkage Merchant

Sparkage Merchant

getsparkage.com

Sparkage Merchant - это платформа для управления запасами, заказами и клиентами, помогающая предприятиям оптимизировать их деятельность и увеличить эффективность.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.

Marsello

Marsello

marsello.com

Marsello - платформа для цифрового маркетинга, объединяющая лояльность, email, SMS и автоматизацию для повышения вовлеченности и удержания клиентов.

LoyaltyZen

LoyaltyZen

loyaltyzen.com

LoyaltyZen - платформа для создания и управления программами лояльности, повышающая вовлеченность и удержание клиентов через персонализированные вознаграждения.

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify - платформа для управления купонами и лояльностью, которая помогает создавать, распространять и отслеживать рекламные кампании.

Talkable

Talkable

talkable.com

Talkable - платформа для реферального и лояльностного маркетинга, помогающая брендам привлекать и удерживать клиентов через программы рекомендаций.

Lootly

Lootly

lootly.io

Lootly - платформа для программ лояльности и рефералов, позволяющая интернет-магазинам управлять вознаграждениями и улучшать отношения с клиентами.

Gameball

Gameball

gameball.co

Gameball - приложение для лояльности и вознаграждений, которое помогает предприятиям увеличить вовлеченность клиентов и удержание через игровые механики.

Paylode

Paylode

paylode.com

Paylode — платформа для создания программ льгот для клиентов, предлагающая инструменты и ресурсы для повышения вовлеченности и удержания клиентов.

inCust

inCust

incust.com

inCust - платформа для управления жизненным циклом клиентов, предлагающая инструменты для привлечения, удержания клиентов, обработки платежей и анализа активности.

Poket

Poket

poket.com

Poket — программное обеспечение для управления программами лояльности, позволяющее бизнесам увеличивать повторные продажи и привлекать лояльных клиентов.

Boomerangme

Boomerangme

boomerangme.biz

Boomerangme - платформа лояльности для малых и средних бизнесов, позволяющая создавать цифровые карты лояльности и анализировать поведение клиентов.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.

Paystone

Paystone

paystone.com

Paystone - платформа для малого бизнеса, объединяющая обработку платежей, программы лояльности и управление подарочными картами для улучшения взаимодействия с клиентами.

O4S

O4S

o4s.io

O4S - это технологическая платформа, которая помогает бизнесам управлять и оптимизировать свои партнерские отношения через аналитические инструменты и таргетинг.

Social Spiral

Social Spiral

socialspiral.com

Social Spiral — это программа для управления программами лояльности клиентов, которая отслеживает традиционный и цифровой маркетинг.

Shopuddy

Shopuddy

shopuddy.com

Приложение Shopuddy позволяет малым предприятиям создавать цифровые подарочные карты и ваучеры для Apple Wallet и Google Wallet, а также управлять программами лояльности.

Propello

Propello

propello.com

Propello - платформа для лояльности клиентов с интеграцией защиты от мошенничества, фокусирующаяся на удержании, вовлечении и безопасности данных.

Nector

Nector

nector.io

Nector — приложение для лояльности, которое помогает бизнесу удерживать клиентов, настраивать программы лояльности и анализировать данные для оптимизации продаж.

Loyalzoo

Loyalzoo

loyalzoo.com

Loyalzoo — это цифровая платформа для программ лояльности, помогающая малым и средним бизнесам управлять своими инициативами по удержанию клиентов.

OptCulture

OptCulture

optculture.com

OptCulture — приложение для управления лояльностью клиентов и взаимодействием с ними в розничной торговле, обрабатывающее данные из разных систем.

SiteVibes

SiteVibes

sitevibes.com

SiteVibes – это платформа для онлайн-торговли, позволяющая собирать отзывы, создавать программы лояльности и анализировать тренды товаров.

Kangaroo Business

Kangaroo Business

loyalty.kangaroorewards.com

Kangaroo Business - платформа для программ лояльности, позволяющая компаниям укреплять отношения с клиентами через персонализированные вознаграждения и интеграцию в бизнес-процессы.

Zinrelo

Zinrelo

zinrelo.com

Zinrelo — платформа для создания программ лояльности, использующая AI для персонализации вознаграждений и аналитики данных, направленная на повышение вовлеченности клиентов.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Annex Cloud – платформа для управления лояльностью клиентов, позволяющая оптимизировать взаимодействие и анализ данных о клиентском поведении.

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville - платформа для создания программ лояльности и реферальных систем, адаптированных к потребностям бизнеса в сферах здоровья, фитнеса и ритейла.

Glue Loyalty

Glue Loyalty

glueloyalty.com

Glue - это автоматизированный менеджер лояльности для предприятий, который помогает строить отношения с клиентами через программы лояльности и аналитические инструменты.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy - это платформа для управления реферальными и программами лояльности, позволяющая компаниям повышать продажи и отслеживать эффективность маркетинга.

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

LoyaltyLion - платформа для создания программ лояльности, помогающая бизнесу повышать удержание клиентов и их пожизненную ценность через взаимодействие и аналитику.

Uniqodo

Uniqodo

uniqodo.com

Uniqodo предлагает платформу для управления акциями, улучшая клиентский опыт и повышая конверсии через целевые предложения и вовлекающие онлайн-впечатления.

Sparkage Consumer

Sparkage Consumer

getsparkage.com

Sparkage — цифровая платформа для лояльности, упрощает маркетинг для малого бизнеса, помогает связываться с клиентами и увеличивать количество повторных визитов.

NeoCurrency

NeoCurrency

neocurrency.com

NeoCurrency предоставляет цифровые вознаграждения от ведущих брендов и других наличных эквивалентов в 24 валютах по всему миру.

LoyaltyPlant

LoyaltyPlant

loyaltyplant.com

LoyaltyPlant помогает оффлайн-бизнесам управлять программами лояльности, предлагая CRM, белый лейбл приложения и интеграцию с POS для создания связей с клиентами.

Loyale

Loyale

loyale.io

Loyale — облачная платформа для управления программами лояльности и маркетинга, интегрируется с различными сервисами и автоматизирует рабочие процессы.

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

Ackroo — облачная платформа для управления лояльностью, подарочными картами и транзакциями, помогающая бизнесу оптимизировать маркетинг и продажи.

99minds

99minds

99minds.io

99minds — это маркетинговая платформа для вовлечения клиентов, управления подарочными картами и программами лояльности, поддерживающая интеграцию с eCommerce и POS-системами.

LoopyLoyalty

LoopyLoyalty

loopyloyalty.com

LoopyLoyalty - веб-приложение для создания и управления цифровыми картами лояльности в Apple и Google Wallet без необходимости в технических знаниях.

TapMango Customer

TapMango Customer

tapmango.com

Приложение TapMango помогает клиентам участвовать в программах лояльности, получать вознаграждения и общаться с брендами для улучшения обслуживания.

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

AiTrillion - это платформа автоматизации маркетинга для электронной коммерции с функциями программ лояльности, email-маркетинга и рекомендациями продуктов.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala — платформа для удержания клиентов, объединяющая программы лояльности, отзывы и систему рекомендаций.

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io — решение для eCommerce, позволяющее создать программу лояльности и рефералов, где клиенты зарабатывают баллы и получают награды.

Kangaroo Members

Kangaroo Members

loyalty.kangaroorewards.com

Приложение Kangaroo Members помогает предприятиям управлять программами лояльности, позволяя пользователям зарабатывать вознаграждения за покупки и другие действия.

TapMango Merchant

TapMango Merchant

tapmango.com

TapMango Merchant — платформа для создания программ лояльности, управления взаимодействиями с клиентами и анализа данных для повышения удержания клиентов.

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Программное обеспечение для управления лояльностью - Самые популярные приложения - WebCatalog