Программное обеспечение для управления лояльностью - Самые популярные приложения

Kangaroo Members

loyalty.kangaroorewards.com

Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного маркетинга и собственного фирменного приложения. Средняя стоимость заказа растет, поскольку клиенты чувствуют, что их ценят, тратят больше и возвращаются за еще большим. Оптимизируйте операции благодаря простой настройке и экспертной поддержке. Наши аналитические данные, полученные с помощью лазера, оптимизируют вашу программу, максимизируют рентабельность инвестиций и обеспечивают чистую прибыль. Kangaroo интегрируется с ведущими POS-платформами, электронной коммерцией и маркетинговыми платформами, такими как Shopify, Lightspeed, Magento и Mailchimp. Закажите демо-версию сегодня!