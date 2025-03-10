Программное обеспечение для управления лояльностью - Самые популярные приложения - Ватикан

Poket

poket.com

Poket — это отмеченное наградами универсальное программное обеспечение для программы лояльности, которое помогает предприятиям увеличивать повторные продажи и привлекать больше новых лояльных клиентов. С помощью Poket продавцы могут настраивать любую комбинацию типов программ лояльности, адаптированную к их бизнесу, независимо от того, в какой отрасли они работают. Платформа позволяет продавцам управлять и редактировать программы лояльности в любое время и в любом месте, а также устанавливать точно адаптированные правила продвижения для автоматических кампаний. к покупательским привычкам, балансу лояльности или эффективности кампании. Решение имеет такие функции, как автоматизация рефералов, вознаграждение за обмен в социальных сетях, автоматизация целевого маркетинга, геймификация для взаимодействия с клиентами. Предприятия могут совершать транзакции, используя номер мобильного телефона, адрес электронной почты или даже приложение, и могут управлять всем через логин для доступа к магазину. Продавцы могут связываться с клиентами с помощью мобильных push-уведомлений, электронной почты или даже SMS. Poket поставляется с тремя планами: БЕСПЛАТНО (навсегда), Strong (7-дневная бесплатная пробная версия*) и Mighty (7-дневная бесплатная пробная версия*). *Кредитная карта не требуется. В комплект поставки входит приложение Poket Rewards для клиентов, которое позволяет им управлять и отслеживать свои вознаграждения, хранить электронные карты и электронные ваучеры, а также приглашать друзей. Продавцы также могут загрузить приложение Poket Business, созданное как для Android, так и для iOS.