Программное обеспечение для управления лояльностью - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для управления лояльностью позволяет предприятиям создавать, контролировать и оценивать инициативы по обеспечению лояльности клиентов. Эти инструменты позволяют предприятиям распознавать как постоянных посетителей, так и потенциальных постоянных клиентов, облегчая предоставление стимулов, таких как скидки или бонусные баллы, для поощрения их возвращения. Программное обеспечение для управления лояльностью, которое в основном используется компаниями типа «бизнес-потребитель» (B2C), работающими в секторах розничной торговли, электронной коммерции, путешествий и гостеприимства, служит ценным активом для маркетинговых команд. Эти команды используют программное обеспечение для повышения удержания клиентов, оптимизации повторных продаж и увеличения общей пожизненной ценности клиента (CLV).
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Poket
poket.com
Poket — это отмеченное наградами универсальное программное обеспечение для программы лояльности, которое помогает предприятиям увеличивать повторные продажи и привлекать больше новых лояльных клиентов. С помощью Poket продавцы могут настраивать любую комбинацию типов программ лояльности, адаптированную к их бизнесу, независимо от того, в какой отрасли они работают. Платформа позволяет продавцам управлять и редактировать программы лояльности в любое время и в любом месте, а также устанавливать точно адаптированные правила продвижения для автоматических кампаний. к покупательским привычкам, балансу лояльности или эффективности кампании. Решение имеет такие функции, как автоматизация рефералов, вознаграждение за обмен в социальных сетях, автоматизация целевого маркетинга, геймификация для взаимодействия с клиентами. Предприятия могут совершать транзакции, используя номер мобильного телефона, адрес электронной почты или даже приложение, и могут управлять всем через логин для доступа к магазину. Продавцы могут связываться с клиентами с помощью мобильных push-уведомлений, электронной почты или даже SMS. Poket поставляется с тремя планами: БЕСПЛАТНО (навсегда), Strong (7-дневная бесплатная пробная версия*) и Mighty (7-дневная бесплатная пробная версия*). *Кредитная карта не требуется. В комплект поставки входит приложение Poket Rewards для клиентов, которое позволяет им управлять и отслеживать свои вознаграждения, хранить электронные карты и электронные ваучеры, а также приглашать друзей. Продавцы также могут загрузить приложение Poket Business, созданное как для Android, так и для iOS.
TapMango Merchant
tapmango.com
Простая, но мощная платформа для удержания и привлечения клиентов. Создайте свою собственную фирменную программу вознаграждений.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного маркетинга и собственного фирменного приложения. Средняя стоимость заказа растет, поскольку клиенты чувствуют, что их ценят, тратят больше и возвращаются за новыми покупками. Оптимизируйте операции благодаря простой настройке и экспертной поддержке. Наши аналитические данные, полученные с помощью лазера, оптимизируют вашу программу, максимизируют рентабельность инвестиций и обеспечивают чистую прибыль. Kangaroo интегрируется с ведущими POS-платформами, электронной коммерцией и маркетинговыми платформами, такими как Shopify, Lightspeed, Magento и Mailchimp. Закажите демо-версию сегодня!
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного маркетинга и собственного фирменного приложения. Средняя стоимость заказа растет, поскольку клиенты чувствуют, что их ценят, тратят больше и возвращаются за еще большим. Оптимизируйте операции благодаря простой настройке и экспертной поддержке. Наши аналитические данные, полученные с помощью лазера, оптимизируют вашу программу, максимизируют рентабельность инвестиций и обеспечивают чистую прибыль. Kangaroo интегрируется с ведущими POS-платформами, электронной коммерцией и маркетинговыми платформами, такими как Shopify, Lightspeed, Magento и Mailchimp. Закажите демо-версию сегодня!
Paylode
paylode.com
Paylode — платформа для создания программ льгот для клиентов, предлагающая инструменты и ресурсы для повышения вовлеченности и удержания клиентов.
Gameball
gameball.co
Gameball - приложение для лояльности и вознаграждений, которое помогает предприятиям увеличить вовлеченность клиентов и удержание через игровые механики.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty — ведущее в мире веб-приложение для создания карт цифровых марок и управления ими для Apple и Google Wallet. Создавайте свои карты онлайн, отправляйте push-сообщения клиентам, записывайте историю транзакций и просматривайте информацию о клиентах. Никаких технических знаний не требуется, не нужно прикасаться к POS-терминалу и не требуется разработка приложений.
99minds
99minds.io
99minds — это комплексное решение для привлечения, привлечения и удержания клиентов. Мы являемся платформой автоматизации омниканального маркетинга для электронной коммерции и в магазинах, требующей обработки и управления подарочными картами, программ лояльности и вознаграждений, купонов и реферальных решений. Самое лучшее в 99minds — это простая в использовании, готовая к использованию и экономичная маркетинговая платформа, которая позволяет маркетинговой команде создавать кампании для персонализированных рекламных акций и обеспечивать многоканальное обслуживание клиентов. 99minds дадут вам возможность превратить потребителей в защитников бренда. Создавайте персонализированные кампании, которые заинтересуют ваших клиентов: генерируйте миллионы купонов, коды скидок на основе данных, реферальные программы для покупателей, программы лояльности, чтобы убедить ваших клиентов остаться, настройте автоматическое объединение продуктов и продвижение на основе местоположения. Лучше всего подходит для предприятий любой вертикали и розничных продавцов любого размера на платформах электронной коммерции, таких как Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com и Shopware. Интеграция с точками продаж (POS), такими как Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Интеграция автоматизации маркетинга с CRM, CDP и инструментами электронного маркетинга, такими как Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend
Ackroo
ackroo.com
Посредством консолидации поставщиков и отрасли Ackroo предоставляет решения в области маркетинга, оплаты и точек продаж для торговцев любого размера. Облачная маркетинговая платформа самообслуживания Ackroo, управляемая данными, помогает продавцам в магазинах и в Интернете обрабатывать и управлять транзакциями лояльности, подарочными картами и рекламными акциями в точках продаж, чтобы привлекать, вовлекать и развивать своих клиентов, одновременно увеличивая их доходы и поля. Платежные услуги Ackroo предоставляют торговцам недорогие варианты обработки платежей через крупнейших в мире поставщиков платежных технологий и услуг. Гибридные решения Ackroo для управления и торговых точек помогают управлять и оптимизировать общие операции в нишевых отраслях, включая гольф, яхты, теннисные клубы и многое другое. Все решения направлены на то, чтобы помочь консолидировать, упростить и улучшить экосистему торгового маркетинга, платежей и точек продаж для своих клиентов. Штаб-квартира Акру находится в Гамильтоне, Онтарио, Канада. Для получения дополнительной информации посетите: www.ackroo.com.
Lootly
lootly.io
Lootly - платформа для программ лояльности и рефералов, позволяющая интернет-магазинам управлять вознаграждениями и улучшать отношения с клиентами.
O4S
o4s.io
O4S — это технологическая платформа, которая революционизирует взаимодействие компаний, занимающихся дистрибуцией, со своими торговыми партнерами. Благодаря передовым решениям и подходу, основанному на данных, O4S дает компаниям возможность точно нацеливать и стимулировать высокоэффективных партнеров по сбыту, стимулируя продажи и укрепляя долгосрочные партнерские отношения.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — это платформа взаимодействия с покупателями, позволяющая розничным продавцам электронной коммерции динамично взаимодействовать с покупателями. Розничные продавцы электронной коммерции могут использовать SiteVibes для сбора достоверных обзоров продуктов, создания программы лояльности, создания контента, созданного пользователями из Instagram, для покупок, демонстрации сообщений социального подтверждения и отображения трендовых продуктов в режиме реального времени с помощью одного простого в использовании интерфейса. Платформа также предоставляет интернет-торговцам и мерчендайзерам полезную аналитику и универсальный набор инструментов.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked - это платформа для создания интерактивных акций, ориентированных на вовлеченность клиентов, генерацию лидов и программы лояльности.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сайты и даже физические формы. Используя такие данные, он предоставляет ритейлерам информацию о покупках и поведении, а также возможность запускать программы лояльности, многоканальные маркетинговые кампании и рекламные акции, нацеленные на повторные посещения и повторные продажи.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango укрепляет отношения, предоставляя платформу взаимодействия с клиентами, предлагающую инновационные решения для бизнеса через собственную программу лояльности.
inCust
incust.com
inCust предлагает платформу управления жизненным циклом клиентов, которая позволяет любому бизнесу привлекать и удерживать клиентов, продавать товары с предоплатой, обрабатывать платежи, анализировать активность клиентов, общаться с клиентами и многое другое. Ритейлеры получают выгоду от индивидуальных программ лояльности, цифровых купонов и подарочных карт, предоплаченных подписок на товары и услуги, многочисленных каналов связи и других выдающихся бизнес-функций платформы inCust.
Loyale
loyale.io
Loyale — это облачная платформа лояльности клиентов, которая предлагает компаниям схемы вознаграждений и маркетинговые инструменты. Он может интегрироваться с существующим стеком, таким как Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp и другими, для автоматизации рабочих процессов. Программное обеспечение предлагает расширенные функции, такие как баллы, награды, купоны, подарочные карты, формы обратной связи, перфокарты и VIP-клиенты. Будучи платформой автоматизации маркетинга, Loyale позволяет компаниям проводить высококонверсионные кампании с невероятной рентабельностью инвестиций. - Сегментируйте клиентов на основе демографических данных или покупательского поведения. - Общайтесь с клиентами с помощью push-уведомлений, электронных писем и публикаций. - Планируйте персонализированную разовую или повторную автоматизацию, запускаемую по времени или действиям. - Создавайте отчеты на основе данных в реальном времени для анализа и повышения производительности.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant помогает офлайн-компаниям по всему миру создавать значимые связи со своими клиентами. Его собственная платформа предлагает мощную CRM-систему, приложение «white-label» и интеграцию POS.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen - платформа для создания и управления программами лояльности, повышающая вовлеченность и удержание клиентов через персонализированные вознаграждения.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — это сервис цифровых карт лояльности для малых и средних предприятий розничной торговли и закусочных. Loyalzoo предлагает доступную систему на основе подписки, позволяющую ритейлерам любого размера запускать собственную программу лояльности в магазинах. Loyalzoo — это услуга цифровых карт лояльности для малых и средних розничных торговцев и закусочных. Loyalzoo предлагает доступную систему на основе подписки, позволяющую ритейлерам любого размера запускать собственную программу лояльности в магазинах.
Nector
nector.io
Приложение лояльности Nector — это ценный инструмент для бизнеса, позволяющий повышать лояльность клиентов, стимулировать повторные покупки, привлекать новых клиентов, собирать аналитическую информацию и оптимизировать операции. Внедряя персонализированные программы лояльности, компании могут стимулировать повторные покупки и создавать у клиентов ощущение ценности. Функция рефералов помогает компаниям подключаться к новым сетям клиентов, а аналитика предоставляет ценную информацию для принятия решений на основе данных. Благодаря бесшовной интеграции и ориентации на улучшение качества обслуживания клиентов, Nector представляет собой мощный инструмент для построения прочных отношений с клиентами и стимулирования роста бизнеса.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency получает и поставляет клиентам по всему миру цифровые вознаграждения из уникального каталога, в котором представлены ведущие бренды, предоплаченные и другие варианты, подобные наличным, в 24 различных валютах в 36 странах. NeoCurrency — независимый американский поставщик цифровых вознаграждений и призов для рекламных акций и программ лояльности, исследований рынка, вознаграждений сотрудников и стимулирования продаж.
Propello
propello.com
Программное обеспечение для быстрого вывода на рынок программного обеспечения для лояльности клиентов с белой этикеткой и вознаграждением. Повышает вовлеченность, снижает отток клиентов, улучшает конверсию, генерирует новые потоки доходов и увеличивает пожизненную ценность клиентов.
Shopuddy
shopuddy.com
Предоставьте малым предприятиям возможность выпускать цифровые бонусные карты и ваучеры для Apple Wallet и Google Wallet клиентов. Бренды могут быстро развернуть все типы программ лояльности, чтобы привлечь новых клиентов, повысить уровень лояльности клиентов и увеличить долю вашего кошелька в кошельке.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — это простое программное обеспечение для обеспечения лояльности клиентов, которое отслеживает традиционный маркетинг, а также ваши усилия в области цифрового маркетинга.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage Merchant - это платформа для управления запасами, заказами и клиентами, помогающая предприятиям оптимизировать их деятельность и увеличить эффективность.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
Uniqodo
uniqodo.com
Цель Uniqodo — переосмыслить промоакции как катализатор достижения более крупных и лучших результатов. Мы являемся пионерами новой категории обслуживания клиентов; решение задач по продвижению на протяжении всего жизненного цикла клиента, которые мы называем PromotionX. Платформа Promotion Experience Platform от Uniqodo, сочетающая в себе эффективность продвинутых рекламных акций с отличным качеством обслуживания клиентов, повышает конверсию и вовлеченность, помогает вам ориентироваться на нужных людей в нужные моменты, используя стимулы, которые мотивируют, и онлайн-опыт, вдохновляющий на действия.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue — это мощный, полностью автоматизированный менеджер лояльности, который заботится о ваших клиентах, пока вы занимаетесь бизнесом. Glue разработан специально, чтобы помочь местным владельцам бизнеса увеличивать и поддерживать свою клиентскую базу и доходы.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Square
squareup.com
Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.
Talkable
talkable.com
Talkable - платформа для реферального и лояльностного маркетинга, помогающая брендам привлекать и удерживать клиентов через программы рекомендаций.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.
Stamped
stamped.io
Stamped - это платформа автоматизации маркетинга для электронной коммерции, обеспечивающая сбор и управление отзывами клиентов для повышения вовлеченности и доверия.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для создания программ лояльности, позволяющая компаниям вознаграждать клиентов за покупки и взаимодействия, улучшая удержание клиентов.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Отношения, выходящие за рамки баллов и наград. Позвольте существующим клиентам развивать ваш бизнес за вас. Как? Используйте LoyaltyLion, чтобы создать программу лояльности, которая выходит за рамки баллов и вознаграждений, повышая пожизненную ценность клиентов и экономически эффективное привлечение за счет улучшения отношений с клиентами.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit — это платформа для покупки, отправки и отслеживания цифровых подарочных карт, поддерживающая программы вознаграждений и стимулов.
Paystone
paystone.com
Программное обеспечение и обработка платежей для развития вашего бизнеса. Мы объединяем программное обеспечение для взаимодействия с клиентами и обработку платежей, чтобы предоставить вам больше возможностей для развития вашего бизнеса с каждой транзакцией.
Marsello
marsello.com
Marsello - платформа для цифрового маркетинга, объединяющая лояльность, email, SMS и автоматизацию для повышения вовлеченности и удержания клиентов.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для вознаграждения своих сторонников, создания лояльных сообществ и ускорения роста доходов. Благодаря гибкости, позволяющей обрабатывать даже самые продвинутые программы лояльности и реферальные программы, SaaSquatch позволяет вам вознаграждать своих сторонников за любое выбранное вами поведение, а затем дает им возможность помочь расширить вашу клиентскую базу за счет рекомендаций. Наша система вознаграждений позволяет вам устанавливать уникальные условия для заработка, создавать уровни вознаграждений и предлагать множество различных вознаграждений для создания идеальной индивидуальной программы. Кроме того, встроенная интеграция, безопасность корпоративного уровня, обнаружение мошенничества и многоязычная поддержка обеспечивают возможность и масштабируемость для расширения вместе с вами. Используйте уже имеющиеся данные о клиентах для запуска кампаний, которые обеспечивают персонализированный пользовательский опыт, повышают лояльность клиентов и улучшают показатели удержания. Повысьте внедрение новых функций продукта и вовлекайте пользователей на всех этапах жизненного цикла клиента, чтобы никогда не упускать шанса на рост.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars - это платформа для автоматизации маркетинга и платежей, предлагающая настраиваемые вознаграждения и многоканальную связь с клиентами.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими брендами DTC, как Casper, AWAY и Dollar Shave Club, а также с компаниями из списка Fortune 100, такими как Walmart, Disney и Nestle. Кроме того, Friendbuy легко интегрируется с вашим стеком технологий, поэтому вы можете легко включать рекомендации и лояльность в свой путь к клиенту.
Perkville
perkville.com
Perkville — ведущее решение для удержания и направления клиентов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Система Perkville, используемая в компаниях по всему миру, может привлекать рефералов, вознаграждать клиентов за повторные посещения и совершение покупок и даже создавать публикации в социальных сетях. Узнайте, как Perkville может помочь вам расширить клиентскую базу и развивать свой бизнес.
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных от нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего пути клиента — от осведомленности до покупки, удержания и лояльности. и пропаганда. Более 125 интеграций с ведущими на рынке технологиями обеспечивают единообразный, персонализированный и омниканальный опыт. Узнайте больше на сайте www.annexcloud.com.
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действий, как размещение заказа, которые затем можно обменять на эксклюзивные привилегии. Вводя VIP-уровни, вы можете вознаграждать своих самых лояльных клиентов, а реферальные программы привлекают новых клиентов. Кроме того, вы можете выявлять филиалов и управлять ими, чтобы повысить удержание клиентов.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте свою клиентскую базу.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz — это платформа лояльности для малого и среднего бизнеса, разработанная для агентств. Мы оцифровали все печатные рекламные материалы и предоставили предприятиям бесплатный канал push-уведомлений. Это помогает увеличить удержание, доходы и клиентскую базу для малого и среднего бизнеса. Учетная запись реселлера с белой маркировкой помогает получать дополнительный регулярный доход, предлагая цифровым агентствам лояльность как услугу.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo — это платформа лояльности корпоративного уровня на основе SaaS с искусственным интеллектом, которая помогает брендам запускать комплексные программы вознаграждений, одновременно собирая и используя сторонние и собственные данные, генерируемые механизмом персонализации. Zinrelo сочетает технологии с глубоким анализом данных и постоянными консультациями по стратегии, чтобы раскрыть множество измерений лояльности, включая транзакционное, социальное, пропагандистское, вовлеченное, поведенческое и эмоциональное. За последние 14 лет Zinrelo работала с тысячами брендов по всему миру. Наша развивающаяся глобальная партнерская сеть, технологические инновации и аналитика на основе данных гарантируют, что ваша программа лояльности будет стратегической, уникальной и ориентированной на результат.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify - платформа для управления купонами и лояльностью, которая помогает создавать, распространять и отслеживать рекламные кампании.
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