Программное обеспечение для управления лояльностью - Самые популярные приложения - Соломоновы о-ва

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Программное обеспечение для управления лояльностью позволяет предприятиям создавать, контролировать и оценивать инициативы по обеспечению лояльности клиентов. Эти инструменты позволяют предприятиям распознавать как постоянных посетителей, так и потенциальных постоянных клиентов, облегчая предоставление стимулов, таких как скидки или бонусные баллы, для поощрения их возвращения. Программное обеспечение для управления лояльностью, которое в основном используется компаниями типа «бизнес-потребитель» (B2C), работающими в секторах розничной торговли, электронной коммерции, путешествий и гостеприимства, служит ценным активом для маркетинговых команд. Эти команды используют программное обеспечение для повышения удержания клиентов, оптимизации повторных продаж и увеличения общей пожизненной ценности клиента (CLV).
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Poket
poket.com
Poket — это отмеченное наградами универсальное программное обеспечение для программы лояльности, которое помогает предприятиям увеличивать повторные продажи и привлекать больше новых лояльных клиентов. С помощью Poket продавцы могут настраивать любую комбинацию типов программ лояльности, адаптированную к их бизнесу, независимо от того, в какой отрасли они работают. Платформа позволяет продавцам управлять и редактировать программы лояльности в любое время и в любом месте, а также устанавливать точно адаптированные правила продвижения для автоматических кампаний. к покупательским привычкам, балансу лояльности или эффективности кампании. Решение имеет такие функции, как автоматизация рефералов, вознаграждение за обмен в социальных сетях, автоматизация целевого маркетинга, геймификация для взаимодействия с клиентами. Предприятия могут совершать транзакции, используя номер мобильного телефона, адрес электронной почты или даже приложение, и могут управлять всем через логин для доступа к магазину. Продавцы могут связываться с клиентами с помощью мобильных push-уведомлений, электронной почты или даже SMS. Poket поставляется с тремя планами: БЕСПЛАТНО (навсегда), Strong (7-дневная бесплатная пробная версия*) и Mighty (7-дневная бесплатная пробная версия*). *Кредитная карта не требуется. В комплект поставки входит приложение Poket Rewards для клиентов, которое позволяет им управлять и отслеживать свои вознаграждения, хранить электронные карты и электронные ваучеры, а также приглашать друзей. Продавцы также могут загрузить приложение Poket Business, созданное как для Android, так и для iOS.
TapMango Merchant
tapmango.com
Простая, но мощная платформа для удержания и привлечения клиентов. Создайте свою собственную фирменную программу вознаграждений.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного маркетинга и собственного фирменного приложения. Средняя стоимость заказа растет, поскольку клиенты чувствуют, что их ценят, тратят больше и возвращаются за новыми покупками. Оптимизируйте операции благодаря простой настройке и экспертной поддержке. Наши аналитические данные, полученные с помощью лазера, оптимизируют вашу программу, максимизируют рентабельность инвестиций и обеспечивают чистую прибыль. Kangaroo интегрируется с ведущими POS-платформами, электронной коммерцией и маркетинговыми платформами, такими как Shopify, Lightspeed, Magento и Mailchimp. Закажите демо-версию сегодня!
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного маркетинга и собственного фирменного приложения. Средняя стоимость заказа растет, поскольку клиенты чувствуют, что их ценят, тратят больше и возвращаются за еще большим. Оптимизируйте операции благодаря простой настройке и экспертной поддержке. Наши аналитические данные, полученные с помощью лазера, оптимизируют вашу программу, максимизируют рентабельность инвестиций и обеспечивают чистую прибыль. Kangaroo интегрируется с ведущими POS-платформами, электронной коммерцией и маркетинговыми платформами, такими как Shopify, Lightspeed, Magento и Mailchimp. Закажите демо-версию сегодня!
Paylode
paylode.com
Paylode — это платформа льгот для клиентов для компаний, которые хотят быстро запустить очень привлекательную программу льгот для клиентов. Paylode позволяет компаниям предоставлять комплексную программу льгот для своих клиентов за гораздо меньше времени и средств, чем ее создание собственными силами. Paylode — это словно целая команда по партнерству в вашем углу. Мы проверяем и предварительно согласовываем тысячи предложений от ведущих потребительских брендов и предоставляем простые инструменты без кода, позволяющие сэкономить компаниям огромное количество времени и накладных расходов. Программы льгот повышают коэффициенты конверсии, удержание, вовлеченность, удовлетворенность и, в конечном итоге, долгосрочную удовлетворенность клиентов, а также открывают новый поток доходов для вашего бизнеса. Узнайте больше на https://paylode.com/.
Gameball
gameball.co
Gameball — это маркетинговая платформа лояльности и геймификации, предназначенная для превращения посетителей и случайных покупателей в постоянных клиентов на всю жизнь. Расширение возможностей мобильного взаимодействия с помощью игровых программ лояльности, предназначенных для сохранения и расширения клиентской базы.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty — ведущее в мире веб-приложение для создания карт цифровых марок и управления ими для Apple и Google Wallet. Создавайте свои карты онлайн, отправляйте push-сообщения клиентам, записывайте историю транзакций и просматривайте информацию о клиентах. Никаких технических знаний не требуется, не нужно прикасаться к POS-терминалу и не требуется разработка приложений.
99minds
99minds.io
99minds — это комплексное решение для привлечения, привлечения и удержания клиентов. Мы являемся платформой автоматизации омниканального маркетинга для электронной коммерции и в магазинах, требующей обработки и управления подарочными картами, программ лояльности и вознаграждений, купонов и реферальных решений. Самое лучшее в 99minds — это простая в использовании, готовая к использованию и экономичная маркетинговая платформа, которая позволяет маркетинговой команде создавать кампании для персонализированных рекламных акций и обеспечивать многоканальное обслуживание клиентов. 99minds дадут вам возможность превратить потребителей в защитников бренда. Создавайте персонализированные кампании, которые заинтересуют ваших клиентов: генерируйте миллионы купонов, коды скидок на основе данных, реферальные программы для покупателей, программы лояльности, чтобы убедить ваших клиентов остаться, настройте автоматическое объединение продуктов и продвижение на основе местоположения. Лучше всего подходит для предприятий любой вертикали и розничных продавцов любого размера на платформах электронной коммерции, таких как Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com и Shopware. Интеграция с точками продаж (POS), такими как Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Интеграция автоматизации маркетинга с CRM, CDP и инструментами электронного маркетинга, такими как Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend
Ackroo
ackroo.com
Посредством консолидации поставщиков и отрасли Ackroo предоставляет решения в области маркетинга, оплаты и точек продаж для торговцев любого размера. Облачная маркетинговая платформа самообслуживания Ackroo, управляемая данными, помогает продавцам в магазинах и в Интернете обрабатывать и управлять транзакциями лояльности, подарочными картами и рекламными акциями в точках продаж, чтобы привлекать, вовлекать и развивать своих клиентов, одновременно увеличивая их доходы и поля. Платежные услуги Ackroo предоставляют торговцам недорогие варианты обработки платежей через крупнейших в мире поставщиков платежных технологий и услуг. Гибридные решения Ackroo для управления и торговых точек помогают управлять и оптимизировать общие операции в нишевых отраслях, включая гольф, яхты, теннисные клубы и многое другое. Все решения направлены на то, чтобы помочь консолидировать, упростить и улучшить экосистему торгового маркетинга, платежей и точек продаж для своих клиентов. Штаб-квартира Акру находится в Гамильтоне, Онтарио, Канада. Для получения дополнительной информации посетите: www.ackroo.com.
Lootly
lootly.io
Lootly — это платформа лояльности и вознаграждений, рефералов и VIP, помогающая брендам электронной коммерции строить хорошие отношения со своими клиентами. Lootly поддерживает более 2000 глобальных программ вознаграждений и ежедневно обслуживает миллионы баллов и клиентов. Lootly позволяет легко запустить собственную программу лояльности всего за несколько минут. В Lootly мы считаем, что программы лояльности должны быть многофункциональными, легкодоступными, полностью настраиваемыми и доступными для бизнеса любого размера. Подключите Lootly к своим любимым приложениям за считанные минуты с помощью нашей большой библиотеки интеграций, таких как: TrustSpot, Klaviyo, Zapier и других. После подключения приложения оно работает в фоновом режиме полностью автоматически. Lootly доступен для: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Magento 1 и 2 и WooCommerce. Доступ к нашему API доступен в рамках нашего плана Enterprise для любых брендов, которым требуется индивидуальное развертывание.
O4S
o4s.io
O4S — это технологическая платформа, которая революционизирует взаимодействие компаний, занимающихся дистрибуцией, со своими торговыми партнерами. Благодаря передовым решениям и подходу, основанному на данных, O4S дает компаниям возможность точно нацеливать и стимулировать высокоэффективных партнеров по сбыту, стимулируя продажи и укрепляя долгосрочные партнерские отношения.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — это платформа взаимодействия с покупателями, позволяющая розничным продавцам электронной коммерции динамично взаимодействовать с покупателями. Розничные продавцы электронной коммерции могут использовать SiteVibes для сбора достоверных обзоров продуктов, создания программы лояльности, создания контента, созданного пользователями из Instagram, для покупок, демонстрации сообщений социального подтверждения и отображения трендовых продуктов в режиме реального времени с помощью одного простого в использовании интерфейса. Платформа также предоставляет интернет-торговцам и мерчендайзерам полезную аналитику и универсальный набор инструментов.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked — это геймифицированная платформа для создания интерактивных рекламных акций с целью увеличения количества потенциальных клиентов, вознаграждения и стимулирования отделов продаж, а также повышения лояльности клиентов. Превратите потенциальных клиентов в микроинфлюенсеров. Привлекайте и стимулируйте свою аудиторию с помощью персонализированных кампаний и рекламных акций независимо от канала. Создавайте высококачественные лиды, собирайте подписки на маркетинговые рассылки и получайте информацию, необходимую для определения следующего клиента. Стимулируйте и вознаграждайте своих сотрудников и партнеров по продажам. Повышайте эффективность продаж, поощряйте обучение и обеспечивайте мгновенное признание с помощью нашего спектра интерактивных решений.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сайты и даже физические формы. Используя такие данные, он предоставляет ритейлерам информацию о покупках и поведении, а также возможность запускать программы лояльности, многоканальные маркетинговые кампании и рекламные акции, нацеленные на повторные посещения и повторные продажи.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango укрепляет отношения, предоставляя платформу взаимодействия с клиентами, предлагающую инновационные решения для бизнеса через собственную программу лояльности.
inCust
incust.com
inCust предлагает платформу управления жизненным циклом клиентов, которая позволяет любому бизнесу привлекать и удерживать клиентов, продавать товары с предоплатой, обрабатывать платежи, анализировать активность клиентов, общаться с клиентами и многое другое. Ритейлеры получают выгоду от индивидуальных программ лояльности, цифровых купонов и подарочных карт, предоплаченных подписок на товары и услуги, многочисленных каналов связи и других выдающихся бизнес-функций платформы inCust.
Loyale
loyale.io
Loyale — это облачная платформа лояльности клиентов, которая предлагает компаниям схемы вознаграждений и маркетинговые инструменты. Он может интегрироваться с существующим стеком, таким как Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp и другими, для автоматизации рабочих процессов. Программное обеспечение предлагает расширенные функции, такие как баллы, награды, купоны, подарочные карты, формы обратной связи, перфокарты и VIP-клиенты. Будучи платформой автоматизации маркетинга, Loyale позволяет компаниям проводить высококонверсионные кампании с невероятной рентабельностью инвестиций. - Сегментируйте клиентов на основе демографических данных или покупательского поведения. - Общайтесь с клиентами с помощью push-уведомлений, электронных писем и публикаций. - Планируйте персонализированную разовую или повторную автоматизацию, запускаемую по времени или действиям. - Создавайте отчеты на основе данных в реальном времени для анализа и повышения производительности.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant помогает офлайн-компаниям по всему миру создавать значимые связи со своими клиентами. Его собственная платформа предлагает мощную CRM-систему, приложение «white-label» и интеграцию POS.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
Партнерская программа LoyaltyZen предназначена для маркетинговых агентств и компаний-разработчиков программного обеспечения. Если ваша компания хочет реализовать исключительные программы лояльности, мы можем стать для вас идеальным решением! Свяжитесь с нами, чтобы стать партнером.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — это сервис цифровых карт лояльности для малых и средних предприятий розничной торговли и закусочных. Loyalzoo предлагает доступную систему на основе подписки, позволяющую ритейлерам любого размера запускать собственную программу лояльности в магазинах. Loyalzoo — это услуга цифровых карт лояльности для малых и средних розничных торговцев и закусочных. Loyalzoo предлагает доступную систему на основе подписки, позволяющую ритейлерам любого размера запускать собственную программу лояльности в магазинах.
Nector
nector.io
Приложение лояльности Nector — это ценный инструмент для бизнеса, позволяющий повышать лояльность клиентов, стимулировать повторные покупки, привлекать новых клиентов, собирать аналитическую информацию и оптимизировать операции. Внедряя персонализированные программы лояльности, компании могут стимулировать повторные покупки и создавать у клиентов ощущение ценности. Функция рефералов помогает компаниям подключаться к новым сетям клиентов, а аналитика предоставляет ценную информацию для принятия решений на основе данных. Благодаря бесшовной интеграции и ориентации на улучшение качества обслуживания клиентов, Nector представляет собой мощный инструмент для построения прочных отношений с клиентами и стимулирования роста бизнеса.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency получает и поставляет клиентам по всему миру цифровые вознаграждения из уникального каталога, в котором представлены ведущие бренды, предоплаченные и другие варианты, подобные наличным, в 24 различных валютах в 36 странах. NeoCurrency — независимый американский поставщик цифровых вознаграждений и призов для рекламных акций и программ лояльности, исследований рынка, вознаграждений сотрудников и стимулирования продаж.
Propello
propello.com
Программное обеспечение для быстрого вывода на рынок программного обеспечения для лояльности клиентов с белой этикеткой и вознаграждением. Повышает вовлеченность, снижает отток клиентов, улучшает конверсию, генерирует новые потоки доходов и увеличивает пожизненную ценность клиентов.
Shopuddy
shopuddy.com
Предоставьте малым предприятиям возможность выпускать цифровые бонусные карты и ваучеры для Apple Wallet и Google Wallet клиентов. Бренды могут быстро развернуть все типы программ лояльности, чтобы привлечь новых клиентов, повысить уровень лояльности клиентов и увеличить долю вашего кошелька в кошельке.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — это простое программное обеспечение для обеспечения лояльности клиентов, которое отслеживает традиционный маркетинг, а также ваши усилия в области цифрового маркетинга.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
Uniqodo
uniqodo.com
Цель Uniqodo — переосмыслить промоакции как катализатор достижения более крупных и лучших результатов. Мы являемся пионерами новой категории обслуживания клиентов; решение задач по продвижению на протяжении всего жизненного цикла клиента, которые мы называем PromotionX. Платформа Promotion Experience Platform от Uniqodo, сочетающая в себе эффективность продвинутых рекламных акций с отличным качеством обслуживания клиентов, повышает конверсию и вовлеченность, помогает вам ориентироваться на нужных людей в нужные моменты, используя стимулы, которые мотивируют, и онлайн-опыт, вдохновляющий на действия.
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и откройте для себя множество премиальных приложений и готовых интеграций, чтобы еще больше повысить результаты. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО (кредитная карта не требуется).
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue — это мощный, полностью автоматизированный менеджер лояльности, который заботится о ваших клиентах, пока вы занимаетесь бизнесом. Glue разработан специально, чтобы помочь местным владельцам бизнеса увеличивать и поддерживать свою клиентскую базу и доходы.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Talkable
talkable.com
Маркетинговая технология Talkable позволяет брендам электронной коммерции приобретать и удерживать ценных клиентов с помощью программ рефералов и маркетинговых программ лояльности. В качестве комплексного решения для ваших потребностей в реферальном маркетинге и маркетинге лояльности бренды могут создавать безупречный пользовательский опыт, предназначенный для повышения вовлеченности бренда и повышения узнаваемости бренда. Talkable предлагает комплексные возможности сегментации, встроенный пакет A/B-тестирования и лучшие в своем классе средства анализа предотвращения мошенничества как для реферальных решений, так и для программ лояльности. Talkable — это больше, чем просто технологическое решение, мы также ваш партнер. Таким образом, у каждого клиента есть специальная команда экспертов, которые разработают стратегию, спланируют, создадут, развернут и оптимизируют все ваши кампании. Команда по работе с клиентами станет продолжением вашей маркетинговой команды, разрабатывая программы рефералов и лояльности, которые превосходят ваши ожидания. Talkable лучше всего подходит для брендов с годовым доходом более 4 миллионов долларов. Корпоративные клиенты компании в среднем получают 52-кратную рентабельность инвестиций в свои реферальные программы. Маркетинговые решения Talkable используются для: * Выявляйте, нацеливайтесь и вознаграждайте своих самых ценных клиентов посредством углубленного анализа данных. * Привлекайте и удерживайте своих самых ценных клиентов по низкой цене. * Увеличивайте продажи и увеличивайте доход. Компания Talkable была основана в 2009 году и впервые предоставила возможность цифрового отслеживания вирусности устного маркетинга, что в конечном итоге послужило толчком к созданию реферального маркетинга. Сегодня Talkable разрабатывает и реализует долгосрочные стратегии роста, нацеленные на привлечение новых клиентов, увеличение их удержания, повышение LTV, и все это при значительно более низкой цене за конверсию, чем у других маркетинговых каналов.
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечивать выигрышный и сплоченный опыт работы с клиентами, который способствует росту электронной коммерции. Yotpo — компания из списка Forbes Cloud 100 с офисами по всему миру, включая США, Канаду, Израиль, Великобританию, Болгарию и Австралию.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла клиента с помощью системы вознаграждений, используя рабочие процессы в масштабе. Мы интегрируемся с CRM, инструментами опросов и инструментами электронной почты, а также предлагаем решения API для непосредственной интеграции с вашими продуктами. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат. Более 2000 клиентов отправили более 80 миллионов вознаграждений по всему миру, что сделало Plum основой для фирменных платежей.
Stamped
stamped.io
Stamped — это многоканальная платформа автоматизации маркетинга электронной коммерции, предназначенная для оптимизации привлечения и удержания клиентов для продавцов электронной коммерции. Stamped, созданный для надежности и масштабирования, предоставляет интернет-магазинам любого размера доступ к технологиям корпоративного уровня для ускорения роста бизнеса посредством обзоров, рейтингов и программ поощрения лояльности. Думайте о Stamped как об идеальном командном игроке, начиная с миграции, интеграции и улучшения конверсий маркетингового стека через открытый доступ к API; уникальные программные решения и превосходное обслуживание клиентов на любом уровне плана. Stamped — это продолжение любой внутренней команды. Будучи компанией, ориентированной на продукты, Stamped была разработана предпринимателями для предпринимателей, предоставляя экономически эффективные решения на основе данных на единой платформе; чтобы продавцы могли снова внести свой уникальный вклад в сегодняшний глобальный потребительский рынок электронной коммерции. Штаб-квартира Stamped, которой доверяют ведущие отраслевые бренды, такие как Colgate, Purple.com и Linjer, находится в Виктории, Британская Колумбия, и в настоящее время поддерживает более 45 000 продавцов электронной коммерции по всему миру, внося свой вклад в диверсифицированную экономику электронной коммерции.
Smile.io
smile.io
Smile.io — крупнейшая в мире платформа лояльности, предлагающая простые в использовании программы вознаграждений, которые помогают масштабируемым брендам электронной коммерции превращать разовые продажи в постоянных и лояльных клиентов. Более 100 000 брендов используют баллы Smile, реферальные и VIP-программы, чтобы максимизировать свои усилия по привлечению клиентов и превратить транзакционные покупки в страстных защитников бренда, которые не могут не возвращаться снова и снова. Вы можете запустить красивую и настраиваемую программу вознаграждений всего за несколько кликов. Кроме того, Smile.io позволяет вознаграждать клиентов за различные действия, включая обмен информацией в социальных сетях, обзоры продуктов и многое другое. Также растет число приложений Smile, включая MailChimp и Klaviyo. Эти приложения позволяют вам подключить вашу программу к инструментам, которые вы уже используете. Smile.io доступен в следующих магазинах приложений: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce и Wix. Ищете полный контроль? Получите доступ к нашему API с помощью Smile Plus, чтобы начать вознаграждать своих клиентов уникальными способами.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Отношения, выходящие за рамки баллов и наград. Позвольте существующим клиентам развивать ваш бизнес за вас. Как? Используйте LoyaltyLion, чтобы создать программу лояльности, которая выходит за рамки баллов и вознаграждений, повышая пожизненную ценность клиентов и экономически эффективное привлечение за счет улучшения отношений с клиентами.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit — это удобная программная платформа для поощрений и поощрений, которая позволяет покупать, отправлять и отслеживать цифровые подарочные карты. Используйте веб-приложение для массовой рассылки, интегрируйте его напрямую с нашим API подарочных карт или запускайте предложения через Zapier для своих программ лояльности, поощрений и вознаграждений. Вы также можете предложить торговую площадку вознаграждений прямо в своем приложении. Отслеживайте и контролируйте свои кампании и наслаждайтесь непревзойденной поддержкой клиентов. Бесплатная регистрация, никаких минимумов или подписок. Оплатите номинальную стоимость предлагаемых вами карт и получите обратно 50 % от невостребованных вознаграждений. Организации используют Giftbit для маркетинговых стимулов, лояльности клиентов и рекомендаций, вознаграждения сотрудников, а также для научных проектов и проектов по исследованию рынка.
Paystone
paystone.com
Программное обеспечение и обработка платежей для развития вашего бизнеса. Мы объединяем программное обеспечение для взаимодействия с клиентами и обработку платежей, чтобы предоставить вам больше возможностей для развития вашего бизнеса с каждой транзакцией.
Marsello
marsello.com
Marsello — это комплексное маркетинговое решение, в котором есть все необходимое для построения выгодных отношений с клиентами. Лояльность, электронная почта, SMS, автоматизация маркетинга, социальное планирование, отзывы, отзывы клиентов и многое другое. Объедините данные своих POS-терминалов и электронной коммерции, чтобы отслеживать продажи в сравнении с маркетинговыми усилиями, и все это на одной информационной панели.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для вознаграждения своих сторонников, создания лояльных сообществ и ускорения роста доходов. Благодаря гибкости, позволяющей обрабатывать даже самые продвинутые программы лояльности и реферальные программы, SaaSquatch позволяет вам вознаграждать своих сторонников за любое выбранное вами поведение, а затем дает им возможность помочь расширить вашу клиентскую базу за счет рекомендаций. Наша система вознаграждений позволяет вам устанавливать уникальные условия для заработка, создавать уровни вознаграждений и предлагать множество различных вознаграждений для создания идеальной индивидуальной программы. Кроме того, встроенная интеграция, безопасность корпоративного уровня, обнаружение мошенничества и многоязычная поддержка обеспечивают возможность и масштабируемость для расширения вместе с вами. Используйте уже имеющиеся данные о клиентах для запуска кампаний, которые обеспечивают персонализированный пользовательский опыт, повышают лояльность клиентов и улучшают показатели удержания. Повысьте внедрение новых функций продукта и вовлекайте пользователей на всех этапах жизненного цикла клиента, чтобы никогда не упускать шанса на рост.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars — это универсальная платежная и маркетинговая платформа, сочетающая в себе простые в использовании технологии, настраиваемые вознаграждения и рекламные акции, а также автоматизацию.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими клиентами, филиалами, влиятельными лицами и партнерами. Потребительские бренды и компании B2B по всему миру быстро внедряют, масштабируют и оптимизируют свои программы реферального маркетинга, партнерские и партнерские программы, а также кампании влияния с помощью новаторского программного обеспечения Ambassador.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратегиями взаимодействия с клиентами, полученными от ведущих брендов в вашей отрасли, наша платформа позволяет вам ускорить окупаемость инвестиций, обеспечить превосходный индивидуальный опыт и добиться измеримых результатов... быстро. Emarsys — платформа, которую выбирают более 1500 клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к тысячам ведущих брендов, которые доверяют Emarsys обеспечение предсказуемых и прибыльных результатов, необходимых их бизнесу, а также высоко персонализированный омниканальный опыт, которого заслуживают их клиенты. Для получения дополнительной информации посетите www.emarsys.com.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими брендами DTC, как Casper, AWAY и Dollar Shave Club, а также с компаниями из списка Fortune 100, такими как Walmart, Disney и Nestle. Кроме того, Friendbuy легко интегрируется с вашим стеком технологий, поэтому вы можете легко включать рекомендации и лояльность в свой путь к клиенту.
Perkville
perkville.com
Perkville — ведущее решение для удержания и направления клиентов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Система Perkville, используемая в компаниях по всему миру, может привлекать рефералов, вознаграждать клиентов за повторные посещения и совершение покупок и даже создавать публикации в социальных сетях. Узнайте, как Perkville может помочь вам расширить клиентскую базу и развивать свой бизнес.
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных от нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего пути клиента — от осведомленности до покупки, удержания и лояльности. и пропаганда. Более 125 интеграций с ведущими на рынке технологиями обеспечивают единообразный, персонализированный и омниканальный опыт. Узнайте больше на сайте www.annexcloud.com.
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действий, как размещение заказа, которые затем можно обменять на эксклюзивные привилегии. Вводя VIP-уровни, вы можете вознаграждать своих самых лояльных клиентов, а реферальные программы привлекают новых клиентов. Кроме того, вы можете выявлять филиалов и управлять ими, чтобы повысить удержание клиентов.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте свою клиентскую базу.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz — это платформа лояльности для малого и среднего бизнеса, разработанная для агентств. Мы оцифровали все печатные рекламные материалы и предоставили предприятиям бесплатный канал push-уведомлений. Это помогает увеличить удержание, доходы и клиентскую базу для малого и среднего бизнеса. Учетная запись реселлера с белой маркировкой помогает получать дополнительный регулярный доход, предлагая цифровым агентствам лояльность как услугу.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo — это платформа лояльности корпоративного уровня на основе SaaS с искусственным интеллектом, которая помогает брендам запускать комплексные программы вознаграждений, одновременно собирая и используя сторонние и собственные данные, генерируемые механизмом персонализации. Zinrelo сочетает технологии с глубоким анализом данных и постоянными консультациями по стратегии, чтобы раскрыть множество измерений лояльности, включая транзакционное, социальное, пропагандистское, вовлеченное, поведенческое и эмоциональное. За последние 14 лет Zinrelo работала с тысячами брендов по всему миру. Наша развивающаяся глобальная партнерская сеть, технологические инновации и аналитика на основе данных гарантируют, что ваша программа лояльности будет стратегической, уникальной и ориентированной на результат.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — это облачная платформа продвижения и управления лояльностью, ориентированная на API, для цифровых команд. Это помогает повысить лояльность клиентов, привлечь новых клиентов и увеличить доходы с помощью целевых стимулов и контекстных вознаграждений. Мы помогаем компаниям любого размера запускать, распространять и отслеживать индивидуальные купоны, подарочные карты, рекомендации, скидки, программы лояльности и бесплатные кампании, как это делают гиганты электронной коммерции, но за небольшую плату. Voucherify предлагает гибкий механизм правил, позволяющий повысить показатели конверсии и удержания без сжигания бюджета на продвижение. Мы заслужили доверие более 250 клиентов (среди них Clorox, Pomelo, ABInBev, OVO Energy, SIG Combibloc, DB Schenker, Woowa Brothers, Bellroy или Bloomberg).
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