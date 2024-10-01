Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для управления лояльностью - Самые популярные приложения - Нидерланды
Программное обеспечение для управления лояльностью позволяет предприятиям создавать, контролировать и оценивать инициативы по обеспечению лояльности клиентов. Эти инструменты позволяют предприятиям распознавать как постоянных посетителей, так и потенциальных постоянных клиентов, облегчая предоставление стимулов, таких как скидки или бонусные баллы, для поощрения их возвращения. Программное обеспечение для управления лояльностью, которое в основном используется компаниями типа «бизнес-потребитель» (B2C), работающими в секторах розничной торговли, электронной коммерции, путешествий и гостеприимства, служит ценным активом для маркетинговых команд. Эти команды используют программное обеспечение для повышения удержания клиентов, оптимизации повторных продаж и увеличения общей пожизненной ценности клиента (CLV).
Отправить новое приложение
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечи...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Fivestars
fivestars.com
Fivestars — это универсальная платежная и маркетинговая платформа, сочетающая в себе простые в использовании технологии, настраиваемые вознаграждения и рекламные акции, а также автоматизацию.
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...
Smile.io
smile.io
Smile.io — крупнейшая в мире платформа лояльности, предлагающая простые в использовании программы вознаграждений, которые помогают масштабируемым брендам электронной коммерции превращать разовые продажи в постоянных и лояльных клиентов. Более 100 000 брендов используют баллы Smile, реферальные и VIP...
Talkable
talkable.com
Маркетинговая технология Talkable позволяет брендам электронной коммерции приобретать и удерживать ценных клиентов с помощью программ рефералов и маркетинговых программ лояльности. В качестве комплексного решения для ваших потребностей в реферальном маркетинге и маркетинге лояльности бренды могут со...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked — это геймифицированная платформа для создания интерактивных рекламных акций с целью увеличения количества потенциальных клиентов, вознаграждения и стимулирования отделов продаж, а также повышения лояльности клиентов. Превратите потенциальных клиентов в микроинфлюенсеров. Привлекайте и стим...
Giftbit
giftbit.com
Giftbit — это удобная программная платформа для поощрений и поощрений, которая позволяет покупать, отправлять и отслеживать цифровые подарочные карты. Используйте веб-приложение для массовой рассылки, интегрируйте его напрямую с нашим API подарочных карт или запускайте предложения через Zapier для с...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
Партнерская программа LoyaltyZen предназначена для маркетинговых агентств и компаний-разработчиков программного обеспечения. Если ваша компания хочет реализовать исключительные программы лояльности, мы можем стать для вас идеальным решением! Свяжитесь с нами, чтобы стать партнером.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — это облачная платформа продвижения и управления лояльностью, ориентированная на API, для цифровых команд. Это помогает повысить лояльность клиентов, привлечь новых клиентов и увеличить доходы с помощью целевых стимулов и контекстных вознаграждений. Мы помогаем компаниям любого размера з...
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
Stamped
stamped.io
Stamped — это многоканальная платформа автоматизации маркетинга электронной коммерции, предназначенная для оптимизации привлечения и удержания клиентов для продавцов электронной коммерции. Stamped, созданный для надежности и масштабирования, предоставляет интернет-магазинам любого размера доступ к т...
inCust
incust.com
inCust предлагает платформу управления жизненным циклом клиентов, которая позволяет любому бизнесу привлекать и удерживать клиентов, продавать товары с предоплатой, обрабатывать платежи, анализировать активность клиентов, общаться с клиентами и многое другое. Ритейлеры получают выгоду от индивидуаль...
Poket
poket.com
Poket — это отмеченное наградами универсальное программное обеспечение для программы лояльности, которое помогает предприятиям увеличивать повторные продажи и привлекать больше новых лояльных клиентов. С помощью Poket продавцы могут настраивать любую комбинацию типов программ лояльности, адаптирован...
Lootly
lootly.io
Lootly — это платформа лояльности и вознаграждений, рефералов и VIP, помогающая брендам электронной коммерции строить хорошие отношения со своими клиентами. Lootly поддерживает более 2000 глобальных программ вознаграждений и ежедневно обслуживает миллионы баллов и клиентов. Lootly позволяет легко за...
Paylode
paylode.com
Paylode — это платформа льгот для клиентов для компаний, которые хотят быстро запустить очень привлекательную программу льгот для клиентов. Paylode позволяет компаниям предоставлять комплексную программу льгот для своих клиентов за гораздо меньше времени и средств, чем ее создание собственными силам...
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz — это платформа лояльности для малого и среднего бизнеса, разработанная для агентств. Мы оцифровали все печатные рекламные материалы и предоставили предприятиям бесплатный канал push-уведомлений. Это помогает увеличить удержание, доходы и клиентскую базу для малого и среднего бизнеса...
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Marsello
marsello.com
Marsello — это комплексное маркетинговое решение, в котором есть все необходимое для построения выгодных отношений с клиентами. Лояльность, электронная почта, SMS, автоматизация маркетинга, социальное планирование, отзывы, отзывы клиентов и многое другое. Объедините данные своих POS-терминалов и эле...
Paystone
paystone.com
Программное обеспечение и обработка платежей для развития вашего бизнеса. Мы объединяем программное обеспечение для взаимодействия с клиентами и обработку платежей, чтобы предоставить вам больше возможностей для развития вашего бизнеса с каждой транзакцией.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — это простое программное обеспечение для обеспечения лояльности клиентов, которое отслеживает традиционный маркетинг, а также ваши усилия в области цифрового маркетинга.
Shopuddy
shopuddy.com
Предоставьте малым предприятиям возможность выпускать цифровые бонусные карты и ваучеры для Apple Wallet и Google Wallet клиентов. Бренды могут быстро развернуть все типы программ лояльности, чтобы привлечь новых клиентов, повысить уровень лояльности клиентов и увеличить долю вашего кошелька в кошел...
Propello
propello.com
Программное обеспечение для быстрого вывода на рынок программного обеспечения для лояльности клиентов с белой этикеткой и вознаграждением. Повышает вовлеченность, снижает отток клиентов, улучшает конверсию, генерирует новые потоки доходов и увеличивает пожизненную ценность клиентов.
Nector
nector.io
Приложение лояльности Nector — это ценный инструмент для бизнеса, позволяющий повышать лояльность клиентов, стимулировать повторные покупки, привлекать новых клиентов, собирать аналитическую информацию и оптимизировать операции. Внедряя персонализированные программы лояльности, компании могут стимул...
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — это сервис цифровых карт лояльности для малых и средних предприятий розничной торговли и закусочных. Loyalzoo предлагает доступную систему на основе подписки, позволяющую ритейлерам любого размера запускать собственную программу лояльности в магазинах. Loyalzoo — это услуга цифровых карт ...
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сай...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — это платформа взаимодействия с покупателями, позволяющая розничным продавцам электронной коммерции динамично взаимодействовать с покупателями. Розничные продавцы электронной коммерции могут использовать SiteVibes для сбора достоверных обзоров продуктов, создания программы лояльности, соз...
O4S
o4s.io
O4S — это технологическая платформа, которая революционизирует взаимодействие компаний, занимающихся дистрибуцией, со своими торговыми партнерами. Благодаря передовым решениям и подходу, основанному на данных, O4S дает компаниям возможность точно нацеливать и стимулировать высокоэффективных партнеро...
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo — это платформа лояльности корпоративного уровня на основе SaaS с искусственным интеллектом, которая помогает брендам запускать комплексные программы вознаграждений, одновременно собирая и используя сторонние и собственные данные, генерируемые механизмом персонализации. Zinrelo сочетает техн...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных от нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всег...
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Отношения, выходящие за рамки баллов и наград. Позвольте существующим клиентам развивать ваш бизнес за вас. Как? Используйте LoyaltyLion, чтобы создать программу лояльности, которая выходит за рамки баллов и вознаграждений, повышая пожизненную ценность клиентов и экономически эффективное привлечени...
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue — это мощный, полностью автоматизированный менеджер лояльности, который заботится о ваших клиентах, пока вы занимаетесь бизнесом. Glue разработан специально, чтобы помочь местным владельцам бизнеса увеличивать и поддерживать свою клиентскую базу и доходы.
Uniqodo
uniqodo.com
Цель Uniqodo — переосмыслить промоакции как катализатор достижения более крупных и лучших результатов. Мы являемся пионерами новой категории обслуживания клиентов; решение задач по продвижению на протяжении всего жизненного цикла клиента, которые мы называем PromotionX. Платформа Promotion Experienc...
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency получает и поставляет клиентам по всему миру цифровые вознаграждения из уникального каталога, в котором представлены ведущие бренды, предоплаченные и другие варианты, подобные наличным, в 24 различных валютах в 36 странах. NeoCurrency — независимый американский поставщик цифровых вознагр...
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant помогает офлайн-компаниям по всему миру создавать значимые связи со своими клиентами. Его собственная платформа предлагает мощную CRM-систему, приложение «white-label» и интеграцию POS.
Loyale
loyale.io
Loyale — это облачная платформа лояльности клиентов, которая предлагает компаниям схемы вознаграждений и маркетинговые инструменты. Он может интегрироваться с существующим стеком, таким как Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp и другими, для автоматизации рабочих процессов. Программное обеспе...
Ackroo
ackroo.com
Посредством консолидации поставщиков и отрасли Ackroo предоставляет решения в области маркетинга, оплаты и точек продаж для торговцев любого размера. Облачная маркетинговая платформа самообслуживания Ackroo, управляемая данными, помогает продавцам в магазинах и в Интернете обрабатывать и управлять т...
99minds
99minds.io
99minds — это комплексное решение для привлечения, привлечения и удержания клиентов. Мы являемся платформой автоматизации омниканального маркетинга для электронной коммерции и в магазинах, требующей обработки и управления подарочными картами, программ лояльности и вознаграждений, купонов и реферальн...
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty — ведущее в мире веб-приложение для создания карт цифровых марок и управления ими для Apple и Google Wallet. Создавайте свои карты онлайн, отправляйте push-сообщения клиентам, записывайте историю транзакций и просматривайте информацию о клиентах. Никаких технических знаний не требуется...
Gameball
gameball.co
Gameball — это маркетинговая платформа лояльности и геймификации, предназначенная для превращения посетителей и случайных покупателей в постоянных клиентов на всю жизнь. Расширение возможностей мобильного взаимодействия с помощью игровых программ лояльности, предназначенных для сохранения и расширен...
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного марк...
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодейст...
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте св...
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действи...
Perkville
perkville.com
Perkville — ведущее решение для удержания и направления клиентов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Система...
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного марк...
TapMango Merchant
tapmango.com
Простая, но мощная платформа для удержания и привлечения клиентов. Создайте свою собственную фирменную программу вознаграждений.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango укрепляет отношения, предоставляя платформу взаимодействия с клиентами, предлагающую инновационные решения для бизнеса через собственную программу лояльности.