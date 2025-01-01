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Программное обеспечение для анализа журналов
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Программное обеспечение для анализа журналов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа журналов облегчает документирование и анализ файлов журналов приложений как для ведения учета, так и для анализа. Это программное обеспечение расширяет возможности сбора журналов и предоставляет централизованные базы данных для хранения данных. Он также включает в себя компоненты аналитики, такие как готовые информационные панели, которые помогают выявлять причины и последствия событий. Кроме того, эти инструменты позволяют запрашивать журналы для получения полезной информации. Возможности мониторинга — важный аспект анализа журналов, часто дополняемый машинным обучением, которое помогает обнаруживать, прогнозировать и предотвращать будущие аномалии. Компании используют эти данные, чтобы понять проблемы с производительностью, решить их и реализовать стратегии предотвращения повторения, в конечном итоге стремясь повысить производительность и надежность приложений.

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Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic помогает мониторить и улучшать производительность приложений, инфраструктуры и услуг с помощью инструментов для анализа данных.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.

Logz.io

Logz.io

logz.io

Logz.io - платформа для мониторинга и управления журналами в облачных средах, обеспечивающая видимость данных в реальном времени и интеграцию с другими системами.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io - это платформа для управления журналами, обеспечивающая сбор, обработку и анализ данных для мониторинга производительности и безопасности систем.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace - платформа для мониторинга производительности и безопасности ИТ-систем, автоматизации задач и соблюдения нормативных требований.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic — облачная платформа для анализа и визуализации данных журналов, поддерживающая безопасность, операции и бизнес-аналитику.

Sematext

Sematext

sematext.com

Sematext - платформа для мониторинга инфраструктуры и приложений, управления журналами и анализа производительности, поддерживающая облачные и локальные решения.

OpenResty

OpenResty

openresty.com

OpenResty - веб-платформа, объединяющая Nginx и LuaJIT для создания масштабируемых веб-приложений и сервисов.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault - это инструмент для наблюдения за встраиваемыми устройствами, который собирает данные о сбоях и метрики производительности, а также управляет OTA обновлениями.

Middleware

Middleware

middleware.io

Middleware — облачная платформа для наблюдения за данными в реальном времени. Объединяет метрики, логи и трассировки для быстрой диагностики проблем.

Mezmo

Mezmo

mezmo.com

Mezmo — платформа для управления журналами, которая собирает, обрабатывает и анализирует данные в реальном времени из различных источников.

Coralogix

Coralogix

coralogix.com

Coralogix - это платформа для наблюдаемости и анализа данных, позволяющая управлять логами, метриками и трассировками в облачных средах.

Edge Delta

Edge Delta

edgedelta.com

Edge Delta помогает обнаруживать аномалии в данных и эффективно управлять системами, обеспечивая автоматизацию процессов и улучшая видимость данных.

Anodot

Anodot

anodot.com

Anodot — аналитическая платформа для мониторинга данных, обнаружения аномалий и прогнозирования, оптимизирующая затраты в облачных средах в реальном времени.

Validato

Validato

validato.io

Validato — платформа для непрерывной оценки безопасности, использующая симуляции атак для проверки конфигураций защитных систем.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato — приложение для мониторинга сотрудников, использующее аналитику поведения и ИИ для повышения безопасности и продуктивности в организациях.

Cribl

Cribl

cribl.io

Cribl Stream — платформа для обработки и маршрутизации данных в реальном времени, позволяющая собирать, фильтровать и направлять данные из разных источников.

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