Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для анализа журналов облегчает документирование и анализ файлов журналов приложений как для ведения учета, так и для анализа. Это программное обеспечение расширяет возможности сбора журналов и предоставляет централизованные базы данных для хранения данных. Он также включает в себя компоненты аналитики, такие как готовые информационные панели, которые помогают выявлять причины и последствия событий. Кроме того, эти инструменты позволяют запрашивать журналы для получения полезной информации. Возможности мониторинга — важный аспект анализа журналов, часто дополняемый машинным обучением, которое помогает обнаруживать, прогнозировать и предотвращать будущие аномалии. Компании используют эти данные, чтобы понять проблемы с производительностью, решить их и реализовать стратегии предотвращения повторения, в конечном итоге стремясь повысить производительность и надежность приложений.
Отправить новое приложение
Sematext
sematext.com
Sematext - платформа для мониторинга инфраструктуры и приложений, управления журналами и анализа производительности, поддерживающая облачные и локальные решения.
Edge Delta
edgedelta.com
Обнаруживайте каждую аномалию и решайте производственные проблемы за считанные минуты. Раньше поддержание работоспособности ваших приложений означало определение мониторов для каждой потенциальной проблемы.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.
Validato
validato.io
Validato — это платформа непрерывной проверки безопасности, которая использует безопасное в использовании моделирование нарушений и атак, имитируя методы наступательных кибератак для тестирования и проверки конфигураций контроля безопасности.
Veriato
veriato.com
Veriato заново изобрел созданную категорию, используя аналитику поведения пользователей на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь компаниям предотвратить риски и повысить производительность в удаленных, гибридных и офисных средах. Платформа Veriato предлагает решения для управления внутренними рисками (IRM), поведенческой аналитики, мониторинга активности пользователей (UAM) и предотвращения потери данных (DLP) в единой мощной платформе. Veriato обеспечивает мониторинг, оповещения, отчеты и снимки экрана, позволяя клиентам проявлять прогнозирование и упреждение, а не реагирование, что имеет решающее значение в кибербезопасности. Платформа помогает глобальным предприятиям, малому и среднему бизнесу и государственным организациям стать более вовлеченными, продуктивными и безопасными.
Middleware
middleware.io
Промежуточное программное обеспечение — это платформа наблюдения за облаком в режиме реального времени, которая объединяет все метрики, журналы и трассировки в единую временную шкалу для более быстрого устранения проблем. Это помогает вам разделить ваши данные и аналитические данные из всех ваших контейнеров, дает вашим разработчикам и DevOps возможность выявлять основные причины и решать проблемы в режиме реального времени. Компании любого размера используют нашу платформу, чтобы сократить время простоя и улучшить взаимодействие с пользователем. Ключевые предложения > Мониторинг в реальном времени > Мониторинг журналов > APM и трассировка > Единая панель мониторинга для просмотра всех данных, таких как метрики, журналы и трассировки, в одном месте. > Оповещения и уведомления > Анализ первопричин > Экономичность > Безопасность и защита данных
OpenResty
openresty.com
OpenResty - веб-платформа, объединяющая Nginx и LuaJIT для создания масштабируемых веб-приложений и сервисов.
Cribl
cribl.io
Cribl Stream — это платформа наблюдения и потоковой передачи данных для обработки журналов, метрик, трассировок и данных наблюдения в режиме реального времени, которая позволяет командам ITops/SRE/SecOps/O11y собирать нужные данные, формировать данные в нужных им форматах. перенаправлять данные туда, куда они хотят, и воспроизводить данные по требованию; тем самым позволяя клиентам больше наблюдать и тратить меньше, иметь выбор и гибкость, а также обеспечивать контроль над своими данными. Получите нужный поток данных в нужные пункты назначения, в правильных форматах и в нужное время.
Anodot
anodot.com
Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных, постоянно анализируя и сопоставляя бизнес-показатели, оповещения и прогнозы в их контексте. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, расширенная аналитика Anodot заранее предупреждает компании о критически важных бизнес-инцидентах и автоматизирует их устранение в режиме реального времени. Решение компании Cloud Costs обеспечивает точный мониторинг и прогнозирование, а также дает рекомендации по экономии, которые позволяют сократить до 40 % годовых расходов на облако. Компании из списка Fortune 500 используют Anodot для управления затратами на облачные технологии и Anodot для анализа платежей, чтобы сократить потери в облаке и защитить потоки доходов. Наша команда охватывает несколько континентов: штаб-квартиры расположены в США и Израиле, а бизнес-подразделения занимаются цифровыми, финансовыми услугами и телекоммуникациями. Чтобы узнать больше, посетите www.anodot.com или посетите нас в LinkedIn и Twitter.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace - платформа для мониторинга производительности и безопасности ИТ-систем, автоматизации задач и соблюдения нормативных требований.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix - это платформа для наблюдаемости и анализа данных, позволяющая управлять логами, метриками и трассировками в облачных средах.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic — облачная платформа для анализа и визуализации данных журналов, поддерживающая безопасность, операции и бизнес-аналитику.
Splunk
splunk.com
Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.
New Relic
newrelic.com
New Relic помогает мониторить и улучшать производительность приложений, инфраструктуры и услуг с помощью инструментов для анализа данных.
Memfault
memfault.com
Memfault — это инструмент наблюдения за встроенными устройствами. Автоматически собирайте комплексные данные об отладке и сбоях, а также критические показатели работоспособности и производительности после развертывания ваших устройств в полевых условиях. Memfault также позволяет вам управлять распространением OTA-обновлений в вашем парке с помощью контролируемого, повторяемого процесса с низким уровнем риска. Memfault поддерживает любое встроенное устройство под управлением Linux, Android и MCU, работающее под управлением любой RTOS или «голого железа».
Logz.io
logz.io
Logz.io - платформа для мониторинга и управления журналами в облачных средах, обеспечивающая видимость данных в реальном времени и интеграцию с другими системами.
logit.io
logit.io
Logit.io - это платформа для управления журналами, обеспечивающая сбор, обработку и анализ данных для мониторинга производительности и безопасности систем.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo — платформа для управления журналами, которая собирает, обрабатывает и анализирует данные в реальном времени из различных источников.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.