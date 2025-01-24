Программное обеспечение для анализа журналов - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

Coralogix

coralogix.com

Coralogix — это полнофункциональная платформа наблюдения, которая предоставляет бесконечную информацию о журналах, метриках, отслеживании и данных безопасности, когда и где они вам нужны. Уникальная технология Streama© используется для анализа данных наблюдения в реальном времени, не полагаясь на индексацию. Это означает, что ваши данные — все они — информируют ваш продукт, операции и бизнес. Компоненты в потоке хранят состояние системы, обеспечивая анализ состояния и оповещения в реальном времени без необходимости индексировать данные — поэтому никогда не приходится идти на компромиссы для достижения наблюдаемости. После приема, анализа и обогащения данные записываются удаленно в архивную корзину, контролируемую клиентом. Архив можно запросить напрямую в любое время, из пользовательского интерфейса платформы или через CLI, что дает пользователям неограниченное время хранения с полным контролем над своими данными и доступом к ним. Просматривайте и запрашивайте свои данные с любой информационной панели, используя любой синтаксис. Coralogix успешно выполнила соответствующие требования безопасности и конфиденциальности от BDO, включая GDPR, SOC 2, PCI, HIPAA и ISO 27001/27701.