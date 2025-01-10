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Программное обеспечение для анализа журналов - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение для анализа журналов облегчает документирование и анализ файлов журналов приложений как для ведения учета, так и для анализа. Это программное обеспечение расширяет возможности сбора журналов и предоставляет централизованные базы данных для хранения данных. Он также включает в себя компоненты аналитики, такие как готовые информационные панели, которые помогают выявлять причины и последствия событий. Кроме того, эти инструменты позволяют запрашивать журналы для получения полезной информации. Возможности мониторинга — важный аспект анализа журналов, часто дополняемый машинным обучением, которое помогает обнаруживать, прогнозировать и предотвращать будущие аномалии. Компании используют эти данные, чтобы понять проблемы с производительностью, решить их и реализовать стратегии предотвращения повторения, в конечном итоге стремясь повысить производительность и надежность приложений.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog — это платформа мониторинга, безопасности и аналитики для разработчиков, ИТ-команд, инженеров по безопасности и бизнес-пользователей в эпоху облачных технологий. Платформа SaaS интегрирует и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журналами, чтобы обеспечить унифицированное наблюдение в режиме реального времени за всем стеком технологий наших клиентов. Datadog используется организациями всех размеров и в широком спектре отраслей для обеспечения цифровой трансформации и миграции в облако, стимулирования сотрудничества между командами разработки, эксплуатации, безопасности и бизнеса, ускорения вывода приложений на рынок, сокращения времени на решение проблем, обеспечения безопасности приложений. и инфраструктуру, понимать поведение пользователей и отслеживать ключевые бизнес-показатели.
New Relic
newrelic.com
Мониторинг, отладка и улучшение всего вашего стека. New Relic — это место, где команды разработчиков, эксплуатации, безопасности и бизнеса решают проблемы производительности программного обеспечения с данными. New Relic — технологическая компания из Сан-Франциско, штат Калифорния, которая разрабатывает облачное программное обеспечение, помогающее владельцам веб-сайтов и приложений отслеживать эффективность своих услуг.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и коррелируют реальные данные. данные о времени в репозитории с возможностью поиска, из которого он может генерировать графики, отчеты, оповещения, информационные панели и визуализации. Splunk делает машинные данные доступными для всей организации, определяя шаблоны данных, предоставляя метрики, диагностируя проблемы и предоставляя аналитику для бизнес-операций. Splunk — это горизонтальная технология, используемая для управления приложениями, обеспечения безопасности и соответствия требованиям, а также для бизнес- и веб-аналитики. Недавно Splunk также начала разработку решений машинного обучения и обработки данных для BizOps.
Edge Delta
edgedelta.com
Обнаруживайте каждую аномалию и решайте производственные проблемы за считанные минуты. Раньше поддержание работоспособности ваших приложений означало определение мониторов для каждой потенциальной проблемы.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix — это полнофункциональная платформа наблюдения, которая предоставляет бесконечную информацию о журналах, метриках, отслеживании и данных безопасности, когда и где они вам нужны. Уникальная технология Streama© используется для анализа данных наблюдения в реальном времени, не полагаясь на индексацию. Это означает, что ваши данные — все они — информируют ваш продукт, операции и бизнес. Компоненты в потоке хранят состояние системы, обеспечивая анализ состояния и оповещения в реальном времени без необходимости индексировать данные — поэтому никогда не приходится идти на компромиссы для достижения наблюдаемости. После приема, анализа и обогащения данные записываются удаленно в архивную корзину, контролируемую клиентом. Архив можно запросить напрямую в любое время, из пользовательского интерфейса платформы или через CLI, что дает пользователям неограниченное время хранения с полным контролем над своими данными и доступом к ним. Просматривайте и запрашивайте свои данные с любой информационной панели, используя любой синтаксис. Coralogix успешно выполнила соответствующие требования безопасности и конфиденциальности от BDO, включая GDPR, SOC 2, PCI, HIPAA и ISO 27001/27701.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack позволяет вам заглянуть внутрь любого стека, отладить любую проблему и устранить любой инцидент. Визуализируйте весь свой стек, объедините все свои журналы в структурированные данные и отправляйте запросы ко всему, как к одной базе данных, с помощью SQL. Контролируйте все: от веб-сайтов до серверов. Планируйте ротацию дежурств, получайте действенные оповещения и разрешайте инциденты быстрее, чем когда-либо. Создано для вашего рабочего процесса благодаря более чем 100 интеграциям.
Validato
validato.io
Validato — это платформа непрерывной проверки безопасности, которая использует безопасное в использовании моделирование нарушений и атак, имитируя методы наступательных кибератак для тестирования и проверки конфигураций контроля безопасности.
Veriato
veriato.com
Veriato заново изобрел созданную категорию, используя аналитику поведения пользователей на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь компаниям предотвратить риски и повысить производительность в удаленных, гибридных и офисных средах. Платформа Veriato предлагает решения для управления внутренними рисками (IRM), поведенческой аналитики, мониторинга активности пользователей (UAM) и предотвращения потери данных (DLP) в единой мощной платформе. Veriato обеспечивает мониторинг, оповещения, отчеты и снимки экрана, позволяя клиентам проявлять прогнозирование и упреждение, а не реагирование, что имеет решающее значение в кибербезопасности. Платформа помогает глобальным предприятиям, малому и среднему бизнесу и государственным организациям стать более вовлеченными, продуктивными и безопасными.
Middleware
middleware.io
Промежуточное программное обеспечение — это платформа наблюдения за облаком в режиме реального времени, которая объединяет все метрики, журналы и трассировки в единую временную шкалу для более быстрого устранения проблем. Это помогает вам разделить ваши данные и аналитические данные из всех ваших контейнеров, дает вашим разработчикам и DevOps возможность выявлять основные причины и решать проблемы в режиме реального времени. Компании любого размера используют нашу платформу, чтобы сократить время простоя и улучшить взаимодействие с пользователем. Ключевые предложения > Мониторинг в реальном времени > Мониторинг журналов > APM и трассировка > Единая панель мониторинга для просмотра всех данных, таких как метрики, журналы и трассировки, в одном месте. > Оповещения и уведомления > Анализ первопричин > Экономичность > Безопасность и защита данных
OpenResty
openresty.com
OpenResty — это полноценная веб-платформа, объединяющая стандартное ядро Nginx и LuaJIT. Он предназначен для того, чтобы помочь разработчикам создавать масштабируемые веб-приложения, веб-сервисы и динамические веб-шлюзы.
Cribl
cribl.io
Cribl Stream — это платформа наблюдения и потоковой передачи данных для обработки журналов, метрик, трассировок и данных наблюдения в режиме реального времени, которая позволяет командам ITops/SRE/SecOps/O11y собирать нужные данные, формировать данные в нужных им форматах. перенаправлять данные туда, куда они хотят, и воспроизводить данные по требованию; тем самым позволяя клиентам больше наблюдать и тратить меньше, иметь выбор и гибкость, а также обеспечивать контроль над своими данными. Получите нужный поток данных в нужные пункты назначения, в правильных форматах и в нужное время.
Anodot
anodot.com
Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных, постоянно анализируя и сопоставляя бизнес-показатели, оповещения и прогнозы в их контексте. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, расширенная аналитика Anodot заранее предупреждает компании о критически важных бизнес-инцидентах и автоматизирует их устранение в режиме реального времени. Решение компании Cloud Costs обеспечивает точный мониторинг и прогнозирование, а также дает рекомендации по экономии, которые позволяют сократить до 40 % годовых расходов на облако. Компании из списка Fortune 500 используют Anodot для управления затратами на облачные технологии и Anodot для анализа платежей, чтобы сократить потери в облаке и защитить потоки доходов. Наша команда охватывает несколько континентов: штаб-квартиры расположены в США и Израиле, а бизнес-подразделения занимаются цифровыми, финансовыми услугами и телекоммуникациями. Чтобы узнать больше, посетите www.anodot.com или посетите нас в LinkedIn и Twitter.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace существует для того, чтобы программное обеспечение работало идеально. Наша платформа сочетает в себе широкую и глубокую наблюдаемость и непрерывную безопасность приложений во время работы с расширенными AIOps для предоставления ответов и интеллектуальной автоматизации на основе данных. Это позволяет новаторам модернизировать и автоматизировать облачные операции, быстрее и безопаснее доставлять программное обеспечение, а также обеспечивать безупречный цифровой опыт.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack представляет собой комбинацию веб-службы поддержки Solarwinds® и удаленной поддержки Dameware. Они интегрируются, чтобы сэкономить ваше время за счет автоматизации и упрощения задач службы поддержки и удаленной ИТ-поддержки. Основные возможности: • Централизованное оформление заявок и управление инцидентами • Управление ИТ-активами (ITAM) с автоматическим обнаружением и централизованной инвентаризацией • Встроенная база знаний для самообслуживания • Управление ИТ-изменениями и настраиваемые рабочие процессы утверждения • Отчетность, оповещения SLA и опросы клиентов • Удаленное управление системами Windows®, Mac OS® X и Linux®. • Встроенные инструменты для мониторинга системы, просмотра журнала событий и диагностики сети без запуска полного удаленного сеанса. • Удаленный доступ для поддержки конечных пользователей за пределами брандмауэра.
Sematext
sematext.com
Sematext Cloud — это инновационная унифицированная платформа с комплексными решениями для мониторинга инфраструктуры, мониторинга производительности приложений, управления журналами, реального мониторинга пользователей и синтетического мониторинга, обеспечивающая унифицированное наблюдение в реальном времени за всем вашим технологическим стеком. Он используется организациями всех размеров и в самых разных отраслях с целью обеспечить сотрудничество между инженерными и бизнес-командами, сократить время анализа первопричин, понять поведение пользователей и отслеживать ключевые бизнес-показатели.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. — компания, занимающаяся облачным анализом машинных данных, специализирующаяся на безопасности, операциях и сценариях использования BI. Он предоставляет услуги по управлению журналами и аналитике, которые используют большие машинно-генерируемые данные для предоставления ИТ-информации в режиме реального времени. Компания Sumo Logic со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, штат Калифорния, была основана в апреле 2010 года ветеранами ArcSight Кумаром Саурабом и Кристианом Бидгеном и получила финансирование от Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , инвестор-ангел Шломо Крамер, Battery Ventures, Tiger Global Management и Франклин Темплтон. По состоянию на май 2019 года компания собрала венчурное финансирование на общую сумму 345 миллионов долларов. 17 сентября 2020 года Sumo Logic дебютировала на фондовой бирже NASDAQ в ходе первичного публичного размещения акций в качестве публичной компании.
Memfault
memfault.com
Memfault — это инструмент наблюдения за встроенными устройствами. Автоматически собирайте комплексные данные об отладке и сбоях, а также критические показатели работоспособности и производительности после развертывания ваших устройств в полевых условиях. Memfault также позволяет вам управлять распространением OTA-обновлений в вашем парке с помощью контролируемого, повторяемого процесса с низким уровнем риска. Memfault поддерживает любое встроенное устройство под управлением Linux, Android и MCU, работающее под управлением любой RTOS или «голого железа».
Logz.io
logz.io
Logz.io помогает облачным предприятиям контролировать и защищать свою среду. Платформа Logz.io Open 360TM превращает наблюдаемость из дорогостоящего и недорогого бремени в ценный и экономически эффективный инструмент достижения лучших бизнес-результатов путем объединения и расширения знакомых, мощных и актуальных возможностей открытого исходного кода для журналов, метрик и Трассировки – дополнены мониторингом безопасности в виде облачного SIEM. Теперь разработчики и инженеры могут использовать комплексный облачный стек наблюдения, основанный на масштабируемом и простом в использовании открытом исходном коде, с использованием единого пользовательского интерфейса и унифицированного агента — по цене, которую может себе позволить каждый. Воспользуйтесь упреждающим устранением неполадок, более быстрой доставкой продуктов и полностью поддерживаемой платформой наблюдения SaaS, одновременно повышая эффективность с точки зрения времени и затрат.
logit.io
logit.io
Logit.io — это платформа управления журналами, которая используется по всему миру тысячами пользователей из организаций как государственного, так и частного сектора для управления Grafana, ELK и Open Distro. Платформа также предоставляет решение для полной облачной наблюдения, мониторинга инфраструктуры и бизнес-аналитики. Logit.io также полностью сертифицирован по стандарту ISO 27001 и соответствует требованиям GDPR.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo, ранее называвшаяся LogDNA, — это платформа наблюдения для управления вашими данными и принятия мер с ними. Он принимает, обрабатывает и маршрутизирует данные журналов для поддержки разработки и доставки приложений корпоративного уровня, обеспечения безопасности и соответствия требованиям.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.