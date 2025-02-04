Программное обеспечение для анализа журналов - Самые популярные приложения - Исландия

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Программное обеспечение для анализа журналов облегчает документирование и анализ файлов журналов приложений как для ведения учета, так и для анализа. Это программное обеспечение расширяет возможности сбора журналов и предоставляет централизованные базы данных для хранения данных. Он также включает в себя компоненты аналитики, такие как готовые информационные панели, которые помогают выявлять причины и последствия событий. Кроме того, эти инструменты позволяют запрашивать журналы для получения полезной информации. Возможности мониторинга — важный аспект анализа журналов, часто дополняемый машинным обучением, которое помогает обнаруживать, прогнозировать и предотвращать будущие аномалии. Компании используют эти данные, чтобы понять проблемы с производительностью, решить их и реализовать стратегии предотвращения повторения, в конечном итоге стремясь повысить производительность и надежность приложений.
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Sematext
sematext.com
Sematext Cloud — это инновационная унифицированная платформа с комплексными решениями для мониторинга инфраструктуры, мониторинга производительности приложений, управления журналами, реального мониторинга пользователей и синтетического мониторинга, обеспечивающая унифицированное наблюдение в реальном времени за всем вашим технологическим стеком. Он используется организациями всех размеров и в самых разных отраслях с целью обеспечить сотрудничество между инженерными и бизнес-командами, сократить время анализа первопричин, понять поведение пользователей и отслеживать ключевые бизнес-показатели.
Edge Delta
edgedelta.com
Обнаруживайте каждую аномалию и решайте производственные проблемы за считанные минуты. Раньше поддержание работоспособности ваших приложений означало определение мониторов для каждой потенциальной проблемы.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack позволяет вам заглянуть внутрь любого стека, отладить любую проблему и устранить любой инцидент. Визуализируйте весь свой стек, объедините все свои журналы в структурированные данные и отправляйте запросы ко всему, как к одной базе данных, с помощью SQL. Контролируйте все: от веб-сайтов до серверов. Планируйте ротацию дежурств, получайте действенные оповещения и разрешайте инциденты быстрее, чем когда-либо. Создано для вашего рабочего процесса благодаря более чем 100 интеграциям.
Validato
validato.io
Validato — это платформа непрерывной проверки безопасности, которая использует безопасное в использовании моделирование нарушений и атак, имитируя методы наступательных кибератак для тестирования и проверки конфигураций контроля безопасности.
Veriato
veriato.com
Veriato заново изобрел созданную категорию, используя аналитику поведения пользователей на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь компаниям предотвратить риски и повысить производительность в удаленных, гибридных и офисных средах. Платформа Veriato предлагает решения для управления внутренними рисками (IRM), поведенческой аналитики, мониторинга активности пользователей (UAM) и предотвращения потери данных (DLP) в единой мощной платформе. Veriato обеспечивает мониторинг, оповещения, отчеты и снимки экрана, позволяя клиентам проявлять прогнозирование и упреждение, а не реагирование, что имеет решающее значение в кибербезопасности. Платформа помогает глобальным предприятиям, малому и среднему бизнесу и государственным организациям стать более вовлеченными, продуктивными и безопасными.
Middleware
middleware.io
Промежуточное программное обеспечение — это платформа наблюдения за облаком в режиме реального времени, которая объединяет все метрики, журналы и трассировки в единую временную шкалу для более быстрого устранения проблем. Это помогает вам разделить ваши данные и аналитические данные из всех ваших контейнеров, дает вашим разработчикам и DevOps возможность выявлять основные причины и решать проблемы в режиме реального времени. Компании любого размера используют нашу платформу, чтобы сократить время простоя и улучшить взаимодействие с пользователем. Ключевые предложения > Мониторинг в реальном времени > Мониторинг журналов > APM и трассировка > Единая панель мониторинга для просмотра всех данных, таких как метрики, журналы и трассировки, в одном месте. > Оповещения и уведомления > Анализ первопричин > Экономичность > Безопасность и защита данных
OpenResty
openresty.com
OpenResty — это полноценная веб-платформа, объединяющая стандартное ядро Nginx и LuaJIT. Он предназначен для того, чтобы помочь разработчикам создавать масштабируемые веб-приложения, веб-сервисы и динамические веб-шлюзы.
Cribl
cribl.io
Cribl Stream — это платформа наблюдения и потоковой передачи данных для обработки журналов, метрик, трассировок и данных наблюдения в режиме реального времени, которая позволяет командам ITops/SRE/SecOps/O11y собирать нужные данные, формировать данные в нужных им форматах. перенаправлять данные туда, куда они хотят, и воспроизводить данные по требованию; тем самым позволяя клиентам больше наблюдать и тратить меньше, иметь выбор и гибкость, а также обеспечивать контроль над своими данными. Получите нужный поток данных в нужные пункты назначения, в правильных форматах и в нужное время.
Anodot
anodot.com
Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных, постоянно анализируя и сопоставляя бизнес-показатели, оповещения и прогнозы в их контексте. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, расширенная аналитика Anodot заранее предупреждает компании о критически важных бизнес-инцидентах и автоматизирует их устранение в режиме реального времени. Решение компании Cloud Costs обеспечивает точный мониторинг и прогнозирование, а также дает рекомендации по экономии, которые позволяют сократить до 40 % годовых расходов на облако. Компании из списка Fortune 500 используют Anodot для управления затратами на облачные технологии и Anodot для анализа платежей, чтобы сократить потери в облаке и защитить потоки доходов. Наша команда охватывает несколько континентов: штаб-квартиры расположены в США и Израиле, а бизнес-подразделения занимаются цифровыми, финансовыми услугами и телекоммуникациями. Чтобы узнать больше, посетите www.anodot.com или посетите нас в LinkedIn и Twitter.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace существует для того, чтобы программное обеспечение работало идеально. Наша платформа сочетает в себе широкую и глубокую наблюдаемость и непрерывную безопасность приложений во время работы с расширенными AIOps для предоставления ответов и интеллектуальной автоматизации на основе данных. Это позволяет новаторам модернизировать и автоматизировать облачные операции, быстрее и безопаснее доставлять программное обеспечение, а также обеспечивать безупречный цифровой опыт.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack представляет собой комбинацию веб-службы поддержки Solarwinds® и удаленной поддержки Dameware. Они интегрируются, чтобы сэкономить ваше время за счет автоматизации и упрощения задач службы поддержки и удаленной ИТ-поддержки. Основные возможности: • Централизованное оформление заявок и управление инцидентами • Управление ИТ-активами (ITAM) с автоматическим обнаружением и централизованной инвентаризацией • Встроенная база знаний для самообслуживания • Управление ИТ-изменениями и настраиваемые рабочие процессы утверждения • Отчетность, оповещения SLA и опросы клиентов • Удаленное управление системами Windows®, Mac OS® X и Linux®. • Встроенные инструменты для мониторинга системы, просмотра журнала событий и диагностики сети без запуска полного удаленного сеанса. • Удаленный доступ для поддержки конечных пользователей за пределами брандмауэра.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix — это полнофункциональная платформа наблюдения, которая предоставляет бесконечную информацию о журналах, метриках, отслеживании и данных безопасности, когда и где они вам нужны. Уникальная технология Streama© используется для анализа данных наблюдения в реальном времени, не полагаясь на индексацию. Это означает, что ваши данные — все они — информируют ваш продукт, операции и бизнес. Компоненты в потоке хранят состояние системы, обеспечивая анализ состояния и оповещения в реальном времени без необходимости индексировать данные — поэтому никогда не приходится идти на компромиссы для достижения наблюдаемости. После приема, анализа и обогащения данные записываются удаленно в архивную корзину, контролируемую клиентом. Архив можно запросить напрямую в любое время, из пользовательского интерфейса платформы или через CLI, что дает пользователям неограниченное время хранения с полным контролем над своими данными и доступом к ним. Просматривайте и запрашивайте свои данные с любой информационной панели, используя любой синтаксис. Coralogix успешно выполнила соответствующие требования безопасности и конфиденциальности от BDO, включая GDPR, SOC 2, PCI, HIPAA и ISO 27001/27701.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. — компания, занимающаяся облачным анализом машинных данных, специализирующаяся на безопасности, операциях и сценариях использования BI. Он предоставляет услуги по управлению журналами и аналитике, которые используют большие машинно-генерируемые данные для предоставления ИТ-информации в режиме реального времени. Компания Sumo Logic со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, штат Калифорния, была основана в апреле 2010 года ветеранами ArcSight Кумаром Саурабом и Кристианом Бидгеном и получила финансирование от Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , инвестор-ангел Шломо Крамер, Battery Ventures, Tiger Global Management и Франклин Темплтон. По состоянию на май 2019 года компания собрала венчурное финансирование на общую сумму 345 миллионов долларов. 17 сентября 2020 года Sumo Logic дебютировала на фондовой бирже NASDAQ в ходе первичного публичного размещения акций в качестве публичной компании.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и коррелируют реальные данные. данные о времени в репозитории с возможностью поиска, из которого он может генерировать графики, отчеты, оповещения, информационные панели и визуализации. Splunk делает машинные данные доступными для всей организации, определяя шаблоны данных, предоставляя метрики, диагностируя проблемы и предоставляя аналитику для бизнес-операций. Splunk — это горизонтальная технология, используемая для управления приложениями, обеспечения безопасности и соответствия требованиям, а также для бизнес- и веб-аналитики. Недавно Splunk также начала разработку решений машинного обучения и обработки данных для BizOps.
New Relic
newrelic.com
Мониторинг, отладка и улучшение всего вашего стека. New Relic — это место, где команды разработчиков, эксплуатации, безопасности и бизнеса решают проблемы производительности программного обеспечения с данными. New Relic — технологическая компания из Сан-Франциско, штат Калифорния, которая разрабатывает облачное программное обеспечение, помогающее владельцам веб-сайтов и приложений отслеживать эффективность своих услуг.
Memfault
memfault.com
Memfault — это инструмент наблюдения за встроенными устройствами. Автоматически собирайте комплексные данные об отладке и сбоях, а также критические показатели работоспособности и производительности после развертывания ваших устройств в полевых условиях. Memfault также позволяет вам управлять распространением OTA-обновлений в вашем парке с помощью контролируемого, повторяемого процесса с низким уровнем риска. Memfault поддерживает любое встроенное устройство под управлением Linux, Android и MCU, работающее под управлением любой RTOS или «голого железа».
Logz.io
logz.io
Logz.io помогает облачным предприятиям контролировать и защищать свою среду. Платформа Logz.io Open 360TM превращает наблюдаемость из дорогостоящего и недорогого бремени в ценный и экономически эффективный инструмент достижения лучших бизнес-результатов путем объединения и расширения знакомых, мощных и актуальных возможностей открытого исходного кода для журналов, метрик и Трассировки – дополнены мониторингом безопасности в виде облачного SIEM. Теперь разработчики и инженеры могут использовать комплексный облачный стек наблюдения, основанный на масштабируемом и простом в использовании открытом исходном коде, с использованием единого пользовательского интерфейса и унифицированного агента — по цене, которую может себе позволить каждый. Воспользуйтесь упреждающим устранением неполадок, более быстрой доставкой продуктов и полностью поддерживаемой платформой наблюдения SaaS, одновременно повышая эффективность с точки зрения времени и затрат.
logit.io
logit.io
Logit.io — это платформа управления журналами, которая используется по всему миру тысячами пользователей из организаций как государственного, так и частного сектора для управления Grafana, ELK и Open Distro. Платформа также предоставляет решение для полной облачной наблюдения, мониторинга инфраструктуры и бизнес-аналитики. Logit.io также полностью сертифицирован по стандарту ISO 27001 и соответствует требованиям GDPR.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo, ранее называвшаяся LogDNA, — это платформа наблюдения для управления вашими данными и принятия мер с ними. Он принимает, обрабатывает и маршрутизирует данные журналов для поддержки разработки и доставки приложений корпоративного уровня, обеспечения безопасности и соответствия требованиям.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — это платформа мониторинга, безопасности и аналитики для разработчиков, ИТ-команд, инженеров по безопасности и бизнес-пользователей в эпоху облачных технологий. Платформа SaaS интегрирует и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журналами, чтобы обеспечить унифицированное наблюдение в режиме реального времени за всем стеком технологий наших клиентов. Datadog используется организациями всех размеров и в широком спектре отраслей для обеспечения цифровой трансформации и миграции в облако, стимулирования сотрудничества между командами разработки, эксплуатации, безопасности и бизнеса, ускорения вывода приложений на рынок, сокращения времени на решение проблем, обеспечения безопасности приложений. и инфраструктуру, понимать поведение пользователей и отслеживать ключевые бизнес-показатели.
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