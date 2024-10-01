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Программное обеспечение для анализа журналов - Самые популярные приложения - Финляндия
Программное обеспечение для анализа журналов облегчает документирование и анализ файлов журналов приложений как для ведения учета, так и для анализа. Это программное обеспечение расширяет возможности сбора журналов и предоставляет централизованные базы данных для хранения данных. Он также включает в себя компоненты аналитики, такие как готовые информационные панели, которые помогают выявлять причины и последствия событий. Кроме того, эти инструменты позволяют запрашивать журналы для получения полезной информации. Возможности мониторинга — важный аспект анализа журналов, часто дополняемый машинным обучением, которое помогает обнаруживать, прогнозировать и предотвращать будущие аномалии. Компании используют эти данные, чтобы понять проблемы с производительностью, решить их и реализовать стратегии предотвращения повторения, в конечном итоге стремясь повысить производительность и надежность приложений.
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New Relic
newrelic.com
Мониторинг, отладка и улучшение всего вашего стека. New Relic — это место, где команды разработчиков, эксплуатации, безопасности и бизнеса решают проблемы производительности программного обеспечения с данными. New Relic — технологическая компания из Сан-Франциско, штат Калифорния, которая разрабаты...
Datadog
datadoghq.com
Datadog — это платформа мониторинга, безопасности и аналитики для разработчиков, ИТ-команд, инженеров по безопасности и бизнес-пользователей в эпоху облачных технологий. Платформа SaaS интегрирует и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журна...
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и корре...
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. — компания, занимающаяся облачным анализом машинных данных, специализирующаяся на безопасности, операциях и сценариях использования BI. Он предоставляет услуги по управлению журналами и аналитике, которые используют большие машинно-генерируемые данные для предоставления ИТ-информаци...
Logz.io
logz.io
Logz.io помогает облачным предприятиям контролировать и защищать свою среду. Платформа Logz.io Open 360TM превращает наблюдаемость из дорогостоящего и недорогого бремени в ценный и экономически эффективный инструмент достижения лучших бизнес-результатов путем объединения и расширения знакомых, мощны...
Mezmo
mezmo.com
Mezmo, ранее называвшаяся LogDNA, — это платформа наблюдения для управления вашими данными и принятия мер с ними. Он принимает, обрабатывает и маршрутизирует данные журналов для поддержки разработки и доставки приложений корпоративного уровня, обеспечения безопасности и соответствия требованиям.
logit.io
logit.io
Logit.io — это платформа управления журналами, которая используется по всему миру тысячами пользователей из организаций как государственного, так и частного сектора для управления Grafana, ELK и Open Distro. Платформа также предоставляет решение для полной облачной наблюдения, мониторинга инфраструк...
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace существует для того, чтобы программное обеспечение работало идеально. Наша платформа сочетает в себе широкую и глубокую наблюдаемость и непрерывную безопасность приложений во время работы с расширенными AIOps для предоставления ответов и интеллектуальной автоматизации на основе данных. Это...
Coralogix
coralogix.com
Coralogix — это полнофункциональная платформа наблюдения, которая предоставляет бесконечную информацию о журналах, метриках, отслеживании и данных безопасности, когда и где они вам нужны. Уникальная технология Streama© используется для анализа данных наблюдения в реальном времени, не полагаясь на ин...
Better Stack
betterstack.com
Better Stack позволяет вам заглянуть внутрь любого стека, отладить любую проблему и устранить любой инцидент. Визуализируйте весь свой стек, объедините все свои журналы в структурированные данные и отправляйте запросы ко всему, как к одной базе данных, с помощью SQL. Контролируйте все: от веб-сайтов...
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack представляет собой комбинацию веб-службы поддержки Solarwinds® и удаленной поддержки Dameware. Они интегрируются, чтобы сэкономить ваше время за счет автоматизации и упрощения задач службы поддержки и удаленной ИТ-поддержки. Основные возможности: • Централизованное оф...
Sematext
sematext.com
Sematext Cloud — это инновационная унифицированная платформа с комплексными решениями для мониторинга инфраструктуры, мониторинга производительности приложений, управления журналами, реального мониторинга пользователей и синтетического мониторинга, обеспечивающая унифицированное наблюдение в реально...
OpenResty
openresty.com
OpenResty — это полноценная веб-платформа, объединяющая стандартное ядро Nginx и LuaJIT. Он предназначен для того, чтобы помочь разработчикам создавать масштабируемые веб-приложения, веб-сервисы и динамические веб-шлюзы.
Memfault
memfault.com
Memfault — это инструмент наблюдения за встроенными устройствами. Автоматически собирайте комплексные данные об отладке и сбоях, а также критические показатели работоспособности и производительности после развертывания ваших устройств в полевых условиях. Memfault также позволяет вам управлять распро...
Middleware
middleware.io
Промежуточное программное обеспечение — это платформа наблюдения за облаком в режиме реального времени, которая объединяет все метрики, журналы и трассировки в единую временную шкалу для более быстрого устранения проблем. Это помогает вам разделить ваши данные и аналитические данные из всех ваших ко...
Edge Delta
edgedelta.com
Обнаруживайте каждую аномалию и решайте производственные проблемы за считанные минуты. Раньше поддержание работоспособности ваших приложений означало определение мониторов для каждой потенциальной проблемы.
Validato
validato.io
Validato — это платформа непрерывной проверки безопасности, которая использует безопасное в использовании моделирование нарушений и атак, имитируя методы наступательных кибератак для тестирования и проверки конфигураций контроля безопасности.
Veriato
veriato.com
Veriato заново изобрел созданную категорию, используя аналитику поведения пользователей на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь компаниям предотвратить риски и повысить производительность в удаленных, гибридных и офисных средах. Платформа Veriato предлагает решения для управления внутренни...
Cribl
cribl.io
Cribl Stream — это платформа наблюдения и потоковой передачи данных для обработки журналов, метрик, трассировок и данных наблюдения в режиме реального времени, которая позволяет командам ITops/SRE/SecOps/O11y собирать нужные данные, формировать данные в нужных им форматах. перенаправлять данные туда...
Anodot
anodot.com
Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных...