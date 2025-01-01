Программное обеспечение для анализа местоположения - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для анализа местоположения может иметь те же функции, что и программное обеспечение ГИС; однако его отличие заключается в том, что он может обрабатывать большие наборы данных в режиме реального времени вместо предоставления исторического снимка геопространственных данных. Кроме того, программное обеспечение для анализа местоположения используется аналитиками данных и учеными, а не геодезистами и инженерами.
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Tableau
tableau.com
Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps — это онлайн-решение для создания карт, позволяющее аннотировать, анализировать данные и оптимизировать маршруты. Подходит для команд, работающих с картами.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и обмена интерактивными веб-картами и анализа пространственных данных.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox - платформа для интеграции геопространственных функций в приложения с использованием интерактивных карт и данных в реальном времени.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Приложение IP Geolocation предоставляет информацию о геолокации IP-адресов, включая страну, город, язык и безопасность, для тестирования и адаптации сервисов.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap — платформа для просмотра высококачественных воздушных изображений и геоданных, помогающая в принятии решений для бизнеса и правительства.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который вычисляет время в пути различным транспортом к тысячам мест за миллисекунды. Используется в корпоративном поиске и геолокационных сервисах.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai предоставляет аналитические данные о посещаемости мест, позволяя компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать свои стратегии.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly — приложение для гео-таргетинга, позволяющее настраивать контент и рекламу для посетителей сайта по их геолокации.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo предоставляет информацию о IP-адресах, включая геолокацию, данные о провайдерах и возможности анализа для бизнеса и разработчиков.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT - платформа для управления геопространственными данными и приложениями IoT, позволяющая визуализировать, анализировать и управлять данными в реальном времени.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes - приложение для доступа к данным почтовых кодов, географическим границам и улицам для 247 стран, обновляемое еженедельно.
Radar
radar.com
Radar — инфраструктура местоположения для продуктов и услуг, использующая SDK и API для создания приложений на основе геолокации.
Mapline
mapline.com
Mapline - это приложение для визуализации данных на карте, позволяющее создавать маршруты, генерировать отчеты и анализировать географическую информацию.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — платформа для анализа спутниковых и дронов изображений. Она позволяет обнаруживать объекты, отслеживать изменения и выявлять аномалии.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — платформа для анализа данных, позволяющая пользователям собирать, организовывать и анализировать данные с помощью простого интерфейса.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind предоставляет инструменты для геолокации IP, обнаружения прокси и мошенничества, помогая компаниям повышать безопасность и анализировать клиентские данные.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic - облачная платформа для создания пользовательских карт, позволяющая интегрировать данные и управлять проектами с поддержкой сообщества.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — это приложение для создания 3D-карт помещений с функциями навигации и управления картами в режиме реального времени.
Nrby
nrby.com
Nrby — это приложение для эффективной коммуникации мобильных команд, позволяющее отслеживать проекты, статусы задач и безопасность сотрудников.
CARTO
carto.com
CARTO превращает данные транзакций Mastercard в пространственные аналитические инсайты для клиентов B2B в розничной торговле, недвижимости и государственном секторе.
Loqate
loqate.com
Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.
Smappen
smappen.com
Smappen - инструмент онлайн-картирования, который помогает бизнесам анализировать районы, население и конкурентов для выбора оптимальных торговых мест.
Maptive
maptive.com
Maptive позволяет создавать интерактивные карты из данных, поддерживает сотрудничество и анализ географической информации для оптимизации бизнес-процессов.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps - облачная платформа для картирования розничной торговли, анализирующая данные о местоположении и помогающая бизнесу в планировании сети.
xMap
xmap.ai
xMap — это платформа для картографирования и пространственного анализа данных, позволяющая пользователям создавать карты и анализировать геопространственную информацию.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext - платформа для автоматизации доставки и транспортировки с ИИ, оптимизирующая маршруты и процессы в логистике для крупных компаний.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - это база данных для обработки больших объемов данных в реальном времени, поддерживающая анализ с использованием временных и пространственных соединений.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — платформа для геоинформационного анализа, помогающая бизнесам оценивать влияние местоположения на производительность и принимать обоснованные решения.
Fielda
fielda.com
Fielda - платформа для сбора данных и управления рабочими процессами в полевых условиях с возможностью настройки форм и оффлайн-работы.
Azira Allspark
azira.com
Приложение Azira Allspark предоставляет доступ к данным для создания аудиторий и анализа эффективности маркетинга в реальном времени.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit - геокодировочный API для автозаполнения адресов, поиска магазинов и двустороннего геокодирования в ваших приложениях.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP - это инструмент для оптимизации местоположения, помогающий бизнесу в планировании и анализе данных по клиентам и продажам для улучшения работы.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic - платформа для анализа трафика на физических объектах в Европе. Предоставляет точные данные для принятия решений о местоположениях и оценке эффективности.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo – это приложение для геокодирования, использующее открытые данные и анализирующее несколько источников для повышения точности и охвата информации.
Symaps.io
symaps.io
Symaps.io - платформа аналитики местоположения для выбора локаций и стратегии расширения, использующая разнообразные данные для оценки и сравнения локаций.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder - это API для проверки адресов, валидации банковских реквизитов и обработки данных клиентов, улучшающее качество информации в формах.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — это платформа для поиска и управления центрами обработки данных и облачными услугами, обеспечивающая удобное сравнение и выбор оптимальных решений.
Azira Pinnacle
azira.com
Приложение Azira Pinnacle предоставляет аналитические данные о производительности местоположений и помогает в понимании поведения потребителей для улучшения бизнеса.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint - приложение для оптимизации стратегий недвижимости торговцев, предлагающее анализ данных и инструменты для выбора и оценки местоположений.
Solvice
solvice.io
Solvice - платформа автоматизации принятия решений для разработчиков, оптимизирующая планирование маршрутов и расписаний с помощью ИИ и аналитики.
intuizi
intuizi.com
Intuizi — это программное обеспечение для подписки, улучшающее медиакампании и понимание клиентов, с акцентом на законность обработки данных.
SiteZeus
sitezeus.com
SiteZeus — платформа для анализа данных, помогающая предприятиям принимать обоснованные решения по выбору местоположений и управлению проектами.
Combain
combain.com
С помощью Combain можно легко определить местоположение подключенных устройств как внутри помещений, так и на улице, используя данные о базовых станциях и Wi-Fi.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot – приложение для анализа потребительских данных и розничных сетей в США с возможностью получения инсайтов через SaaS, консалтинг и интеграцию API.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ - платформа для анализа местоположений, предоставляющая информацию о людях, предприятиях и их потенциале через карты.
Zartico
zartico.com
Zartico предоставляет данные и аналитику для индустрии туризма, помогая улучшить стратегическое планирование и управление направлениями.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — платформа для оптимизации покупки и продажи услуг подключения, управления сетевыми инфраструктурами и обеспечения прозрачности данных.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Zipscore.ai — инструмент для анализа рынка и планирования местоположения, использующий демографические данные и карты почтовых индексов.
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