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Программное обеспечение для анализа местоположения
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Программное обеспечение для анализа местоположения - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа местоположения может иметь те же функции, что и программное обеспечение ГИС; однако его отличие заключается в том, что он может обрабатывать большие наборы данных в режиме реального времени вместо предоставления исторического снимка геопространственных данных. Кроме того, программное обеспечение для анализа местоположения используется аналитиками данных и учеными, а не геодезистами и инженерами.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps — это онлайн-решение для создания карт, позволяющее аннотировать, анализировать данные и оптимизировать маршруты. Подходит для команд, работающих с картами.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и обмена интерактивными веб-картами и анализа пространственных данных.

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox - платформа для интеграции геопространственных функций в приложения с использованием интерактивных карт и данных в реальном времени.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Приложение IP Geolocation предоставляет информацию о геолокации IP-адресов, включая страну, город, язык и безопасность, для тестирования и адаптации сервисов.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Nearmap — платформа для просмотра высококачественных воздушных изображений и геоданных, помогающая в принятии решений для бизнеса и правительства.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime — это API, который вычисляет время в пути различным транспортом к тысячам мест за миллисекунды. Используется в корпоративном поиске и геолокационных сервисах.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai предоставляет аналитические данные о посещаемости мест, позволяя компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать свои стратегии.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Geo Targetly — приложение для гео-таргетинга, позволяющее настраивать контент и рекламу для посетителей сайта по их геолокации.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPinfo предоставляет информацию о IP-адресах, включая геолокацию, данные о провайдерах и возможности анализа для бизнеса и разработчиков.

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT - платформа для управления геопространственными данными и приложениями IoT, позволяющая визуализировать, анализировать и управлять данными в реальном времени.

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

GeoPostcodes - приложение для доступа к данным почтовых кодов, географическим границам и улицам для 247 стран, обновляемое еженедельно.

Radar

Radar

radar.com

Radar — инфраструктура местоположения для продуктов и услуг, использующая SDK и API для создания приложений на основе геолокации.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline - это приложение для визуализации данных на карте, позволяющее создавать маршруты, генерировать отчеты и анализировать географическую информацию.

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI — платформа для анализа спутниковых и дронов изображений. Она позволяет обнаруживать объекты, отслеживать изменения и выявлять аномалии.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx — платформа для анализа данных, позволяющая пользователям собирать, организовывать и анализировать данные с помощью простого интерфейса.

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

MaxMind предоставляет инструменты для геолокации IP, обнаружения прокси и мошенничества, помогая компаниям повышать безопасность и анализировать клиентские данные.

Mapotic

Mapotic

mapotic.com

Mapotic - облачная платформа для создания пользовательских карт, позволяющая интегрировать данные и управлять проектами с поддержкой сообщества.

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin — это приложение для создания 3D-карт помещений с функциями навигации и управления картами в режиме реального времени.

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby — это приложение для эффективной коммуникации мобильных команд, позволяющее отслеживать проекты, статусы задач и безопасность сотрудников.

CARTO

CARTO

carto.com

CARTO превращает данные транзакций Mastercard в пространственные аналитические инсайты для клиентов B2B в розничной торговле, недвижимости и государственном секторе.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.

Smappen

Smappen

smappen.com

Smappen - инструмент онлайн-картирования, который помогает бизнесам анализировать районы, население и конкурентов для выбора оптимальных торговых мест.

Maptive

Maptive

maptive.com

Maptive позволяет создавать интерактивные карты из данных, поддерживает сотрудничество и анализ географической информации для оптимизации бизнес-процессов.

xMap

xMap

xmap.ai

xMap — это платформа для картографирования и пространственного анализа данных, позволяющая пользователям создавать карты и анализировать геопространственную информацию.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext - платформа для автоматизации доставки и транспортировки с ИИ, оптимизирующая маршруты и процессы в логистике для крупных компаний.

GapMaps

GapMaps

gapmaps.com

GapMaps - облачная платформа для картирования розничной торговли, анализирующая данные о местоположении и помогающая бизнесу в планировании сети.

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica - это база данных для обработки больших объемов данных в реальном времени, поддерживающая анализ с использованием временных и пространственных соединений.

Geoblink

Geoblink

geoblink.com

Geoblink — платформа для геоинформационного анализа, помогающая бизнесам оценивать влияние местоположения на производительность и принимать обоснованные решения.

Fielda

Fielda

fielda.com

Fielda - платформа для сбора данных и управления рабочими процессами в полевых условиях с возможностью настройки форм и оффлайн-работы.

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Приложение Azira Allspark предоставляет доступ к данным для создания аудиторий и анализа эффективности маркетинга в реальном времени.

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

PlaceKit - геокодировочный API для автозаполнения адресов, поиска магазинов и двустороннего геокодирования в ваших приложениях.

Targomo

Targomo

targomo.com

TargomoLOOP - это инструмент для оптимизации местоположения, помогающий бизнесу в планировании и анализе данных по клиентам и продажам для улучшения работы.

Mytraffic

Mytraffic

mytraffic.io

Mytraffic - платформа для анализа трафика на физических объектах в Европе. Предоставляет точные данные для принятия решений о местоположениях и оценке эффективности.

Geokeo

Geokeo

geokeo.com

Geokeo – это приложение для геокодирования, использующее открытые данные и анализирующее несколько источников для повышения точности и охвата информации.

Symaps.io

Symaps.io

symaps.io

Symaps.io - платформа аналитики местоположения для выбора локаций и стратегии расширения, использующая разнообразные данные для оценки и сравнения локаций.

Postcoder

Postcoder

postcoder.com

Postcoder - это API для проверки адресов, валидации банковских реквизитов и обработки данных клиентов, улучшающее качество информации в формах.

Cloudscene

Cloudscene

cloudscene.com

Cloudscene — это платформа для поиска и управления центрами обработки данных и облачными услугами, обеспечивающая удобное сравнение и выбор оптимальных решений.

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

Приложение Azira Pinnacle предоставляет аналитические данные о производительности местоположений и помогает в понимании поведения потребителей для улучшения бизнеса.

PiinPoint

PiinPoint

piinpoint.com

PiinPoint - приложение для оптимизации стратегий недвижимости торговцев, предлагающее анализ данных и инструменты для выбора и оценки местоположений.

Solvice

Solvice

solvice.io

Solvice - платформа автоматизации принятия решений для разработчиков, оптимизирующая планирование маршрутов и расписаний с помощью ИИ и аналитики.

intuizi

intuizi

intuizi.com

Intuizi — это программное обеспечение для подписки, улучшающее медиакампании и понимание клиентов, с акцентом на законность обработки данных.

SiteZeus

SiteZeus

sitezeus.com

SiteZeus — платформа для анализа данных, помогающая предприятиям принимать обоснованные решения по выбору местоположений и управлению проектами.

Combain

Combain

combain.com

С помощью Combain можно легко определить местоположение подключенных устройств как внутри помещений, так и на улице, используя данные о базовых станциях и Wi-Fi.

IdealSpot

IdealSpot

idealspot.com

IdealSpot – приложение для анализа потребительских данных и розничных сетей в США с возможностью получения инсайтов через SaaS, консалтинг и интеграцию API.

GeoIQ

GeoIQ

geoiq.ai

GeoIQ - платформа для анализа местоположений, предоставляющая информацию о людях, предприятиях и их потенциале через карты.

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico предоставляет данные и аналитику для индустрии туризма, помогая улучшить стратегическое планирование и управление направлениями.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase — платформа для оптимизации покупки и продажи услуг подключения, управления сетевыми инфраструктурами и обеспечения прозрачности данных.

Zipscore.ai

Zipscore.ai

zipscore.ai

Zipscore.ai — инструмент для анализа рынка и планирования местоположения, использующий демографические данные и карты почтовых индексов.

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